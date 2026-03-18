ESPN signs Fernando Palomo to multiyear contract extension

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Lead Spanish-language voice of LALIGA in the U.S.

Signature voice of UEFA Champions League and international soccer across Latin America

Will continue as host and anchor for ESPN’s Olympic Games coverage

Contributes to Ahora o Nunca, ESPN FC, Futbol Center,SportsCenter, and more

ESPN has signed Fernando Palomo a new multiyear contract, keeping one of its most recognizable voices in soccer broadcasting on the network. Palomo, who joined ESPN in 2000, will continue to serve as the lead Spanish play-by-play voice for the company’s exclusive coverage of LALIGA in the U.S., and a prominent voice across international soccer coverage in Spanish and English.

Kicking off his renewed agreement, Palomo will be in Madrid on Sunday, March 22, to call the highly anticipated Madrid derby – Real Madrid vs. Atlético Madrid at 4 p.m. ET – live on ESPN Deportes and ESPN+ (Spanish), further highlighting his role at the center of key soccer events.

In addition to covering marquee matchups, Palomo will continue to host and contribute to Spanish studio programming across ESPN Deportes in the U.S. and ESPN in Latin America, including ESPN FC, Futbol Center, SportsCenter, and more. He will remain a staple in ESPN’s Olympic Games coverage.

“Fernando is unlike anyone else in our industry,” said Rodolfo Martinez, Senior Vice President, International and ESPN Deportes Production. “He joined ESPN more than 25 years ago as a SportsCenter anchor in Latin America and has grown into one of the most trusted, versatile and recognizable voices in soccer across two continents and two languages. Fernando’s journey with us reflects exactly the kind of talent and commitment ESPN is built on, and we are proud that this story continues.”

“I am grateful to keep growing at the place that welcomed me in 2000,” said Palomo. “My excitement walking onto campus is the same today as it was on day one.”

A signature voice for LALIGA and international soccer

In addition to his role as ESPN’s signature Spanish-language voice for LALIGA in the United States, Palomo has, over the years, commentated on UEFA Champions League, UEFA Europa League, Serie A, LALIGA, and World Cup qualifying matches, and more. He is among the first prominent Spanish-language soccer voices to also call play-by-play in English for U.S. audiences. He served as one of ESPN’s English-language play-by-play commentators at the 2014 FIFA World Cup in Brazil. He continues to call select matches in English, uniquely serving bilingual audiences across ESPN platforms.

Across Latin America, Palomo is ESPN’s lead Spanish-language play-by-play voice for UEFA Champions League, a role that has placed him at the booth for more than 14 Champions League Finals and made him one of the most recognized voices in the sport in Latin America North and Central America. He is also the lead Spanish voice for the UEFA Women’s Champions League in the United States, and the men’s and women’s CONCACAF Gold Cup in Latin America.

Host and contributor to ESPN signature soccer studio programming

Palomo’s versatility across different on-air roles – play-by-play commentator, studio host and anchor, and reporter – has earned him critical acclaim. He helmed the popular Fuera de Juego (now Spanish ESPN FC) through several Sports Emmy nominations (Spanish) and is a regular contributor across ESPN Deportes and ESPN’s daily international soccer studio programming since 2006, including Ahora o Nunca, ESPN FC, Futbol Center, and SportsCenter.

A fixture at the Olympic Games

Palomo has been part of ESPN’s Olympic Games coverage for nearly two decades. He contributed to ESPN Deportes’ coverage of the Pan American Games in 2007, 2011 and 2015, and to ESPN’s presentation of the London 2012 and Rio 2016 Olympic Games in Latin America. He also contributes to news and information coverage of the Olympic Games for ESPN and ESPN Deportes. He will continue in that capacity under the new agreement.

Athletic background

Before his broadcasting career, Palomo competed in the javelin at Texas A&M University, where he was a three-year letterman and competed at the 1996 NCAA Track & Field Championships. Palomo also went on to set the El Salvador national record in the javelin throw (72.70 meters) in 1998, a mark that still stands. He also represented El Salvador at the 1995 IAAF World Championships in Athletics, the 1998 Central American Games and the 1998 Ibero-American Games.

In recognition of his athletic achievements, Palomo was inducted in 2019 into the Tyrus R. Timm Honor Registry, Texas A&M University’s athletics hall of honor for the College of Agriculture and Life Sciences. He was also named a recipient of the 2021 NCAA Silver Anniversary Award, which annually recognizes distinguished individuals on the 25th anniversary of the conclusion of their college athletics careers. He remains a lifetime member of the Texas A&M Lettermen’s Association.

More on Palomo

Palomo was born in San Salvador, El Salvador and earned his degree from Texas A&M University (Class of 1995). In 2026, he was inducted into the Hall of Honor by the Former Journalism Students Association at Texas A&M, which recognized his journalistic career and commitment to excellence in the profession. He began his broadcasting career in 1999 with Channel 4 TV in San Salvador and joined ESPN in 2000 as a SportsCenter anchor in Latin America. He also anchored SportsCenter for ESPN Deportes from 2004 to 2006.

Palomo serves as the Spanish play-by-play voice for EA Sports’ FIFA video game franchise since 2013, bringing his voice into the living rooms and gaming screens of millions of fans worldwide.

Off the air, Palomo is an ambassador for Glasswing International Foundation, which addresses the root causes of poverty and violence in Central America, and for FUSAL, a Salvadoran non-profit committed to social development and education for underserved communities.

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ESPN renueva contrato con Fernando Palomo por varios años

Principal voz en español de LALIGA en Estados Unidos

Voz emblemática de la UEFA Champions League y del fútbol internacional en América Latina

Continuará como presentador y conductor en la cobertura de los Juegos Olímpicos de ESPN

Contribuye en Ahora o Nunca, ESPN FC, Futbol Center, SportsCenter y más

ESPN ha firmado un nuevo contrato multianual con Fernando Palomo, manteniendo una de sus voces más reconocidas de fútbol en la cadena. Palomo, quien se incorporó a ESPN en el año 2000, continuará siendo la principal voz en español de la cobertura exclusiva de LALIGA en Estados Unidos, así como una voz destacada en la cobertura internacional de fútbol en español e inglés.

Dando inicio a este nuevo acuerdo, Palomo estará en Madrid el domingo 22 de marzo para narrar el muy esperado clásico madriñelo — Real Madrid vs. Atlético de Madrid a las 4 p.m. ET — en vivo por ESPN Deportes y ESPN+ (en español), reafirmando así su papel protagónico en los eventos deportivos más importantes del fútbol.

Además de cubrir los partidos estelares, Palomo continuará como presentador y colaborador en la programación de estudios en español de ESPN Deportes en Estados Unidos y de ESPN en América Latina, incluyendo ESPN FC, Futbol Center, SportsCenter y más. También permanecerá como figura central en la cobertura de los Juegos Olímpicos de ESPN.

“Fernando es único en nuestra industria”, dijo Rodolfo Martínez, Vicepresidente Senior de Producción Internacional y ESPN Deportes. “Se unió a ESPN hace más de 25 años como presentador de SportsCenter en América Latina y ha evolucionado para convertirse en una de las voces más confiables, versátiles y reconocibles del fútbol en dos continentes y dos idiomas. La trayectoria de Fernando con nosotros refleja exactamente el tipo de talento y compromiso sobre el que ESPN está construido, y estamos orgullosos de que esta historia continúe”.

“Estoy agradecido de seguir creciendo en el lugar que me recibió en el año 2000”, dijo Palomo. “La emoción que siento al llegar al campus hoy es la misma que sentí el primer día”.

Una voz emblemática para LALIGA y el fútbol internacional

Además de su papel como la principal voz en español de LALIGA en los Estados Unidos, Palomo ha narrado a lo largo de los años partidos de la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la Serie A, LALIGA, eliminatorias para la Copa del Mundo y más. Figura entre los primeros y más prominentes narradores de fútbol en español en también realizar comentarios en inglés para el público estadounidense. Se desempeñó como uno de los comentaristas en inglés de ESPN durante la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, y continúa narrando partidos selectos en ese idioma, sirviendo de manera única a las audiencias bilingües en las plataformas de ESPN.

En América Latina, Palomo es la principal voz en español de la UEFA Champions League para ESPN, un rol que lo ha colocado en la cabina de comentarios en más de 14 Finales de la Champions League, convirtiéndolo en una de las voces más reconocidas del deporte en América Latina. También es la principal voz en español para la UEFA Women’s Champions League en los Estados Unidos y para la Copa Oro de la CONCACAF masculina y femenina en América Latina.

Presentador y colaborador en la programación de estudios de fútbol de ESPN

La versatilidad de Palomo en distintos roles frente a las cámaras — narrador de partidos, presentador y conductor de estudios, y reportero — le ha valido un amplio reconocimiento en la industria. Condujo el popular programa Fuera de Juego (hoy ESPN FC en español) a través de varias nominaciones a los Sports Emmy (en español), y es colaborador habitual de la programación diaria de fútbol internacional en ESPN Deportes y ESPN desde 2006, incluyendo Ahora o Nunca, ESPN FC, Futbol Center y SportsCenter.

Una presencia constante en los Juegos Olímpicos

Palomo ha formado parte de la cobertura olímpica de ESPN por casi dos décadas. Contribuyó a la cobertura de los Juegos Panamericanos de ESPN Deportes en 2007, 2011 y 2015, y a la presentación de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016 en América Latina. También colabora en la cobertura informativa de los Juegos Olímpicos para ESPN y ESPN Deportes, labor que continuará bajo el nuevo acuerdo.

Trayectoria deportiva

Antes de su carrera en los medios, Palomo compitió en la prueba de lanzamiento de jabalina en la Universidad Texas A&M, donde fue atleta universitario destacado durante tres temporadas y participó en el Campeonato Nacional de Pista y Campo de la NCAA en 1996. Palomo también estableció el récord nacional de El Salvador en el lanzamiento de jabalina con 72.70 metros en 1998, marca que aún se mantiene vigente. Representó a El Salvador en los Campeonatos Mundiales de Atletismo de la IAAF de 1995, los Juegos Centroamericanos de 1998 y los Juegos Iberoamericanos de 1998.

En reconocimiento a sus logros atléticos, Palomo fue incluido en 2019 en el Registro de Honor Tyrus R. Timm, el salón de honor atlético de la Facultad de ‘Agriculture and Life Sciences’ de Texas A&M. También fue nombrado ganador del NCAA Silver Anniversary Award en 2021, que reconoce anualmente a personas distinguidas en el 25° aniversario de la conclusión de sus carreras deportivas universitarias. Continúa siendo miembro vitalicio en la Texas A&M Lettermen’s Association.

Más sobre Palomo

Palomo nació en San Salvador, El Salvador, y obtuvo su título en Texas A&M University (promoción de 1995). En 2026, fue incluido en el Hall of Honor de la Asociación de Exalumnos de Periodismo de Texas A&M, distinción que reconoce su trayectoria periodística y su compromiso con la excelencia en la profesión. Inició su carrera en los medios en 1999 en Canal 4 TV en San Salvador, y se incorporó a ESPN en 2000 como presentador de SportsCenter en América Latina. También condujo SportsCenter para ESPN Deportes entre 2004 y 2006.

Palomo también es la voz en español del videojuego FIFA de EA Sports desde 2013, llevando su voz a los hogares y pantallas de millones de fanáticos en todo el mundo.

Fuera del aire, Palomo es embajador de la Fundación Glasswing International, que aborda las causas de la pobreza y la violencia en Centroamérica, y de FUSAL, una organización sin fines de lucro salvadoreña dedicada al desarrollo social y la educación de comunidades vulnerables.

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