ESPN Reaches Agreement with UEFA for Exclusive Rights to the 2025 UEFA European Women’s Championship Across Spanish-Speaking Latin America

UEFA Women’s EURO 2025, Europe’s Premier Women’s National Team Tournament, Will Air July 2–27 Across ESPN’s Linear Networks and Stream on Disney+

The Agreement Also Includes Rights to the UEFA Men’s and Women’s Under 19 and Under 17 Championships, the UEFA Men’s and Women’s Futsal Euros, and the UEFA Men’s Under-21 Championship

ESPN has acquired exclusive media rights to the 2025 UEFA European Women’s Championship across Spanish-speaking Latin America as part of a new agreement with UEFA. The deal also includes rights to UEFA’s men’s and women’s youth and futsal competitions through 2028.

As part of the agreement, ESPN and Disney+ will present exclusive, live coverage of the UEFA Women’s EURO 2025 throughout Mexico, Central America, and South America.

“The UEFA Women’s EURO 2025 is one of the most prestigious tournaments in international soccer and a milestone event in the global women’s sports calendar,” Bruno Zurlo, Senior Vice President & General Manager of Sports for Latin America, Disney. “This agreement reflects our continued commitment to elevating women’s sports and expanding access to world-class competition. As the women’s game continues to grow, ESPN remains at the forefront by delivering high-quality coverage and storytelling that connects fans across the region.”

Guy-Laurent Epstein, Marketing Director, UEFA said:

“We’re thrilled to deepen our partnership with ESPN and Disney+, bringing the UEFA Women’s EURO 2025 —alongside men’s and women’s youth and futsal championships—to audiences across Spanish-speaking Latin America. This collaboration reinforces our shared commitment to elevating women’s football, and we look forward to continuing our work with ESPN to offer fans unparalleled access to UEFA competitions through its renowned coverage.”

The UEFA Women’s EURO 2025 will be held in Switzerland from July 2–27 and will mark the 14th edition of the tournament. All matches will air across ESPN’s linear networks and stream on Disney+, supported by comprehensive news, analysis, and features across all ESPN platforms.

The tournament will feature 16 national teams competing across eight cities, with a record €41 million prize pool approved by UEFA, representing a 156% increase from 2022. Participating teams include reigning champion England, host nation Switzerland, and top contenders such as France, Germany and Spain. This year’s event marks a return to the regular four-year cycle and continues the championship’s rise as one of the premier global stages in women’s football.

The agreement also includes rights to the UEFA Women’s Under-17 and Under-19 2025, 2026, 2027 & 2028 Championships, as well as the UEFA Women’s Futsal EURO 2027, the premier national futsal competition for women’s teams in Europe, organized by UEFA. These tournaments provide a vital platform for emerging players and represent UEFA’s broader effort to grow the women’s game across all age groups and formats. As part of the agreement, ESPN will also carry the corresponding men’s tournaments, including the UEFA Men’s Under-17, Under-19, Under-21 and Futsal Euros.

UEFA’s premier women’s events join a robust and growing portfolio of women’s sports events across ESPN and Disney+ in Latin America which already includes WNBA, NWSL, UEFA Women’s Nations League & Qualifiers, Concacaf W Champions Cup, Liga MX Femenil, WTA, women’s golf, women’s cycling, and more.

SPANISH:

ESPN acuerda con la UEFA los derechos exclusivos de la EURO Femenina 2025 en los países hispanohablantes de Latinoamérica

La EURO Femenina de la UEFA 2025, el principal torneo de selecciones nacionales femeninas de Europa se transmitirá del 2 al 27 de julio ESPN y Disney+

El acuerdo también incluye derechos sobre los campeonatos sub-19 y sub-17 masculinos y femeninos de la UEFA, los certámenes de futsal masculino y femenino y el torneo sub-21 masculino

ESPN ha adquirido los derechos de transmisión exclusivos del campeonato femenino europeo de la UEFA 2025 en los países hispanohablantes de Latinoamérica, como parte de un nuevo acuerdo con la UEFA. También incluye derechos sobre las competiciones masculinas y femeninas juveniles de futsal de la UEFA hasta 2028.

Como parte del acuerdo, ESPN y Disney+ presentarán cobertura exclusiva en vivo de la EURO Femenina de la UEFA 2025 en México, América Central y América del Sur.

“La EURO Femenina de la UEFA 2025 es uno de los torneos más prestigiosos del fútbol internacional y un evento fundamental en el calendario mundial del deporte femenino”, señala Bruno Zurlo, SVP & GM Sports LATAM TWDC. “Este acuerdo refleja nuestro continuo compromiso de elevar el deporte femenino y ampliar el acceso a las competiciones de primer nivel. Mientras el deporte femenino sigue creciendo, ESPN se mantiene a la vanguardia ofreciendo una alta calidad de cobertura que conecta a los aficionados en toda la región”.

Guy-Laurent Epstein, director de marketing de la UEFA, explica:

“Nos entusiasma profundizar nuestra colaboración con ESPN y Disney+, ya que nos permite llevar la EURO Femenina de la UEFA 2025 —así como los campeonatos juveniles y de fútbol sala tanto masculinos como femeninos— a las audiencias de los países hispanohablantes de Latinoamérica. Esta colaboración refuerza nuestro compromiso compartido de elevar el fútbol femenino, y estamos ansiosos por continuar nuestro trabajo con ESPN para ofrecerles a los aficionados un nivel incomparable de acceso a las competiciones de la UEFA a través de su reconocida cobertura”.

La EURO Femenina de la UEFA 2025 se celebrará en Suiza del 2 al 27 de julio y marcará la 14a edición del torneo. Todos los partidos se transmitirán en las distintas, señales lineales de ESPN y también vía streaming en Disney+, acompañados de una exhaustiva cobertura con noticias, análisis y reportajes en todas las plataformas de ESPN.

El torneo contará con la participación de 16 selecciones nacionales que competirán en ocho ciudades, con un total de premios a repartir de 41 millones de euros, cifra récord aprobada por la UEFA que representa un aumento del 156% con respecto a 2022. Entre los equipos participantes se encuentran Inglaterra, como actual campeón; Suiza, como país anfitrión, y equipos de primera línea como Francia, Alemania y España. El evento de este año marca el regreso al ciclo habitual de cuatro años y continúa con el ascenso de este campeonato como uno de los principales escenarios globales del fútbol femenino.

El acuerdo también incluye derechos sobre los campeonatos femeninos sub-17 y sub-19 de 2025, 2026, 2027 y 2028, así como la EURO femenina de fútbol sala de la UEFA 2027, la principal competición nacional de futsal para equipos femeninos de Europa, organizada por la UEFA. Estos torneos proporcionan una plataforma vital para jugadoras emergentes y representan el esfuerzo más amplio de la UEFA por impulsar el deporte femenino en los distintos grupos de edad y formatos. Como parte del acuerdo, ESPN también cubrirá los correspondientes torneos masculinos, incluidas las EUROS masculinas sub-17, sub-19, sub-21 y de fútbol sala de la UEFA.

Estos eventos femeninos de la UEFA de primer nivel se unen a una sólida y creciente cartera de eventos deportivos femeninos en ESPN y Disney+ para Latinoamérica.

