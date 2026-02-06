ACC Network delivers extensive spring sports coverage across baseball, lacrosse and softball
- 140+ live events on ACCN
- 750+ additional events available on ACC Network Extra
- Comprehensive ACC Championship coverage across all four sports
ACC Network (ACCN), the 24/7 national platform dedicated to ACC sports, will deliver an expansive slate of spring sports coverage in 2026, featuring 140+ live baseball, men’s and women’s lacrosse, and softball matchups on ACCN as part of ESPN’s industry-leading college sports portfolio.
In addition, ACC Network Extra (ACCNX) — the network’s digital companion available on the ESPN App — will stream more than 750 additional ACC events, offering fans wall-to-wall access to one of the nation’s deepest spring sports lineups.
ACCN Spring Sports at a Glance
Regular-season and championship coverage on ACC Network includes:
- 56 softball games
- 53 baseball games
- 17 women’s lacrosse games
- 14 men’s lacrosse games
Season Openers and Marquee Matchups
Spring action begins Friday, Feb. 6, with men’s lacrosse as No. 11 Duke hosts Utah at 5 p.m. ET on ACCN. A top-three matchup occurs the following week as No. 3 Syracuse hosts No. 1 Maryland (6 p.m.).
Softball coverage gets underway Friday, Feb. 13, from the Shriners Children’s Clearwater Invitational Presented by EvoShield, beginning with NC State vs. Missouri at 12:30 p.m. ACCN will be the home to one of the season’s most anticipated games as No. 7 Florida State hosts No. 1 Texas Tech on Wed., March 18 (6 p.m.).
The season’s first women’s lacrosse telecast takes place on Friday, Feb. 13, as No. 1 North Carolina visits No. 11 Syracuse (2:30 p.m.) immediately following the season-opening softball match. No. 3 Boston College will travel to UNC on March 21 (noon) in a showdown between the last two national champions.
Baseball coverage on ACC Network opens Friday, Feb. 27, featuring a marquee in-state, ranked showdown as No. 22 Miami hosts No. 13 Florida at 7 p.m. ET. For the fourth year in a row, Thursdays will be a dedicated night of live baseball programming. Starting on March 26, eight conference games will be featured on Thursday nights throughout the spring.
Highlighted matchups include:
- No. 22 Miami at No. 19 Clemson
- No. 16 Florida State at No. 5 Georgia Tech
- No. 11 North Carolina at No. 17 NC State
Across baseball, softball, and men’s and women’s lacrosse, ACCN will televise 46 matchups featuring preseason-ranked teams this spring. Overall, the ACC enters the season with 26 programs ranked across the four sports.
ACC Championship Coverage on ACCN
ACC Network will once again be the exclusive home for expansive ACC Championship coverage across baseball, softball, and men’s and women’s lacrosse, complemented by ACCN studio programming throughout championship week.
- ACC Women’s Lacrosse Championship (April 22–26):
- All seven games presented exclusively on ACC Network.
- ACC Men’s Lacrosse Championship (May 1 & 3):
- All three games from American Legion Memorial Stadium in Charlotte air on ACCN.
- ACC Softball Championship (May 6–9):
- First round through semifinals exclusive to ACCN; the championship game airs Saturday, May 9 on ESPN2.
- ACC Baseball Championship (May 19–24):
- Every game from the first round through the semifinals airs live on ACCN from Truist Field in Charlotte, with the championship game on ESPN2.
Men’s Lacrosse on ACC Network
|Date
|Time (ET)
|Matchup
|Fri, Feb 6
|5 p.m.
|Utah at No. 11 Duke
|Fri, Feb 13
|6 p.m.
|No. 1 Maryland at No. 3 Syracuse
|Fri, Feb 20
|5 p.m.
|No. 15 Johns Hopkins at No. 6 North Carolina
|Sat, Mar 7
|6 p.m.
|No. 16 Towson at No. 14 Virginia
|Sat, Mar 14
|Noon
|No. 20 Michigan at No. 8 Notre Dame
|Sat, Mar 21
|4:30 p.m.
|No. 12 Army at No. 6 North Carolina
|Mon, Mar 23
|7 p.m.
|Dartmouth at No. 14 Virginia
|Sat, Apr 4
|Noon
|No. 14 Virginia at No. 11 Duke
|Sat, Apr 11
|5 p.m.
|No. 6 North Carolina at No. 8 Notre Dame
|Sat, Apr 18
|5 p.m.
|Colgate at No. 3 Syracuse
|Fri, Apr 24
|2:30 p.m.
|Drexel at No. 14 Virginia
|Fri, May 1
|5 p.m.
|ACC Semifinal #4 Seed at #1 Seed
|8 p.m.
|ACC Semifinal #3 Seed at #2 Seed
|Sun, May 3
|Noon
|ACC Championship
Women’s Lacrosse on ACC Network
|Fri, Feb 13
|2:30 p.m.
|No. 1 North Carolina at No. 11 Syracuse
|Sun, Feb 22
|4 p.m.
|No. 8 Virginia at No. 22 Notre Dame
|Fri, Mar 6
|5 p.m.
|Virginia Tech at No. 11 Syracuse
|Sat, Mar 14
|4 p.m.
|No. 10 Clemson at No. 8 Virginia
|Sat, Mar 21
|Noon
|No. 3 Boston College at No. 1 North Carolina
|Thu, Mar 26
|5 p.m.
|No. 5 Stanford at No. 3 Boston College
|Fri, Apr 3
|6 p.m.
|No. 1 North Carolina at No. 8 Virginia
|Sat, Apr 4
|4 p.m.
|No. 11 Syracuse at No. 15 Duke
|Sat, Apr 11
|Noon
|No. 15 Duke at No. 10 Clemson
|Thu, Apr 16
|5 p.m.
|Wildcard Game
|Wed, Apr 22
|11 a.m.
|ACC Quarterfinals: #8 Seed at #1 Seed
|2 p.m.
|ACC Quarterfinals: #5 Seed at #4 Seed
|5 p.m.
|ACC Quarterfinals: #7 Seed at #2 Seed
|8 p.m.
|ACC Quarterfinals: #6 Seed at #3 Seed
|Fri, Apr 24
|5 p.m.
|ACC Semifinal #1
|8 p.m.
|ACC Semifinal #2
|Sun, Apr 26
|Noon
|ACC Championship
Softball on ACC Network
|Date
|Time (ET)
|Game
|Fri, Feb 13
|12:30 p.m.
|Shriners Children’s Clearwater Invitational Missouri vs. NC State
|Sat, Feb 14
|9 a.m.
|Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 11 Texas A&M vs. NC State
|Sun, Feb 15
|9 a.m.
|Shriners Children’s Clearwater Invitational Missouri vs. No. 19 Duke
|Wed, Feb 25
|6 p.m.
|No. 24 Mississippi State at Georgia Tech
|Fri, Feb 27
|5 p.m.
|Notre Dame at Georgia Tech
|Sun, Mar 1
|6 p.m.
|No. 17 Stanford at Louisville
|Sun, Mar 8
|6 p.m.
|Georgia Tech at No. 12 Clemson
|Wed, Mar 11
|6 p.m.
|Robert Morris at Pittsburgh
|8 p.m.
|South Alabama at No. 7 Florida State
|Sat, Mar 14
|2 p.m.
|No. 21 Virginia Tech at No. 19 Duke
|Sun, Mar 15
|1 p.m.
|Georgia Tech at Virginia
|6 p.m.
|No. 21 Virginia Tech at No. 19 Duke
|Tue, Mar 17
|6 p.m.
|UNCW at No. 19 Duke
|Wed, Mar 18
|6 p.m.
|No. 1 Texas Tech at No. 7 Florida State
|Fri, Mar 20
|6 p.m.
|California at No. 7 Florida State
|Sun, Mar 22
|4 p.m.
|No. 19 Duke at Georgia Tech
|6 p.m.
|No. 17 Stanford at North Carolina
|Wed, Mar 25
|6 p.m.
|Arizona State at NC State
|8 p.m.
|No. 23 Liberty at Virginia
|Fri, Mar 27
|6 p.m.
|No. 17 Stanford at No. 19 Duke
|Sat, Mar 28
|Noon
|No. 7 Florida State at No. 12 Clemson
|5 p.m.
|No. 17 Stanford at No. 19 Duke
|Sun, Mar 29
|1 p.m.
|California at Notre Dame
|6 p.m.
|No. 7 Florida State at No. 12 Clemson
|Tue, Mar 31
|6 p.m.
|Penn State at Pittsburgh
|Wed, Apr 1
|6 p.m.
|Mercer at Georgia Tech
|Sat, Apr 4
|2 p.m.
|Notre Dame at No. 7 Florida State
|6 p.m.
|No. 12 Clemson at No. 21 Virginia Tech
|Wed, Apr 8
|8 p.m.
|Queens at North Carolina
|Fri, Apr 10
|6 p.m.
|No. 12 Clemson at Pittsburgh
|Sat, Apr 11
|7 p.m.
|No. 12 Clemson at Pittsburgh
|Sun, Apr 12
|4 p.m.
|No. 21 Virginia Tech at Virginia
|6 p.m.
|California at NC State
|Tue, Apr 14
|6 p.m.
|No. 14 South Carolina at No. 12 Clemson
|Wed, Apr 15
|6 p.m.
|Northwestern at Notre Dame
|8 p.m.
|Indiana at Louisville
|Fri, Apr 17
|6 p.m.
|Georgia Tech at No. 21 Virginia Tech
|Sat, Apr 18
|3 p.m.
|North Carolina at No. 7 Florida State
|7 p.m.
|Georgia Tech at No. 21 Virginia Tech
|Sun, Apr 19
|4 p.m.
|Pittsburgh at Louisville
|Sat, Apr 25
|3 p.m.
|North Carolina at No. 21 Virginia Tech
|5 p.m.
|No. 7 Florida State at Georgia Tech
|Sun, Apr 26
|5 p.m.
|No. 12 Clemson at No. 19 Duke
|Wed, Apr 29
|6 p.m.
|DePaul at Notre Dame
|Sat, May 2
|2 p.m.
|ACC Wildcard
|Sun, May 3
|6 p.m.
|No. 7 Florida State at Boston College
|Wed, May 6
|11 a.m.
|ACC Softball Championship – First Round
|1:30 p.m.
|ACC Softball Championship – First Round
|5 p.m.
|ACC Softball Championship – First Round
|7:30 p.m.
|ACC Softball Championship – First Round
|Thu, May 7
|11 a.m.
|ACC Softball Championship – Quarterfinals
|1:30 p.m.
|ACC Softball Championship – Quarterfinals
|5 p.m.
|ACC Softball Championship – Quarterfinals
|7:30 p.m.
|ACC Softball Championship – Quarterfinals
|Fri, May 8
|1 p.m.
|ACC Softball Championship – Semifinals
|3:30 p.m.
|ACC Softball Championship – Semifinals
Baseball on ACC Network
|Date
|Time (ET)
|Game
|Fri, Feb 27
|7 p.m.
|No. 13 Florida at No. 22 Miami
|Thu, Mar 12
|7 p.m.
|No. 5 Georgia Tech at No. 19 Clemson
|Fri, Mar 13
|8 p.m.
|No. 5 Georgia Tech at No. 19 Clemson
|Sat, Mar 14
|6 p.m.
|Notre Dame at No. 8 Louisville
|Sun, Mar 15
|3 p.m.
|No. 16 Florida State at No. 21 Wake Forest
|Fri, Mar 20
|8 p.m.
|No. 8 Louisville at No. 11 North Carolina
|Sun, Mar 22
|1 p.m.
|No. 21 Wake Forest at Virginia
|Tue, Mar 24
|7 p.m.
|No. 6 Coastal Carolina at No. 19 Clemson
|Thu, Mar 26
|7 p.m.
|No. 22 Miami at No. 19 Clemson
|Fri, Mar 27
|8 p.m.
|No. 22 Miami at No. 19 Clemson
|Sat, Mar 28
|2 p.m.
|Duke at No. 16 Florida State
|7 p.m.
|No. 17 NC State at No. 5 Georgia Tech
|Sun, Mar 29
|3 p.m.
|No. 17 NC State at No. 5 Georgia Tech
|Tue, Mar 31
|8 p.m.
|Campbell at No. 11 North Carolina
|Thu, Apr 2
|5 p.m.
|No. 16 Florida State at Virginia
|8 p.m.
|No. 8 Louisville at Duke
|Fri, Apr 3
|8 p.m.
|No. 8 Louisville at Duke
|Tue, Apr 7
|7 p.m.
|Charlotte at No. 11 North Carolina
|Wed, Apr 8
|5 p.m.
|Michigan State at Notre Dame
|Thu, Apr 9
|7 p.m.
|No. 16 Florida State at No. 5 Georgia Tech
|Fri, Apr 10
|8 p.m.
|No. 16 Florida State at No. 5 Georgia Tech
|Sat, Apr 11
|2 p.m.
|Virginia Tech at Boston College
|Sun, Apr 12
|1 p.m.
|Stanford at No. 8 Louisville
|Thu, Apr 16
|7 p.m.
|No. 19 Clemson at Virginia
|Fri, Apr 17
|8 p.m.
|No. 17 NC State at No. 21 Wake Forest
|Sat, Apr 18
|Noon
|No. 5 Georgia Tech at No. 11 North Carolina
|Sun, Apr 19
|1 p.m.
|No. 5 Georgia Tech at No. 11 North Carolina
|Tue, Apr 21
|7 p.m.
|No. 18 Kentucky at No. 8 Louisville
|Thu, Apr 23
|7 p.m.
|No. 11 North Carolina at Duke
|Sat, Apr 25
|Noon
|No. 21 Wake Forest at No. 5 Georgia Tech
|7 p.m.
|No. 19 Clemson at No. 8 Louisville
|Sun, Apr 26
|2 p.m.
|No. 19 Clemson at No. 8 Louisville
|Tue, Apr 28
|7 p.m.
|No. 6 Coastal Carolina at No. 11 North Carolina
|Thu, Apr 30
|7 p.m.
|No. 8 Louisville at No. 21 Wake Forest
|Sat, May 2
|4 p.m.
|ACC Wildcard
|Sun, May 3
|2 p.m.
|Duke at No. 11 North Carolina
|Sat, May 9
|6 p.m.
|No. 16 Florida State at No. 19 Clemson
|Thu, May 14
|7 p.m.
|No. 11 North Carolina at No. 17 NC State
|Fri, May 15
|7 p.m.
|ACC Wildcard
|Sat, May 16
|Noon
|ACC Wildcard
|3 p.m.
|ACC Wildcard
|Tue, May 19
|9 a.m.
|ACC Baseball Championship – First Round (Game 1)
|1 p.m.
|ACC Baseball Championship – First Round (Game 2)
|5 p.m.
|ACC Baseball Championship – First Round (Game 3)
|9 p.m.
|ACC Baseball Championship – First Round (Game 4)
|Wed, May 20
|9 a.m.
|ACC Baseball Championship – Second Round (Game 5)
|1 p.m.
|ACC Baseball Championship – Second Round (Game 6)
|5 p.m.
|ACC Baseball Championship – Second Round (Game 7)
|9 p.m.
|ACC Baseball Championship – Second Round (Game 8)
|Thu, May 21
|3 p.m.
|ACC Baseball Championship – Quarterfinals (Game 9)
|7 p.m.
|ACC Baseball Championship – Quarterfinals (Game 10)
|Fri, May 22
|3 p.m.
|ACC Baseball Championship – Quarterfinals (Game 11)
|7 p.m.
|ACC Baseball Championship – Quarterfinals (Game 12)
|Sat, May 23
|1 p.m.
|ACC Baseball Championship – Semifinals (Game 13)
|5 p.m.
|ACC Baseball Championship – Semifinals (Game 14)