LALIGA, Bundesliga and Eredivisie on ESPN networks this weekend

LALIGA action continues this weekend on ESPN+, with top clubs in action. On Saturday at 8 a.m. ET, Real Madrid host Levante UD, live on ESPN Deportes and ESPN+. Rob Palmer, Stewart Robson and reporter Alex Kirkland (English) and Fernando Palomo, Eduardo Biscayart and reporter Martin Ainstein (Spanish) will call the match.

The weekend continues Sunday at 3 p.m. ET as Real Sociedad face FC Barcelona, on ESPN+. Rob Palmer, Steve McManamam and reporter Gemma Soler (English) and Ricardo Ortiz, Mario Kempes and reporter Moises Llorens (Spanish) will call the match.

ESPN FC will provide pregame and postgame coverage surrounding the matches on ESPN+.

LALIGA – Matchday 20 :

Date Time (ET) Match Network(s) Fri, Jan 16 3 p.m. RCD Espanyol vs. Girona FC ESPN+, Deportes Sat, Jan 17 8 a.m. Real Madrid vs. Levante UD ESPN+, Deportes 10:15 a.m. RCD Mallorca vs. Athletic Club ESPN+, Deportes 12:30 p.m. CA Osasuna vs. Real Oviedo ESPN+, Deportes 3 p.m. Real Betis vs. Villarreal CF ESPN+, Deportes Sun, Jan 18 8 a.m. Getafe CF vs. Valencia CF ESPN+, Deportes 10:15 a.m. Atlético de Madrid vs. Alavés ESPN+, Deportes 12:30 p.m. Celta de Vigo vs. Rayo Vallecano ESPN+, Deportes 3 p.m. Real Sociedad vs. FC Barcelona ESPN+ Mon, Jan 19 3 p.m. Elche CF vs. Sevilla FC ESPN+, Deportes

Bundesliga: 1. FC Bayern München vs. RB Leipzig on Sunday on the ESPN App

Top-ranked FC Bayern München meet RB Leipzig in a marquee matchup live on ESPN+ Sunday at 11:30 a.m. ET, in English and Spanish, featuring two of Germany’s top clubs.

Goal Arena – Bundesliga Konferenz: Saturday’s whip-around Goal Arena – Bundesliga Konferenz on ESPN+ beginning at 9:30 a.m. ET, includes live look-ins at TSG Hoffenheim vs. Bayer 04 Leverkusen, 1. FC Köln vs. 1. FSV Mainz 05, Hamburger SV vs. Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg vs. 1. FC Heidenheim 1846 and Borussia Dortmund vs. FC St. Pauli.

Bundesliga – Matchday 17 schedule :

Date Time (ET) Match Network(s) Fri, Jan 16 2:30 p.m. SV Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt ESPN+ Sat, Jan 17 9:20 a.m. Goal Arena – Bundesliga Konferenz ESPN+ 9:30 a.m. TSG Hoffenheim vs. Bayer 04 Leverkusen ESPN+ 9:30 a.m. 1. FC Köln vs. 1. FSV Mainz 05 ESPN+ 9:30 a.m. Hamburger SV vs. Borussia Mönchengladbach ESPN+ 9:30 a.m. VfL Wolfsburg vs. 1. FC Heidenheim 1846 ESPN+ 9:30 a.m. Borussia Dortmund vs. FC St. Pauli ESPN+ 12:30 p.m. RB Leipzig vs. FC Bayern München ESPN+ Sun, Jan 18 9:30 a.m. VfB Stuttgart vs. 1. FC Union Berlin ESPN+ 11:30 a.m. FC Augsburg vs. Sport-Club Freiburg ESPN+

Dutch Eredivisie: U.S. stars and PSV’s Ricardo Pepi and Sergiño Dest headline Dutch soccer on the ESPN App

American standouts Ricardo Pepi and Sergiño Dest and league-leading PSV Eindhoven face Fortuna Sittard on ESPN+ on Saturday at 2 p.m.

Matchday 19 Dutch Eredivise schedule :

Date Time (ET) Match Network(s) Sat, Jan 17 10:30 a.m. Ajax Amsterdam vs. Go Ahead Eagles ESPN+ 12:45 p.m. PEC Zwolle vs. AZ Alkmaar ESPN+ 2 p.m. Fortuna Sittard vs. PSV Eindhoven ESPN+ Sun, Jan 18 10:45 a.m. Feyenoord Rotterdam vs. Sparta Rotterdam ESPN+

