ESPN Deportes Announces “Las Amazonas de Yaxunah,” Powerful Documentary About Trailblazing Mayan Women’s Softball Team

Watch Trailer HERE

The Film is Set to Premiere at the 2024 Los Angeles Latino International Film Festival, June 2; Will Debut on ESPN Platforms During Hispanic Heritage Month

ESPN Deportes today announced “Las Amazonas de Yaxunah,” a compelling documentary that shines a light on the remarkable spirit and determination of an extraordinary Mayan women’s softball team from the Yucatán region of Mexico. Narrated by Yalitza Aparicio, the first Indigenous Mexican Actress to be nominated for an Oscar, the film follows the inspiring journey of this team of 26 passionate players, aged 13 to 62, as they shattered gender stereotypes and overcame immense challenges to pursue their passion for softball.

The film takes audiences on a compelling journey to Yaxunah, a small village where resources are scarce, but the resilience and spirit of its people are boundless. It portrays how the team’s origins, sparked by a woman’s refusal to conform to societal expectations, led to a viral video and invitations to play exhibition matches and tournaments across Mexico. Through their travels, Las Amazonas de Yaxunah experienced firsthand the mistreatment faced by indigenous communities, further fueling their determination to not only continue playing softball but also to explore the world and promote inclusivity and women empowerment. Despite facing sexism and mistreatment, these women have become trailblazers in their community, challenging prevailing paradigms and inspiring change among women from across Mexico and the world.

“Las Amazonas de Yaxunah” is directed by filmmaker Alfonso Algara and produced by ESPN Deportes as part of the network’s initiative to celebrate its 20th anniversary.

The film will make its debut at the 2024 Los Angeles Latino International Film Festival (LALIFF) on Sunday, June 2. The 23rd Los Angeles Latino International Film Festival (LALIFF) will take place from May 29 through June 2 at the iconic TCL Chinese Theatres in Hollywood, CA. The complete festival lineup includes feature and short films, episodic works, animation, masterclasses, panels, networking sessions, musical performances, and a film market.

The film is slated to debut on ESPN platforms during Hispanic Heritage Month.

SPANISH:

Mira el trailer del filme AQUÍ

ESPN Deportes anuncia “Las Amazonas de Yaxunah”, un poderoso documental sobre el revolucionario equipo de softbol femenino maya

Narrado por la aclamada actriz mexicana Yalitza Aparicio, la película captura el increíble viaje de las jugadoras rompiendo estereotipos de género

La película está programada para estrenarse en el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles 2024, el 2 de junio; debutará en las plataformas de ESPN durante el Mes de la Herencia Hispana

ESPN Deportes anunció hoy “Las Amazonas de Yaxunah”, un poderoso documental que destaca el espíritu notable y la determinación de un extraordinario equipo de softbol femenino maya de la región de Yucatán, México. Narrado por Yalitza Aparicio, la primera actriz indígena mexicana nominada al Oscar, el filme sigue el inspirador viaje de este equipo de 26 apasionadas jugadoras, de 13 a 62 años, mientras rompen estereotipos de género y superan inmensos desafíos para perseguir su pasión por el softbol.

La película lleva al público en un viaje convincente a Yaxunah, un pequeño pueblo donde los recursos son escasos, pero la resiliencia y el espíritu de su gente son ilimitados. Retrata cómo los orígenes del equipo, provocados por la negativa de una mujer a conformarse con las expectativas sociales, condujeron a un video viral e invitaciones para jugar partidos de exhibición y torneos en todo México. A través de sus viajes, Las Amazonas de Yaxunah experimentaron de primera mano el maltrato que enfrentan las comunidades indígenas, alimentando aún más su determinación de no solo continuar jugando al softbol, sino también de explorar el mundo y promover la inclusividad y el empoderamiento femenino. A pesar de enfrentar sexismo y maltrato, estas mujeres se han convertido en pioneras en su comunidad, desafiando los paradigmas predominantes e inspirando cambio entre mujeres de todo México y el mundo.

“Las Amazonas de Yaxunah” está dirigido por el cineasta Alfonso Algara y producido por ESPN Deportes como parte de la iniciativa de la marca para celebrar su 20º aniversario.

La película hará su debut en el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF) 2024 el domingo 2 de junio. La 23ª edición del Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF) se llevará a cabo del 29 de mayo al 2 de junio en los icónicos TCL Chinese Theatres en Hollywood, CA. La programación completa del festival incluye largometrajes y cortometrajes, trabajos episódicos, animación, clases magistrales, paneles, sesiones de networking, actuaciones musicales y un mercado de cine.

La película está programada para debutar en las plataformas de ESPN durante el Mes de la Herencia Hispana.

