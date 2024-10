ESPN Activates MegaCast Presentation for the 258th Real Madrid-FC Barcelona ElClásico on Saturday, Oct. 26

ESPN’s first multiple viewing options’ production for soccer in English and Spanish

Kylian Mbappé expected to play in his first ElClásico as headliner in a matchup of stars

Expansive coverage from Madrid beginning Thursday across ESPN platforms

ESPN will activate its signature “MegaCast” – multiple viewing options – presentation for the live match coverage of Real Madrid-FC Barcelona ElClásico on Saturday, October 26, at 3 p.m. ET, delivering to fans the most extensive multichannel production for a soccer event in the United States. Four English- and Spanish-language viewing options of the highly anticipated rivalry will be available exclusively on ESPN+, and ESPN Deportes will simulcast the Spanish-language match coverage.

ESPN+ MegaCast presentation of the 258th ElClásico will be ESPN’s first multichannel coverage of a soccer match in English and Spanish. The “MegaCast” will offer fans a fresh and engaging way to experience one of the world’s most famous sports rivalries, featuring guests, tactical analysis, and live reactions from experts in both languages.

About ElClásico: The match between Real Madrid and FC Barcelona is among the most famous rivalries in soccer. Over the years, some of the world’s best stars – Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Zidane, Ronaldo, Maradona, Iniesta, Rivaldo, Iker Casillas, Alfredo di Stefano, Hugo Sanchez, Luis Figo, Johan Cruyff, Romario, and others – have shone brightly in the series. With Kylian Mbappe joining Vini Jr. and Jude Bellingham at Real Madrid against FC Barcelona’s Raphinha, Robert Lewandowski, and 17-year-old Lamine Yamal, ElClásico regains its top-billing as a matchup between the sport’s top stars.

“ElClásico is the gold standard for domestic club soccer rivalries, and Saturday’s game represents an inflection point for this generation of stars,” said Manuel de la Fe, Vice President of Global Event and Studio Production, ESPN. “We are pleased to showcase this game through the ESPN+ MegaCast alternate productions and to give fans five options to watch it.”

Highlights of the ESPN+ ElClásico MegaCast

All five viewing options of the match will be available on ESPN+, namely:

English-language match presentation: Ian Darke and Steve McManaman will call the match.

and will call the match. Spanish live match coverage: Fernando Palomo and Eduardo Biscayart will handle match commentary. (ESPN Deportes will simulcast the match in Spanish).

and will handle match commentary. (ESPN Deportes will simulcast the match in Spanish). Aerial Cam View: This option is an aerial, wide-angle view that shows the teams’ formations and players’ positioning.

This option is an aerial, wide-angle view that shows the teams’ formations and players’ positioning. ESPN FC: Host Dan Thomas and analysts Alejandro Moreno and Craig Burley will break down the action and react to the plays and formations in real-time, giving viewers a behind-the-scenes look at how former players watch and analyze the action as it happens.

Host and analysts and will break down the action and react to the plays and formations in real-time, giving viewers a behind-the-scenes look at how former players watch and analyze the action as it happens. Ahora o Nunca: For a dynamic watch-along experience tailored to Spanish-speaking fans, Mauricio Pedroza , Herculez Gomez , Alex Pareja , and Carolina de las Salas will helm Ahora o Nunca’s free-flowing reaction to and commentary on the match in real-time. Former players Mario Suarez (Atlético de Madrid), Garcia (FC Barcelona), and others will appear as guests during the game.

For a dynamic watch-along experience tailored to Spanish-speaking fans, , , , will helm Ahora o Nunca’s free-flowing reaction to and commentary on the match in real-time. Former players Mario Suarez (Atlético de Madrid), Garcia (FC Barcelona), and others will appear as guests during the game. Special Guests: Live interviews with former soccer players across the ElClásico on ESPN+ and ESPN Deportes – Iker Casillas, Luis Garcia, Jürgen Klinsmann, Patrick Kluivert, Rafa Marquez, Hugo Sanchez, and Mario Suarez.

ElClásico Saturday Schedule – Live Programming:

Time (ET) Event Platforms 12:30 p.m. ESPN FC: ElClásico Special ESPN2 2 p.m. Fuera de Juego: ElClásico Pregame Ricardo Puig, Ciro Procuna, Hugo Sanchez ESPN+ ESPN FC – ElClásico Pregame Dan Thomas, Alejandro Moreno, Craig Burley ESPN+ 2:55 p.m. ESPN FC: ElClásico Real Madrid-FC Barcelona English: Thomas, Moreno, Burley ESPN+ Ahora O Nunca: ElClásico Real Madrid-FC Barcelona Spanish: Mauricio Pedroza, Herculez Gomez, Alex Pareja, Carolina de las Salas ESPN+ 3 p.m. ElClásico: Real Madrid vs. FC Barcelona English: Ian Darke, Steve McManaman and reporter Sid Lowe Spanish: Fernando Palomo, Eduardo Biscayart and reporter Martin Ainstein ESPN+, ESPN Deportes ElClásico Aerial Cam: Real Madrid vs. FC Barcelona ESPN+ 5 p.m. ESPN FC – ElClásico Postgame Special ESPN+ Fuera de Juego – Clásico Postgame Special ESPN+, ESPN Deportes

*Subject to change

Comprehensive Surround Coverage Across ESPN Platforms

In addition to the ESPN+ MegaCast presentation on match day, ESPN will deliver extensive ElClásico coverage across its platforms with reporters onsite in Madrid, beginning Thursday, October 24. Highlights:

Martin Ainstein , Sid Lowe , Moisés Llorens , Martín Ainstein , Rodrigo Faez , and Ricardo Puig are the reporters and commentators covering news and information from Madrid for ESPN studio programming.

, , , , , and are the reporters and commentators covering news and information from Madrid for ESPN studio programming. Host Cristina Alexander will host a special edition of La Peña de LALIGA from Madrid on Friday, Oct. 25, at 2 p.m. ET on ESPN Deportes. Alex Pareja will interview LALIGA legend Iker Casillas on the show.

will host a special edition of from Madrid on Friday, Oct. 25, at 2 p.m. ET on ESPN Deportes. Alex Pareja will interview LALIGA legend on the show. Fuera de Juego , ESPN FC , SportsCenter , Fútbol Center , and Ahora o Nunca will feature ElClásico segments from Madrid from Thursday through Saturday.

, , , , and will feature ElClásico segments from Madrid from Thursday through Saturday. Luis Garcia and Frank Leboeuf (1998 French FIFA World Cup champion) will appear on live editions of ESPN FC Thursday and Friday.

and (1998 French FIFA World Cup champion) will appear on live editions of ESPN FC Thursday and Friday. On match day, Sid Lowe (English) and Martin Ainstein (Spanish) will report live from the sidelines in Santiago Bernabéu Stadium for ESPN FC and Fuera de Juego, respectively.

(English) and (Spanish) will report live from the sidelines in Santiago Bernabéu Stadium for ESPN FC and Fuera de Juego, respectively. Former players and legends – Hugo Sanchez (Real Madrid) and Rafa Marquez (Barca) – will join the Spanish-language studio shows from Mexico on match day.

About ESPN+

Spanish version:

ESPN activará su presentación MegaCast para la 258.a edición de ElClásico entre Real Madrid y FC Barcelona el sábado 26 de octubre

Será la primera producción de fútbol con varias opciones de seguir el parido por ESPN en inglés y español

Se espera que Kylian Mbappé juegue su primer ElClásico como protagonista principal en un partido de estrellas

Amplia cobertura desde Madrid a partir del jueves en las distintas plataformas de ESPN

ESPN activará su emblemática presentación “MegaCast” —con varias opciones de ver y seguir el partido — para la cobertura en vivo de ElClásico entre Real Madrid y FC Barcelona el sábado 26 de octubre a las 3 p.m. ET (hora del Este), lo que les ofrecerá a los fans en Estados Unidos la producción multicanal más grande de un espectáculo de fútbol. Estarán disponibles cuatro opciones de ver y seguir el partido en inglés y español de este muy esperado encuentro exclusivamente por ESPN+, mientras que ESPN Deportes transmitirá simultáneamente la cobertura del partido en español.

La presentación MegaCast de ESPN+ de la 258.a edición de ElClásico será la primera cobertura multicanal de un partido de fútbol de ESPN en inglés y español. El “MegaCast” les ofrecerá a los aficionados una forma novedosa e interactiva de disfrutar uno de los enfrentamientos deportivos más famosos del mundo, con invitados, análisis tácticos y reacciones en vivo de expertos en ambos idiomas.

Acerca de ElClásico: el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona se considera una de las rivalidades más famosas del fútbol. A lo largo de los años, algunas de las mejores estrellas del mundo —Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Zidane, Ronaldo, Maradona, Iniesta, Rivaldo, Iker Casillas, Alfredo di Stefano, Hugo Sánchez, Luis Figo, Johan Cruyff, Romario y otras— han demostrado sus prodigiosas habilidades en la serie. Con Kylian Mbappé cerrando filas con Vini Jr. y Jude Bellingham del Real Madrid para enfrentarse a Raphinha, Robert Lewandowski y el joven de 17 años Lamine Yamal del FC Barcelona, ElClásico volverá a ser la máxima atracción como disputa entre las principales estrellas de este deporte.

“ElClásico es un referente para para las rivalidades entre clubes de fútbol y el encuentro del sábado representa un punto de inflexión para esta generación de estrellas”, señala Manuel de la Fe, vicepresidente de eventos globales y producción de estudio de ESPN. “Nos complace transmitir este partido a través de las producciones alternas de MegaCast de ESPN+ y ofrecer a los aficionados cinco opciones para verlo.”

Puntos destacados del MegaCast de ElClásico por ESPN+

Las cinco opciones de visualización del partido estarán disponibles por ESPN+, a saber:

Presentación del partido en inglés: Ian Darke y Steve McManaman relatarán el encuentro.

Cobertura en vivo del partido en español: Fernando Palomo y Eduardo Biscayart estarán a cargo de los comentarios. (ESPN Deportes transmitirá simultáneamente el partido en español).

Transmisión de vista de cámara aérea: esta opción es una vista aérea de perspectiva amplia que muestra las formaciones de los equipos y las posiciones de los jugadores.

ESPN FC: el conductor Dan Thomas y los analistas Alejandro Moreno y Craig Burley interpretarán la acción y reaccionarán a las jugadas y las formaciones en tiempo real, dándoles así a los espectadores una mirada detrás de escena sobre cómo los exjugadores miran y analizan la acción a medida que se desarrolla.

Ahora o Nunca: para ofrecer una transmisión conjunta dinámica adaptada a los fans de habla hispana, Mauricio Pedroza , Herculez Gomez , Alex Pareja y Carolina de las Salas estarán a cargo de las reacciones espontáneas y los comentarios del partido en tiempo real de Ahora o Nunca . Los exjugadores Mario Suárez (Atlético de Madrid), García (FC Barcelona) y otros aparecerán como invitados durante el partido.

Invitados especiales: Entrevistas en vivo con exjugadores de fútbol a lo largo de ElClásico en ESPN+ y ESPN Deportes – Iker Casillas, Luis García, Jürgen Klinsmann, Patrick Kluivert, Rafa Márquez, Hugo Sánchez y Mario Suárez.

Horario del sábado de ElClásico – Programación en vivo:

Hora (ET) Evento Plataformas 12:30 p.m. ESPN FC: ElClásico Special ESPN2 2 p.m. Fuera de Juego – Edición previa al partido de ElClásico Ricardo Puig, Ciro Procuna, Hugo Sánchez ESPN+ ESPN FC – Edición previa al partido de ElClásico Dan Thomas, Alejandro Moreno, Craig Burley ESPN+ 2:55 p.m. ESPN FC: ElClásico Real Madrid-FC Barcelona En inglés: Thomas, Moreno, Burley ESPN+ Ahora o Nunca ElClásico Real Madrid-FC Barcelona En español: Mauricio Pedroza, Herculez Gomez, Alex Pareja, Carolina de las Salas ESPN+ 3 p.m. ElClásico: Real Madrid vs. FC Barcelona En inglés: Ian Darke, Steve McManaman y el reportero Sid Lowe En español: Fernando Palomo, Eduardo Biscayart y el reportero Martίn Ainstein ESPN+, ESPN Deportes ElClasico- Transmisión de vista de cámara aérea: Real Madrid vs. Barcelona ESPN+ 5 p.m. ESPN FC – Programa especial posterior a ElClásico ESPN+ Fuera de Juego – Programa especial posterior a ElClásico ESPN+, ESPN Deportes

*Sujeto a cambio

Cobertura integral en las distintas plataformas de ESPN

Además de la presentación MegaCast de ESPN+ el día el partido, ESPN ofrecerá amplia cobertura de ElClásico en sus distintas plataformas con reporteros en Madrid, a partir del jueves 24 de octubre. Puntos destacados:

Martín Ainstein , Sid Lowe , Moisés Llorens , Rodrigo Faez y Ricardo Puig son los reporteros y comentaristas que cubrirán noticias e información desde Madrid para la programación de estudio de ESPN.

La conductora Cristina Alexander presentará una edición especial de La Peña de LALIGA desde Madrid el viernes 25 de octubre a las 2 p.m. ET por ESPN Deportes. Alex Pareja entrevistará en el programa a Iker Casillas, leyenda de LALIGA.

Fuera de Juego , ESPN FC , SportsCenter , Fútbol Center y Ahora o Nunca presentarán segmentos de ElClásico desde Madrid, de jueves a sábado.

Luis Garcia y Frank Leboeuf (campeón de la Copa Mundial 1998 de la FIFA en Francia) aparecerán en ediciones en vivo de ESPN FC el jueves y el viernes.

El día del partido, Sid Lowe (en inglés) y Martín Ainstein (en español) reportarán en vivo desde los costados del Estadio Santiago Bernabéu para ESPN FC y Fuera de Juego , respectivamente.

Los exjugadores y leyendas Hugo Sánchez (Real Madrid) y Rafa Márquez (Barca) se unirán a los programas de estudio en español que se transmitirán desde México el día del partido.

Acerca de ESPN+

