ESPN Deportes presents ‘Maria Full of Strength’
An intimate look at Mexican MMA fighter María José Favela’s battle with cancer and her journey back to the cage
Para versión en español haga click aquí
- Premieres Dec. 11 at 9 p.m. ET on ESPN Deportes, Dec. 13 on ESPN2, following the UFC Fight Like Hell card
- Debuts as part of ESPN’s 19th Annual V Week for Cancer Research
ESPN Deportes presents Maria Full of Strength, a bilingual documentary chronicling the inspiring journey of María José Favela, a rising mixed martial artist from Mexico whose world was upended by a Hodgkin lymphoma diagnosis. The film will premiere Thursday, Dec. 11 on ESPN Deportes at 9 p.m. ET and air Saturday, Dec. 13 on ESPN2 following the UFC Fight Like Hell card.
Produced by ESPN Deportes, in both English and Spanish, Maria Full of Strength captures Favela’s relentless pursuit of her dreams amid a life-altering health battle. At the peak of her promising career, Favela was diagnosed with cancer. Rather than stepping away from the sport, she faced treatment with unwavering resolve and leaned on a strong support system of family, friends and fellow fighters. Through emotional interviews and personal footage, the film offers an intimate look at Favela’s physical and mental journey to reclaim her place in the cage.
The film is part of ESPN’s 19th Annual V Week for Cancer Research, which helps fundraise for the V Foundation for Cancer Research and supports efforts to accelerate cancer research and awareness.
Maria Full of Strength will be available to stream, in both languages, on the ESPN App following the television premiere.
– 30 –
ESPN Deportes presenta ‘María llena eres de fuerza’
Una mirada íntima a la batalla contra el cáncer de la peleadora mexicana de MMA María José Favela y su regreso al octágono
- Estreno el 11 de diciembre a las 9 p.m. ET por ESPN Deportes y el 13 de diciembre por ESPN2, después de UFC Fight Like Hell
- Llega como parte de la 19ª edición del V Week de ESPN para la Investigación del Cáncer
ESPN Deportes presenta María llena eres de fuerza, un documental bilingüe que narra la inspiradora historia de María José Favela, una prometedora peleadora de artes marciales mixtas de México, cuya vida dio un giro inesperado tras ser diagnosticada con linfoma de Hodgkin. El documental se estrenará el jueves 11 de diciembre a las 9 p.m. ET por ESPN Deportes y se transmitirá el sábado 13 de diciembre por ESPN2, después del evento UFC Fight Like Hell.
Producido por ESPN Deportes en inglés y español, María llena eres de fuerza retrata la incansable lucha de Favela por alcanzar sus sueños en medio de una batalla de salud que le cambió la vida. En el punto más alto de su carrera, Favela fue diagnosticada con cáncer. En lugar de alejarse del deporte, enfrentó el tratamiento con determinación y se apoyó en una sólida red de familiares, amigos y compañeros de combate. A través de entrevistas emotivas y material personal, el documental ofrece una mirada íntima al viaje físico y emocional de Favela para recuperar su lugar en el octágono.
El documental forma parte de la 19ª edición del V Week de ESPN para la Investigación del Cáncer, una iniciativa que recauda fondos para la Fundación V y apoya los esfuerzos para acelerar la investigación y concientización sobre el cáncer.
María llena eres de fuerza estará disponible en streaming, en ambos idiomas, en la aplicación de ESPN después de su estreno televisivo.
— 30 —