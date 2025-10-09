ESPN’s NHL Opening Night Up 37% Year-Over-Year

- Tripleheader Averaged 768K Viewers (peak: 1.27M)
- Pittsburgh Penguins-New York Rangers Delivered Second-Best Opening Night Game on Cable
The 2025-26 NHL season on ESPN opened with a tripleheader, up 37% year-over-year (768K viewers). Chicago Blackhawks-Florida Panthers averaged 743K viewers, up 114% vs. 2024 opening night early window (St. Louis-Seattle). The Pittsburgh Penguins-New York Rangers matchup delivered an impressive 1.09M viewers, up 38% vs. 2024 primetime window (Boston-Florida). Penguins-Rangers also delivered ESPN’s second-best opening night game on cable behind the Blackhawks-Penguins in 2023.
– 30 –
CONTACTS:
ESPN
Danny Chi | [email protected] | 213-405-4400
Andrea DiCristoforo | [email protected] | 213-405-4612