ESPN Deportes Launches Entre Copas: The Premier News and Information Destination for Copa América and UEFA EURO 2024

Accomplished sports journalist Carolina de las Salas to helm the daily program from June 10 – July 14

ESPN Deportes announced today the launch of Entre Copas, a daily studio show that will provide in-depth news and information coverage of the 2024 CONMEBOL Copa América USA and UEFA EURO 2024.

Entre Copas will debut on Monday, June 10, and air daily from 4 – 6 p.m. ET through Sunday, July 14, the finals of the two international competitions. The daily program will serve as ESPN Deportes’ signature news and analysis platform for the two marquee soccer events, providing authoritative coverage, unique perspectives, Xs and Os matchup analysis, interviews with newsmakers, up-to-the-minute reports from the teams’ camps, and extensive analysis throughout the summer. Entre Copas will air live on ESPN Deportes, and the entire show will be available on demand on ESPN+, with selected segments on ESPN Deportes YouTube channel.

Hosted by award-winning sports journalist Carolina de las Salas, Entre Copas will analyze the top UEFA EURO 2024 matches of the day and preview the night’s Copa América matchups, with a rotating cast of analysts and insiders covering the teams: Jared Borgetti, Barak Fever, Dionisio Estrada, Elizabeth Patiño (Mexico), Ricardo Ortiz, Eduardo Biscayart (Argentina), Richard Mendez (Venezuela), Stephanie Chaverri (Costa Rica), Juanxo Villaverde (Panama), Moises Llorens (Spain), Cecilia Lagos (Netherlands), and Dani Martinez (Italy).

“We are thrilled to present Entre Copas as the cornerstone of our daily summer programming focused solely on the EURO 2024 and Copa América,” said Oscar Ramos, Vice President of Digital Content and ESPN Deportes. “This show reaffirms our commitment to serve U.S. Hispanic sports fans as the definitive home for news and information around the top-tier global competitions in soccer.”

Entre Copas with host Carolina de las Salas extends ESPN Deportes’ leadership position as the platform Spanish-dominant soccer fans in the United States turn to for comprehensive news and information coverage of marquee competitions in soccer. Two years after its launch in 2004, the network pioneered the 24-7, “game-around-the-game” approach to covering the World Cup with Germany in 2006. In its coverage of the South Africa 2010, ESPN Deportes set a new, unmatched bar for a non-rightsholder’s coverage of the World Cup – replicated in 2014, 2018, and 2022. Entre Copas continues the tradition at the ESPN Spanish-language sports network on its 20th anniversary.

The 47th edition of the Copa América comes to the United States for the first time, with 16 teams competing, including powerhouse nations Argentina, Brazil, and Uruguay. Global superstar Lionel Messi will lead reigning FIFA World Cup champions Argentina as they defend their 2021 Copa América title. Copa América matches will be played across 14 cities in the U.S. beginning Thursday, June 20, through Sunday, July 14.

Concurrently in Germany, 24 national teams will compete in the 17th edition of the UEFA European Football Championship, including five former FIFA World Cup winners – Germany, Italy, Spain, France, and England. The 51 matches of Europe’s quadrennial international football championship will be played across 10 German cities from Friday, June 14 – Sunday, July 14.

Spanish:

ESPN Deportes lanza Entre Copas: el principal destino de noticias e información sobre la Copa América y la UEFA EURO 2024

La experimentada periodista deportiva Carolina de las Salas conducirá el programa diario del 10 de junio al 14 de julio

ESPN Deportes anunció hoy el lanzamiento de Entre Copas, un programa de estudio diario que ofrecerá cobertura de noticias e información en profundidad sobre la Copa América CONMEBOL 2024 EE. UU. y la UEFA EURO 2024.

Entre Copas se estrenará el lunes 10 de junio y se transmitirá diariamente de 4 a 6 p.m. ET (hora del Este) hasta el domingo 14 de julio, fecha de las finales de las dos competencias internacionales. El programa diario actuará como plataforma insignia de noticias y análisis de ESPN Deportes para los dos eventos futbolísticos estelares y ofrecerá cobertura experta, perspectivas singulares, análisis de los partidos, entrevistas con figuras destacadas, informes actualizados desde los lugares de los equipos y amplios análisis durante todo el verano. Entre Copas se transmitirá en vivo por ESPN Deportes y todo el programa estará disponible bajo demanda en ESPN+, con segmentos seleccionados en el canal de YouTube de ESPN Deportes.

Conducido por la premiada periodista deportiva Carolina de las Salas, Entre Copas analizará los principales partidos de cada día de la UEFA EURO 2024 y ofrecerá una previa de los encuentros de la Copa América de cada noche, con un equipo rotativo de analistas y expertos que cubrirán a los equipos: Jared Borgetti, Barak Fever, Dionisio Estrada, Elizabeth Patiño (México), Ricardo Ortiz, Eduardo Biscayart (Argentina), Richard Mendez (Venezuela), Stephanie Chaverri (Costa Rica), Juanxo Villaverde (Panamá), Moises Llorens (España), Cecilia Lagos (Holanda) y Dani Martinez (Italia).

“Nos enorgullece presentar Entre Copas como la piedra angular de nuestra programación diaria de verano que se centra exclusivamente en la EURO 2024 y la Copa América”, señala Oscar Ramos, vicepresidente de contenido digital y de ESPN Deportes. “Este programa reafirma nuestro compromiso de atender las preferencias de los hispanos aficionados al deporte en EE. UU. como el espacio central definitivo para acceder a noticias e información sobre las máximas competencias internacionales de fútbol”.

Entre Copas, con la conducción de Carolina de las Salas, amplía la posición de liderazgo de ESPN Deportes como la plataforma a la que recurren los aficionados del fútbol de habla hispana en Estados Unidos para acceder a una cobertura amplia de noticias e información sobre las principales competencias de fútbol. Dos años después de su lanzamiento en 2004, la cadena fue la primera en adoptar el enfoque de “juego en torno al juego” con transmisión las 24 horas para cubrir la Copa Mundial con Alemania en 2006. En su cobertura de Sudáfrica 2010, ESPN Deportes estableció un nuevo e incomparable nivel de cobertura no titular de derechos de la Copa Mundial, que luego se replicó en 2014, 2018 y 2022. Entre Copas continúa la tradición en la cadena deportiva en español de ESPN en su 20.o aniversario.

La 47.a edición de la Copa América llega por primera vez a Estados Unidos con la competencia de 16 equipos, entre los que se incluyen los países destacados: Argentina, Brasil y Uruguay. La superestrella internacional Lionel Messi conducirá a Argentina, actual campeón de la Copa Mundial de la FIFA, para defender su título de la Copa América 2021. Los partidos de la Copa América se jugarán en 14 ciudades distintas de EE. UU. a partir del jueves 20 de junio hasta el domingo 14 de julio.

Al mismo tiempo en Alemania, 24 selecciones nacionales competirán en la 17.a edición del Campeonato de Fútbol Europeo de la UEFA, que incluye a cinco ganadores anteriores de la Copa Mundial de la FIFA: Alemania, Italia, España, Francia e Inglaterra. Los 51 partidos del campeonato de fútbol internacional que se disputa cada cuatro años en Europa se jugarán en 10 ciudades de Alemania desde el viernes 14 de junio hasta el domingo 14 de julio.

