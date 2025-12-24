ESPN unveils 2025 FC Women’s Rank – annual list of the 50 best women soccer players

Spain and FC Barcelona’s Aitana Bonmatí ranked No. 1 for the third consecutive year

Spain, England, and the USA lead all countries in players represented on the list

Futbol W: ESPN FC Women’s Rank Special breaks down the rankings; exclusive interview with top-ranked Bonmatí

ESPN today revealed its fifth annual ESPN FC Women’s Rank, featuring the world’s top 50 women’s soccer players of the year. The list is compiled and published by www.ESPN.com/Soccer, the leading global digital platform for soccer news, information, and analysis.

The ESPN FC Women’s Rank evaluates players based on performances throughout 2025 across domestic competitions (league and cup), international club tournaments, and national team competitions. The project includes a digital profile for each player in the top 50, written by ESPN reporters Emily Keogh, Jeff Kassouf, Yash Thakur, Tom Hamilton, and Sam Marsden. (Player statistics are provided by ESPN Global Research.)

The project also features original artwork for each player created by ESPN’s award-winning art department, content distributed across ESPN FC, espnW, and ESPN social media platforms, video highlights on ESPN digital platforms across the world in Dutch, Portuguese, and Spanish.

The headlines:

The top five players: For the third consecutive year, FC Barcelona’s Aitana Bonmatí is ranked No. 1 on the ESPN FC 50 Women’s Rank, marking her third time atop the list in its five-year history. Last week, Bonmatí also captured the 2025 FIFA Women’s Player of the Year award for the third straight year.

Rounding out the top five in the 2025 ESPN FC Women’s Rank are No. 2 Alexia Putellas (FC Barcelona / Spain), No. 3 Mariona Caldentey (Arsenal / Spain), No. 4 Alessia Russo (Arsenal / England), and No. 5 Temwa Chawinga (Kansas City Current / Malawi). The only other players to have topped the rankings are Spain’s Alexia Putellas (2022) and the USA’s Sam Mewis (2021).

Top three countries: Spain (9 players), England (8), and USA (7).

Spain (9 players), England (8), and USA (7). The 2025 ESPN FC Women’s Rank by FIFA Confederations: The Union of European Football Associations (UEFA) leads all six FIFA confederations with 32 players ranked, followed by the Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football (CONCACAF) with 10. The remaining players include three from the Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), three from the Confederation of African Football (CAF), and one each from the Asian Football Confederation (AFC) and the Oceania Football Confederation (OFC).

The Union of European Football Associations (UEFA) leads all six FIFA confederations with 32 players ranked, followed by the Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football (CONCACAF) with 10. The remaining players include three from the Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), three from the Confederation of African Football (CAF), and one each from the Asian Football Confederation (AFC) and the Oceania Football Confederation (OFC). Top five clubs represented on the list: FC Barcelona and Arsenal FC – both finalists in the 2025 UEFA Champions League – are tied with nine players each, followed by Chelsea with seven players, OL Lyonnes with five, and Gotham FC with three.

FC Barcelona and Arsenal FC – both finalists in the 2025 UEFA Champions League – are tied with nine players each, followed by Chelsea with seven players, OL Lyonnes with five, and Gotham FC with three. The top three leagues represented on the list: The Women’s Super League (WSL) leads all women’s professional soccer leagues with 16 players, while the National Women’s Soccer League (NWSL) and Spain’s Liga F are tied with 11 players each.

The Women’s Super League (WSL) leads all women’s professional soccer leagues with 16 players, while the National Women’s Soccer League (NWSL) and Spain’s Liga F are tied with 11 players each. S. shut out of top 20: Led by Arsenal’s 2025 UEFA Women’s Champions League–winning fullback Emily Fox (No. 23), no U.S. players ranked in the top 20 – marking the first time in the five-year history of the ESPN FC Women’s Rank that the United States has been absent from the top tier.

The voting panel for the 2025 ESPN FC Women’s Rank consisted of 25 women’s soccer experts from around the world, including ESPN writers and journalists from Australia, England, Mexico, the Netherlands, Spain, the United States, and beyond.

World Cup champion Sam Mewis headlined the panel, which also included Kansas City Current and former U.S. women’s national team head coach Vlatko Andonovski; Gotham FC general manager Yael Averbuch West; Antonio Contreras, head coach of Chivas and former head coach of Atlético Madrid and Real Betis; Denise Reddy, assistant coach of the U.S. Women’s National Team; Emma Byrne, commentator, former UEFA Champions League winner with Arsenal, and former Republic of Ireland international; among others.

Futbol W: ESPN FC Women’s Rank Special will stream on ESPN+ on Wednesday, December 24, at 7 a.m. ET in the United States, with global availability on Disney+. Hosted by Cristina Alexander with analysts Ali Krieger and Natalia Astrain, the 80-minute program breaks down ESPN FC’s full Top 50 women’s player rankings, including notable omissions and emerging talent. The special features segments from ESPN’s Europe-based team – Alex Scott, Lianne Sanderson, Fara Williams, and Nedum Onuoha – and includes a sit-down interview with Spain and FC Barcelona star Aitana Bonmatí, conducted by ESPN Spain-based reporter Gemma Soler, during which Bonmatí is presented with the 2025 ESPN FC Women’s Rank trophy.

About ESPN.com/Soccer:

ESPN.com/soccer is the premier global digital destination for soccer news, analysis, and coverage. With a team of journalists and unparalleled access to soccer teams, players, agents, leagues, newsmakers, associations, and more, ESPN.com/Soccer delivers engaging content across multiple platforms and languages.

To explore the complete rankings and the narratives surrounding the list, click here.

_______________________________________________

SPANISH:

ESPN presenta 2025 FC Women’s Rank, una lista anual de las 50 mejores jugadoras de fútbol femenino

La española Aitana Bonmatí, jugadora del FC Barcelona, ocupa el primer lugar por tercer año consecutivo

España, Inglaterra y EE. UU. son los países con mayor representación en la lista

Futbol W: ESPN FC Women’s Rank Special ofrecerá los detalles de las clasificaciones y una entrevista exclusiva con la líder Bonmatí

ESPN anunció hoy su quinta edición anual de ESPN FC Women’s Rank, que presenta a las 50 mejores jugadoras de fútbol femenino del mundo en 2025. La lista es recopilada y publicada por www.ESPN.com/Soccer, la principal plataforma digital a nivel mundial para noticias, información y análisis sobre fútbol.

ESPN FC Women’s Rank evalúa a las jugadoras según su desempeño durante 2025 en distintas competencias nacionales (liga y copa), torneos de clubes internacionales y competencias de selecciones nacionales. El proyecto incluye un perfil digital para cada jugadora clasificada entre las mejores 50, redactado por los reporteros de ESPN Emily Keogh, Jeff Kassouf, Yash Thakur, Tom Hamilton y Sam Marsden. (ESPN Global Research proporciona los datos estadísticos de las jugadoras.)

El proyecto también presenta obras de arte originales para cada jugadora, creadas por el premiado departamento de arte de ESPN, contenido distribuido por ESPN FC, espnW y las plataformas de redes sociales de ESPN, y videos de momentos destacados en las plataformas digitales de ESPN por todo el mundo en holandés, portugués y español.

Los titulares:

Las cinco mejores jugadoras: por tercer año consecutivo en los cinco años de historia de la lista, la jugadora del FC Barcelona Aitana Bonmatí ocupa el primer lugar en la clasificación de ESPN FC 50 Women’s Rank. La semana pasada, Bonmatí también obtuvo el premio The Best a la Mejor Jugadora de la FIFA 2025 por tercer año consecutivo.

Los cinco mejores puestos de la lista 2025 ESPN FC Women’s Rank se completan con Alexia Putellas (FC Barcelona/España) en segundo lugar, Mariona Caldentey (Arsenal/España) en tercer lugar, Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra) en cuarto lugar y Temwa Chawinga (Kansas City Current/Malawi) en quinto lugar. Las únicas jugadoras que han liderado la lista en otras ediciones son la española Alexia Putellas (2022) y la estadounidense Sam Mewis (2021).

Los tres mejores países: España (9 jugadoras), Inglaterra (8) y EE. UU. (7).

España (9 jugadoras), Inglaterra (8) y EE. UU. (7). Las confederaciones de la FIFA que figuran en 2025 ESPN FC Women’s Rank: la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) lidera las seis confederaciones de la FIFA con 32 jugadoras clasificadas, seguida por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) con 10. Las jugadoras restantes incluyen tres de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), tres de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), una de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y una de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC).

la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) lidera las seis confederaciones de la FIFA con 32 jugadoras clasificadas, seguida por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) con 10. Las jugadoras restantes incluyen tres de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), tres de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), una de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y una de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC). Los cinco clubes principales representados en la lista: FC Barcelona y Arsenal FC —ambos finalistas en la UEFA Champions League 2025— están empatados con nueve jugadoras cada uno, seguido por Chelsea con siete jugadoras, OL Lyonnes con cinco y Gotham FC con tres.

FC Barcelona y Arsenal FC —ambos finalistas en la UEFA Champions League 2025— están empatados con nueve jugadoras cada uno, seguido por Chelsea con siete jugadoras, OL Lyonnes con cinco y Gotham FC con tres. Las tres ligas principales representadas en la lista: la Women’s Super League (WSL) lidera todas las ligas de fútbol profesional femenino con 16 jugadoras, mientras que la National Women’s Soccer League (NWSL) y la Liga F de España están empatadas con 11 jugadoras cada una.

la Women’s Super League (WSL) lidera todas las ligas de fútbol profesional femenino con 16 jugadoras, mientras que la National Women’s Soccer League (NWSL) y la Liga F de España están empatadas con 11 jugadoras cada una. UU. quedó fuera de los mejores 20: con el mejor puesto ocupado por Emily Fox (número 23), zaguera del Arsenal y ganadora de la UEFA Women’s Champions League 2025, ninguna jugadora de EE. UU. clasificó entre las mejores 20, siendo la primera vez en los cinco años de historia de ESPN FC Women’s Rank que Estados Unidos no figura en los primeros puestos.

El panel de votación para 2025 ESPN FC Women’s Rank estuvo integrado por 25 expertos en fútbol femenino de todo el mundo, incluyendo redactores y periodistas de ESPN de Australia, Inglaterra, México, Países Bajos, España, Estados Unidos y otros países.

Sam Mewis, campeona de la Copa Mundial, encabezó el panel, en el que también participaron Vlatko Andonovski, entrenador de Kansas City Current y exentrenador principal de la selección nacional femenina de EE. UU.; Yael Averbuch West, gerente general de Gotham FC; Antonio Contreras, entrenador principal de Chivas y exentrenador principal de Atlético Madrid y Real Betis; Denise Reddy, entrenadora auxiliar de la selección nacional femenina de EE. UU., y Emma Byrne, comentarista, excampeona de la UEFA Champions League con el Arsenal y exjugadora de la República de Irlanda; entre otros expertos.

Futbol W: ESPN FC Women’s Rank Special se transmitirá vía streaming por ESPN+ el miércoles 24 de diciembre a las 7 a.m. ET (hora del Este) en Estados Unidos, con disponibilidad global a través de Disney+. Presentado por Cristina Alexander, junto con las analistas Ali Krieger y Natalia Astrain, el programa de 80 minutos desglosará por completo las clasificaciones de las mejores 50 jugadoras de fútbol femenino de ESPN FC, incluyendo las omisiones destacadas y los talentos emergentes. El especial ofrecerá segmentos presentados por el equipo de ESPN en Europa —Alex Scott, Lianne Sanderson, Fara Williams y Nedum Onuoha— e incluirá una entrevista personal con la jugadora española y estrella del FC Barcelona Aitana Bonmatí, a cargo de la reportera de ESPN radicada en España, Gemma Soler. Durante la entrevista se le presentará a Bonmatí el trofeo de 2025 ESPN FC Women’s Rank.

Acerca de ESPN.com/Soccer:

ESPN.com/soccer es el principal destino digital global para noticias, análisis y cobertura sobre fútbol. Con un equipo de periodistas y un nivel incomparable de acceso a equipos de fútbol, jugadores, representantes, ligas, figuras destacadas, asociaciones y más, ESPN.com/Soccer ofrece contenido impactante a través de varias plataformas y diversos idiomas.

Para explorar las clasificaciones completas y los relatos en torno a la lista, haz clic aquí.

-###-