ACC Network delivers extensive spring sports coverage across baseball, lacrosse and softball

8 hours ago
  • 140+ live events on ACCN
  • 750+ additional events available on ACC Network Extra
  • Comprehensive ACC Championship coverage across all four sports

ACC Network (ACCN), the 24/7 national platform dedicated to ACC sports, will deliver an expansive slate of spring sports coverage in 2026, featuring 140+ live baseball, men’s and women’s lacrosse, and softball matchups on ACCN as part of ESPN’s industry-leading college sports portfolio.

In addition, ACC Network Extra (ACCNX) — the network’s digital companion available on the ESPN App — will stream more than 750 additional ACC events, offering fans wall-to-wall access to one of the nation’s deepest spring sports lineups.

ACCN Spring Sports at a Glance

Regular-season and championship coverage on ACC Network includes:

  • 56 softball games
  • 53 baseball games
  • 17 women’s lacrosse games
  • 14 men’s lacrosse games

Season Openers and Marquee Matchups

Spring action begins Friday, Feb. 6, with men’s lacrosse as No. 11 Duke hosts Utah at 5 p.m. ET on ACCN. A top-three matchup occurs the following week as No. 3 Syracuse hosts No. 1 Maryland (6 p.m.).

Softball coverage gets underway Friday, Feb. 13, from the Shriners Children’s Clearwater Invitational Presented by EvoShield, beginning with NC State vs. Missouri at 12:30 p.m. ACCN will be the home to one of the season’s most anticipated games as No. 7 Florida State hosts No. 1 Texas Tech on Wed., March 18 (6 p.m.).

The season’s first women’s lacrosse telecast takes place on Friday, Feb. 13, as No. 1 North Carolina visits No. 11 Syracuse (2:30 p.m.) immediately following the season-opening softball match. No. 3 Boston College will travel to UNC on March 21 (noon) in a showdown between the last two national champions.

Baseball coverage on ACC Network opens Friday, Feb. 27, featuring a marquee in-state, ranked showdown as No. 22 Miami hosts No. 13 Florida at 7 p.m. ET. For the fourth year in a row, Thursdays will be a dedicated night of live baseball programming. Starting on March 26, eight conference games will be featured on Thursday nights throughout the spring.

Highlighted matchups include:

  • No. 22 Miami at No. 19 Clemson
  • No. 16 Florida State at No. 5 Georgia Tech
  • No. 11 North Carolina at No. 17 NC State

Across baseball, softball, and men’s and women’s lacrosse, ACCN will televise 46 matchups featuring preseason-ranked teams this spring. Overall, the ACC enters the season with 26 programs ranked across the four sports.

ACC Championship Coverage on ACCN

ACC Network will once again be the exclusive home for expansive ACC Championship coverage across baseball, softball, and men’s and women’s lacrosse, complemented by ACCN studio programming throughout championship week.

  • ACC Women’s Lacrosse Championship (April 22–26):
    • All seven games presented exclusively on ACC Network.
  • ACC Men’s Lacrosse Championship (May 1 & 3):
    • All three games from American Legion Memorial Stadium in Charlotte air on ACCN.
  • ACC Softball Championship (May 6–9):
    • First round through semifinals exclusive to ACCN; the championship game airs Saturday, May 9 on ESPN2.
  • ACC Baseball Championship (May 19–24):
    • Every game from the first round through the semifinals airs live on ACCN from Truist Field in Charlotte, with the championship game on ESPN2.

Men’s Lacrosse on ACC Network

Date Time (ET) Matchup
Fri, Feb 6 5 p.m. Utah at No. 11 Duke
Fri, Feb 13 6 p.m. No. 1 Maryland at No. 3 Syracuse
Fri, Feb 20 5 p.m. No. 15 Johns Hopkins at No. 6 North Carolina
 Sat, Mar 7 6 p.m. No. 16 Towson at No. 14 Virginia
Sat, Mar 14 Noon No. 20 Michigan at No. 8 Notre Dame
  Sat, Mar 21 4:30 p.m. No. 12 Army at No. 6 North Carolina
Mon, Mar 23 7 p.m. Dartmouth at No. 14 Virginia
Sat, Apr 4 Noon No. 14 Virginia at No. 11 Duke
  Sat, Apr 11 5 p.m. No. 6 North Carolina at No. 8 Notre Dame
 Sat, Apr 18 5 p.m. Colgate at No. 3 Syracuse
Fri, Apr 24 2:30 p.m. Drexel at No. 14 Virginia
 Fri, May 1 5 p.m. ACC Semifinal #4 Seed at #1 Seed
8 p.m. ACC Semifinal #3 Seed at #2 Seed
Sun, May 3 Noon ACC Championship

Women’s Lacrosse on ACC Network

Fri, Feb 13 2:30 p.m. No. 1 North Carolina at No. 11 Syracuse
Sun, Feb 22 4 p.m. No. 8 Virginia at No. 22 Notre Dame
Fri, Mar 6 5 p.m. Virginia Tech at No. 11 Syracuse
Sat, Mar 14 4 p.m. No. 10 Clemson at No. 8 Virginia
Sat, Mar 21 Noon No. 3 Boston College at No. 1 North Carolina
Thu, Mar 26 5 p.m. No. 5 Stanford at No. 3 Boston College
Fri, Apr 3 6 p.m. No. 1 North Carolina at No. 8 Virginia
Sat, Apr 4 4 p.m. No. 11 Syracuse at No. 15 Duke
Sat, Apr 11 Noon No. 15 Duke at No. 10 Clemson
Thu, Apr 16 5 p.m. Wildcard Game
Wed, Apr 22

 

 11 a.m. ACC Quarterfinals: #8 Seed at #1 Seed
2 p.m. ACC Quarterfinals: #5 Seed at #4 Seed
5 p.m. ACC Quarterfinals: #7 Seed at #2 Seed
8 p.m. ACC Quarterfinals: #6 Seed at #3 Seed
Fri, Apr 24 5 p.m. ACC Semifinal #1
8 p.m. ACC Semifinal #2
Sun, Apr 26 Noon ACC Championship

Softball on ACC Network

Date Time (ET) Game
 Fri, Feb 13 12:30 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational Missouri vs. NC State
Sat, Feb 14 9 a.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 11 Texas A&M vs. NC State
 Sun, Feb 15 9 a.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational Missouri vs. No. 19 Duke
Wed, Feb 25 6 p.m. No. 24 Mississippi State at Georgia Tech
Fri, Feb 27 5 p.m. Notre Dame at Georgia Tech
Sun, Mar 1 6 p.m. No. 17 Stanford at Louisville
 Sun, Mar 8 6 p.m. Georgia Tech at No. 12 Clemson
Wed, Mar 11 6 p.m. Robert Morris at Pittsburgh
  8 p.m. South Alabama at No. 7 Florida State
Sat, Mar 14 2 p.m. No. 21 Virginia Tech at No. 19 Duke
Sun, Mar 15 1 p.m. Georgia Tech at Virginia
  6 p.m. No. 21 Virginia Tech at No. 19 Duke
Tue, Mar 17 6 p.m. UNCW at No. 19 Duke
Wed, Mar 18 6 p.m. No. 1 Texas Tech at No. 7 Florida State
Fri, Mar 20 6 p.m. California at No. 7 Florida State
Sun, Mar 22 4 p.m. No. 19 Duke at Georgia Tech
  6 p.m. No. 17 Stanford at North Carolina
Wed, Mar 25 6 p.m. Arizona State at NC State
  8 p.m. No. 23 Liberty at Virginia
Fri, Mar 27 6 p.m. No. 17 Stanford at No. 19 Duke
Sat, Mar 28 Noon No. 7 Florida State at No. 12 Clemson
  5 p.m. No. 17 Stanford at No. 19 Duke
Sun, Mar 29 1 p.m. California at Notre Dame
  6 p.m. No. 7 Florida State at No. 12 Clemson
Tue, Mar 31 6 p.m. Penn State at Pittsburgh
Wed, Apr 1 6 p.m. Mercer at Georgia Tech
Sat, Apr 4 2 p.m. Notre Dame at No. 7 Florida State
  6 p.m. No. 12 Clemson at No. 21 Virginia Tech
Wed, Apr 8 8 p.m. Queens at North Carolina
Fri, Apr 10 6 p.m. No. 12 Clemson at Pittsburgh
Sat, Apr 11 7 p.m. No. 12 Clemson at Pittsburgh
 Sun, Apr 12 4 p.m. No. 21 Virginia Tech at Virginia
  6 p.m. California at NC State
Tue, Apr 14 6 p.m. No. 14 South Carolina at No. 12 Clemson
Wed, Apr 15 6 p.m. Northwestern at Notre Dame
  8 p.m. Indiana at Louisville
Fri, Apr 17 6 p.m. Georgia Tech at No. 21 Virginia Tech
 Sat, Apr 18 3 p.m. North Carolina at No. 7 Florida State
  7 p.m. Georgia Tech at No. 21 Virginia Tech
Sun, Apr 19 4 p.m. Pittsburgh at Louisville
 Sat, Apr 25 3 p.m. North Carolina at No. 21 Virginia Tech
  5 p.m. No. 7 Florida State at Georgia Tech
 Sun, Apr 26 5 p.m. No. 12 Clemson at No. 19 Duke
Wed, Apr 29 6 p.m. DePaul at Notre Dame
 Sat, May 2 2 p.m. ACC Wildcard
Sun, May 3 6 p.m. No. 7 Florida State at Boston College
Wed, May 6 11 a.m. ACC Softball Championship – First Round
  1:30 p.m. ACC Softball Championship – First Round
  5 p.m. ACC Softball Championship – First Round
  7:30 p.m. ACC Softball Championship – First Round
Thu, May 7 11 a.m. ACC Softball Championship – Quarterfinals
  1:30 p.m. ACC Softball Championship – Quarterfinals
  5 p.m. ACC Softball Championship – Quarterfinals
  7:30 p.m. ACC Softball Championship – Quarterfinals
Fri, May 8 1 p.m. ACC Softball Championship – Semifinals
  3:30 p.m. ACC Softball Championship – Semifinals

Baseball on ACC Network

Date Time (ET) Game
Fri, Feb 27 7 p.m. No. 13 Florida at No. 22 Miami
Thu, Mar 12 7 p.m. No. 5 Georgia Tech at No. 19 Clemson
Fri, Mar 13 8 p.m. No. 5 Georgia Tech at No. 19 Clemson
Sat, Mar 14 6 p.m. Notre Dame at No. 8 Louisville
Sun, Mar 15 3 p.m. No. 16 Florida State at No. 21 Wake Forest
Fri, Mar 20 8 p.m. No. 8 Louisville at No. 11 North Carolina
Sun, Mar 22 1 p.m. No. 21 Wake Forest at Virginia
Tue, Mar 24 7 p.m. No. 6 Coastal Carolina at No. 19 Clemson
Thu, Mar 26 7 p.m. No. 22 Miami at No. 19 Clemson
Fri, Mar 27 8 p.m. No. 22 Miami at No. 19 Clemson
Sat, Mar 28 2 p.m. Duke at No. 16 Florida State
  7 p.m. No. 17 NC State at No. 5 Georgia Tech
Sun, Mar 29 3 p.m. No. 17 NC State at No. 5 Georgia Tech
Tue, Mar 31 8 p.m. Campbell at No. 11 North Carolina
Thu, Apr 2 5 p.m. No. 16 Florida State at Virginia
  8 p.m. No. 8 Louisville at Duke
Fri, Apr 3 8 p.m. No. 8 Louisville at Duke
Tue, Apr 7 7 p.m. Charlotte at No. 11 North Carolina
Wed, Apr 8 5 p.m. Michigan State at Notre Dame
Thu, Apr 9 7 p.m. No. 16 Florida State at No. 5 Georgia Tech
Fri, Apr 10 8 p.m. No. 16 Florida State at No. 5 Georgia Tech
Sat, Apr 11 2 p.m. Virginia Tech at Boston College
Sun, Apr 12 1 p.m. Stanford at No. 8 Louisville
Thu, Apr 16 7 p.m. No. 19 Clemson at Virginia
 Fri, Apr 17 8 p.m. No. 17 NC State at No. 21 Wake Forest
Sat, Apr 18 Noon No. 5 Georgia Tech at No. 11 North Carolina
Sun, Apr 19 1 p.m. No. 5 Georgia Tech at No. 11 North Carolina
Tue, Apr 21 7 p.m. No. 18 Kentucky at No. 8 Louisville
Thu, Apr 23 7 p.m. No. 11 North Carolina at Duke
Sat, Apr 25 Noon No. 21 Wake Forest at No. 5 Georgia Tech
  7 p.m. No. 19 Clemson at No. 8 Louisville
Sun, Apr 26 2 p.m. No. 19 Clemson at No. 8 Louisville
Tue, Apr 28 7 p.m. No. 6 Coastal Carolina at No. 11 North Carolina
Thu, Apr 30 7 p.m. No. 8 Louisville at No. 21 Wake Forest
Sat, May 2 4 p.m. ACC Wildcard
Sun, May 3 2 p.m. Duke at No. 11 North Carolina
Sat, May 9 6 p.m. No. 16 Florida State at No. 19 Clemson
Thu, May 14 7 p.m. No. 11 North Carolina at No. 17 NC State
Fri, May 15 7 p.m. ACC Wildcard
Sat, May 16 Noon ACC Wildcard
  3 p.m. ACC Wildcard
Tue, May 19 9 a.m. ACC Baseball Championship – First Round (Game 1)
  1 p.m. ACC Baseball Championship – First Round (Game 2)
  5 p.m. ACC Baseball Championship – First Round (Game 3)
  9 p.m. ACC Baseball Championship – First Round (Game 4)
Wed, May 20 9 a.m. ACC Baseball Championship – Second Round (Game 5)
  1 p.m. ACC Baseball Championship – Second Round (Game 6)
  5 p.m. ACC Baseball Championship – Second Round (Game 7)
  9 p.m. ACC Baseball Championship – Second Round (Game 8)
Thu, May 21 3 p.m. ACC Baseball Championship – Quarterfinals (Game 9)
  7 p.m. ACC Baseball Championship – Quarterfinals (Game 10)
Fri, May 22 3 p.m. ACC Baseball Championship – Quarterfinals (Game 11)
  7 p.m. ACC Baseball Championship – Quarterfinals (Game 12)
Sat, May 23 1 p.m. ACC Baseball Championship – Semifinals (Game 13)
  5 p.m. ACC Baseball Championship – Semifinals (Game 14)

 

