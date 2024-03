LALIGA, ESPN and Disneyland Resort Celebrate Soccer Fans with ElClásico Fan Event at Downtown Disney District

El Partidazo, LALIGA North America’s activation platform, arrives at Downtown Disney District in Anaheim, Calif., Sunday, April 21

Personalities onsite include soccer legends Hugo Sanchez and Iker Casillas, among others

Match will stream on ESPN+ and simulcast ESPN Deportes

LALIGA, in collaboration with ESPN, and Disneyland Resort, announced today that ElPartidazo, LaLiga North America’s fan facing soccer platform, will be hosted for the first time at Downtown Disney District in Anaheim, Calif. As part of the initiative, Downtown Disney District will offer fans a viewing experience on ElClásico match between Real Madrid and FC Barcelona, on Sunday, April 21st.

The production will be highlighted by live, English and Spanish-language studio shows and segments — Fuera de Juego, ESPNFC, and SportsCenter — originating from Downtown Disney District, offering viewers at home news and analysis of the match, while fans onsite can view the match, pre-and-post studio shows, and see some favorite soccer personalities in person.

Some of soccer’s most-recognizable personalities will be on location, including international soccer legends Hugo Sanchez and Iker Casillas. They will be joined by ESPN’s soccer experts, Hércules Gomez, Mauricio Pedroza Ricardo Puig, and Sebastian Salazar, among others. ESPN’s telecast will include contributions from ESPN talents from Bristol and Madrid.

Downtown Disney District will be home to the festivities, with ESPN’s surround presentation originating from the Downtown Disney LIVE! Stage. As part of the experience, fans will be able to enjoy a viewing of the match from the stage, meet some of their favorite personalities and enjoy a variety of activities that cater to family members of all ages. Experiences at the Downtown Disney LIVE! Stage will be available to guests on a first-come, first-served basis.

El Partidazo event will be held at Splitsville Luxury Lanes. Guests will need to pre-register, and the event will be available to fans on a first-come, first-served basis.

Festivities will kick off at 11 a.m. PT, with ElClásico match kicking off at 12pm PT.

About El Partidazo

El Partidazo is a marquee activation platform developed by LALIGA North America that connects with fans from coast to coast across the United States and Mexico. Through this platform, more than 40 events have taken place thus far this season.

In addition, fans across other major cities will have the chance to experience El Partidazo activations, including Boston, New York, Washington DC, Miami, San Diego and Chicago. This season LALIGA North America has organized more than 40 editions of El Partidazo around the U.S., engaging supporters in cities including Chicago, Miami, Los Angeles, New York, Dallas, and reaching more than 6000 LALIGA fans.

About LALIGA

LALIGA is the largest football ecosystem in the world. It is a private sports association composed of the 20 public limited sports companies (SADs) and clubs of LALIGA EA SPORTS and the 22 of LALIGA HYPERMOTION, and is responsible for organizing professional football competitions in Spain. LALIGA has over 200 million followers globally across social networks, on 16 platforms and in 20 different languages. With its headquarters in Madrid (Spain) it has the most extensive international network of any sports property and is present in 41 countries through 11 offices and 44 delegates. The organization carries out its social work through its FOUNDATION and was the world’s first professional football league to establish a league for intellectually challenged footballers: LALIGA GENUINE.

LALIGA, ESPN y Disneyland Resort celebran junto a los fans del fútbol con un evento especial de ElClásico en el Downtown Disney District

El Partidazo, la plataforma de activación de LALIGA North America, llega al Downtown Disney District en Anaheim, California, el domingo 21 de abril

Las personalidades que se darán cita en el lugar incluyen, entre otros, a las leyendas del fútbol Hugo Sanchez e Iker Casillas

El partido se transmitirá vía streaming por ESPN+ y en transmisión simultánea por ESPN Deportes

Nueva York, 26 de marzo de 2024 – LALIGA, en colaboración con ESPN, y Disneyland Resort, anunciaron hoy que El Partidazo, la plataforma de fútbol para los aficionados de LaLiga North America, tendrá lugar por primera vez en el Downtown Disney District en Anaheim, California. Como parte de la iniciativa, el Downtown Disney District les ofrecerá a los fans una experiencia para ver el partido de ElClásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona el domingo 21 de abril.

Se destacarán en la producción programas de estudio y segmentos en vivo en inglés y en español —Fuera de Juego, ESPNFC y SportsCenter— transmitidos directamente desde el Downtown Disney District, los cuales les ofrecerán a los espectadores en su hogar noticias y análisis del partido, mientras los fans presentes en el lugar del evento podrán ver el partido, disfrutar los programas de estudio previos y posteriores, y ver a algunas de sus personalidades futbolísticas favoritas en persona.

Algunas de las personalidades futbolísticas más reconocibles estarán presentes en el lugar, incluyendo las leyendas del fútbol internacional Hugo Sanchez e Iker Casillas, junto a expertos del fútbol de ESPN como Hércules Gomez, Mauricio Pedroza, Ricardo Puig y Sebastian Salazar, entre otros. La transmisión televisiva de ESPN tambien incluirá los aportes de especialistas de ESPN desde Bristol y Madrid.

El Downtown Disney District será el hogar de las festividades, y parte de la presentación de ESPN se realizará desde el escenario Downtown Disney LIVE!. Como parte de la experiencia, los fans tendrán la posibilidad de ver el partido desde el escenario, conocer a algunas de sus personalidades favoritas y disfrutar una variedad de actividades pensadas para miembros de la familia de toda las edades. Los invitados podrán disfrutar de las experiencias en el escenario Downtown Disney LIVE! según el orden de llegada.

El evento de El Partidazo tendrá lugar en Splitsville Luxury Lanes. Los invitados deberán registrarse previamente y el evento estará disponible para los fans por orden de llegada.

Las festividades darán comienzo a las 11 a.m. PT (hora del Pacífico), y el partido de ElClásico comenzará a las 12 p.m. PT.

Acerca de El Partidazo

El Partidazo es una plataforma estelar de activación desarrollada por LALIGA North America que se conecta con aficionados de costa a costa a lo largo de Estados Unidos y México. Al momento, esta plataforma ha ofrecido más de 40 eventos esta temporada.

Además, los aficionados ubicados en otras ciudades importantes como Boston, Nueva York, Washington DC, Miami, San Diego y Chicago también tendrán la oportunidad de experimentar activaciones de El Partidazo. Esta temporada, LALIGA North America ha organizado más de 40 ediciones de El Partidazo en distintas partes de EE. UU., conectándose con aficionados en ciudades como Chicago, Miami, Los Ángeles, Nueva York y Dallas, y llegando a más de 6000 fans de LALIGA.

Acerca de LALIGA

LALIGA, el ecosistema de fútbol más grande del mundo, es una asociación deportiva de carácter privado integrada por las 20 sociedades anónimas deportivas (SAD) y clubes de LALIGA EA SPORTS y los 22 de LALIGA HYPERMOTION, responsable de la organización de las competencias futbolísticas de carácter profesional en España. Cuenta con más de 200 millones de seguidores en las redes sociales a nivel global, en 16 plataformas y en 20 idiomas diferentes. Con sede en Madrid, España, dispone de la red internacional más amplia de cualquier propiedad deportiva y está presente en 41 países a través de 11 oficinas y 44 delegaciones. La organización lleva adelante su acción social a través de su FUNDACIÓN, y fue la primera liga de fútbol profesional del mundo en crear una liga para futbolistas con dificultades intelectuales: LALIGA GENUINE.

