LALIGA, Bundesliga and Eredivisie on ESPN networks this weekend
All soccer programming will also stream on the ESPN App via ESPN DTC or Pay TV authentication
LALIGA action continues this weekend on ESPN+, with top clubs in action. On Saturday at 8 a.m. ET, Real Madrid host Levante UD, live on ESPN Deportes and ESPN+. Rob Palmer, Stewart Robson and reporter Alex Kirkland (English) and Fernando Palomo, Eduardo Biscayart and reporter Martin Ainstein (Spanish) will call the match.
The weekend continues Sunday at 3 p.m. ET as Real Sociedad face FC Barcelona, on ESPN+. Rob Palmer, Steve McManamam and reporter Gemma Soler (English) and Ricardo Ortiz, Mario Kempes and reporter Moises Llorens (Spanish) will call the match.
ESPN FC will provide pregame and postgame coverage surrounding the matches on ESPN+.
LALIGA – Matchday 20:
|Date
|Time (ET)
|Match
|Network(s)
|Fri, Jan 16
|3 p.m.
|RCD Espanyol vs. Girona FC
|ESPN+, Deportes
|Sat, Jan 17
|8 a.m.
|Real Madrid vs. Levante UD
|ESPN+, Deportes
|10:15 a.m.
|RCD Mallorca vs. Athletic Club
|ESPN+, Deportes
|12:30 p.m.
|CA Osasuna vs. Real Oviedo
|ESPN+, Deportes
|3 p.m.
|Real Betis vs. Villarreal CF
|ESPN+, Deportes
|Sun, Jan 18
|8 a.m.
|Getafe CF vs. Valencia CF
|ESPN+, Deportes
|10:15 a.m.
|Atlético de Madrid vs. Alavés
|ESPN+, Deportes
|12:30 p.m.
|Celta de Vigo vs. Rayo Vallecano
|ESPN+, Deportes
|3 p.m.
|Real Sociedad vs. FC Barcelona
|ESPN+
|Mon, Jan 19
|3 p.m.
|Elche CF vs. Sevilla FC
|ESPN+, Deportes
*Subject to change
Bundesliga: 1. FC Bayern München vs. RB Leipzig on Sunday on the ESPN App
Top-ranked FC Bayern München meet RB Leipzig in a marquee matchup live on ESPN+ Sunday at 11:30 a.m. ET, in English and Spanish, featuring two of Germany’s top clubs.
Goal Arena – Bundesliga Konferenz: Saturday’s whip-around Goal Arena – Bundesliga Konferenz on ESPN+ beginning at 9:30 a.m. ET, includes live look-ins at TSG Hoffenheim vs. Bayer 04 Leverkusen, 1. FC Köln vs. 1. FSV Mainz 05, Hamburger SV vs. Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg vs. 1. FC Heidenheim 1846 and Borussia Dortmund vs. FC St. Pauli.
Bundesliga – Matchday 17 schedule:
|Date
|Time (ET)
|Match
|Network(s)
|Fri, Jan 16
|2:30 p.m.
|SV Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt
|ESPN+
|Sat, Jan 17
|9:20 a.m.
|Goal Arena – Bundesliga Konferenz
|ESPN+
|9:30 a.m.
|TSG Hoffenheim vs. Bayer 04 Leverkusen
|ESPN+
|9:30 a.m.
|1. FC Köln vs. 1. FSV Mainz 05
|ESPN+
|9:30 a.m.
|Hamburger SV vs. Borussia Mönchengladbach
|ESPN+
|9:30 a.m.
|VfL Wolfsburg vs. 1. FC Heidenheim 1846
|ESPN+
|9:30 a.m.
|Borussia Dortmund vs. FC St. Pauli
|ESPN+
|12:30 p.m.
|RB Leipzig vs. FC Bayern München
|ESPN+
|Sun, Jan 18
|9:30 a.m.
|VfB Stuttgart vs. 1. FC Union Berlin
|ESPN+
|11:30 a.m.
|FC Augsburg vs. Sport-Club Freiburg
|ESPN+
*Subject to change
Dutch Eredivisie: U.S. stars and PSV’s Ricardo Pepi and Sergiño Dest headline Dutch soccer on the ESPN App
American standouts Ricardo Pepi and Sergiño Dest and league-leading PSV Eindhoven face Fortuna Sittard on ESPN+ on Saturday at 2 p.m.
Matchday 19 Dutch Eredivise schedule:
|Date
|Time (ET)
|Match
|Network(s)
|Sat, Jan 17
|10:30 a.m.
|Ajax Amsterdam vs. Go Ahead Eagles
|ESPN+
|12:45 p.m.
|PEC Zwolle vs. AZ Alkmaar
|ESPN+
|2 p.m.
|Fortuna Sittard vs. PSV Eindhoven
|ESPN+
|Sun, Jan 18
|10:45 a.m.
|Feyenoord Rotterdam vs. Sparta Rotterdam
|ESPN+
*Subject to change