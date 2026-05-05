ESPN heads to Barcelona for 264th FC Barcelona-Real Madrid ElClásico

Barcelona can clinch LALIGA title in 264th ElClásico against Real Madrid

Live match presentation on ESPN, ESPN Deportes and ESPN+ in English and Spanish: Sunday, May 10, at 3 p.m. ET

Expansive coverage from Barcelona begins Friday, May 8

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ESPN platforms — ESPN, ESPN Deportes and ESPN+ — will combine to present extensive coverage of the 264th FC Barcelona-Real Madrid ElClásico beginning Friday, May 8, through match day on Sunday, May 10. The match will kick off at 3 p.m. ET on ESPN, ESPN Deportes and ESPN+ in English and Spanish.

Commentators Ian Darke and Luis Garcia will call the match in English. Emmy-nominated commentator Fernando Palomo and Eduardo Biscayart will call the Spanish-language presentation, with Moises Llorens and Martin Ainstein reporting from the field. The full match team will be on site at Spotify Camp Nou in Barcelona.

Weekend coverage begins Thursday with live studio programming from Bristol and Barcelona, along with digital features, social content, YouTube shows and on-site reporting from ESPN’s English- and Spanish-language teams.

Kay Murray and Dan Thomas will host English-language studio programming from Bristol, while Mauricio Pedroza will host Spanish-language studio programming from Barcelona.

Reporters Gemma Soler and Sid Lowe (English) will anchor segments from Spotify Camp Nou in Barcelona.

ElClásico Weekend Schedule: Live Programming:

Date Time (ET) Program Platforms Thurs, May 7 5 p.m. ESPN FC Kay Murray, Shaka Hislop, and Craig Burley; Luis Garcia, Mario Suarez and Gemma Soler from Barcelona ESPN+ Fri, May 8 5 p.m. ESPN FC Murray, Hislop, and Burley; Garcia, Suarez and Soler from Barcelona ESPN+ 5 p.m. Ahora o Nunca Mauricio Pedroza, Alex Pareja, Moises Llorens, Mario Suarez and Ricardo Puig from Barcelona ESPN Deportes Sat, May 9 5 p.m En Español ESPN FC Pedroza, Pareja, Llorens and Suarez from Barcelona ESPN Deportes 5 p.m. ESPN FC Dan Thomas, Hislop, and Burley; Garcia, Suarez, Sid Lowe and Soler from Barcelona ESPN+ Sun, May 10 2:30 p.m. ESPN FC: ElClásico Pregame Thomas, Burley, and Steve Nicol; Lowe, Ale Moreno and Soler from Barcelona ESPN, ESPN+ 2:30 p.m. ESPN FC / Spanish-language ElClásico pregame coverage Pedroza, Puig, Pareja, Suarez, Llorens and Martin Ainstein from Barcelonav ESPN Deportes, ESPN+ 3 p.m. ElClásico: FC Barcelona vs. Real Madrid Ian Darke and Luis Garcia Fernando Palomo, Eduardo Biscayart, Moises Llorens and Martin Ainstein ESPN,

ESPN Deportes, ESPN+ 5 p.m. ESPN FC: ElClásico Postgame Thomas, Burley, and Nicol; Lowe, Moreno and Soler from Barcelona ESPN, ESPN+ 5 p.m. En Español – ESPN FC: ElClásico Postgame Pedroza, Pareja, Puig, Palomo, Biscayart, Ainstein and Llorens from Barcelona ESPN Deportes, ESPN+

*Subject to change

264th ElClásico notes

At Stake: Barcelona can clinch the LALIGA title by avoiding defeat against Real Madrid, while Real Madrid must win ElClásico to keep its title hopes alive. The 264th ElClásico could decide the league title potentially marking only the second time, and first since 1932. This will be the third meeting between the clubs this season.

Barcelona can clinch the LALIGA title by avoiding defeat against Real Madrid, while Real Madrid must win ElClásico to keep its title hopes alive. The 264th ElClásico could decide the league title potentially marking only the second time, and first since 1932. This will be the third meeting between the clubs this season. A Rivalry Like No Other: This marks the 264th official ElClásico, and results could not be closer; Real Madrid leads with 106 wins, Barcelona has 105 and 52 matches have ended in draws.

This marks the 264th official ElClásico, and results could not be closer; Real Madrid leads with 106 wins, Barcelona has 105 and 52 matches have ended in draws. Global Superstars on Display: ElClásico will feature star power and young talent on both sides, including Real Madrid’s Federico Valverde and Vinícius Júnior and Barcelona standouts Fermín López, Ferran Torres, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri and Jules Koundé.

ElClásico will feature star power and young talent on both sides, including Real Madrid’s Federico Valverde and Vinícius Júnior and Barcelona standouts Fermín López, Ferran Torres, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri and Jules Koundé. Off the Field, Top of the World: Real Madrid and FC Barcelona do not just dominate on the pitch, they rule the sport off the playing field as two of the top clubs in the Deloitte Football Money League.

Surround studio coverage of the 264th ElClásico across ESPN English- and Spanish-language programming

The 264th FC Barcelona-Real Madrid ElClásico will be featured across ESPN studio programming:

ESPN FC will serve as the English-language pregame and postgame show from the pitch in Barcelona, with Sid Lowe, Luis Garcia, Alejandro Moreno and Gemma Soler contributing to the coverage. In addition, daily editions of the show will stream Thursday through Sunday at 5 p.m. ET, with studio coverage from Bristol and segments originating from Barcelona.

En Español ESPN FC : ESPN FC will serve as the Spanish-language pregame and postgame show, hosted from Barcelona by Mauricio Pedroza alongside Alex Pareja, Moises Llorens, Martin Ainstein and Mario Suarez. Ricardo Puig will join them for the post-game. In addition, daily editions of the show will air on Friday, May 8 and Saturday, May 9 at 5 p.m. ET.

ESPN FC will serve as the Spanish-language pregame and postgame show, hosted from Barcelona by Mauricio Pedroza alongside Alex Pareja, Moises Llorens, Martin Ainstein and Mario Suarez. Ricardo Puig will join them for the post-game. In addition, daily editions of the show will air on Friday, May 8 and Saturday, May 9 at 5 p.m. ET. Ahora o Nunca : ESPN Deportes’ signature studio program, hosted by Mauricio Pedroza, will air from Barcelona on Friday at 5 p.m. A special edition will also be available on YouTube on Thursday.

ESPN Deportes’ signature studio program, hosted by Mauricio Pedroza, will air from Barcelona on Friday at 5 p.m. A special edition will also be available on YouTube on Thursday. LALIGA Al Día: Emmy-nominated studio personality Carolina Guillén will host daily editions of the LALIGA news, analysis and discussion program, exclusively on YouTube from Barcelona beginning Friday. She will be joined by ESPN’s Spain-based reporters Llorens, Lluis Bou and Javier Rodriguez “Rodra.”

Emmy-nominated studio personality Carolina Guillén will host daily editions of the LALIGA news, analysis and discussion program, exclusively on YouTube from Barcelona beginning Friday. She will be joined by ESPN’s Spain-based reporters Llorens, Lluis Bou and Javier Rodriguez “Rodra.” ESPN Spanish-language shows SportsCenter, Equipo F, Generación F, Enfocados and Fútbol Picante will feature segments from Barcelona previewing the 264th ElClásico.

Digital and social coverage

ESPN Social will capture and share ElClásico content across TikTok, Instagram, X and more, including interviews with legends of the game.

will capture and share ElClásico content across TikTok, Instagram, X and more, including interviews with legends of the game. ESPN.com: reporters Lluis Bou, Javier Rodriguez Rodra, Alex Kirkland and Samuel Marsden headline ElClásico coverage from Barcelona.

reporters Lluis Bou, Javier Rodriguez Rodra, Alex Kirkland and Samuel Marsden headline ElClásico coverage from Barcelona. ESPNDeportes.com will provide extensive ElClásico coverage leading into and following the match, with previews, analysis, historical context, featured interviews and video coverage around the rivalry’s biggest storylines, including: The LALIGA table and potential title-clinching scenarios FC Barcelona-Real Madrid head-to-head history Real Madrid’s season and key storylines entering the match Real Madrid’s first ElClásico visit to the new Spotify Camp Nou Fan-focused content from Barcelona Featured interviews tied to FC Barcelona, Real Madrid, LALIGA and ElClásico storylines

will provide extensive ElClásico coverage leading into and following the match, with previews, analysis, historical context, featured interviews and video coverage around the rivalry’s biggest storylines, including: ESPN Deportes Social: ESPN Deportes Social will support ElClásico with custom tune-in graphics, in-progress match coverage, game highlights and a post-match live show on Facebook and TikTok. Coverage will also include on-site social support from Barcelona, an influencer activation with Espe and a social takeover by Lluís Bou.

JesserCo and Bucketsquad founder Jesser joins ESPN in Barcelona for ElClásico

Jesser, the founder of JesserCo and Bucketsquad and one of YouTube’s leading sports creators, known for basketball, challenge and athlete-driven content, will join ESPN in Barcelona to create original content around ElClásico. His coverage will include videos with FC Barcelona players, a tour of the renovated Spotify Camp Nou and a matchday vlog. As part of his coverage, Jesser will highlight ESPN Unlimited as a destination for fans to follow the FC Barcelona-Real Madrid matchup.

ESPN and Walt Disney Studios Marketing team up for ‘The Mandalorian & Grogu’ ElClásico activation

ESPN and The Walt Disney Studios Marketing teams are partnering to promote two major May tentpoles: ESPN’s presentation of ElClásico on May 10 and Lucasfilm’s The Mandalorian & Grogu, opening in theaters May 22.

The collaboration will feature coordinated social and on-air activations during the week of the match and on game day. Social content from @ESPNFC, in collaboration with @LALIGA, @STARWARS and @THEMANDALORIAN, will begin the week of May 4 with a May the Fourth-themed animated graphic featuring Grogu using the Force to lift and spin the ElClásico match ball, revealing match and film tune-in information.

On match day, planned activations include pregame social and on-air creative featuring The Mandalorian and Grogu at Spotify Camp Nou and a special halftime spot to air exclusively on ESPN’s broadcast.

ESPN captures ElClásico atmosphere from Los Angeles fan experience

ESPN’s Alexis Nunes and Jose Del Valle will report from The Torch in Los Angeles, capturing the atmosphere as fans gather for Walmart and LALIGA’s ElClásico watch party and fan experience. The event will feature appearances by LALIGA legends Carles Puyol and Eden Hazard, plus a live concert by Eslabon Armado.

Doors open at 10 a.m. PT. For more information, including registration, visit lacoliseum.com.

All of ESPN. All in One Place.

ESPN offers its full suite of networks and services directly to fans on the ESPN App with an ESPN Unlimited subscription, providing more choice, flexibility and access to all of ESPN, including more than 47,000 live events per year, on-demand replays, industry-leading studio shows and original programming, and more. The ESPN App gives fans a unique viewing experience that includes multiview and synchronized two-screen viewing options, swipe-able shortform vertical video and a personalized SportsCenter For You, as well as integrated game stats, ESPN Fantasy sports, betting odds and information from DraftKings, sports merchandise, and more. These features are available to all fans who watch on the ESPN App on mobile and connected TV devices, whether they subscribe directly or through a pay TV package from certain providers. Bundling options available for fans include a Disney+, Hulu, ESPN offering that provides a one-of-a-kind streaming package combining sports with branded and general entertainment. For more visit stream.espn.com.

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ESPN viaja a Barcelona para la edición 264 de ElClásico entre FC Barcelona y Real Madrid

Barcelona puede consagrarse campeón de LALIGA en este anticipado ElClásico ante Real Madrid

Transmisión en vivo por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español: domingo 10 de mayo a las 3 p.m. ET

La cobertura desde Barcelona comienza el viernes 8 de mayo

Las plataformas de ESPN — ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ — se combinarán para presentar una cobertura extensa de la edición 264 de ElClásico entre FC Barcelona y Real Madrid a partir del viernes 8 de mayo y hasta el día del partido, el domingo 10 de mayo. El partido comenzará a las 3 p.m. ET por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español.

Los comentaristas Ian Darke y Luis Garcia narrarán el partido en inglés. El comentarista nominado al Sports Emmy Fernando Palomo y Eduardo Biscayart estarán a cargo de la transmisión en español, con Moises Llorens y Martin Ainstein reportando desde el campo. Todo el equipo estará presente en el Spotify Camp Nou en Barcelona.

La cobertura del fin de semana arranca el jueves con programación de estudio en vivo desde Bristol y Barcelona, junto con reportajes digitales, contenido para redes sociales, shows de YouTube e informes desde Barcelona en ESPN en inglés y español.

Kay Murray y Dan Thomas conducirán la programación de estudio en inglés desde Bristol, mientras que Mauricio Pedroza conducirá la programación de estudio en español desde Barcelona.

Las reporteras Gemma Soler y Sid Lowe (en inglés) encabezarán los segmentos desde el Spotify Camp Nou en Barcelona.

Programación en vivo de ElClásico:

Fecha Hora (ET) Programa Plataformas Jue, 7 mayo 5 p.m. ESPN FC Kay Murray, Shaka Hislop y Craig Burley; Luis Garcia, Mario Suárez y Gemma Soler desde Barcelona ESPN+ Vie, 8 mayo 5 p.m. ESPN FC Murray, Hislop y Burley; Garcia, Suárez y Soler desde Barcelona ESPN+ 5 p.m. Ahora o Nunca Mauricio Pedroza, Alex Pareja, Moises Llorens, Mario Suárez y Ricardo Puig desde Barcelona ESPN Deportes Sáb, 9 mayo 5 p.m. En español ESPN FC Pedroza, Pareja, Llorens y Suárez desde Barcelona ESPN Deportes 5 p.m. ESPN FC Dan Thomas, Hislop y Burley; Garcia, Suárez, Sid Lowe y Soler desde Barcelona ESPN+ Dom, 10 mayo 2:30 p.m. ESPN FC: Previa de ElClásico Thomas, Burley y Steve Nicol; Lowe, Ale Moreno y Soler desde Barcelona ESPN, ESPN+ 2:30 p.m. ESPN FC: Previa ElClásico en español Pedroza, Puig, Pareja, Suárez, Llorens y Martin Ainstein desde Barcelona ESPN Deportes, ESPN+ 3 p.m. ElClásico: FC Barcelona vs. Real Madrid Ian Darke y Luis Garcia Fernando Palomo, Eduardo Biscayart, Moises Llorens y Martin Ainstein ESPN, ESPN Deportes, ESPN+ 5 p.m. ESPN FC: Postgame ElClásico Thomas, Burley y Nicol; Lowe, Moreno y Soler desde Barcelona ESPN, ESPN+ 5 p.m. En español – ESPN FC: Postgame ElClásico Pedroza, Pareja, Puig, Palomo, Biscayart, Ainstein y Llorens desde Barcelona ESPN Deportes, ESPN+

*Sujeto a cambios

Datos del Clásico n.º 264

En juego: Barcelona puede consagrarse campeón de LALIGA si evita la derrota ante Real Madrid, mientras que los merengues deben ganar para mantener sus aspiraciones al título. ElClásico n.º 264 podría decidir la liga, lo que marcaría solo la segunda vez en la historia y la primera desde 1932. Este será el tercer enfrentamiento entre ambos clubes en la temporada.

Barcelona puede consagrarse campeón de LALIGA si evita la derrota ante Real Madrid, mientras que los merengues deben ganar para mantener sus aspiraciones al título. ElClásico n.º 264 podría decidir la liga, lo que marcaría solo la segunda vez en la historia y la primera desde 1932. Este será el tercer enfrentamiento entre ambos clubes en la temporada. Una rivalidad sin igual: Esta es la 264. ° edición oficial del ElClásico y los resultados no podrían ser más parejos: Real Madrid lidera con 106 victorias, Barcelona acumula 105 y 52 partidos han terminado en empate.

Esta es la 264. ° edición oficial del ElClásico y los resultados no podrían ser más parejos: Real Madrid lidera con 106 victorias, Barcelona acumula 105 y 52 partidos han terminado en empate. Superestrellas en acción: El Clásico reunirá figuras estelares y jóvenes talentos de ambos lados, incluyendo a Federico Valverde y Vinícius Júnior del Real Madrid, y a Fermín López, Ferran Torres, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri y Jules Koundé del FC Barcelona.

El Clásico reunirá figuras estelares y jóvenes talentos de ambos lados, incluyendo a Federico Valverde y Vinícius Júnior del Real Madrid, y a Fermín López, Ferran Torres, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri y Jules Koundé del FC Barcelona. Fuera del campo, líderes mundiales: Real Madrid y FC Barcelona no solo dominan en el terreno de juego, sino que también lideran el deporte fuera de él, posicionándose como dos de los clubes más poderosos del Deloitte Football Money League.

Cobertura de estudio en inglés y español:

El Clásico n. º264 entre FC Barcelona y Real Madrid será el centro de la programación de estudio de ESPN:

ESPN FC servirá como el show de previa y post-partido en inglés desde el campo de juego en Barcelona, con la participación de Sid Lowe, Luis Garcia, Alejandro Moreno y Gemma Soler. Además, las ediciones diarias del programa se transmitirán en streaming de jueves a domingo a las 5 p.m. ET, con cobertura de estudio desde Bristol y segmentos desde Barcelona.

servirá como el show de previa y post-partido en inglés desde el campo de juego en Barcelona, con la participación de Sid Lowe, Luis Garcia, Alejandro Moreno y Gemma Soler. Además, las ediciones diarias del programa se transmitirán en streaming de jueves a domingo a las 5 p.m. ET, con cobertura de estudio desde Bristol y segmentos desde Barcelona. En español ESPN FC será el show de previa y post-partido en español, conducido desde Barcelona por Mauricio Pedroza junto a Alex Pareja, Moises Llorens, Martin Ainstein y Mario Suárez. Ricardo Puig se unirá al equipo en el postpartido. Además, las ediciones diarias del programa se transmitirán los viernes 8 y sábado 9 de mayo a las 5 p.m. ET.

será el show de previa y post-partido en español, conducido desde Barcelona por Mauricio Pedroza junto a Alex Pareja, Moises Llorens, Martin Ainstein y Mario Suárez. Ricardo Puig se unirá al equipo en el postpartido. Además, las ediciones diarias del programa se transmitirán los viernes 8 y sábado 9 de mayo a las 5 p.m. ET. Ahora o Nunca : El programa emblema de estudio de ESPN Deportes, conducido por Mauricio Pedroza, se transmitirá desde Barcelona el viernes a las 5 p.m. Una edición especial también estará disponible en YouTube el jueves.

El programa emblema de estudio de ESPN Deportes, conducido por Mauricio Pedroza, se transmitirá desde Barcelona el viernes a las 5 p.m. Una edición especial también estará disponible en YouTube el jueves. LALIGA Al Día: La personalidad de estudio nominada al Sports Emmy, Carolina Guillén, conducirá ediciones diarias del programa de noticias, análisis y debate sobre LALIGA, exclusivamente en YouTube desde Barcelona a partir del viernes. La acompañarán los reporteros de ESPN basados en España: Llorens, Lluis Bou y Javier Rodríguez “Rodra.”

La personalidad de estudio nominada al Sports Emmy, Carolina Guillén, conducirá ediciones diarias del programa de noticias, análisis y debate sobre LALIGA, exclusivamente en YouTube desde Barcelona a partir del viernes. La acompañarán los reporteros de ESPN basados en España: Llorens, Lluis Bou y Javier Rodríguez “Rodra.” Los programas en español de ESPN Deportes, SportsCenter, Equipo F, Generación F, Enfocados y Fútbol Picante incluirán segmentos desde Barcelona con una previa de ElClásico.

Cobertura digital y en redes sociales

ESPN Social capturará y compartirá contenido de ElClásico en TikTok, Instagram, X y más, incluyendo entrevistas con leyendas del fútbol.

capturará y compartirá contenido de ElClásico en TikTok, Instagram, X y más, incluyendo entrevistas con leyendas del fútbol. ESPN.com: Los reporteros Lluis Bou, Javier Rodríguez Rodra, Alex Kirkland y Samuel Marsden encabezarán la cobertura desde Barcelona.

Los reporteros Lluis Bou, Javier Rodríguez Rodra, Alex Kirkland y Samuel Marsden encabezarán la cobertura desde Barcelona. ESPNDeportes.com ofrecerá una amplia cobertura antes y después del partido con previas, análisis, contexto histórico, entrevistas destacadas y cobertura en video de los grandes temas de la rivalidad, incluyendo:

– La tabla de LALIGA y los posibles escenarios para consagrarse campeón

– El historial de enfrentamientos entre FC Barcelona y Real Madrid

– La temporada del Real Madrid y los temas clave previos al partido

– La primera visita del Real Madrid al nuevo Spotify Camp Nou en un Clásico

– Contenido centrado en los aficionados desde Barcelona

– Entrevistas destacadas vinculadas a FC Barcelona, Real Madrid, LALIGA y las historias de ElClásico

ESPN Deportes Social estará cubriendo toda la acción de ElClásico con highlights del juego y un show en vivo post-partido en Facebook y TikTok. La cobertura también incluirá apoyo social desde Barcelona, una activación de influencers con Espe y una toma de redes sociales por parte de Lluís Bou.

El fundador de JesserCo y Bucketsquad, Jesser, se une a ESPN en Barcelona para ElClásico

Jesser, fundador de JesserCo y Bucketsquad y uno de los principales creadores de contenido deportivo de YouTube, conocido por sus videos de baloncesto, retos y contenido protagonizado por atletas, se unirá a ESPN en Barcelona para crear contenido original alrededor de ElClásico. Su cobertura incluirá videos con jugadores del FC Barcelona, un recorrido por el renovado Spotify Camp Nou y un blog del día del partido. Como parte de su cobertura, Jesser destacará ESPN Unlimited como el destino para que los aficionados sigan el partido entre FC Barcelona y Real Madrid.

ESPN y Walt Disney Studios Marketing se unen para una acción promocional de ‘The Mandalorian & Grogu’ en El Clásico

Los equipos de Marketing de ESPN y The Walt Disney Studios se unen para promover dos grandes eventos de mayo: la presentación de ElClásico y el estreno de Lucasfilm’s The Mandalorian & Grogu en cines el 22 de mayo.

La colaboración incluirá activaciones coordinadas en redes sociales y en antena durante la semana del partido y en el día del juego. Contenido en redes sociales de @ESPNFC, en colaboración con @LALIGA, @STARWARS y @THEMANDALORIAN, comenzará la semana del 4 de mayo con una animación temática de “May the Fourth” con Grogu usando la Fuerza para levantar y girar el balón oficial de El Clásico, revelando información sobre el partido y la película.

El día del partido, las activaciones planificadas incluyen creativos previos al partido en redes sociales y durante la transmisión, con The Mandalorian y Grogu en el Spotify Camp Nou, además de un espacio especial en el entretiempo en la transmisión de ESPN.

ESPN captura el ambiente de El Clásico desde la experiencia para fanáticos en Los Ángeles

Alexis Nunes y José Del Valle de ESPN reportarán desde The Torch en Los Ángeles, capturando el ambiente mientras los aficionados se reúnen para el watch party y experiencia de fanáticos de Walmart y LALIGA para El Clásico. El evento contará con la presencia de las leyendas de LALIGA Carles Puyol y Eden Hazard, además de un concierto en vivo de Eslabon Armado.

Las puertas abren a las 10 a.m. PT. Para más información, incluyendo el registro, visita lacoliseum.com.

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