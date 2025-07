ESPN Deportes Launches New Brand Campaign ‘El Deporte Tiene Nombre y Apellido’

Para versión en español haga click aquí

‘El Deporte Tiene Nombre y Apellido’ Video

ESPN Deportes is launching a new brand campaign, El Deporte Tiene Nombre y Apellido (In Sports, a Name is Everything) celebrating the passion, identity, and cultural pride that names carry in sports and the powerful connection they create with Latino fans. The campaign debuts today across ESPN Deportes’ linear, digital and social platforms, and features renowned actor and former professional soccer player Danilo Carrera.

Developed in collaboration with creative agency Remezcla, the campaign highlights how athletes’ full names become symbols of pride, recognition and belonging. The phrase “tiene nombre y apellido” is a common expression used when someone becomes so well known, they’re referred by their full name, a sign of respect. The campaign also plays on how “ESPN Deportes” itself sounds like a first and last name. Through bold visuals and a powerful message, it positions ESPN Deportes as a leading destination for Spanish-language sports content.

“‘El Deporte Tiene Nombre y Apellido’ reflects the emotional bond our fans have with sports and how names serve as a bridge to heritage, family, and community,” said Brian Iglesias, vice president of sports marketing at ESPN. “Danilo Carrera brings an authenticity that connects deeply with Hispanic fans, making him the perfect voice for this campaign.”

A former professional soccer player who debuted with Ecuador’s Fuerza Amarilla and now helps lead S.D. Quito, one of Ecuador’s historic clubs, Carrera’s journey mirrors the campaign’s message. His journey from youth soccer standout to actor and now club co-owner reflects the perseverance, passion and cultural pride that define ESPN Deportes.

“Sports have always played a big role in my life,” said Carrera. “Tennis taught me consistency, swimming gave me a winning mindset, and soccer showed me the value of passion and teamwork; lessons I now apply in my acting career. To me, sports are more than just athletic activities; they’re a way of life that connects communities and shapes character.”

##



SPANISH

ESPN Deportes lanza nueva campaña: ‘El Deporte Tiene Nombre y Apellido’

Celebra el orgullo y la identidad latina en el deporte, con la participación de Danilo Carrera, actor y exfutbolista profesional

Video: El Deporte Tiene Nombre y Apellido

ESPN Deportes presenta su nueva campaña de marca, El Deporte Tiene Nombre y Apellido, que celebra la pasión, identidad y orgullo cultural que los nombres llevan consigo en el deporte, así como el fuerte vínculo que crean con la afición latina. La campaña se lanza hoy en todas las plataformas de ESPN Deportes: televisión, digital y redes sociales, y tiene como figura central al reconocido actor y exfutbolista profesional Danilo Carrera.

Desarrollada en colaboración con la agencia creativa Remezcla, la campaña destaca cómo los nombres completos de los atletas se convierten en símbolos de orgullo, reconocimiento y pertenencia. La frase “tiene nombre y apellido” es una expresión común que se usa para referirse a alguien tan reconocido que se le llama por su nombre completo, como muestra de respeto. La campaña también juega con el hecho de que “ESPN Deportes” suena como un nombre y apellido, reforzando su identidad. A través de imágenes impactantes y un mensaje contundente, se posiciona a ESPN Deportes como el destino principal para contenido deportivo en español.

“El Deporte Tiene Nombre y Apellido refleja el lazo emocional que nuestros fans tienen con el deporte y cómo los nombres sirven de puente con la herencia, la familia y la comunidad”, comentó Brian Iglesias, vicepresidente de mercadeo deportivo en ESPN. “Danilo Carrera aporta una autenticidad que conecta profundamente con la audiencia hispana, lo que lo convierte en la voz ideal para esta campaña.”

Carrera, exfutbolista profesional que debutó con Fuerza Amarilla de Ecuador y actualmente es copropietario del histórico club S.D. Quito, encarna el mensaje de la campaña. Su camino, desde promesa del fútbol juvenil hasta actor y ahora dirigente deportivo, refleja la perseverancia, pasión y orgullo cultural que definen a ESPN Deportes.

“El deporte siempre ha tenido un papel fundamental en mi vida”, afirmó Carrera. “El tenis me enseñó constancia, la natación me dio una mentalidad ganadora y el fútbol me mostró el valor de la pasión y el trabajo en equipo; lecciones que hoy aplico en mi carrera como actor. Para mí, el deporte es mucho más que una actividad física; es una forma de vida que une comunidades y forma el carácter.”

##