ESPN.com Announce the 2025 FC 100 List Ranking the Best Players in Men’s Soccer

The 9 th annual list ranks the players at seven primary on-field positions – goalkeepers, fullbacks, center backs, defensive midfielders, attacking midfielders, wingers, and center forwards

PSG (11), Liverpool (10), Real Madrid, Arsenal, and Barcelona (8) lead all clubs with FC 100 players

Christian Pulisic is the singular U.S. Men’s National Team player on the list

ESPN.com, the leading digital platform for soccer news, information, and analysis, today released its 9th annual ESPN FC 100 List, ranking the world’s best men’s soccer players.

The 2025 edition of the ESPN “FC 100” list ranks players via seven primary on-field positions – goalkeepers (10), fullbacks (10), center-backs (10), central midfielders (15), attacking midfielders (15), wingers (20), and center forwards (20). The ESPN FC 100 is unique in adopting a refreshing approach to player rankings, reflecting on-field performances throughout the season and in every position rather than focusing solely on goal scorers and star players.

The “2025 ESPN FC 100” features digital profiles of all ranked players written by ESPN soccer journalists. The project includes unique art of the players created by ESPN’s award-winning art department for the players; content on ESPN FC and ESPN Social media platforms; and the package is available across editions of ESPN Global Digital Editorial platforms in Portuguese (Brazil), Spanish (Latin America), Dutch (Netherlands), and more. Additionally, the Gab & Juls Show and The Football Reporters will feature in-depth discussions of the list, surprising omissions, new names – available on the ESPN FC YouTube channel.

The ESPN FC 100 panel of experts:

Ninety-four (94) ESPN soccer experts worldwide, including reporters, editors, producers, and on-air hosts, pundits and former players, voted for the list. Key voters: ESPN senior writers Gab Marcotti, Mark Ogden, former players Nedum Onuoha, Don Hutchison, Alejandro Moreno, Kees Kwakman, commentators Ian Darke, Fernando Palomo, Ricardo Puig, and ESPN Brazil’s Renato Senise.

Highlights:

PSG, coming off their historic 5-0 Champions League Final victory on Saturday, is the most-represented club on the list this year with 11 players, followed by Premier League champions Liverpool (10), Real Madrid, Arsenal and Barcelona (8) and Champions League finalists Inter Milan (7).

Lionel Messi (Inter Miami/Argentina), Robert Lewandowski (FC Barcelona/Poland), and Jan Oblak (Atlético de Madrid/Slovenia) – are three players who have made the ESPN FC 100 list for a ninth straight year.

Forty players made the list for the first time – reflecting the changing face of the sport and the emergence of an exciting new generation.

Top five leagues: Premier League (35 players), LALIGA (25), Serie A, Ligue 1 (13), and German Bundesliga (10).

France leads all countries represented on the list with 12 players, followed by Spain (11) and Brazil (10).

S. Men’s National Team and AC Milan forward Christian Pulisic made the list for the second straight year, based on his incredible season – 11 goals, nine assists – in Serie A. He is the only American player on the list.

Sixty-nine players on the FC 100 list are from Europe, and South America ranks second with 20.

ESPN FC 100 rankings by key on-field position:

Goalkeepers : Real Madrid’s Thibaut Courtois (Belgium) is the No. 1 goalkeeper, followed by Liverpool’s Alisson (Brazil) at No. 2, and PSG’s 2025 Champions League-winning keeper Gianluigi Donnarumma (Italy) at No. 3.

Real Madrid’s (Belgium) is the No. 1 goalkeeper, followed by Liverpool’s (Brazil) at No. 2, and PSG’s 2025 Champions League-winning keeper (Italy) at No. 3. Fullbacks : PSG’s Achraf Hakimi (Morrocco), considered one of the most dynamic fullbacks in the history of the sport, leads the rankings of 10 fullbacks, with Liverpool’s Trent Alexander-Arnold (England) at No. 2, and FC Barcelona’s Jules Kounde (France) at No. 3.

PSG’s (Morrocco), considered one of the most dynamic fullbacks in the history of the sport, leads the rankings of 10 fullbacks, with Liverpool’s (England) at No. 2, and FC Barcelona’s (France) at No. 3. Center Backs : 10 players ranked. No. 1: Liverpool’s Virgil van Dijk (Netherlands), No. 2: Arsenal’s William Saliba (France), and Real Madrid’s Antonio Rudiger (Germany) at No. 3.

10 players ranked. No. 1: Liverpool’s (Netherlands), No. 2: Arsenal’s (France), and Real Madrid’s (Germany) at No. 3. Central Midfielders : 15 players ranked. FC Barcelona’s Pedri (Spain) ranked No. 1, Arsenal’s Declain Rice (England) at No. 2, and Fede Valverde of Real Madrid (Uruguay) ranked No. 3.

15 players ranked. FC Barcelona’s (Spain) ranked No. 1, Arsenal’s (England) at No. 2, and of Real Madrid (Uruguay) ranked No. 3. Attacking Midfielders : Real Madrid’s Jude Bellingham (England) is top attacking midfielder among 15 ranked players, followed by Bayer Leverkusen’s Florian Wirtz (Germany) at No. 2, and third placed player is FC Bayern München’s Jamal Musiala (Germany).

Real Madrid’s (England) is top attacking midfielder among 15 ranked players, followed by Bayer Leverkusen’s (Germany) at No. 2, and third placed player is FC Bayern München’s (Germany). Wingers : Of the 20 players ranked in this position, Liverpool’s Mohammed Salah (Egypt) leads the group, FC Barcelona teammates Lamine Yamal (Spain) and Raphinha (Brazil) finished second and third, respectively.

Of the 20 players ranked in this position, Liverpool’s (Egypt) leads the group, FC Barcelona teammates (Spain) and (Brazil) finished second and third, respectively. Center Forwards: 20 players ranked. Real Madrid’s Kylian Mbappé (France), Robert Lewandowski (Poland), and Harry Kane (England) hold the first, second and third rankings, respectively.

About ESPN.com/Soccer:

ESPN.com/soccer is the premier digital destination for global soccer news, analysis, and coverage. With a team of expert journalists and unparalleled access to soccer teams, players, agents, leagues, newsmakers, football associations, and more, ESPN.com delivers engaging content across multiple platforms.

To explore the complete rankings and the intriguing narratives surrounding the list, visit espn.com/soccer.

SPANISH:

ESPN.com anuncia la lista FC 100 de 2025 que clasifica a los mejores jugadores del fútbol masculino

La 9. a lista anual clasifica a los jugadores en siete posiciones principales dentro del campo: arqueros, laterales, centrales, mediocampistas defensivos, mediocampistas de ataque, volantes y delanteros centrales

PSG (11), Liverpool (10), Real Madrid, Arsenal y Barcelona (8) encabezan la lista de todos los clubes con jugadores en la FC 100

Christian Pulisic es el único jugador de la selección nacional masculina de EE. UU. en la lista

ESPN.com, la plataforma digital líder para noticias, información y análisis sobre fútbol, publicó el día de hoy su 9.a lista anual ESPN FC 100, que clasifica a los mejores jugadores de fútbol masculino del mundo.

La edición 2025 de la lista “FC 100” de ESPN clasifica a los jugadores a través de siete posiciones principales dentro del campo: arqueros (10), laterales (10), centrales (10), mediocampistas centrales (15), mediocampistas de ataque (15), volantes (20) y delanteros centrales (20). La lista ESPN FC 100 tiene la particularidad única de adoptar un novedoso método para la clasificación de jugadores, que refleja los rendimientos en el campo de juego durante la temporada y en cada posición en lugar de concentrarse únicamente en goleadores y jugadores estrella.

La lista ESPN FC 100 de 2025 presenta los perfiles digitales de todos los jugadores clasificados, escritos por periodistas futbolísticos de ESPN. El proyecto incluye imágenes y gráficos singulares de los jugadores creados por el premiado departamento de arte de ESPN; contenido en ESPN FC y en las plataformas de redes sociales de ESPN; y el paquete se encuentra disponible en las distintas ediciones de las plataformas de ESPN Global Digital Editorial en portugués (Brasil), español (Latinoamérica), neerlandés (Países Bajos) y más. Además, los programas Gab & Juls Show y The Football Reporters presentarán análisis de la lista, los nombres inesperados que quedaron fuera, las nuevas incorporaciones y mucho más, disponibles en podcast y en el canal de YouTube de ESPN FC.

El panel de expertos de la lista ESPN FC 100

La lista fue votada por noventa y cuatro (94) expertos en fútbol de ESPN a nivel mundial, incluidos reporteros, editores, productores, conductores de programas, especialistas y exjugadores. Principales votantes: Gab Marcotti y Mark Ogden, redactores sénior de ESPN; los exjugadores Nedum Onuoha, Don Hutchison, Alejandro Moreno y Kees Kwakman; los comentaristas Ian Darke, Fernando Palomo y Ricardo Puig; y Renato Senise de ESPN Brasil.

Puntos destacados:

El PSG, que viene de conseguir su histórica victoria por 5 a 0 en la final de la UEFA Champions League el sábado, es el club más representado en la lista este año con 11 jugadores, seguido por el Liverpool (10), campeón de la Premier League, el Real Madrid, el Arsenal y el Barcelona (8), y el Inter Milan (7), finalista de la Champions League.

Lionel Messi (Inter Miami/Argentina), Robert Lewandowski (FC Barcelona/Polonia) y Jan Oblak (Atlético de Madrid/Eslovenia) son tres jugadores que han quedado incluidos en la lista ESPN FC 100 por noveno año consecutivo.

Cuarenta jugadores ingresan a la lista por primera vez, lo cual refleja el cambiante panorama del deporte y el surgimiento de una increíble generación nueva.

Las cinco principales ligas: Premier League (35 jugadores), LALIGA (25), Serie A, Ligue 1 (13) y la Bundesliga alemana (10).

Francia encabeza la lista de todos los países representados con 12 jugadores, seguido por España (11) y Brasil (10).

Christian Pulisic, jugador de la selección nacional masculina de EE. UU. y delantero del AC Milan, integra la lista por segundo año consecutivo gracias a su increíble temporada –11 goles y nueve asistencias– en la Serie A. Es el único jugador estadounidense de la lista.

Sesenta y nueve jugadores de la lista FC 100 son de Europa y Sudamérica ocupa el segundo puesto con 20.

Clasificaciones de la lista ESPN FC 100 según su posición principal dentro del campo:

Arqueros: Thibaut Courtois (Bélgica) del Real Madrid es el arquero número 1, seguido por Alisson (Brasil) del Liverpool en el puesto número 2 y Gianluigi Donnarumma (Italia) arquero del PSG ganador de la Champions League 2025 en el puesto número 3.

Thibaut Courtois (Bélgica) del Real Madrid es el arquero número 1, seguido por Alisson (Brasil) del Liverpool en el puesto número 2 y Gianluigi Donnarumma (Italia) arquero del PSG ganador de la Champions League 2025 en el puesto número 3. Laterales: Achraf Hakimi (Marruecos) del PSG, considerado uno de los laterales más dinámicos en la historia del deporte, encabeza la clasificación de 10 laterales, con Trent Alexander-Arnold (Inglaterra) del Liverpool en el puesto número 2 y Jules Kounde (Francia) del FC Barcelona en el puesto número 3.

Achraf Hakimi (Marruecos) del PSG, considerado uno de los laterales más dinámicos en la historia del deporte, encabeza la clasificación de 10 laterales, con Trent Alexander-Arnold (Inglaterra) del Liverpool en el puesto número 2 y Jules Kounde (Francia) del FC Barcelona en el puesto número 3. Centrales: 10 jugadores clasificados. Número 1: Virgil van Dijk (Países Bajos) del Liverpool; número 2: William Saliba (Francia) del Arsenal y Antonio Rudiger (Alemania) del Real Madrid en el puesto número 3.

10 jugadores clasificados. Número 1: Virgil van Dijk (Países Bajos) del Liverpool; número 2: William Saliba (Francia) del Arsenal y Antonio Rudiger (Alemania) del Real Madrid en el puesto número 3. Mediocampistas centrales: 15 jugadores clasificados. Pedri (España) del FC Barcelona en el puesto número 1, Declain Rice (Inglaterra) del Arsenal en el número 2 y Fede Valverde (Uruguay) del Real Madrid en el puesto número 3.

15 jugadores clasificados. Pedri (España) del FC Barcelona en el puesto número 1, Declain Rice (Inglaterra) del Arsenal en el número 2 y Fede Valverde (Uruguay) del Real Madrid en el puesto número 3. Mediocampistas de ataque: Jude Bellingham (Inglaterra) del Real Madrid es el mejor mediocampista de ataque entre 15 jugadores clasificados, seguido por Florian Wirtz (Alemania) del Bayer Leverkusen en el puesto número 2, mientras que el tercer lugar lo ocupa Jamal Musiala (Alemania) del FC Bayern München.

Jude Bellingham (Inglaterra) del Real Madrid es el mejor mediocampista de ataque entre 15 jugadores clasificados, seguido por Florian Wirtz (Alemania) del Bayer Leverkusen en el puesto número 2, mientras que el tercer lugar lo ocupa Jamal Musiala (Alemania) del FC Bayern München. Volantes: de los 20 jugadores clasificados en esta posición, el grupo está encabezado por Mohammed Salah (Egipto) del Liverpool, mientras que sus compañeros de equipo del FC Barcelona Lamine Yamal (España) y Raphinha (Brasil) terminaron respectivamente en segundo y tercer lugar.

de los 20 jugadores clasificados en esta posición, el grupo está encabezado por Mohammed Salah (Egipto) del Liverpool, mientras que sus compañeros de equipo del FC Barcelona Lamine Yamal (España) y Raphinha (Brasil) terminaron respectivamente en segundo y tercer lugar. Delanteros centrales: 20 jugadores clasificados. Kylian Mbappé (Francia) del Real Madrid, Robert Lewandowski (Polonia) y Harry Kane (Inglaterra) ocupan respectivamente el primer, segundo y tercer puesto.

Acerca de ESPN.com/Soccer:

ESPN.com/soccer es el principal destino digital para noticias, análisis y cobertura internacional sobre fútbol. Con un equipo de periodistas expertos y un nivel incomparable de acceso a equipos de fútbol, jugadores, representantes, ligas, figuras destacadas, asociaciones futbolísticas y más, ESPN.com ofrece contenido impactante a través de varias plataformas distintas.

Para explorar las clasificaciones completas y los intrigantes relatos en torno a la lista, visita https://espndeportes.espn.com/futbol/.

###