ESPN Taps Global Music Icon J Balvin as its Official Monday Night Football Music Curator for 2024-25 NFL Season

Para versión en español haga click aquí

ESPN announced today that world-renowned superstar J Balvin will work with ESPN throughout the 2024-25 NFL season to curate music for select ESPN Monday Night Football games. The curated music from J Balvin will run in Monday Night Football promotional spots, live telecasts and Monday Night Countdown for seven weeks this season, inclusive of two NFL Playoffs weeks.

J Balvin Music Curation Schedule (subject to change):

Week 1: New York Jets at San Francisco 49ers

Week 5: New Orleans Saints @ Kansas City Chiefs

Week 6: Buffalo Bills at New York Jets

Week 11: Houston Texans at Dallas Cowboys

Week 18 Doubleheader: TBD

Monday Night Super Wild Card: TBD

Divisional: TBD

“ESPN’s Music curation program with Monday Night Football continues with an artist that will amplify the bold and new music strategy,” said Curtis Friends, ESPN Vice President of Sports Marketing. “J Balvin is a global icon whose influence hits with diverse cultures and genres. His music choices embrace the anticipation and excitement the ESPN football season offers, and we can’t wait for him to come along the season-long ride with us.”

The multiple Latin Grammy Awards and Billboard Music Awards winner will kick off the curation with his new song, “DOBLEXXO” featuring Feid off his new album ‘RAYO.’ The new track will be used during ESPN’s Week 1 Monday Night Football topical spot. ‘RAYO’ released worldwide on Aug. 9.

J Balvin joins Timbaland & Justin Timberlake (2023), Marshmello (2022), Drake (2021), DJ Khaled (2020), and Diplo (2019) as ESPN Monday Night Football music curators.

Monday Night Football Returns with Super Bowl Champions and League MVPs

ESPN’s Monday Night Football returns for the 2024 NFL season with Joe Buck, Troy Aikman and Lisa Salters for their third season all together. ESPN’s NFL schedule will feature 25 games, headlined by 21 Monday Night Football matchups, the return of the Week 18 Doubleheader Saturday, a Monday night Super Wild Card and Divisional playoff game.

Signature matchups include Jets and 49ers in Week 1, the back-to-back defending Super Bowl Champion Chiefs against the Saints for Week 5, a Jets-Bills AFC East showdown in Week 6, and more throughout a jam-packed Monday Night Football schedule.

ESPAÑOL

Ver promo: Creativo Semana 1

ESPN contará con la superestrella mundial J Balvin como el encargado oficial de seleccionar la música de Monday Night Football para la temporada 2024-25 de la NFL

ESPN anunció hoy que J Balvin, artista ganador de varios Premios Grammy Latinos, colaborará con ESPN a lo largo de la temporada 2024-25 de la NFL para seleccionar y poner la música de algunos partidos de Monday Night Football de ESPN y ESPN Deportes. La música seleccionada por J Balvin se emitirá en anuncios promocionales de Monday Night Football, transmisiones televisivas en vivo y Monday Night Countdown durante siete semanas a lo largo de esta temporada, incluyendo dos semanas de las eliminatorias de la NFL.

Calendario de partidos con música seleccionada por J Balvin (sujeto a cambio):

Semana 1: New York Jets vs. San Francisco 49ers (en San Francisco)

New York Jets vs. San Francisco 49ers (en San Francisco) Semana 5: New Orleans Saints vs. Kansas City Chiefs (en Kansas City)

New Orleans Saints vs. Kansas City Chiefs (en Kansas City) Semana 6: Buffalo Bills vs. New York Jets (en Nueva York)

Buffalo Bills vs. New York Jets (en Nueva York) Semana 11: Houston Texans vs. Dallas Cowboys (en Dallas)

Houston Texans vs. Dallas Cowboys (en Dallas) Los dos partidos consecutivos de la semana 18: Por determinar

Por determinar Super Wild Card de lunes por la noche: Por determinar

Por determinar Partido de división: Por determinar

“El programa de selección musical de Monday Night Football en ESPN continúa con un artista que amplificará la audaz y novedosa estrategia musical”, comentó Curtis Friends, vicepresidente de marketing deportivo de ESPN. “J Balvin es un ícono global cuya influencia llega a diversas culturas y géneros musicales. Sus elecciones musicales reflejan la expectación y emoción que ofrece la temporada de fútbol americano de ESPN, y tenemos muchas ganas de que nos acompañe a lo largo de la temporada”.

El ícono musical galardonado con numerosos premios y aclamado por la crítica comenzará su andadura como encargado de la selección musical del programa con su nuevo éxito, “DOBLEXXO” (con Feid), incluido en su recién lanzado álbum, RAYO. Su nueva canción se escuchará durante el comercial temático de la semana 1 de Monday Night Football en ESPN. RAYO ya está en el mercado y disponible en todas las plataformas de streaming.

Monday Night Football regresa con los campeones del Super Bowl y los jugadores más valiosos de la liga

Monday Night Football de ESPN regresa para la temporada 2024 de la NFL con Joe Buck, Troy Aikman y Lisa Salters, quienes compartirán su tercera temporada juntos. El calendario de la NFL de ESPN incluirá 25 encuentros, encabezados por 21 partidos de Monday Night Football, el regreso del sábado de dos partidos consecutivos en la semana 18, un Super Wild Card de lunes por la noche y un partido eliminatorio de división.

Entre los partidos emblemáticos estará el de los Jets frente a los 49ers en la semana 1, el de los Chiefs —actuales campeones que buscarán mantener el liderazgo en el Super Bowl por segundo año consecutivo— frente a los Saints en la semana 5, un enfrentamiento de la división Este de la AFC entre los Jets y los Bills en la semana 6, y más juegos a lo largo de la intensa programación de Monday Night Football.

ACERCA DE J BALVIN

J Balvin es una superestrella mundial y emprendedor galardonado en múltiples ocasiones, lo que incluye premios en los Billboard Music Awards, los Premios de la Música Estadounidense, los Premios Grammy Latinos y muchos otros. Natural de Medellín (Colombia), la ilustre superestrella del reguetón es uno de los artistas musicales latinos de mayor éxito, con ventas que superan los 35 millones de discos en todo el mundo. Balvin ha superado con creces las barreras culturales para convertirse en uno de los principales artistas del Club del Billón de Vistas de YouTube, con 15 videoclips que han sobrepasado el billón de vistas, y actualmente se encuentra entre los diez artistas más escuchados en streaming a nivel mundial, con lo que se ha ganado legiones de fans en todo el mundo. Apasionado de ámbitos tan distintos como la música, la moda, el arte y la salud mental, Balvin sigue a la cabeza en la lucha por la representación en todas las industrias. Con su compromiso de inspirar y animar a la próxima generación, J Balvin ha lanzado su iniciativa filantrópica Vibra En Alta, una fundación privada que educa y empodera a personas proporcionándoles las herramientas que necesitan para convertirse en la mejor versión de sí mismas. Interesado en el mundo del entretenimiento, la moda y la cultura digital, entre otros, Balvin ha demostrado una y otra vez que es una fuerza incontenible e inspiración para artistas incipientes, emprendedores y la comunidad latina.