ESPN Presents 2025 Caribbean Series Exclusively on ESPN Deportes & ESPN+

ESPN Deportes will serve as the Spanish-language home to the 2025 Caribbean Series from El Nido de los Águilas in Mexicali, Mexico, starting Friday, Jan. 31, through Feb. 7. Live coverage on ESPN Deportes and ESPN+ begins Friday with two matchups: Venezuela vs. Dominican Republic at 4:30 p.m. ET, followed by host country Mexico vs. Puerto Rico at 11:00 p.m. ET.

In its 67th edition, the Caribbean Series has served as a platform to showcase the best competition of winter league baseball from Latin America. Over the years, the tournament has featured legendary Hall of Famers and All-Stars, including Rod Carew, Miguel Cabrera, Roberto Clemente, Edgar Martínez, David Ortiz, Iván Rodríguez, Sammy Sosa, Marcell Ozuna, Eddie Rosario, Isaac Paredes, and many more.

This year, the participants include the champions of the four member leagues of the Caribbean Professional Baseball Confederation — Mexico, Dominican Republic, Puerto Rico, and Venezuela— along with the invited team, Japan (Japan Breeze).

ESPN Deportes’ commentator and analyst lineup will feature Ernesto Jerez, Luis Alfredo Álvarez, Guillermo Celis, Jorge Eduardo Sanchez, and Eitan Benezra. In addition, reporters Enrique Rojas and Miguel González will provide in-depth reports throughout the tournament, live from Mexicali.

Who’s Who in the 2025 Caribbean Series

Indios de Mayagüez (Puerto Rico): Two-time Caribbean Series champions (1992, 1978); making their 18th Caribbean Series appearance, tying Criollos de Caguas for the most by a Puerto Rican team.

Japan Breeze (Japan): First Asian team to play in the Caribbean Series; seeks to become the first team in Caribbean Series history to win the title in its tournament debut.

Cardenales de Lara (Venezuela): Making their seventh Caribbean Series appearance and first since 2020; seeks to become the sixth different Venezuelan team to win the Caribbean Series.

Leones del Escogido (Dominican Republic): Four-time Caribbean Series champions, the fifth most in tournament history; manager and former MLB player Albert Pujols won the Dominican Winter League in his first season as a manager.

(Mexico): Winners of the 2024–25 Mexican Pacific League (LMP); Charros de Jalisco or Tomateros de Culiacán still competing in the finals.

Schedule (ET)

*Join in progress

Date Time Game Platform Fri., Jan 31 4:30 PM Venezuela vs. República Dominicana ESPN+ 5:00 PM * Venezuela vs. República Dominicana ESPN Deportes 11:00 PM Puerto Rico vs. Mexico ESPN Deportes, ESPN+ Sat., Feb 01 3:50 PM República Dominicana vs. Japón ESPN+ 5:00 PM * República Dominicana vs. Japón ESPN Deportes 8:50 PM Mexico vs. Venezuela ESPN Deportes, ESPN+ Sun., Feb 02 3:50 PM Japón vs. Puerto Rico ESPN+ 8:50 PM República Dominicana vs. Mexico ESPN Deportes, ESPN+ Mon., Feb 03 3:00 PM Venezuela vs. Puerto Rico ESPN+ 8:00 PM Mexico vs. Japón ESPN Deportes, ESPN+ Tue., Feb 04 5:00 PM Puerto Rico vs. República Dominicana ESPN Deportes, ESPN+ 10:00 PM Japón vs. Venezuela ESPN Deportes, ESPN+ Wed., Feb 05 5:00 PM Semifinal 1 ESPN Deportes, ESPN+ 10:00 PM Semifinal 2 ESPN Deportes, ESPN+ Thu., Feb 06 10:00 PM Third Place ESPN Deportes, ESPN+ Fri., Feb 07 10:00 PM Final ESPN Deportes, ESPN+

ESPAÑOL

ESPN Presenta la Serie del Caribe 2025 Exclusivamente por ESPN Deportes y ESPN+

Cobertura en vivo del viernes 31 de enero al viernes 7 de febrero desde El Nido de los Águilas en Mexicali, México

ESPN Deportes será la casa en español de la Serie del Caribe 2025, que se llevará a cabo en El Nido de los Águilas en Mexicali, México, desde el viernes 31 de enero hasta el 7 de febrero. La cobertura en vivo será por ESPN Deportes y ESPN+ comenzando el viernes con dos encuentros: Venezuela vs. República Dominicana a las 4:30 p.m. ET, seguido del partido entre el país anfitrión, México, y Puerto Rico a las 11:00 p.m. ET.

En su 67ª edición, la Serie del Caribe ha servido como plataforma para mostrar lo mejor del béisbol de las ligas invernales de América Latina. A lo largo de los años, el torneo ha contado con la participación de legendarios miembros del Salón de la Fama y estrellas de Grandes Ligas como Rod Carew, Miguel Cabrera, Roberto Clemente, Edgar Martínez, David Ortiz, Iván Rodríguez, Sammy Sosa, Marcell Ozuna, Eddie Rosario, Isaac Paredes, entre otros.

Este año, los participantes incluyen a los campeones de las cuatro ligas miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe: México, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, además del equipo invitado, Japón (Japan Breeze).

El equipo de comentaristas y analistas de ESPN Deportes estará conformado por Ernesto Jerez, Luis Alfredo Álvarez, Guillermo Celis, Jorge Eduardo Sánchez y Eitan Benezra. Además, los reporteros Enrique Rojas y Miguel González ofrecerán reportajes detallados a lo largo del torneo, directamente desde Mexicali.

¿Quién es quién en la Serie del Caribe?

Indios de Mayagüez (Puerto Rico): Bicampeones de la Serie del Caribe (1992, 1978); disputarán su 18.ª Serie del Caribe, empatando con Criollos de Caguas como el equipo puertorriqueño con más apariciones.

Japan Breeze (Japón): Primer equipo asiático en jugar la Serie del Caribe; busca convertirse en el primer equipo en la historia del torneo en ganar el título en su debut.

Cardenales de Lara (Venezuela): Disputarán su séptima Serie del Caribe y la primera desde 2020; buscan convertirse en el sexto equipo venezolano diferente en ganar el torneo.

Leones del Escogido (República Dominicana): Cuatro veces campeones de la Serie del Caribe, la quinta mayor cantidad en la historia del torneo; su mánager, el exjugador de Grandes Ligas Albert Pujols, ganó la Liga de Béisbol Invernal Dominicana en su primera temporada como dirigente.

(México): Campeón de la temporada 2024-25 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP); Charros de Jalisco o Tomateros de Culiacán siguen disputando la final.

Calendario (hora del Este)

*Transmisiones de ESPN Deportes que se unirán en curso