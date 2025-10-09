ESPN Daytime Studio Shows Surge in September
- All Nine Shows From 8 a.m. to 7 p.m. ET Delivered Audience Increases, Many with Multi-Year Highs
- Get Up, First Take and The Pat McAfee Show Earned Highest September Viewership Ever
ESPN’s daily studio show lineup delivered audience increases across the board in September, as the fall sports season began in earnest. Multiple shows – Get Up, First Take and The Pat McAfee Show – earned their highest September viewership ever, while others, including SportsCenter, delivered multi-year highs for September.
“This year’s compelling fall sports season, combined with Nielsen’s Big Data + Panel methodology, has further amplified our studio show viewership,” said Flora Kelly, ESPN Senior Vice President of Research. “We are thrilled with these September results, proving that fans continue to turn to ESPN for their sports conversations.”
Between 8 a.m. and 7 p.m. ET, ESPN collectively averaged 445,000 viewers, up 22 percent year-over-year. Among the individual show highlights:
- Get Up: 459,000 viewers, the show’s best September audience and up 24 percent year-over-year
- First Take: 551,000 viewers, the show’s best September audience and up 23 percent year-over-year
- The Pat McAfee Show: 447,000 viewers (Includes YouTube viewership in addition to ESPN), the show’s best September audience.
- NFL Live: 447,000 viewers the show’s best September audience since 2016 and up 18 percent year-over-year
- SportsCenter (5 p.m.): 448,000 viewers, up 16 percent year-over-year
- Pardon The Interruption: 676,000 viewers, up 16 percent year-over-year
- SportsCenter (6 p.m.): 542,000, the show’s best September since 2019 and up 39 percent year-over-year
Source: P2+ Viewers Nielsen Big Data + Panel
Year-over-year comparisons are September 2025 to September 2024
