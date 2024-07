ESPN to Launch Futbol W: Weekly Women’s Soccer Studio Program  

The one-hour news, highlights, and opinion program debuts July 23 on ESPN2 and ESPN+

Cohosts – Ali Krieger and Sebastian Salazar

ESPN has announced the launch of Futbol W, a weekly studio program that will comprehensively cover professional women’s soccer. The show will debut on ESPN2 on Tuesday, July 23, beginning at 9:30 p.m. ET, simulcast on ESPN+. Weekly episodes will stream live on ESPN+ Tuesdays at 6 p.m. and available on-demand after that. Futbol W will focus on the NWSL, the U.S. Women’s National Team, Liga MX Femenil, and CONCACAF stars playing in Europe. Beyond the field, the program will also explore the players’ interests through features highlighting the intersections of culture, fashion, food, and community in the sport.

Ali Krieger, one of the most accomplished stars in women’s soccer, and Sebastian Salazar will co-host the one-hour news, highlights, analysis, and opinion program.

Futbol W with Ali Krieger and Sebastian Salazar will serve women’s soccer fans by bringing the game’s best talent and perspective to multiple ESPN platforms. Krieger’s unmatched experience, relationships, and insightful opinions will drive recurring personality-driven interviews and allow fans to experience all aspects of the game. Futbol W reflects ESPN’s continued strategic investment in Women’s Sports and will enable fans to follow and engage with the global game.

“We are pleased to launch Futbol W amid the popularity and excitement around women’s sports, which is at an all-time high in the United States,” said Manny de la Fe, Vice President of Production, ESPN. “Futbol W will inform, entertain, and showcase the incredible athletes to sports fans. It will be our signature news and analysis studio program – a weekly one-stop destination for fans to get their need-to-know insight about women’s soccer.”

Planned Futbol W highlights:

A weekly destination show offering U.S. fans “need-to-know” women’s soccer in the U.S., Mexico, and CONCACAF players in Europe;

Appearances by ESPN reporters, commentators, and analysts: Lianne Sanderson, Jeff Kassouf, Jenn Hildreth, Cristina Alexander, Natalia Astrain, Lizzy Becherano, Alexis Nunes, Julia Headley, and more;

In-depth interviews and features on current and former players conducted by Ali Krieger. The features will offer fans an inside look at the sports stars beyond the playing field;

NWSL game highlights, analysis, Power Rankings, Top Plays, and game previews;

Insightful analysis and opinion-based discussion of topical issues in women’s soccer featuring a rotation of seasoned pundits with diverse perspectives;

Live, in-show interviews with current players.

Futbol W cohosts:

Ali Krieger is one of the most decorated professionals in women’s soccer, having won multiple titles in an 18-year career across the U.S., Germany, and Sweden. A two-time FIFA Women’s World Cup champion (2015 and 2019) with the U.S. Women’s National Team and an NWSL champion in 2023 with NJ/NY Gotham FC, Krieger won the treble – German women’s football championship, DFB-Pokal, and UEFA Women’s Champions League (then UEFA Women’s Cup) – in 2007 playing for FFC Frankfurt. After announcing she’d retire from professional football during last year’s preseason, Krieger captained Gotham FC in its remarkable “worst-to-first” run, finishing last in the league in 2022 and winning the NWSL title in her final professional match in November 2023. She joined ESPN in March.

Sebastian Salazar joined ESPN in late 2016 as a host, reporter, and play-by-play announcer. Since March 2021, Salazar has paired with former U.S. Men’s National Team forward Herculez Gomez as cohosts of the critically acclaimed, biweekly Fútbol Americas show, exclusively on ESPN+. The duo streamed daily live remote shows from the FIFA World Cup competitions in Russia in 2018 and Qatar in 2022. Salazar appears regularly on ESPN FC, the company’s signature soccer program, and soccer coverage across ESPN platforms.

SPANISH:

ESPN lanza Futbol W: un programa de estudio semanal de fútbol femenino

El programa de una hora con noticias, puntos destacados y opiniones debuta el 23 de julio por ESPN2 e ESPN+

Conductores: Ali Krieger y Sebastian Salazar

ESPN ha anunciado el lanzamiento de Futbol W, un programa de estudio semanal que ofrecerá una cobertura integral del fútbol femenino profesional. El programa debutará por ESPN2 el martes 23 de julio a partir de las 9:30 p.m. ET (hora del Este), con transmisión simultánea por ESPN+. Los episodios semanales se transmitirán en vivo por ESPN+ los martes a las 6 p.m. y posteriormente estarán disponibles on-demand. Futbol W se concentrará en la NWSL, la selección nacional femenina de EE. UU., la Liga MX Femenil y las estrellas de la CONCACAF que juegan en Europa. Más allá del campo de juego, el programa también explorará los intereses de las jugadoras mediante secciones que destacarán las intersecciones de la cultura, la moda, la comida y la comunidad en el deporte.

Ali Krieger, una de las estrellas más consumadas del fútbol femenino, y Sebastian Salazar serán conductores de este programa de una hora con noticias, puntos destacados, análisis y opiniones.

Orientado a los aficionados del fútbol femenino, Futbol W con Ali Krieger y Sebastian Salazar llevará los mejores talentos y perspectivas de este deporte a varias plataformas de ESPN. Krieger aportará su incomparable nivel de experiencia, relaciones y opiniones profundas para llevar adelante entrevistas recurrentes en torno a personalidades y permitirles a los aficionados experimentar todos los aspectos del deporte. Futbol W refleja la continua inversión estratégica de ESPN en los deportes femeninos y les permitirá a los aficionados seguir e interactuar con este juego global.

“Es un placer para nosotros lanzar Futbol W en medio de la popularidad y el entusiasmo que generan los deportes femeninos, que se encuentran en niveles máximos históricos en Estados Unidos”, señala Manny de la Fe, vicepresidente de producción de ESPN. “Futbol W servirá para informar, entretener y presentarles a los aficionados estas increíbles deportistas. Se convertirá en nuestro programa de estudio emblemático sobre noticias y análisis; un destino centralizado semanal para que los aficionados obtengan información indispensable sobre el fútbol femenino”.

Planificación de puntos destacados de Futbol W:

Un programa central semanal que les ofrecerá a los aficionados de EE. UU. información esencial sobre el fútbol femenino en EE. UU., México y las jugadoras de la CONCACAF en Europa;

Apariciones de reporteros, comentaristas y analistas de ESPN: Lianne Sanderson, Jeff Kassouf, Jenn Hildreth, Cristina Alexander, Natalia Astrain, Lizzy Becherano, Alexis Nunes, Julia Headley y más;

Entrevistas en profundidad y presentaciones sobre jugadoras actuales y exjugadoras a cargo de Ali Krieger. Estas presentaciones les permitirán a los aficionados conocer de cerca a las estrellas del deporte más allá del campo de juego;

La NWSL: puntos destacados de los partidos, Power Rankings, las mejores jugadas y previas de los partidos;

Análisis en profundidad y debates con opiniones sobre temas actuales en el mundo del fútbol femenino, con una rotación de expertos con perspectivas diversas;

Entrevistas en vivo durante el programa con jugadoras actuales.

Conductores de Futbol W:

Ali Krieger es una de las profesionales con más premios del fútbol femenino; ha ganado múltiples títulos durante sus 18 años de carrera en EE. UU., Alemania y Suecia. Dos veces campeona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA (2015 y 2019) con la selección nacional femenina de EE. UU. y campeona de la NWSL en 2023 con el NJ/NY Gotham FC, Krieger ganó en 2007 el triplete —el campeonato de fútbol femenino de Alemania, la DFB-Pokal y la UEFA Champions League Femenina (denominada en ese momento Copa UEFA Femenina)— jugando para el FFC Frankfurt. Tras anunciar que se retiraría del fútbol profesional durante la pretemporada del año pasado, Krieger condujo al Gotham FC como capitana en su increíble campaña “de peores a primeras”, terminando últimas en la liga en 2022 y ganando el título de la NWSL en su último partido profesional en noviembre de 2023. Se incorporó a ESPN en marzo.

Sebastian Salazar se incorporó a ESPN a finales de 2016 como presentador, reportero y comentarista de jugada a jugada. Desde marzo de 2021, Salazar se ha unido a Herculez Gomez, exdelantero de la selección nacional masculina de EE. UU., para ser conductores del aclamado programa Fútbol Americas, que se emite dos veces por semana en exclusivo por ESPN+. Ambos transmitieron vía streaming programas diarios en vivo de forma remota desde las competencias de la Copa Mundial de la FIFA en Rusia en 2018 y en Qatar en 2022. Salazar tiene apariciones regulares en ESPN FC, el emblemático programa de fútbol de la compañía, y en coberturas de fútbol por las distintas plataformas de ESPN.

