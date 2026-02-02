ESPN set to showcase more than 3,200 regular season softball games across networks

ESPN set to showcase more than 3,200 regular season softball games across networks

7 hours ago

  • Nearly 150 games across ESPN linear networks: ESPN, ESPN2, ESPNU, SEC Network and ACC Network
  • 16 top 10 regular season matchups
  • Nearly 2,600 regular season games on ESPN+
  • Shriners Children’s Clearwater Invitational Returns for Seventh Year
  • Conference Championships: Big 12, ACC and SEC all slated for ESPN; American, Sun Belt airing on ESPN2

ESPN is ready for another season of industry-leading coverage of Division I college softball, with nearly 150 matchups across its linear networks: ESPN, ESPN2, ESPNU, SEC Network and ACC Network. The remaining 3,100+ games will be streamed on ESPN+, SECN+ and ACCNX.

All 3,200+ games will be available to stream on the ESPN App via ESPN DTC or Pay TV authentication.

This year marks a record-setting number of games on ESPN, with 16 top matchups across the network.

The action begins with the Shriners Children’s Clearwater Invitational – ESPN Events’ owned-and-operated softball tournament – showcasing 16 teams in 40 games over the course of four days (Feb. 12-15). Details regarding participating teams, schedule of play and commentator teams can be found here.

ESPN continues to lead the way with softball coverage, featuring all the top stars throughout the year. The biggest names in the game take center stage, beginning in Clearwater, Fla., as NiJaree Canady, Jordy (Bahl) Frahm and Karlyn Pickens take their place in the circle.

Schedule Highlights:

  • Appearances by 24 of the com/USA Softball Preseason Top 25 on ESPN networks in the regular season
  • Nearly 55 regular season television appearances by the preseason Top 5 teams: Texas (14 appearances), Texas Tech (10), Oklahoma (15) and Tennessee (15)
  • 16 Top 10 matchups across ESPN networks
    • 12: No. 7 Florida State vs. No. 1 Texas Tech (ESPN2, 1 p.m. ET)
    • 13: No. 4 Tennessee vs. No. 9 Nebraska (ESPN2, noon)
    • 14: No. 10 UCLA vs. No. 4 Tennessee (ESPNU, 4 p.m.)
    • 14: No. 10 UCLA vs. No. 7 Florida State (ESPN+, 7 p.m.)
    • 15: No. 1 Texas Tech vs. No. 9 Nebraska (ESPN, 6 p.m.)
    • 15: No. 4 Tennessee vs. No. 7 Florida State (ESPN, 8 p.m.)
    • 18: No. 1 Texas Tech at No. 7 Florida State (ACC Network, 6 p.m.)
    • 22: No. 4 Tennessee at No. 6 Florida (ESPN2, noon)
    • 27: No. 6 Florida at No. 8 Arkansas (ESPN2, 7 p.m.)
    • 10: No. 3 Oklahoma at No. 1 Texas (ESPN2, 7 p.m.)
    • 11: No. 3 Oklahoma at No. 1 Texas (ESPN, 8 p.m.)
    • 12: No. 3 Oklahoma at No. 1 Texas (ESPN, 2 p.m.)
    • 17: No. 8 Arkansas at No. 3 Oklahoma (ESPN2, 8 p.m.)
    • 22: No. 6 Florida at No. 7 Florida State (ESPN2, 6 p.m.)
    • 28: No. 7 Florida State at No. 6 Florida (SEC Network, 7 p.m.)
    • 30: No. 8 Arkansas at No. 1 Texas (SEC Network, 7 p.m.)

SEC Network
SEC Network will highlight more than 55 matchups throughout the regular season leading into the SEC Tournament in Lexington, Ky. (May 5-9). As in previous years, SEC Network is set to televise the early rounds of the tournament, with the semifinals and championship game on ESPN. SEC Network+ will feature more than 275 additional SEC softball games.

As touted in the ESPN.com/USA Softball Preseason Top 25, 11 SEC squads find themselves amongst the ranks: Texas (No. 1), Oklahoma (No. 3), Tennessee (No. 4), Florida (No. 6), Arkansas (No. 8), Texas A&M (No. 11), LSU (No. 13), South Carolina (No. 14), Georgia (No. 15), Alabama (No. 16), Ole Miss (No. 22).

ACC Network
ACC Network will feature more than 45 regular season games on linear. The entirety of the tournament through the semifinals will air on the network, with the championship game slated for ESPN. ACC Network Extra will stream more than 275 additional ACC softball games during the 2026 season.

The ACC boasts five teams in the ESPN.com/USA Softball Preseason Top 25: Florida State (No. 7), Clemson (No. 12), Stanford (No. 17), Duke (No. 19) and Virginia Tech (No. 21).

Big 12
Big 12 coverage on ESPN networks is led by the top-ranked Texas Tech Raiders, who appear on ESPN linear networks 10 times, along with numerous ESPN+ appearances. The 18th-ranked Arizona Wildcats and the 20th-ranked Oklahoma State Cowgirls combine for 10 linear appearances throughout the 2026 season.

ESPN+
ESPN+ will highlight almost 2,600 regular season games representing 22 conferences including the American, America East, Atlantic Ten, ASUN, Big 12, Big East, Big Sky, Big South, Big West, Conference USA, Horizon League, Ivy League, Metro Atlantic, Mid-American, Missouri Valley, Ohio Valley, Patriot League, SoCon, Southland, Sun Belt, West Coast and Western Athletic conferences.

During the Shriners Children’s Clearwater Invitational, ESPN+ will stream teams from the ACC, SEC, Big 12, Big Ten, American and Sun Belt conferences. All games throughout the four-day invitational can be found on the ESPN App.

Additionally, ESPN+ will showcase eight top 25 matchups in the first week of Feb.

  • Feb 5: 25 Washington vs. No. 9 Nebraska (2 p.m.)
  • Feb 5: 9 Nebraska vs. No. 1 Texas (7 p.m.)
  • Feb 6: 25 Washington vs. No. 9 Nebraska (2 p.m.)
  • Feb 6: 9 Nebraska vs. No. 1 Texas (7 p.m.)
  • Feb 7: 1 Texas vs. No. 25 Washington (2 p.m.)
  • Feb 7: 1 Texas vs. No. 9 Nebraska (4:30 p.m.)
  • Feb 8: 25 Washington vs. No. 9 Nebraska (11 a.m.)
  • Feb 8: 25 Washington vs. No. 1 Texas (1:30 p.m.)

Conference Championships
For the second straight year, ESPN is home to a tripleheader of Conference Championships on Saturday, May 9. Action starts off with the Phillips 66 Big 12 Championship at noon from Oklahoma City, Okla. and play rolls on with a 2:30 p.m. first pitch from the ACC Championship in Charlottesville, Va. Rounding out the day of championships on ESPN at 5 p.m. is the SEC Championship Presented by T-Mobile 5G Home Internet from Lexington, Ky.

Also on Saturday, the American and Sun Belt Conferences will crown their champions on ESPN2. The American’s first pitch from Greenville, N.C. is slated for noon, followed by the Sun Belt Conference title game at 2:30 p.m. from Lafayette, La.

The Road to the Women’s College World Series
ESPN is once again the exclusive home of the NCAA Division I Softball postseason, from the Selection Show to every pitch of the NCAA Women’s College World Series at Devon Park in Oklahoma City, Okla. (May 28-June 4/5).

2026 NCAA Division I Regular Season Softball Schedule – ESPN Networks  

Date Time (ET) Game Platform
Thu, Feb 12 10 a.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 9 Nebraska vs. No. 13 LSU ESPN2
  11 a.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 20 Oklahoma State vs. No. 15 Georgia SEC Network
  1 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 7 Florida State vs. No. 1 Texas Tech ESPN2
  3 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 13 LSU vs. No. 20 Oklahoma State ESPN2
  4 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 9 Nebraska vs. No. 15 Georgia ESPN+
  6 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 1 Texas Tech vs. Northwestern ESPN+
Fri, Feb 13 9 a.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational NC State vs. No. 15 Georgia SEC Network
  10 a.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 20 Oklahoma State vs. No. 11 Texas A&M ESPN2
  10 a.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational Northwestern vs. UCF ESPN+
  Noon Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 4 Tennessee vs. No. 9 Nebraska ESPN2
  1 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 19 Duke vs. No. 11 Texas A&M ESPN+
  1 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 15 Georgia vs. UCF ESPN+
  12:30 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational Missouri vs. NC State ACC Network
  3 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 10 UCLA vs. No. 20 Oklahoma State ESPNU
  4 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 1 Texas Tech vs. FAU ESPN+
  4:30 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 19 Duke vs. No. 13 LSU ESPN+
  5 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 4 Tennessee vs. JMU ESPN+
  6 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 10 UCLA vs. Missouri ESPN+
  7 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 7 Florida State vs. FAU ESPN+
Sat, Feb 14 9 a.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 11 Texas A&M vs. NC State ACC Network
  10 a.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 20 Oklahoma State vs. No. 19 Duke ESPN2
  10 a.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational
UCF vs. No. 13 LSU		 SEC Network
  10 a.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational Missouri vs. Northwestern ESPN+
  Noon Shriners Children’s Clearwater Invitational
FAU vs. No. 4 Tennessee		 ESPN+
  1 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational
NC State vs. No. 1 Texas Tech		 ESPN+
  1 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 15 Georgia vs. Northwestern ESPN+
  1:30 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 9 Nebraska vs. UCF ESPN+
  3 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational FAU vs. Missouri ESPN+
  4 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 10 UCLA vs. No. 4 Tennessee ESPNU
  4 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 15 Georgia vs. No. 19 Duke ESPN+
  4:30 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational JMU vs. No. 1 Texas Tech ESPN+
  7 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 10 UCLA vs. No. 7 Florida State ESPN+
Sun, Feb 15 9 a.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational JMU vs. No. 11 Texas A&M SEC Network
  9 a.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational Missouri vs. No. 19 Duke ACC Network
  10 a.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 13 LSU vs. No. 10 UCLA ESPN2
  Noon Shriners Children’s Clearwater Invitational Northwestern vs. No. 11 Texas A&M ESPN2
  Noon Shriners Children’s Clearwater Invitational UCF vs. NC State ESPN+
  1 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational FAU vs. JMU ESPN+
  6 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 1 Texas Tech vs. No. 9 Nebraska ESPN
  8 p.m. Shriners Children’s Clearwater Invitational No. 4 Tennessee vs. No. 7 Florida State ESPN
Wed, Feb 25 6 p.m. No. 24 Mississippi State at Georgia Tech ACC Network
Fri, Feb 27 5 p.m. Notre Dame at Georgia Tech ACC Network
Sun, Mar 1 6 p.m. No. 17 Stanford at Louisville ACC Network
Sun, Mar 8 Noon No. 1 Texas at No. 14 South Carolina SEC Network
  2 p.m. No. 13 LSU at No. 4 Tennessee SEC Network
  4 p.m. Missouri at No. 6 Florida SEC Network
  6 p.m. Georgia Tech at No. 12 Clemson ACC Network
Mon, Mar 9 7 p.m. Missouri at No. 6 Florida SEC Network
Tue, Mar 10 6 p.m. No. 19 Duke at No. 14 South Carolina SEC Network
  8 p.m. Samford at No. 16 Alabama SEC Network
Wed, Mar 11 6 p.m. Robert Morris at Pittsburgh ACC Network
  8 p.m. South Alabama at No. 7 Florida State ACC Network
Sat, Mar 14 Noon No. 6 Florida at Kentucky SEC Network
  2 p.m. No. 21 Virginia Tech at No. 19 Duke ACC Network
Sun, Mar 15 1 p.m. Georgia Tech at Virginia ACC Network
  1 p.m. Auburn at No. 3 Oklahoma SEC Network
  6 p.m. No. 21 Virginia Tech at No. 19 Duke ACC Network
  7 p.m. No. 11 Texas A&M at No. 13 LSU SEC Network
Mon, Mar 16 7 p.m. No. 11 Texas A&M at No. 13 LSU SEC Network
Tue, Mar 17 6 p.m. UNCW at No. 19 Duke ACC Network
  Noon Central Arkansas at No. 8 Arkansas SEC Network
Wed, Mar 18 6 p.m. No. 1 Texas Tech at No. 7 Florida State ACC Network
  6 p.m. Louisiana Tech at No. 22 Ole Miss SEC Network
  8 p.m. UAB at No. 24 Mississippi State SEC Network
Fri, Mar 20 6 p.m. California at No. 7 Florida State ACC Network
  6 p.m. No. 24 Mississippi State at No. 15 Georgia SEC Network
Sun, Mar 22 Noon No. 4 Tennessee at No. 6 Florida ESPN2
  4 p.m. No. 19 Duke at Georgia Tech ACC Network
  6 p.m. No. 17 Stanford at North Carolina ACC Network
  7 p.m. No. 3 Oklahoma at No. 22 Ole Miss SEC Network
Mon, Mar 23 7 p.m. No. 3 Oklahoma at No. 22 Ole Miss SEC Network
Wed, Mar 25 5:30 p.m. Louisville at Kentucky SEC Network
  6 p.m. Arizona State at NC State ACC Network
  7:30 p.m. No. 12 Clemson at No. 14 South Carolina SEC Network
  8 p.m. No. 23 Liberty at Virginia ACC Network
Fri, Mar 27 6 p.m. No. 17 Stanford at No. 19 Duke ACC Network
  6 p.m. No. 22 Ole Miss at No. 4 Tennessee SEC Network
  7 p.m. No. 6 Florida at No. 8 Arkansas ESPN2
Sat, Mar 28 Noon No. 7 Florida State at No. 12 Clemson ACC Network
  Noon No. 3 Oklahoma at No. 13 LSU SEC Network
  2 p.m. No. 11 Texas A&M at No. 1 Texas ESPN2
  5 p.m. No. 17 Stanford at No. 19 Duke ACC Network
Sun, Mar 29 Noon No. 3 Oklahoma at No. 13 LSU ESPN
  1 p.m. California at Notre Dame ACC Network
  2 p.m. No. 11 Texas A&M at No. 1 Texas ESPN
  4 p.m. Wichita State at USF ESPNU
  6 p.m. No. 7 Florida State at No. 12 Clemson ACC Network
  7 p.m. No. 14 South Carolina at No. 24 Mississippi State SEC Network
Mon, Mar 30 7 p.m. No. 14 South Carolina at No. 24 Mississippi State SEC Network
Tue, Mar 31 6 p.m. Penn State at Pittsburgh ACC Network
  6 p.m. Wichita State at No. 3 Oklahoma SEC Network
Wed, Apr 1 6 p.m. Mercer at Georgia Tech ACC Network
Fri, Apr 3 8:30 p.m. No. 1 Texas at No. 16 Alabama SEC Network
Sat, Apr 4 11:30 a.m. No. 24 Mississippi State at No. 6 Florida SEC Network
  2 p.m. Notre Dame at No. 7 Florida State ACC Network
  1:30 p.m. No. 15 Georgia at No. 11 Texas A&M SEC Network
  4 p.m. Garner Webb at SC Upstate ESPNU
  3:30 p.m. No. 13 LSU at Missouri SEC Network
  6 p.m. No. 1 Texas at No. 16 Alabama ESPN
  5:30 p.m. No. 14 South Carolina at No. 4 Tennessee SEC Network
  7 p.m. No. 12 Clemson at No. 21 Virginia Tech ACC Network
Sun, Apr 5 4 p.m. Auburn at No. 8 Arkansas SEC Network
Mon, Apr 6 7 p.m. Auburn at No. 8 Arkansas SEC Network
Tue, Apr 7 8:30 p.m. Samford at No. 22 Ole Miss SEC Network
Wed, Apr 8 6 p.m. Morehead State at Kentucky SEC Network
  7 p.m. USF at No. 6 Florida ESPN2
  8 p.m. Queens at North Carolina ACC Network
Fri, Apr 10 6 p.m. No. 12 Clemson at Pittsburgh ACC Network
  6 p.m. No. 6 Florida at No. 14 South Carolina SEC Network
  7 p.m. No. 3 Oklahoma at No. 1 Texas ESPN2
  9 p.m. No. 7 Florida State at No. 17 Stanford ESPN2
Sat, Apr 11 1 p.m. No. 16 Alabama at Auburn SEC Network
  3 p.m. No. 6 Florida at No. 14 South Carolina SEC Network
  7 p.m. No. 12 Clemson at Pittsburgh ACC Network
  8 p.m. No. 3 Oklahoma at No. 1 Texas ESPN
  10 p.m. No. 7 Florida State at No. 17 Stanford ESPN
Sun, Apr 12 Noon No. 18 Arizona at No. 13 LSU ESPN
  2 p.m. No. 3 Oklahoma at No. 1 Texas ESPN
  4 p.m. No. 21 Virginia Tech at Virginia ACC Network
  6 p.m. California at NC State ACC Network
  6 p.m. No. 4 Tennessee at Kentucky SEC Network
Mon, Apr 13 7 p.m. No. 4 Tennessee at Kentucky SEC Network
Tue, Apr 14 6 p.m. No. 14 South Carolina at No. 12 Clemson ACC Network
Wed, Apr 15 6 p.m. Northwestern at Notre Dame ACC Network
  7 p.m. No. 4 Tennessee at No. 19 Duke ESPN2
  8 p.m. Indiana at Louisville ACC Network
  9 p.m. No. 3 Oklahoma at No. 20 Oklahoma State ESPN2
Fri, Apr 17 6 p.m. Georgia Tech at No. 21 Virginia Tech ACC Network
  8:30 p.m. No. 24 Mississippi State at No. 11 Texas A&M SEC Network
  6 p.m. Kentucky at No. 16 Alabama ESPN2
  8 p.m. No. 8 Arkansas at No. 3 Oklahoma ESPN2
Sat, Apr 18 3 p.m. No. 18 Arizona at No. 20 Oklahoma State ESPN2
  3 p.m. North Carolina at No. 7 Florida State ACC Network
  4 p.m. No. 1 Texas at No. 15 Georgia SEC Network
  6 p.m. No. 14 South Carolina at Missouri SEC Network
  7 p.m. Georgia Tech at No. 21 Virginia Tech ACC Network
Sun, Apr 19 Noon No. 1 Texas at No. 15 Georgia ESPN2
  4 p.m. Pittsburgh at Louisville ACC Network
Mon, Apr 20 7 p.m. No. 1 Texas at No. 15 Georgia SEC Network
Wed, Apr 22 6 p.m. No. 6 Florida at No. 7 Florida State ESPN2
  8 p.m. No. 20 Oklahoma State at No. 1 Texas ESPN2
Fri, Apr 24 6 p.m. No. 1 Texas at Kentucky SEC Network
  7 p.m. No. 11 Texas A&M at No. 14 South Carolina ESPN2
  9 p.m. No. 1 Texas Tech at Arizona State ESPN2
Sat, Apr 25 Noon No. 12 Clemson at No. 19 Duke ESPN2
  2:30 p.m. No. 15 Georgia at No. 3 Oklahoma ESPN2
  Noon Missouri at No. 8 Arkansas SEC Network
  4 p.m. Long Beach State at CS Fullerton ESPNU
  5 p.m. No. 1 Texas Tech at Arizona State ESPN2
  3 p.m. North Carolina at No. 21 Virginia Tech ACC Network
  5 p.m. No. 7 Florida State at Georgia Tech ACC Network
Sun, Apr 26 1 p.m. No. 22 Ole Miss at Auburn SEC Network
  4 p.m. No. 16 Alabama at No. 4 Tennessee ESPN2
  5 p.m. No. 12 Clemson at No. 19 Duke ACC Network
Mon, Apr 27 7 p.m. No. 16 Alabama at No. 4 Tennessee SEC Network
Tue, Apr 28 7 p.m. No. 7 Florida State at No. 6 Florida SEC Network
Wed, Apr 29 6 p.m. DePaul at Notre Dame ACC Network
Thu, Apr 30 7 p.m. No. 8 Arkansas at No. 1 Texas SEC Network
  9 p.m. No. 3 Oklahoma at No. 11 Texas A&M SEC Network
Fri, May 1 6 p.m. No. 3 Oklahoma at No. 11 Texas A&M SEC Network
Sat, May 2 Noon No. 6 Florida at No. 15 Georgia ESPN
  2 p.m. ACC Wildcard ACC Network
  1 p.m. No. 4 Tennessee at Missouri SEC Network
  2:30 p.m. Baylor at No. 1 Texas Tech ESPN
  3 p.m. No. 24 Mississippi State at No. 22 Ole Miss SEC Network
  5 p.m. No. 3 Oklahoma at No. 11 Texas A&M ESPN2
  5 p.m. Auburn at No. 13 LSU SEC Network
Sun, May 3 6 p.m. No. 7 Florida State at Boston College ACC Network
Sat, May 8 10 p.m. St. Mary’s at Santa Clara ESPNU
Katie Callahan

Katie Callahan

