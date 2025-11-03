ESPN Tips Off 2025-26 College Basketball Season with Industry-Leading Commentator Roster; Top Announce Teams Return for Another Season
- New voices include Kevin Keatts, Mike Neighbors, Emeka Okafor, Dennis Scott and Rodney Terry, plus longtime ESPN commentators Nell Fortner and Miles Simon return
- Dan Shulman, Jay Bilas and Kris Budden headline top men’s announce team; Ryan Ruocco, Rebecca Lobo and Holly Rowe return as lead women’s crew
- Longtime referee Dee Kantner joins women’s lead announce team as rules analyst
ESPN’s extensive coverage of the 2025-26 college basketball season, which features a combined 7,000+ men’s and women’s games, tips off Monday, Nov. 3 and will once again feature the deepest roster of on-air play-by-play voices, analysts, hosts, reporters and other on-air contributors.
ESPN Men’s Basketball Coverage
Dan Shulman and Jay Bilas, who both joined ESPN in 1995, will once again pair up to call marquee men’s games on ESPN and ABC, including on the Saturday Prime franchise. This season, Kris Budden joins the crew as the lead men’s basketball reporter.
Plus, Dick Vitale, one of the most beloved figures in college basketball, returns for his 46th season this fall. His first assignment comes at the inaugural Dick Vitale Invitational (Nov. 4: 8:45 p.m. ET, ESPN) featuring Texas vs. No. 6 Duke alongside play-by-play voice Dave O’Brien, Bilas and Budden. The new men’s college basketball event will annually honor Vitale, the Hall of Fame broadcaster and one of the sport’s most iconic voices and ambassadors.
Returning men’s analysts who will call signature games on a weekly basis include Cory Alexander, Jimmy Dykes, Sean Farnham, Fran Fraschilla and Jay Williams.
ESPN has signed an additional five men’s college basketball analysts, bolstering its roster for the nearly 700 linear games that will air across ESPN networks during the 2025-26 season. New voices include:
- Kevin Keatts – ESPN and ACC Network College Basketball Studio Analyst
- Former NC State head coach led the Wolfpack to the 2024 ACC Tournament championship and an NCAA Final Four
- Keatts will serve as a studio analyst across ESPN and ACC Network, making his debut Friday, Nov. 7, during No. 19 Kansas vs. No. 25 North Carolina (7 p.m., ESPN).
- Emeka Okafor – ESPN College Basketball Game Analyst
- The 2004 Final Four Most Outstanding Player for the national champion UConn Huskies, a consensus First-Team All-American, NABC Co-Player of the Year and Big East Player of the Year
- Okafor will call games in several leagues across ESPN networks, making his debut Tuesday, Nov. 18 for Monmouth at Syracuse (9 p.m., ACCN).
- Dennis Scott – ESPN and ACC Network Game and Studio Analyst
- Former Georgia Tech All-American and the 1990 ACC Player of the Year
- Scott will primarily call games across ESPN networks and will also work as a studio analyst on ACC Network. Scott makes his debut Tuesday, Nov. 11 for Radford at No. 25 North Carolina (7 p.m., ACCN).
- Miles Simon – ESPN College Basketball Game Analyst
- 1997 Final Four Most Outstanding Player and national champion for the Arizona Wildcats, and a consensus First-Team All-American in 1998. Simon previously worked for ESPN from 2008-17.
- Simon will call Big 12 games across ESPN networks with his first assignment coming Thursday, Nov. 20 for Pittsburgh vs. UCF (7 p.m., ESPN2).
- Rodney Terry – ESPN College Basketball Game Analyst
- Former Texas head coach led the Longhorns to the 2023 Big 12 Tournament championship. Terry was named the 2023 Sporting News Coach of the Year.
- Terry will serve as the analyst for SEC games across ESPN networks, making his debut Wednesday, Nov. 5, for North Alabama at Mississippi State (9 p.m., SECN).
ESPN’s extensive men’s basketball studio coverage will feature hosts Kevin Connors and Zubin Mehenti with analysts Seth Greenberg, Tom Crean, Malcolm Huckaby and Keatts (ESPN); Joel Berry II and Luke Hancock (ACCN); Ron Slay and Pat Bradley (SECN); and more.
Other voices who will be part of ESPN’s men’s college basketball coverage in 2025-26:
Play-by-play: Jay Alter, Roxy Bernstein, Cooper Boardman, Kevin Brown, Mike Corey, Brian Custer, Wes Durham, Ted Emrich, Dave Flemming, Eric Frede, Kevin Fitzgerald, Lowell Galindo, Tom Hart, Rich Hollenberg, Chuckie Kempf, Kanoa Leahey, Robert Lee, Evan Lepler, Mike Monaco, Mike Morgan, Mark Neely, Roy Philpott, Karl Ravech, Eric Rothman, John Schriffen, Doug Sherman, Matt Schumacker, Jon Sciambi, Pete Sousa, Anish Shroff, Chris Sylvester, James Westling
Analysts: Mark Adams, Debbie Antonelli, Paul Biancardi, Dane Bradshaw, Ben Braun, Jim Boeheim, Dan Bonner, Perry Clark, Randolph Childress, Jon Crispin, Daymeon Fishback, Luke Hancock, Richard Hendrix, Bryndon Manzer, King McClure, Terrence Oglesby, David Padgett, Noah Savage, Chris Spatola, Tim Welsh, Mark Wise, Corey Williams, Scott Williams
Reporters: Angel Gray, Alyssa Lang
Contributors: Paul Biancardi, Joe Lunardi
ESPN Women’s Basketball Coverage
The top women’s announce team of Ryan Ruocco, Rebecca Lobo and Holly Rowe returns with the trio’s first assignment coming at the Peraton Armed Forces Classic as the reigning national champions and preseason No. 1 UConn take on No. 20 Louisville on Tuesday, Nov. 4 (5:30 p.m., ESPN).
The duo of play-by-play announcer Beth Mowins and 2024 Curt Gowdy Media Award recipient Debbie Antonelli return for their 30th season of calling games together. The pair teams up on Tuesday, Nov. 11 to call Clemson at No. 2 South Carolina (6 p.m., ESPN2). Reporter Jess Sims will join the announce team after her College GameDay Built by The Home Depot football duties conclude.
Other returning women’s analysts who will call weekly marquee games include Andraya Carter, Carolyn Peck, Christy Thomaskutty and Stephanie White.
ESPN has added a pair of analysts to this season’s women’s college basketball coverage. Former Purdue, Auburn, Georgia Tech and USA Women’s National Team head coach Nell Fortner – a longtime ESPN commentator before returning to the coaching ranks, and former Washington and Arkansas head coach Mike Neighbors will both call games across ESPN networks.
Plus, Dee Kantner, the longtime referee who worked 26 NCAA Final Fours and 16 National Championships – joins ESPN’s lead announce team as a rules analyst, a first-of-its-kind role in women’s college basketball. Her first assignment comes on Tuesday, Nov. 4, at the Peraton Armed Forces Classic.
The popular studio trio of host Elle Duncan alongside Sports Emmy nominee Andraya Carter and WNBA All-Star Chiney Ogwumike returns this season. Kelsey Riggs Cuff will also host studio coverage, while other studio analysts include Meghan McKeown, legendary Notre Dame coach Muffet McGraw, Ari Chambers and more.
Other voices who will be part of ESPN’s women’s college basketball coverage in 2025-26:
Play-by-play: Jay Alter, Krista Blunk, Mike Corey, Eric Frede, Sam Gore, Angel Gray, Tiffany Greene, Jenn Hildreth, Joey Lindstrom, Alex Loeb, Courtney Lyle, Matt Schick, Brenda VanLengen
Analysts: Tamika Catchings, Kelly Gramlich, Andrea Lloyd, Anne O’Neill, Steffi Sorensen, Angela Taylor, Brooke Weisbrod
Contributors: Charlie Creme, Alexa Philippou
ESPN Men’s College Basketball Commentator Pairings Through November 30:
|Date
|Time (ET)
|Game
|Network
|Mon, Nov 3
|7 p.m.
|Southern at No. 14 Arkansas
Roy Philpott, Richard Hendrix
|SECN
|7 p.m.
|Central Arkansas at No. 25 North Carolina
Anish Shroff, Chris Spatola
|ACCN
|7 p.m.
|Boston College at Florida Atlantic
Rich Hollenberg, Perry Clark
|ESPNU
|9 p.m.
|South Carolina State at No. 11 Louisville
Jay Alter, Terrence Oglesby
|ACCN
|Tue, Nov 4
|8:45 p.m.
|Dick Vitale Invitational Presented by Belk
|ESPN
|Texas vs. No. 6 Duke
Dave O’Brien, Dick Vitale, Jay Bilas, Kris Budden
|Wed, Nov 5
|9 p.m.
|North Alabama at Mississippi State
Dave Neal, Rodney Terry
|SECN
|Fri, Nov 7
|7 p.m.
|Gardner-Webb at Clemson
Doug Sherman, Luke Hancock
|ACCN
|7 p.m.
|No. 19 Kansas at No. 25 North Carolina
Dan Shulman, Jay Bilas
|ESPN
|9 p.m.
|UAB at NC State
Mike Corey, Debbie Antonelli
|ACCN
|Sat, Nov 8
|10:30 p.m.
|The Bad Boy Mowers Series – Spokane
|ESPN2
|Oklahoma vs. No. 21 Gonzaga
Roxy Bernstein, Sean Farnham
|Sun, Nov 9
|1 p.m.
|Waterkeeper Alliance Invitational
|ESPN
|Indiana vs. Marquette
Dave O’Brien, Cory Alexander
|2 p.m.
|Texas A&M at Oklahoma State
Mark Neely, King McClure
|ESPN2
|4:30 p.m.
|VMI at Missouri
Kevin Fitzgerald, Mark Wise
|SECN
|6:30 p.m.
|Southern Miss at South Carolina
John Schriffen, Rodney Terry
|SECN
|8:30 p.m.
|Washington at Baylor
Rich Hollenberg, Fran Fraschilla
|ESPN
|Mon, Nov 10
|7 p.m.
|Stetson at Miami
Jay Alter, Randolph Childress
|ACCN
|8 p.m.
|Mississippi State at No. 16 Iowa State
Pete Sousa, Tim Welsh
|ESPNU
|9 p.m.
|SE Louisiana at Georgia Tech
Mike Morgan, Luke Hancock
|ACCN
|Tue, Nov 11
|7 p.m.
|Radford at No. 25 North Carolina
Wes Durham, Dennis Scott
|ACCN
|7 p.m.
|Florida State at No. 3 Florida
Roy Philpott, Richard Hendrix
|SECN
|8 p.m.
|No. 9 Kentucky at No. 11 Louisville
Dan Shulman, Jay Bilas
|ESPN
|9 p.m.
|Hampton at Virginia
Anish Shroff, Dan Bonner
|ACCN
|9 p.m.
|Memphis at Ole Miss
Matt Schumacker, Dane Bradshaw
|SECN
|10 p.m.
|No. 23 Creighton at No. 21 Gonzaga
Dave Flemming, Sean Farnham
|ESPN
|Wed, Nov 12
|8 p.m.
|UNC Greensboro at NC State
Mike Corey, Terrence Oglesby
|ACCN
|Thu, Nov 13
|7 p.m.
|No. 1 Purdue at No. 15 Alabama
Tom Hart, Jimmy Dykes
|ESPN2
|Fri, Nov 14
|7 p.m.
|Indiana State at No. 6 Duke
Mike Corey, Terrence Oglesby
|ACCN
|9 p.m.
|NC Central at No. 25 North Carolina
Doug Sherman, Chris Spatola
|ACCN
|9 p.m.
|No. 7 Michigan at TCU
Roxy Bernstein, Fran Fraschilla
|ESPN2
|9 p.m.
|Georgia Tech at Georgia
Rich Hollenberg, Rodney Terry
|SECN
|11 p.m.
|No. 21 Gonzaga at Arizona State
Mark Neely, Corey Williams
|ESPN2
|Sun, Nov 16
|3 p.m.
|RXBenefits Battleground 2k25
|ESPN
|No. 2 Houston vs. No. 20 Auburn
Kevin Brown, Fran Fraschilla
|5 p.m.
|UNLV at Memphis
Mike Corey, Mark Adams
|ESPN
|8:30 p.m.
|GEICO Hoops Showdown presented by Jacksonville Sports Foundation
|ESPN
|Miami vs. No. 3 Florida
Dave O’Brien, Jay Williams
|Mon, Nov 17
|6:30 p.m.
|Florida A&M at Georgia
Rich Hollenberg, Rodney Terry
|SECN
|7 p.m.
|North Alabama at Clemson
Matt Schumacker, Debbie Antonelli
|ACCN
|8:30 p.m.
|Rice at No. 18 Tennessee
Mike Morgan, Dane Bradshaw
|SECN
|9 p.m.
|VCU at NC State
Jay Alter, Randolph Childress
|ACCN
|Tue, Nov 18
|6:30 p.m.
|State Farm® Champions Classic
|ESPN
|No. 22 Michigan State vs. No. 9 Kentucky
Dan Shulman, Jay Bilas, Kris Budden
|7 p.m.
|Navy at No. 25 North Carolina
Wes Durham, Dennis Scott
|ACCN
|9 p.m.
|Monmouth at Syracuse
Robert Lee, Emeka Okafor
|ACCN
|9 p.m.
|State Farm® Champions Classic
|ESPN
|No. 19 Kansas vs. No. 6 Duke
Dan Shulman, Jay Bilas, Kris Budden
|9 p.m.
|Rider at Texas
Lowell Galindo, Bryndon Manzer
|SECN
|Wed, Nov 19
|9 p.m.
|Jackson State at No. 20 Auburn
Mike Morgan, Dane Bradshaw
|SECN
|Thu, Nov 20
|7 p.m.
|Skyscanner Legends Classic
|ESPN2
|Pittsburgh vs. UCF
Rich Hollenberg, Miles Simon
|Fri, Nov 21
|1 p.m.
|Shriners Children’s Charleston Classic (Lowcountry Bracket)
|ESPN2
|Utah State vs. Tulane
Doug Sherman, Chris Spatola
|3:30 p.m.
|Shriners Children’s Charleston Classic (Lowcountry Bracket)
|ESPN2
|Davidson vs. Boston College
Doug Sherman, Chris Spatola
|6:30 p.m.
|Shriners Children’s Charleston Classic (Palmetto Bracket)
|ESPN2/ESPNU
|West Virginia vs. Clemson
John Schriffen, Scott Williams
|6:30 p.m.
|Hoops Classic
|ESPN2/ESPNU
|No. 11 Louisville vs. Cincinnati
Kevin Brown, Jay Williams
|7 p.m.
|Niagara at No. 6 Duke
Evan Lepler, Dan Bonner, Jim Boeheim
|ACCN
|9 p.m.
|Arkansas State at SMU
Ted Emrich, David Padgett
|ACCN
|9 p.m.
|Shriners Children’s Charleston Classic (Palmetto Bracket)
|ESPN2
|Georgia vs. Xavier
John Schriffen, Scott Williams
|Sun, Nov 23
|1 p.m.
|Shriners Children’s Charleston Classic (Palmetto Bracket)
|ESPN
|Championship
Doug Sherman, Chris Spatola
|3:30 p.m.
|Shriners Children’s Charleston Classic (Palmetto Bracket)
|ESPN
|3rd Place Game
Doug Sherman, Chris Spatola
|4 p.m.
|Howard at No. 6 Duke
Evan Lepler, Dan Bonner, Jim Boeheim
|ACCN
|6:30 p.m.
|Shriners Children’s Charleston Classic (Lowcountry Bracket)
|ESPN2
|Championship
John Schriffen, Scott Williams
|9 p.m.
|Shriners Children’s Charleston Classic (Lowcountry Bracket)
|ESPN2
|3rd Place Game
John Schriffen, Scott Williams
|Mon, Nov 24
|11 a.m.
|Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational (Adventure Bracket)
|ESPN2
|Rhode Island vs. Towson
Roy Philpott, Jon Crispin
|1:30 p.m.
|Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational (Adventure Bracket)
|ESPNU
|Liberty vs. Vermont
Roy Philpott, Jon Crispin
|2:30 p.m.
|The Southwest Maui Invitational
|ESPN2
|Seton Hall vs. NC State
Dan Shulman, Jay Bilas
|4:30 p.m.
|Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational (Adventure Bracket)
|ESPNU
|Temple vs. UC San Diego
Robert Lee, Perry Clark
|5 p.m.
|The Southwest Maui Invitational
|ESPN2
|USC vs. Boise State
Dan Shulman, Jay Bilas
|7 p.m.
|Eastern Michigan at No. 11 Louisville
Cooper Boardman, Randolph Childress
|ACCN
|7 p.m.
|Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational (Adventure Bracket)
|ESPNU
|Princeton vs. Bradley
Robert Lee, Perry Clark
|9 p.m.
|The Southwest Maui Invitational
|ESPNU
|Washington State vs. Chaminade
Kanoa Leahey, Sean Farnham
|11:30 p.m.
|The Southwest Maui Invitational
|ESPN2
|Arizona State vs. Texas
Kanoa Leahey, Sean Farnham
|Tue, Nov 25
|Noon
|Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational (Adventure Bracket)
|ESPN2
|Semifinal #1
Roy Philpott, Jon Crispin
|2:30 p.m.
|The Southwest Maui Invitational
|ESPN2
|Consolation
Dan Shulman, Jay Bilas
|2:30 p.m.
|Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational (Adventure Bracket)
|ESPNU
|Consolation
Roy Philpott, Jon Crispin
|5 p.m.
|The Southwest Maui Invitational
|ESPN
|Semifinal #1
Dan Shulman, Jay Bilas
|5 p.m.
|Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational (Adventure Bracket)
|ESPN2
|Semifinal #2
Robert Lee, Perry Clark
|7:30 p.m.
|Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational (Adventure Bracket)
|ESPNU
|Consolation
Robert Lee, Perry Clark
|8 p.m.
|The Southwest Maui Invitational
|ESPN
|Semifinal #2
Kanoa Leahey, Sean Farnham
|10 p.m.
|Mizzen+Main Empire Classic
|ESPN
|No. 12 UCLA vs. California
Chris Sylvester, Ben Braun
|10:30 p.m.
|The Southwest Maui Invitational
|ESPN2
|Consolation
Kanoa Leahey, Sean Farnham
|Wed, Nov 26
|Noon
|Marriott Bonvoy Battle 4 Atlantis
|ESPN
|Vanderbilt vs. Western Kentucky
Dave O’Brien, Jimmy Dykes
|Noon
|Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational (Adventure Bracket)
|ESPN2
|Championship
Roy Philpott, Jon Crispin
|2:30 p.m.
|The Southwest Maui Invitational
|ESPN
|Championship
Dan Shulman, Jay Bilas
|2:30 p.m.
|Marriott Bonvoy Battle 4 Atlantis
|TBD
|VCU vs. South Florida
Dave O’Brien, Jimmy Dykes
|2:30 p.m.
|Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational (Adventure Bracket)
|TBD
|3rd Place Game
Roy Philpott, Jon Crispin
|5 p.m.
|Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational (Adventure Bracket)
|ESPN+
|7th Place Game
Robert Lee, Perry Clark
|5 p.m.
|The Southwest Maui Invitational
|ESPN2
|3rd Place Game
Dan Shulman, Jay Bilas
|5 p.m.
|Marriott Bonvoy Battle 4 Atlantis
|ESPNU
|Virginia Tech vs. Colorado State
Kevin Brown, Cory Alexander
|7 p.m.
|Tennessee Tech at No. 9 Kentucky
Tom Hart, Dane Bradshaw
|SECN
|7:30 p.m.
|Marriott Bonvoy Battle 4 Atlantis
|TBD
|Saint Mary’s vs. Wichita State
Kevin Brown, Cory Alexander
|7:30 p.m.
|Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational (Adventure Bracket)
|TBD
|5th Place Game
Robert Lee, Perry Clark
|9 p.m.
|NJIT at No. 11 Louisville
Cooper Boardman, Randolph Childress
|ACCN
|9:30 p.m.
|The Southwest Maui Invitational
|ESPN2
|5th Place Game
Kanoa Leahey, Sean Farnham
|Thu, Nov 27
|12 a.m.
|The Southwest Maui Invitational
|TBD
|7th Place Game
Kanoa Leahey, Sean Farnham
|11 a.m.
|Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational (Imagination Bracket)
|ESPN2
|Richmond vs. Furman
Kevin Fitzgerald, Daymeon Fishback
|Noon
|Marriott Bonvoy Battle 4 Atlantis
|ESPN
|Semifinal #2
Dave O’Brien, Jimmy Dykes
|1:30 p.m.
|Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational (Imagination Bracket)
|ESPN2
|Charlotte vs. Illinois State
Kevin Fitzgerald, Daymeon Fishback
|2:30 p.m.
|Marriott Bonvoy Battle 4 Atlantis
|ESPN
|Semifinal #1
Dave O’Brien, Jimmy Dykes
|5 p.m.
|Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational (Magic Bracket)
|ESPN
|No. 8 BYU vs. Miami
Rich Hollenberg, Fran Fraschilla
|5:30 p.m.
|Marriott Bonvoy Battle 4 Atlantis
|ESPN2
|Consolation
Kevin Brown, Cory Alexander
|7:30 p.m.
|Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational (Magic Bracket)
|ESPN2
|Georgetown vs. Dayton
Rich Hollenberg, Fran Fraschilla
|8 p.m.
|Marriott Bonvoy Battle 4 Atlantis
|ESPNU
|Consolation
Kevin Brown, Cory Alexander
|Fri, Nov 28
|10:30 a.m.
|Marriott Bonvoy Battle 4 Atlantis
|ESPN2
|3rd Place Game
Dave O’Brien, Jimmy Dykes
|12:30 p.m.
|Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational (Imagination Bracket)
3rd Place Game
Kevin Fitzgerald, Daymeon Fishback
|ESPN+
|1 p.m.
|Marriott Bonvoy Battle 4 Atlantis
|ESPN2
|Championship
Dave O’Brien, Jimmy Dykes
|3 p.m.
|Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational (Imagination Bracket)
|ESPN2
|Championship
Kevin Fitzgerald, Daymeon Fishback
|4:30 p.m.
|Marriott Bonvoy Battle 4 Atlantis
|ESPNU
|5th Place Game
Kevin Brown, Cory Alexander
|5 p.m.
|Battle in the Bay
|ESPN2
|Texas A&M vs. Florida State
Chuckie Kempf, Debbie Antonelli
|7 p.m.
|Marriott Bonvoy Battle 4 Atlantis
|ESPNU
|7th Place Game
Kevin Brown, Cory Alexander
|7 p.m.
|Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational (Magic Bracket)
Rich Hollenberg, Fran Fraschilla
|TBD
|7 p.m.
|Ohio State at Pittsburgh
Mike Corey, Terrence Oglesby
|TBD
|9:30 p.m.
|Terry’s Chocolate ESPN Events Invitational (Magic Bracket)
Rich Hollenberg, Fran Fraschilla
|ESPN
|Sun, Nov 30
|3:30 p.m.
|St. Bonaventure at Florida Atlantic
Rich Hollenberg, Mark Adams
|ESPN2
ESPN Women’s College Basketball Commentator Pairings Through November 30:
|Date
|Time (ET)
|Game
|Network
|Mon, Nov 3
|Noon
|Oui-Play
|ESPN
|No. 7 Duke vs. No. 16 Baylor
Beth Mowins, Carolyn Peck
|Noon
|Norfolk State at No. 12 Ole Miss
Eric Frede, Christy Thomaskutty
|SEC Network
|2:30 p.m.
|Oui-Play
|ESPNU
|California vs. No. 19 Vanderbilt
Beth Mowins, Carolyn Peck
|Tue, Nov 4
|4 p.m.
|Ro Greensboro Invitational
|ESPN2
|No. 8 Tennessee vs. No. 9 NC State
Pam Ward, Debbie Antonelli
|5:30 p.m.
|Peraton Armed Forces Classic
|ESPN
|No. 20 Louisville vs. No. 1 UConn
Ryan Ruocco, Rebecca Lobo, Holly Rowe
|Sun, Nov 9
|3 p.m.
|Ally Tipoff
|ESPN
|No. 18 USC vs. No. 9 NC State
Beth Mowins, Rebecca Lobo
|Mon, Nov 10
|7 p.m.
|Furman at No. 19 Vanderbilt
Tiffany Greene, Carolyn Peck
|SEC Network
|9 p.m.
|Central Arkansas at Arkansas
Sam Gore, Tamika Catchings
|SEC Network
|Tue, Nov 11
|6 p.m.
|Clemson at No. 2 South Carolina
Beth Mowins, Debbie Antonelli
|ESPN2
|Wed, Nov 12
|9 p.m.
|Kansas City at No. 6 Oklahoma
Krista Blunk, Steffi Sorensen
|SEC Network
|Thu, Nov 13
|6 p.m.
|WBCA Challenge
|ESPNU
|South Florida vs. Fairfield
Eric Frede, Christy Thomaskutty
|7 p.m.
|Belmont at No. 8 Tennessee
Sam Gore, Carolyn Peck
|SEC Network
|9 p.m.
|WBCA Challenge
|ESPN2
|No. 11 North Carolina vs. No. 3 UCLA
Eric Frede, Christy Thomaskutty
|Fri, Nov 14
|7 p.m.
|Skechers Greenbrier Tip-Off
|ESPNU
|No. 7 Duke vs. West Virginia
Brenda VanLengen, Anne O’Neill
|Sat, Nov 15
|6 p.m.
|WBCA Challenge
|ESPN+
|Fairfield vs. No. 11 North Carolina
|9 p.m.
|WBCA Challenge
|ESPN+
|South Florida vs. No. 3 UCLA
|Sun, Nov 16
|1 p.m.
|No. 17 TCU at No. 9 NC State
Beth Mowins, Andraya Carter
|ESPN
|3 p.m.
|Jacksonville at Georgia Tech
Angel Gray, Kelly Gramlich
|ACC Network
|3 p.m.
|No. 20 Louisville at Clemson
Jay Alter, Debbie Antonelli
|ESPN2
|5 p.m.
|Indiana at Florida State
Sam Gore, Brooke Weisbrod
|ACC Network
|Mon, Nov 17
|7 p.m.
|No. 5 LSU at Tulane
Eric Frede, Christy Thomaskutty
|ESPNU
|Tue, Nov 18
|7 p.m.
|Purdue at No. 24 Kentucky
Tiffany Greene, Carolyn Peck
|SEC Network
|Wed, Nov 19
|6 p.m.
|Coastal Carolina at No. 9 NC State
Angel Gray, Kelly Gramlich
|ACC Network
|7 p.m.
|Winthrop at No. 2 South Carolina
Sam Gore, Steffi Sorensen
|SEC Network
|8 p.m.
|Morehead State at No. 20 Louisville
Brenda VanLengen, Andrea Lloyd
|ACC Network
|Thu, Nov 20
|6 p.m.
|Longwood at Virginia
Joey Lindstrom, Brooke Weisbrod
|ACC Network
|6 p.m.
|WBCA Showcase
|ESPNU
|Davidson at Miami
|6:30 p.m.
|Florida State at Florida
Sam Gore, Nell Fortner
|SEC Network
|8 p.m.
|NC Central at Wake Forest
Alex Loeb, Angela Taylor
|ACC Network
|8 p.m.
|No. 7 Duke at South Florida
|ESPNU
|9 p.m.
|WBCA Showcase
|ESPN2
|No. 21 Iowa vs. No. 16 Baylor
Matt Schick, Christy Thomaskutty
|Fri, Nov 21
|6 p.m.
|No. 18 USC at No. 15 Notre Dame
Ryan Ruocco, Rebecca Lobo
|ESPN
|Sat, Nov 22
|5:30 p.m.
|WBCA Showcase
|ESPN+
|Davidson vs. No. 16 Baylor
|8 p.m.
|WBCA Showcase
|ESPN+
|Miami vs. No. 21 Iowa
|Sun, Nov 23
|6 p.m.
|UNC Greensboro at No. 11 North Carolina
Beth Mowins, Debbie Antonelli
|ACC Network
|Mon, Nov 24
|9 p.m.
|Central Michigan at No. 15 Notre Dame
Tiffany Greene, Carolyn Peck
|ACC Network
|Tue, Nov 25
|7 p.m.
|UL Monroe at Clemson
Angel Gray, Brooke Weisbrod
|ACC Network