New ESPN Deportes Weekday Afternoon Lineup to Debut July 15

Para versión en español haga click aquí

Network expands Ahora o Nunca to two-hour format, moves production to Bristol

Cronometro becomes a one hour daily, weekday show (6–7 p.m. ET)

Beginning July 15, ESPN Deportes will unveil a refreshed weekday afternoon programming lineup anchored by the expansion of Ahora o Nunca. The show will now air Monday through Friday from 4 p.m. to 6 p.m. ET, originating live from ESPN’s state-of-the-art studios in Bristol. Cronómetro will follow the live, two-hour Ahora o Nunca at 6 p.m. ET, another show in the new ESPN Deportes weekday programming lineup that will expand from a 30-minute show to a one-hour window daily.

Hosted by Mauricio Pedroza, the new Ahora o Nunca will feature daily a rotating roster of ESPN’s top Spanish-language analysts and commentators, including Pilar Perez, Carolina Guillén, Carolina de las Salas, Hernán Pereyra, José Del Valle, Barack Fever, Fernando Palomo, Richard Mendez, Ricardo Ortiz, Alex Pareja, and Cristina Alexander.

In an effort to serve Spanish-dominant fans seeking culturally relevant coverage across different sports disciplines, Ahora o Nunca will welcome special appearances from sport-specific analysts: Ernesto Jerez (Baseball), Eduardo Varela (NFL), Luis Alfredo Alvarez (Tennis & Baseball), Sebastian Martinez Christensen (NFL & NBA), Carlos Legaspi (Combat Sports), and Pablo Viruega (College Sports), and more.

“Expanding Ahora o Nunca to two hours represents our commitment to delivering the most comprehensive and engaging sports content to ESPN Deportes’ audience,” said Rodolfo Martinez, Senior Vice President, International and ESPN Deportes Production. “By producing the show from Bristol and extending it to two hours, we will dive deeper into a broader range of sports, reflecting the diverse interests of the US Hispanic audience.”

“This new format allows us to maintain the show’s laid-back vibe while ensuring in-depth discussions and fun segments that our viewers love. As we evolve our menu of content offerings, we look forward to super-serve our viewers with dynamic and diverse sports experiences.”

Initially launched in 2018 at ESPN’s Los Angeles Production Center (LAPC), Ahora o Nunca will continue to deliver a unique and engaging take on sports, blending analysis with pop culture, music, and social media trends. The show aims to attract a broader US Hispanic audience interested in various sports beyond soccer.

Ahora o Nunca is unique in Hispanic sports television, mixing sports commentary with pop culture, movies, music, and viewer participation elements. The show has also served as a pre-game platform for major sporting events ranging from Top Rank Boxing to the NBA and UFC, drawing the youngest audience on ESPN Deportes and a strong presence across digital platforms.

This change is part of a broader reimagining of ESPN Deportes’ programming lineup, including the expansion of Cronómetro to one hour. Hosted by José Ramón Fernández and Mauricio Ymay, the sports news discussion program features Adalberto Franco, Ricardo Puig, Álvaro Morales, Paco Gabriel de Anda and Jorge Pietrasanta as contributors. In addition, a live, weekday afternoon SportsCenter program will air on ESPN Deportes beginning September – creating a daily, seven-hour news and information programming block on the leading Spanish sports network.

ESPN Deportes’ new afternoon programming (Monday – Friday):

Time (ET) Program Hosts 1 p.m. SportsCenter (beginning in September) 2 p.m. Futbol Picante Álvaro Morales, Adalberto Franco, and Mauricio Ymay 4 p.m. *Ahora o Nunca Mauricio Pedroza, joined by a rotating roster of “Panelists” and sport-specific insiders 6 p.m. *Cronómetro José Ramón Fernández and Mauricio Ymay 7 pm. SportsCenter Julia Headley, Miguel Ángel Briseño, Carolina Padron, Adalberto Franco, and more

*New and reimagined programs

ESPN Deportes, which marked its 20th anniversary this year, is ESPN’s premier Spanish-language destination for top sports relevant to the U.S. Hispanic market. The network provides the widest variety of sports, including the coverage of Spanish LALIGA, German Bundesliga, the NWSL and other top soccer competitions, MLB, NBA, WNBA, NFL, NHL, UFC, Top Rank, PFL, college sports, tennis Grand Slams, and more. In addition, the network is home to various news and information shows that keep viewers up to date, including daily live editions of SportsCenter. For over 20 years, ESPN Deportes has uniquely connected the Hispanic community with diverse and authentic sports content, innovative storytelling, and unparalleled talent.

SPANISH:



Nueva programación de la tarde de ESPN Deportes se estrenará el 15 de julio

La cadena extiende Ahora o Nunca a un formato de dos horas, y traslada la producción a Bristol

Cronómetro se convierte en un programa diario de una hora que se transmite entre semana (de 6 a 7 p.m., ET)

A partir del 15 de julio, ESPN Deportes presentará una renovada programación de las tardes entre semana centrada en la extensión de Ahora o Nunca. El programa ahora se transmitirá de lunes a viernes de 4 p.m. a 6 p.m. ET (hora del Este) en vivo desde los ultramodernos estudios de ESPN en Bristol. A las 6 p.m. ET, el programa en vivo de dos horas Ahora o Nunca irá seguido de Cronómetro, otro show en la nueva programación entre semana de ESPN Deportes que se extenderá de 30 minutos a una hora cada día.

Conducido por Mauricio Pedroza, el nuevo Ahora o Nunca ofrecerá diariamente un plantel rotativo de los principales analistas y comentaristas en español de ESPN, como Pilar Perez, Carolina Guillén, Carolina de las Salas, Hernán Pereyra, José Del Valle, Barack Fever, Fernando Palomo, Richard Mendez, Ricardo Ortiz, Alex Pareja y Cristina Alexander.

Con el afán de atender a los aficionados de habla hispana que quieran ver cobertura de relevancia cultural en las diferentes disciplinas deportivas, Ahora o Nunca acogerá apariciones especiales de analistas expertos en deportes específicos: Ernesto Jerez (béisbol), Eduardo Varela (NFL), Luis Alfredo Alvarez (tenis y béisbol), Sebastian Martinez Christensen (NFL y NBA), Carlos Legaspi (deportes de combate), Pablo Viruega (deportes universitarios) y más.

“Extender Ahora o Nunca a dos horas representa nuestro compromiso de ofrecer el contenido de deportes más exhaustivo y atractivo a la audiencia de ESPN Deportes”, indica Rodolfo Martinez, vicepresidente sénior de producción de ESPN International e ESPN Deportes. “Al producir el show desde Bristol y extenderlo a dos horas, realizaremos análisis más profundos de una gama de deportes más amplia, lo que reflejará los diversos intereses de la audiencia hispana de EE. UU.”.

“Este nuevo formato nos permite mantener el ambiente relajado del show al tiempo que aseguramos los debates a fondo y los segmentos divertidos que les encantan a nuestros fans. A medida que desarrollamos nuestro menú de contenido, nos entusiasma brindar a nuestros aficionados un superservicio con experiencias deportivas dinámicas y variadas”.

Inicialmente lanzado en 2018 en el Centro de Producción de Los Ángeles (LAPC) de ESPN, Ahora o Nunca seguirá ofreciendo una singular y comprometida opinión sobre los deportes, combinando el análisis con la cultura popular, la música y las tendencias en las redes sociales. El objetivo del programa es atraer a una mayor audiencia hispana de EE. UU. a la que le interese varios deportes además del fútbol.

Ahora o Nunca es inigualable en la televisión deportiva hispana, ya que combina comentarios deportivos con elementos de la cultura popular, el cine, la música y la participación de los fans. El show también ha cumplido el papel de programación previa para grandes eventos deportivos, como el boxeo por Top Rank, la NBA y el UFC, lo que atrae a una audiencia más joven a ESPN Deportes y una visible presencia en las plataformas digitales.

Este cambio forma parte de una reinvención amplia de la programación de ESPN Deportes, incluyendo la extensión de Cronómetro a una hora. Conducido por José Ramón Fernández y Mauricio Ymay, el programa de debates sobre noticias deportivas presenta a Adalberto Franco, Ricardo Puig, Álvaro Morales, Paco Gabriel de Anda y Jorge Pietrasanta como colaboradores. Además, un programa de SportsCenter por la tarde entre semana y en vivo se transmitirá por ESPN Deportes a partir de septiembre, creando un bloque de programación noticiera e informativa diaria de siete horas en la cadena deportiva en español más destacada.

Nueva programación de la tarde de ESPN Deportes (de lunes a viernes):

Hora (ET) Programa Conductores 1 p.m. SportsCenter (a partir de septiembre) 2 p.m. Fútbol Picante Álvaro Morales, Adalberto Franco y Mauricio Ymay 4 p.m. *Ahora o Nunca Mauricio Pedroza, acompañado de un plantel rotativo de “panelistas” y expertos en deportes específicos 6 p.m. *Cronómetro José Ramón Fernández y Mauricio Ymay 7 p.m. SportsCenter Julia Headley, Miguel Ángel Briseño, Carolina Padron, Adalberto Franco y más

*Programas nuevos y rediseñados

ESPN Deportes, cuyo 20.o aniversario se celebró este año, es el principal destino en español de ESPN que cubre los deportes más destacados de interés para el mercado hispano de EE. UU. La cadena ofrece la más amplia variedad de deportes, como la cobertura en español de LALIGA, la Bundesliga de Alemania, la NWSL y otras competiciones de fútbol importantes, la MLB, la NBA, la WNBA, la NFL, la NHL, el UFC, el Top Rank, la PFL, deportes universitarios, los Grand Slams de tenis y más. Además, la cadena es la sede de varios programas noticieros e informativos que mantienen al día a los aficionados, incluyendo las ediciones en vivo diarias de SportsCenter. Durante más de 20 años, ESPN Deportes ha conectado de manera singular a la comunidad hispana con contenido deportivo variado y auténtico, material narrativo innovador y talento incomparable.

— 30 —