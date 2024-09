ESPN Commemorates Hispanic Heritage Month With a Slate Of Special Content Across Platforms

Para versión en español haga click aquí

Hispanic Heritage Month kicks off on Saturday, September 15, and ESPN has a full slate of dedicated original content and programming built around the theme, “Somos” (We Are), to highlight the contributions of Latinos in sports. Hispanic Heritage Month-themed programming includes a mix of events, as well as original content that will air across ESPN’s linear and digital properties in English and Spanish throughout the month.

The special programming is highlighted by the television premiere of Las Amazonas de Yaxunah. Presented by AT&T, the film debuts on ESPN2 and ESPN Deportes next Tuesday, September 17 at 8 p.m. ET. and airing again at 11 p.m. ET. The film was selected for screenings at the prestigious Los Angeles Latino Film Festival and the New York Latino Film Festival.

Las Amazonas de Yaxunah is a documentary about the spirit and determination of an extraordinary Mayan women’s softball team from Mexico’s’ Yucatán region. The film is directed by filmmaker Alfonso Algara and produced by ESPN Deportes as part of the network’s initiative announced last year to celebrate the Spanish-language network’s 20th anniversary.

The film follows the inspiring journey of this team of 26 passionate players, aged 13 to 62, as they shattered gender stereotypes and overcame immense challenges to pursue their passion for softball. The film takes audiences on a compelling journey to Yaxunah, a small village where resources are scarce, but the resilience and spirit of its people are boundless. It portrays how the team’s origins, sparked by a woman’s refusal to conform to societal expectations, led to a viral video and invitations to play exhibition matches and tournaments across Mexico. Through their travels, Las Amazonas de Yaxunah experienced firsthand the mistreatment faced by indigenous communities, further fueling their determination to not only continue playing softball but also to explore the world and promote inclusivity and women empowerment.

The Spanish version is narrated by Oscar nominated Indigenous Mexican actress Yalitza Aparicio (Roma), while the English version is narrated by Xochitl Gomez (Doctor Strange in the Multiverse of Madness). Following the premiere on linear TV, the extended version of the documentary will be available on ESPN+ in both languages featuring extended scenes.

Other Hispanic Heritage Month highlights include:

Riyadh Season Noche UFC (Sept. 14, ESPN PPV and across platforms) – The stage is set is for a once-in-a-lifetime show from the Sphere in Las Vegas, as the iconic venue will host its first-ever live sporting event with UFC 306 – Riyadh Season Noche UFC: O’Malley vs. Dvalishvili at 10 p.m. ET on Mexican Independence Day, Saturday, Sept. 14, honoring and celebrating Mexico’s many extraordinary contributions and accomplishments across combat sports. All available exclusively on ESPN+ PPV (English and Spanish). The Prelims will be available on ESPN+, ESPNEWS, ESPN Deportes and SiriusXM Fight Nation 156, beginning at 7:30 p.m.

ESPN will once again provide fans with an unmatched 100+ hours of UFC content across its linear platforms leading up to the historic night, including special content tied to Hispanic Heritage Month, including daily editions of ESPN Deportes’ Camino al Octagono starting Thursday, Sept. 12 live from LAs Vegas. Other content include featured signature UFC event replays, iconic moments in the sport, studio shows and more. All culminating with increased and expanded live studio show windows throughout fight week. Check ESPN’s schedule for upcoming details.

Mi Deseo: Un Especial de SC Reportajes (Oct. 11 at 9 p.m. ET on ESPN Deportes) – ESPN and Make-A-Wish have partnered to help children experiencing critical illnesses meet and spend time with their favorite athletes for over 16 years. The first-ever Mi Deseo special features Mexican icon Saúl “El Canelo” Álvarez granting a very special wish. The one-hour special will also look back on some of the most memorable wishes, including an update on a wish kid who grew up to fulfill his dream of a career in baseball.

(Sept. 15-Oct. 15, across ESPN and ESPN Deportes platforms): A series of stories and interviews that highlight the past, present and future of Latin athletes throughout the month. The athletes featured include:

Somos el Futuro (starting Sept. 12, across ESPN and ESPN Deportes) – A series of vignettes highlighting the next generation of Hispanic stars, which include: Ricardo Pepi Raul Rosas Jr Juan Soto Kamilla Cardoso Jesse Bam Rodríguez Maria Sanchez Hannah Hidalgo Isiah Pacheco Jaime Jaquez

NFL Hispanic Heritage Month Games – ESPN Deportes’ Monday Night Football coverage on Week 4 (Tennessee Titans vs. Miami Dolphins) and Week 6 (Buffalo Bills vs. New York Jets) will feature special content commemorating Hispanic Heritage Month.

ESPN Conmemora El Mes De La Herencia Hispana Con Contenido Especial En Todas Las Plataformas

La programación especial se destaca con el estreno de Las Amazonas de Yaxunah el martes 17 de septiembre a las 8 p.m. ET en ESPN2 y ESPN Deportes

El Mes de la Herencia Hispana comienza el sábado 15 de septiembre y ESPN tiene programación y contenido original dedicados bajo temática “Somos” que destaca las contribuciones de los latinos en los deportes. La programación del Mes de la Herencia Hispana incluye una combinación de eventos, así como contenido original que se transmitirá en las propiedades lineales y digitales de ESPN en inglés y español durante todo el mes.

La programación especial incluye el estreno televisivo de Las Amazonas de Yaxunah. Presentada por AT&T, la película debutará en ESPN2 y ESPN Deportes el próximo martes 17 de septiembre a las 8 p.m. ET, con una retransmisión a las 11 p.m. ET. El filme fue seleccionado para proyecciones en los prestigiosos festivales de cine latino de Los Ángeles y de Nueva York.

Las Amazonas de Yaxunah es un documental sobre el espíritu y la determinación de un extraordinario equipo de sóftbol femenino maya de la región de Yucatán, México. El filme está dirigido por el cineasta Alfonso Algara y producida por ESPN Deportes como parte de la iniciativa de la cadena, anunciada el año pasado, para celebrar el 20º aniversario de la cadena en español.

El documental sigue el inspirador viaje de este equipo de 26 apasionadas jugadoras, de entre 13 y 62 años, que rompieron estereotipos de género y superaron enormes desafíos para perseguir su pasión por el sóftbol. La película lleva a la audiencia a Yaxunah, un pequeño pueblo donde los recursos son escasos, pero la resiliencia y el espíritu de su gente no tienen límites. Muestra cómo los orígenes del equipo, impulsados por la negativa de una mujer a conformarse con las expectativas sociales, llevaron a un video viral y a invitaciones para jugar partidos de exhibición y torneos en todo México. A través de sus viajes, Las Amazonas de Yaxunah experimentaron de primera mano el maltrato que enfrentan las comunidades indígenas, lo que alimentó aún más su determinación de no solo seguir jugando sóftbol, sino también de explorar el mundo y promover la inclusión y el empoderamiento de las mujeres.

La versión en español está narrada por la actriz indígena mexicana nominada al Óscar, Yalitza Aparicio (Roma), mientras que la versión en inglés está narrada por Xochitl Gomez (Doctor Strange en el multiverso de la locura). Después del estreno en televisión lineal, la versión extendida del documental estará disponible en ESPN+ en ambos idiomas, con escenas adicionales.

Otro contenido destacado del Mes de la Herencia Hispana incluye:

Riyadh Season Noche UFC (14 de septiembre, ESPN PPV y a través de plataformas) – Todo está listo para un espectáculo único desde el Sphere en Las Vegas, ya que este icónico recinto albergará por primera vez un evento deportivo en vivo con UFC 306 – Riyadh Season Noche UFC: O’Malley vs. Dvalishvili, a las 10 p.m. ET el sábado 14 de septiembre, Día de la Independencia de México. Este evento honrará y celebrará las extraordinarias contribuciones y logros de México en los deportes de combate. Toda la acción estará disponible exclusivamente en ESPN+ PPV (en inglés y español). Las preliminares estarán disponibles en ESPN+, ESPNEWS, ESPN Deportes y SiriusXM Fight Nation 156, comenzando a las 7:30 p.m.

ESPN una vez más ofrecerá a los fanáticos más de 100 horas de contenido de UFC a través de sus plataformas lineales, incluyendo contenido especial relacionado con el Mes de la Herencia Hispana, como ediciones diarias de Camino al Octágono de ESPN Deportes, comenzando el jueves 12 de septiembre en vivo desde Las Vegas. Otros contenidos incluyen repeticiones de eventos emblemáticos de UFC, momentos icónicos en el deporte, programas de estudio y más. Todo culminará con ventanas de programación de estudio en vivo ampliadas y aumentadas durante toda la semana de la pelea. Consulta la programación de ESPN para más detalles.

Mi Deseo: Un Especial de SC Reportajes (11 de octubre a las 9 p.m. ET en ESPN Deportes) – ESPN y Make-A-Wish han trabajado juntos hace más de 16 años para ayudar a que los niños que padecen enfermedades graves puedan conocer y pasar tiempo con sus atletas favoritos. Este primer especial en español presenta al ícono mexicano Saúl “El Canelo” Álvarez concediendo un deseo muy especial. El especial de una hora también recordará algunos de los deseos más memorables, incluida una actualización sobre un niño que creció y cumplió su sueño de una carrera en el béisbol.

(15 de septiembre al 15 de octubre, por todas las plataformas de ESPN y ESPN Deportes): Una serie de historias y entrevistas que resaltan el pasado, el presente y el futuro de los atletas latinos durante todo el mes. Los atletas destacados incluyen:

Somos el Futuro (comenzando el 12 de septiembre, por por todas las plataformas de ESPN and ESPN Deportes) – Una serie de cápsulas que destacan la próxima generación de estrellas hispanas, que incluyen: Ricardo Pepi Raul Rosas Jr Juan Soto Kamilla Cardoso Jesse Bam Rodríguez Maria Sanchez Hannah Hidalgo Isiah Pacheco Jaime Jaquez

Juegos de la NFL para el Mes de la Herencia Hispana – La cobertura de Monday Night Football de ESPN Deportes en la Semana 4 (Tennessee Titans vs. Miami Dolphins) y la Semana 6 (Buffalo Bills vs. New York Jets) contará con contenido especial en conmemoración del Mes de la Herencia Hispana.

