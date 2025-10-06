ESPN Secures UEFA Women’s Champions League Media Rights Across Multiple Territories
Deal spans Spanish-language rights in the U.S., Latin America, Australia, New Zealand, and Sub-Saharan Africa, beginning 2025-26
Para versión en español haga click aquí
ESPN has signed a five-year agreement for exclusive multimedia rights to the UEFA Women’s Champions League (UWCL), from the 2025/26 through the 2029/30 seasons. The deal expands ESPN’s global footprint in women’s soccer, including all 75 matches in the competition each season, the draws, highlights, magazine, and archive programming. Coverage spans Spanish-language rights in the United States, Latin America, the Caribbean, Australia, New Zealand, and Sub-Saharan Africa.
This new agreement complements The Walt Disney Company’s recent media rights agreement to bring the UEFA Women’s Champions League to Disney+ across Europe, positioning ESPN on Disney+ as the primary destination for fans in these key territories.
“The UEFA Women’s Champions League is one of the most prestigious competitions in sport, with unmatched global reach,” said Tim Bunnell, Senior Vice President, Programming Acquisitions, ESPN. “This agreement represents another key milestone in our ongoing effort to deliver the most compelling sporting events to fans everywhere. As we expand ESPN’s portfolio of women’s sports, we remain committed to elevating world-class women’s football for global audiences.”
Added Guy-Laurent Epstein, UC3 Co-Managing Director, “We are proud to extend our collaboration with ESPN, a key broadcast partner that shares our ambition to grow the UEFA Women’s Champions League globally. This agreement will bring the competition to millions of fans across key international markets, reinforcing our commitment to expanding the global reach and impact of women’s football.”
The agreement underscores ESPN’s continued commitment to women’s sports, adding the UEFA Women’s Champions League to an unprecedented portfolio of women’s sports available on ESPN – The Walt Disney Company sports brand – globally. This growing lineup includes UEFA Women’s EURO 2025, WNBA, NWSL, Women’s Super League, Liga MX Femenil, Women’s Basketball Championships, Women’s College World Series, Women’s Volleyball, Women’s College Gymnastics Championship, and more. Through strategic rights acquisitions and programming over 45 years, ESPN has been a driving force connecting fans to women’s sports.
Agreement highlights by territory:
United States (Spanish-language only):
- All 75 matches per season, in addition to the draws, match highlights, and archive content – all in Spanish on ESPN Deportes in the U.S.
- Select matches in the knockout phase will stream live, in Spanish, on the ESPN app.
Latin America & the Caribbean (excluding Mexico):
- All 75 matches per season, in addition to the draws, match highlights, and archive content
- Matches will stream live on ESPN on Disney+, with select games also airing on ESPN’s linear networks.
Australia and New Zealand:
- All 75 matches per season, in addition to the draws, match highlights, and archive content
- Matches will stream live on ESPN on Disney+.
Sub-Saharan Africa (including South Africa):
- All 75 matches per season, in addition to the draws, match highlights, and archive content
- One match per kickoff window will air on ESPN linear channels across Africa and on ESPN linear channels on Disney+ in South Africa.
The UEFA Women’s Champions League will debut a new 18-team League Phase format in the 2025-26 season. Following the official draw on September 19, the league phase kicks off Tuesday, October 7, featuring six Matchweeks through mid-December. The Knockout Phase begins in February 2026, with the season concluding at the Ullevaal Stadion in Oslo, Norway, in May.
The 2025-26 season will feature top clubs from across Europe, including reigning champions Arsenal with Caitlin Foord and Steph Catley (Australia), and former titleholders FC Barcelona, led by Spanish stars and Ballon d’Or winners Aitana Bonmatí and Alexia Putellas. Chelsea returns with a strong U.S. presence, including standout defender Naomi Girma, attacking midfielder Catarina Macario, and legendary Australian striker Sam Kerr. In the French league, Paris Saint-Germain remains a strong contender, boasting midfielders Vitória Yaya (Brazil) and Jennifer Echegini (Nigeria). At the same time, Olympique Lyonnais features top-tier talent, including Kadidiatou Diani, Melchie Dumornay, and goalkeeper Christiane Endler (Chile). Additional clubs in the League Phase include Bayern München, Juventus, Real Madrid, Benfica, and Manchester United, all featuring high-level talent competing for a place on Europe’s biggest stage.
ESPN adquiere los derechos de transmisión de la UEFA Women’s Champions League en múltiples territorios
El acuerdo abarca la audiencia hispanohablante de EE. UU., Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda, y África subsahariana y a partir de la temporada 2025-26
ESPN ha firmado un acuerdo a cinco años para obtener derechos exclusivos de transmisión multimedia sobre la UEFA Women’s Champions League (UWCL), a partir de la temporada 2025/26 hasta la temporada 2029/30. El acuerdo amplía la presencia global de ESPN en el fútbol femenino e incluye los 75 partidos de la competencia en cada temporada, los sorteos, highlights de los partidos, la revista y la programación de archivo. La cobertura abarca derechos en idioma español en Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe, Australia, Nueva Zelanda, y África subsahariana.
Este nuevo acuerdo complementa el reciente acuerdo sobre derechos de transmisión de The Walt Disney Company para llevar la UEFA Women’s Champions League a Disney+ en toda Europa, posicionando a ESPN en Disney+ como el principal destino para los aficionados en estos territorios clave.
“La UEFA Women’s Champions League es una de las competencias más prestigiosas del deporte, con un incomparable alcance global”, señala Tim Bunnell, Senior Vice President, Programming & Acquisitions, ESPN. “Este acuerdo representa otro acontecimiento fundamental en nuestro continuo esfuerzo por llevar los eventos deportivos más emocionantes a los aficionados de todas partes”.
“A medida que expandimos las propuestas de deportes femeninos de ESPN, mantenemos el compromiso de elevar el fútbol femenino de nivel internacional para una audiencia global”.
Guy-Laurent Epstein, codirector general de UC3, añadió: “Nos complace ampliar nuestra colaboración con ESPN, un socio clave de transmisión que comparte nuestra ambición de expandir la UEFA Women’s Champions League a nivel mundial. Este acuerdo llevará la competencia a millones de aficionados en mercados internacionales estratégicos, reforzando nuestro compromiso de ampliar el alcance e impacto global del fútbol femenino.”
El acuerdo resalta el continuo compromiso de ESPN con el deporte femenino e incorpora la UEFA Women’s Champions League a una cartera de deportes femeninos sin precedentes disponible en ESPN –la marca de deportes de The Walt Disney Company– a nivel global. Esta creciente lista incluye la UEFA EURO 2025 femenina, la WNBA, la NWSL, la Women’s Super League, la Liga MX Femenil, el campeonato de baloncesto femenino, la Serie Mundial Universitaria femenina, voleibol femenino, el Campeonato Femenino de Gimnasia Universitaria y más. Mediante la aplicación estratégica de adquisición de derechos y programación durante más de 45 años, ESPN ha sido una fuerza impulsora que conecta a los aficionados con los deportes femeninos.
Puntos destacados del acuerdo según el territorio:
Estados Unidos (únicamente idioma español):
- Los 75 partidos por temporada, además de los sorteos, highlights de los partidos y contenido de archivo, todo en español por ESPN Deportes en EE.UU.
- Determinados partidos en la fase eliminatoria se transmitirán vía streaming en vivo, en español, en la app de ESPN.
Latinoamérica y el Caribe (sin incluir México):
- Los 75 partidos por temporada, además de los sorteos, highlights de los partidos y contenido de archivo.
- Los partidos se transmitirán vía streaming en vivo por ESPN en Disney+ y también se transmitirán determinados partidos en las cadenas lineales de ESPN.
Australia y Nueva Zelanda:
- Los 75 partidos por temporada, además de los sorteos, highlights de los partidos y contenido de archivo.
- Los partidos se transmitirán vía streaming en vivo por ESPN en Disney+.
África subsahariana (incluida Sudáfrica):
- Los 75 partidos por temporada, además de los sorteos, highlights de los partidos y contenido de archivo.
- Un partido por cada período de inicio se transmitirá por las cadenas lineales de ESPN.
UEFA Women’s Champions League estrenará un nuevo formato de fase de liga de 18 equipos en la temporada 2025-26. Luego del sorteo que se llevó a cabo el 19 de septiembre, la fase de liga se inicia el martes 7 de octubre e incluirá seis días de partido hasta mediados de diciembre. Las rondas eliminatorias comienzan en febrero de 2026 y la temporada concluirá en el Ullevaal Stadion en Oslo, Noruega, en el mes de mayo.
La temporada 2025-26 presentará a los principales clubes de toda Europa, incluido el actual equipo campeón Arsenal con Caitlin Foord y Steph Catley (Australia) y el excampeón FC Barcelona, conducido por las estrellas españolas y ganadoras del Balón de Oro Aitana Bonmatí y Alexia Putellas. Chelsea regresa con una fuerte presencia de EE.UU., que incluye a la destacada defensora Naomi Girma, la mediocampista de ataque Catarina Macario y la legendaria atacante australiana Sam Kerr. En la liga francesa, Paris Saint-Germain sigue siendo un fuerte retador que cuenta con las mediocampistas Vitória Yaya (Brasil) y Jennifer Echegini (Nigeria). Al mismo tiempo, Olympique Lyonnais cuenta con figuras talentosas de primera línea como Kadidiatou Diani, Melchie Dumornay y la arquera Christiane Endler (Chile). La fase de liga incluye otros clubes como Bayern Munich, Juventus, Real Madrid, Benfica y Manchester United, todos ellos con figuras talentosas de alto nivel que compiten por un lugar en el escenario más grande de Europa.
– ### –