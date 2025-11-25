LALIGA’s Real Madrid returns to ABC for second straight Sunday

Girona FC vs. Real Madrid live on ABC, ESPN+ and ESPN Deportes on Sunday

Top-ranked Real Madrid meet Girona Sunday, at 3 p.m. ET on ABC, ESPN+ and ESPN Deportes, with ESPN FC delivering pregame coverage on ABC and ESPN+ beginning at 2:30 p.m. Host Kay Murray will be joined by Alejandro Moreno in studio and by Archie Rhind-Tutt, Luis Garcia and Sid Lowe pitchside. Postgame analysis will be available on ESPN+ immediately following the match.

Ian Darke, Steve McManaman, reporter Sid Lowe (English) and Richard Mendez, Eduardo Biscayart and reporter Gemma Soler (Spanish) will call the match.

On Saturday at 10:15 a.m., ESPN Deportes and ESPN+ will present FC Barcelona vs. Alavés. ESPN FC will offer pre- and postgame coverage on ESPN+.

Adrian Healey, Alex Pareja reporter Gemma Soler (English), and Ricardo Ortiz, Mario Kempes and reporter Moises Llorens (Spanish) will call the match.

Both matches will also stream on the ESPN App via DTC or Pay TV authentication.

LALIGA – Matchday 14 :

Date Time (ET) Match Network(s) Fri, Nov 28 3 p.m. Getafe CF vs. Elche CF ESPN+, ESPN Deportes Sat, Nov 29 8 a.m. RCD Mallorca vs. CA Osasuna ESPN+, ESPN Deportes 10:15 a.m. FC Barcelona vs. Alavés ESPN+, ESPN Deportes 12:30 p.m. Levante UD vs. Athletic Club ESPN+, ESPN Deportes 3 p.m. Atletico de Madrid vs. Real Oviedo ESPN+, ESPN Deportes Sun, Nov 30 8 a.m. Real Sociedad vs. Villarreal CF ESPN+, ESPN Deportes 10:15 a.m. Sevilla FC vs. Real Betis ESPN+, ESPN Deportes 12:30 p.m. Celta de Vigo vs. RCD Espanyol ESPN+, ESPN Deportes 3 p.m. Girona FC vs. Real Madrid ABC, ESPN+, ESPN Deportes Mon, Dec 1 3 p.m. Rayo Vallecano vs. Valencia CF ESPN+, ESPN Deportes

*Subject to change

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen vs. Borussia Dortmund on Saturday on ESPN+

No. 3 Bayer 04 Leverkusen vs. No. 4 Borussia Dortmund – Leverkusen has a one-point lead in the current Bundesliga rankings- will be live on ESPN+ Saturday at 12:30 p.m. in English and Spanish.

Goal Arena – Bundesliga Konferenz: Saturday’s whip-around Goal Arena – Bundesliga Konferenz on ESPN+ beginning at 9:30 a.m. ET, includes live look-ins at TSG Hoffenheim vs. FC Augsburg, 1. FC Union Berlin vs. 1. FC Heidenheim 1846, SV Werder Bremen vs. 1. FC Köln and FC Bayern München vs. FC St. Pauli.

Bundesliga – Matchday 12 schedule :

Date Time (ET) Match Network(s) Fri, Nov 28 2:30 p.m. Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig ESPN+ Sat, Nov 29 9:20 a.m. Goal Arena – The Bundesliga Konferenz ESPN+ 9:30 a.m. TSG Hoffenheim vs. FC Augsburg ESPN+ 9:30 a.m. 1. FC Union Berlin vs. 1. FC Heidenheim 1846 ESPN+ 9:30 a.m. SV Werder Bremen vs. 1. FC Köln ESPN+ 9:30 a.m. FC Bayern München vs. FC St. Pauli ESPN+ 12:30 p.m. Bayer 04 Leverkusen vs. Borussia Dortmund ESPN+ Sun, Nov 30 9:30 a.m. Hamburger SV vs. VfB Stuttgart ESPN+ 11:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. VfL Wolfsburg ESPN+ 1:30 p.m. Sport-Club Freiburg vs. 1. FSV Mainz 05 ESPN+

*Subject to change

Dutch Eredivisie: Three U.S. stars headline Dutch soccer on ESPN+ Sunday

Three American standouts will be on display this Sunday, with PSV’s Ricardo Pepi and Sergiño Dest joining FC Twente’s Taylor Booth on ESPN+.

Matchday 14 Dutch Eredivise schedule :

Date Time (ET) Match Network(s) Sun, Nov 30 6:15 a.m. PSV vs. FC Volendam ESPN+ 8:30 a.m. Telstar vs. Feyenoord ESPN+ 10:45 a.m. FC Twente vs. AZ Alkmaar ESPN+ 2 p.m. Ajax vs. FC Groningen ESPN+

*Subject to change

