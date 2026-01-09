ABC and ESPN Deportes present Supercopa de España Final: FC Barcelona vs. Real Madrid on Sunday at 2 p.m. ET

Para versión en español haga click aquí

ABC and ESPN Deportes will present the Supercopa de España Final, featuring FC Barcelona vs. Real Madrid, live from King Abdullah Sports City in Jeddah, Saudi Arabia, on Sunday, January 11, at 2 p.m. ET on ABC. ESPN Deportes will televise the game in Spanish. Pre-game coverage begins at 1 p.m. ET on ESPN Deportes and at 1:30 p.m. ET on ABC. The match will also stream on the ESPN App via ESPN DTC or Pay TV authentication.

Matchup notes:

FC Barcelona and Real Madrid meet in the Supercopa de España Final for the fourth consecutive season, marking the 263rd competitive meeting between the clubs in all competitions. Real Madrid leads the all-time series 106–104, with 52 draws.

Barcelona (15 titles) and Real Madrid (13) are the most successful clubs in Supercopa history. Including Sunday’s Final, nine of the last 10 Supercopa champions have been one of the two rivals.

Sunday marks the 12th Supercopa meeting between the clubs. Real Madrid holds a 10-2-6 (W-D-L) record in Supercopa play, while Barcelona won the most recent winner-take-all Final between the teams in last season’s Copa del Rey (3–2).

Star players on display include the possible return of Real Madrid’s Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham and Rodrygo, against FC Barcelona’s Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha and Ferran Torres.

Commentators:

English: Ian Darke (play-by-play), Steve McManaman (analyst) with Gemma Soler reporting from the stadium in Jeddah

Ian Darke (play-by-play), Steve McManaman (analyst) with Gemma Soler reporting from the stadium in Jeddah Spanish:Fernando Palomo (play-by-play), Eduardo Biscayart (analyst), and Martin Ainstein reporting from the match site in Jeddah.

Surround Programming

ESPN FC : Host Kay Murray, analysts Alejandro Moreno, and Luis Garcia will present the English-language studio programming — pregame, halftime and postgame — around the match on ABC.

Host Kay Murray, analysts Alejandro Moreno, and Luis Garcia will present the English-language studio programming — pregame, halftime and postgame — around the match on ABC. ESPN FC (Spanish) Mauricio Pedroza, Alex Pareja, Rodrigo Faez, Barak Fever and Martín Ainstein will deliver comprehensive Spanish-language coverage before and after the Final on ESPN Deportes.

Programming for Supercopa de España Final — Sunday, January 11:

Time (ET) Event Networks 1 p.m. ESPN FC (in Spanish) ESPN Deportes 1:30 p.m. ESPN FC: Supercopa de España Final Pregame ABC 2 p.m. Supercopa de España Final: FC Barcelona vs. Real Madrid ABC, ESPN Deportes 4 p.m. (approx..) ESPN FC: Supercopa de España Final Postgame ABC 4 p.m. (approx..) ESPN FC Postgame (in Spanish) ESPN Deportes



*Subject to change

ABC y ESPN Deportes presentan la Final de la Supercopa de España: FC Barcelona vs. Real Madrid, este domingo a las 2 p.m. ET

ABC y ESPN Deportes presentarán la Final de la Supercopa de España: FC Barcelona vs. Real Madrid, en vivo desde el King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero, a las 2 p.m. ET por ABC. ESPN Deportes televisará el partido en español. La cobertura previa comienza a la 1 p.m. ET en ESPN Deportes y a la 1:30 p.m. ET en ABC. El partido también estará disponible en streaming a través del ESPN App vía ESPN DTC o autenticación de Pay TV.

Notas del enfrentamiento:

FC Barcelona y Real Madrid se enfrentan en la Final de la Supercopa de España por cuarta temporada consecutiva, en lo que será el encuentro competitivo número 263 entre ambos clubes en todas las competiciones. Real Madrid lidera el historial general 106–104, con 52 empates.

Barcelona (15 títulos) y Real Madrid (13) son los clubes más exitosos en la historia de la Supercopa. Incluida la Final del domingo, nueve de los últimos 10 campeones de la competencia han sido uno de estos dos rivales.

El domingo marcará el encuentro número 12 entre ambos clubes en Supercopa. Real Madrid tiene marca de 10-2-6 (G-E-P) en la Supercopa, mientras que Barcelona ganó la Final a partido único más reciente entre ambos en la Copa del Rey de la temporada pasada (3–2).

Las figuras a seguir incluyen el posible regreso de Kylian Mbappé por parte del Real Madrid, junto a Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Rodrygo, frente a Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres del FC Barcelona.

Comentaristas:

Inglés: Ian Darke (narración), Steve McManaman (analista), con Gemma Soler reportando desde el estadio en Yeda

Ian Darke (narración), Steve McManaman (analista), con Gemma Soler reportando desde el estadio en Yeda Español: Fernando Palomo (narración), Eduardo Biscayart (analista) y Martín Ainstein reportando desde el campo de juego.

Programación complementaria

ESPN FC : Kay Murray será la conductora, junto a los analistas Alejandro Moreno y Luis García, quienes presentarán la programación de estudio en inglés — previa, medio tiempo y postpartido — alrededor del encuentro por ABC.

Kay Murray será la conductora, junto a los analistas Alejandro Moreno y Luis García, quienes presentarán la programación de estudio en inglés — previa, medio tiempo y postpartido — alrededor del encuentro por ABC. ESPN FC (en español): Mauricio Pedroza, Alex Pareja, Rodrigo Faez, Barak Fever y Martín Ainstein ofrecerán cobertura completa en español antes y después de la Final por ESPN Deportes.

Programación de la Final de la Supercopa de España — Domingo 11 de enero: