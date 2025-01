ESPN Platforms and ABC Present Supercopa de España 2025 from Jeddah, Saudi Arabia

Para versión en español haga click aquí

Mbappé, Raphinha, Lamine Yamal, Nico Williams, Jude Bellingham to star in Spanish football’s midseason classic

ESPN platforms and ABC will present Supercopa de España 2025 – the 41st edition of Spanish soccer’s midseason classic – at the King Abdullah Sports City in Jeddah, Saudi Arabia, from Wednesday, Jan. 8, through Sunday, Jan. 12.

ESPN2 will televise the semifinals on Wednesday and Thursday. ABC will broadcast the final, potentially the 259th Real Madrid-FC Barcelona El Clásico, on Sunday. ESPN Deportes will provide Spanish-language coverage of the three matches, and ESPN+ will stream the matches in English and Spanish.

Supercopa de España 2025 (Spanish Super Cup) will feature four of the top six teams currently in LALIGA – Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club, and Mallorca; all clubs that finished first and second in the country’s two major competitions last season in Spain. The three matches in Spanish Super Cup will showcase some of soccer’s best stars in global soccer:

2018 World Cup winner and France international Kylian Mbappé will play his first Spanish Super Cup match this week

will play his first Spanish Super Cup match this week UEFA EURO 2024 champion Nico Williams leads Athletic Club – the only team other than Real Madrid or FC Barcelona to win the Cup since 2016

leads Athletic Club – the only team other than Real Madrid or FC Barcelona to win the Cup since 2016 17-year-old FC Barcelona star and 2024 FIFA Young Player of the Year Lamine Yamal returns to the Spanish Super Cup a more established first-team player after winning the UEFA EURO 2024 title with Spain

returns to the Spanish Super Cup a more established first-team player after winning the UEFA EURO 2024 title with Spain Other key players in the Super Cup include: 2024 Best FIFA Men’s Player of the Year Vini Jr., England national team’s Jude Bellingham, Brazil’s Rodrygo, 2018 FIFA Men’s Player of the Year Luka Modrić (Real Madrid); Brazil’s Raphinha, 2020 Best FIFA Men’s Player of the Year and Polish striker Robert Lewandowski (FC Barcelona); UEFA EURO 2024 champions Unai Simón, and Dani Vivian (Athletic Club).

Supercopa de España 2025 Studio Coverage:

ESPN Spanish and English language studio programming – ESPN FC, Ahora o Nunca and Fuera de Juego – will provide live, surround coverage on match days, starting at 1:30 p.m. ET.

ESPN’s Spain-based correspondents Martin Ainstein, Moisés Llorens (Spanish), and Alex Kirkland (English), will report from Jeddah

Pilar Pérez, Alex Pareja, and José del Valle will host pregame and halftime editions of Ahora o Nunca on ESPN Deportes, joined for postgame by Mauricio Pedroza, Herculez Gomez, and Carolina de las Salas each match day

Kay Murray, Alejandro Moreno, and Luis Garcia will helm ESPN FC’s pregame, halftime, and postgame shows.

Schedule:

Date Time (ET) Match Platform(s) Wed, Jan 8 1:30 p.m. ESPN FC: SuperCopa de España Pregame Kay Murray, Alejandro Moreno and Luis Garcia ESPN2, ESPN+ 1:30 p.m. Ahora o Nunca: Supercopa de España Pregame Pilar Pérez, Alex Pareja, and José del Valle ESPN Deportes 1:30 p.m. Fuero de Juego: Supercopa de España Pregame ESPN+ 2 p.m. Supercopa de España – Semifinal I: Athletic Club vs. FC Barcelona Adrian Healey and Stewart Robson Fernando Palomo and Eduardo Biscayart ESPN2, ESPN+, ESPN Deportes Thu, Jan 9 1:30 p.m. ESPN FC: Supercopa de España Pregame Murray, Moreno and Garcia ESPN2, ESPN+ 1:30 p.m. Ahora o Nunca: Supercopa de España Pregame Pérez, Pareja, and del Valle ESPN Deportes 1:30 p.m. Fuera de Juego: Supercopa de España Pregame ESPN+ 2 p.m. Supercopa de España – Semifinal II: Real Madrid vs. Mallorca Rob Palmer and Steve McManaman Palomo and Biscayart ESPN2, ESPN+, ESPN Deportes Sun, Jan 12 1:30 p.m. ESPN FC: Supercopa de España Final Pregame Murray, Moreno and Garcia ABC, ESPN+, ESPN Deportes 1:30 p.m. Fuera de Juego: Supercopa de España Pregame ESPN+, ESPN Deportes 2 p.m. Supercopa de España: Final Palmer and McManaman Palomo and Biscayart ABC, ESPN+, ESPN Deportes

* Subject to change

-###-

ESPAÑOL

Las plataformas de ESPN y ABC presentan la Supercopa de España 2025 desde Yeda, Arabia Saudita

Mbappé, Raphinha, Lamine Yamal, Nico Williams y Jude Bellingham protagonizarán este torneo clásico del fútbol español, que se juega a mitad de temporada

Las plataformas de ESPN y ABC presentarán la Supercopa de España 2025 —la 41.a edición de esta competición, un clásico del fútbol español que se juega a mitad de temporada—, que se disputará en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, desde el miércoles 8 de enero hasta el domingo 12 de enero.

ESPN2 televisará las semifinales el miércoles y el jueves. ABC transmitirá la final el domingo, en un partido que podría convertirse en la edición 259 de El Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona. ESPN Deportes ofrecerá la cobertura en español de los tres partidos, e ESPN+ transmitirá los partidos vía streaming en inglés y español.

En la Supercopa de España 2025 se enfrentarán cuatro de los seis principales equipos que actualmente conforman LaLiga: Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y Mallorca. Estos clubes terminaron en primer y segundo lugar la temporada pasada en las dos competiciones futbolísticas más importantes de España. Los tres partidos de la Supercopa de España contarán con algunas de las estrellas más destacadas del fútbol mundial:

El ganador de la Copa Mundial de 2018 e integrante de la selección francesa Kylian Mbappé jugará su primer partido de la Supercopa de España esta semana.

jugará su primer partido de la Supercopa de España esta semana. El campeón de la EURO 2024 de la UEFA Nico Williams lidera el Athletic Club, el único equipo además del Real Madrid y el FC Barcelona en ganar la Copa desde 2016.

lidera el Athletic Club, el único equipo además del Real Madrid y el FC Barcelona en ganar la Copa desde 2016. La estrella de 17 años del FC Barcelona y ganador del premio FIFA 2024 al Jugador Joven del Año Lamine Yamal regresa a la Supercopa de España ya como jugador más establecido de un equipo de primer nivel tras erigirse como campeones de la EURO 2024 de la UEFA con España.

regresa a la Supercopa de España ya como jugador más establecido de un equipo de primer nivel tras erigirse como campeones de la EURO 2024 de la UEFA con España. Otros jugadores clave de la Supercopa incluyen: El ganador del premio The Best al Mejor Jugador de la FIFA 2024 Vini Jr.; el jugador de la selección nacional de Inglaterra Jude Bellingham; Rodrygo, de la selección brasileña; el ganador del premio FIFA 2018 al Jugador del Año Luka Modrić (Real Madrid); Raphinha, del combinado brasileño; el ganador del premio The Best al Mejor Jugador de la FIFA 2020 y delantero polaco Robert Lewandowski (FC Barcelona); los campeones de la EURO 2024 de la UEFA Unai Simón y Dani Vivian (Athletic Club).

Cobertura de estudio de la Supercopa de España 2025:

La programación de estudio en español y en inglés de ESPN —ESPN FC, Ahora o Nunca y Fuera de Juego— ofrecerá cobertura complementaria en vivo los días de partido, a partir de la 1:30 p.m. ET (hora del Este).

Los corresponsales de ESPN con sede en España Martin Ainstein, Moisés Llorens (español) y Alex Kirkland (inglés) informarán desde Yeda.

Pilar Pérez, Alex Pareja y José del Valle conducirán las ediciones previas al partido y de medio tiempo de Ahora o Nunca en ESPN Deportes, acompañados después del partido por Mauricio Pedroza, Herculez Gomez y Carolina de las Salas los días en los que haya encuentro.

Ciro Procuna y Ricardo Puig conducirán las ediciones de Fuera de Juego junto a los analistas Francisco Gabriel de Anda y José Luis Sánchez Solá

Kay Murray, Alejandro Moreno y Luis Garcia estarán a cargo de los programas de ESPN FC previos al partido, de medio tiempo y después del partido.

Programación:

Fecha Hora (ET) Partido Plataforma(s) Miércoles 8 de enero 1:30 p.m. ESPN FC: Edición previa a la Supercopa de España Kay Murray, Alejandro Moreno y Luis Garcia ESPN2, ESPN+ 1:30 p.m. Ahora o Nunca: Edición previa a la Supercopa de España Pilar Pérez, Alex Pareja y José del Valle ESPN Deportes 1:30 p.m. Fuera de Juego: Edición previa a la Supercopa de España ESPN+ 2 p.m. Supercopa de España, Semifinal I: Athletic Club vs. FC Barcelona Adrian Healey y Stewart Robson Fernando Palomo y Eduardo Biscayart ESPN2, ESPN+, ESPN Deportes Jueves 9 de enero 1:30 p.m. ESPN FC: Edición previa a la Supercopa de España Murray, Moreno y Garcia ESPN2, ESPN+ 1:30 p.m. Ahora o Nunca: Edición previa a la Supercopa de España Pérez, Pareja y del Valle ESPN Deportes 1:30 p.m. Fuera de Juego: Edición previa a la Supercopa de España ESPN+ 2 p.m. Supercopa de España, Semifinal II: Real Madrid vs. Mallorca Rob Palmer y Steve McManaman Palomo y Biscayart ESPN2, ESPN+, ESPN Deportes Domingo 12 de enero 1:30 p.m. ESPN FC: Edición previa a la final de la Supercopa de España Murray, Moreno y Garcia ABC, ESPN+, ESPN Deportes 1:30 p.m. Fuera de Juego: Edición previa a la Supercopa de España ESPN+, ESPN Deportes 2 p.m. Supercopa de España: Final Palmer y McManaman Palomo y Biscayart ABC, ESPN+, ESPN Deportes

* Sujeto a cambio

-###-