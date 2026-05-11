ESPN presents ‘Last Train to North America,’ a new documentary series following North America’s road to the 2026 World Cup

Watch Trailer

Para versión en español haga click aquí

Premieres Tuesday, May 12 at 8 p.m. ET on ESPN Deportes and ESPN2

ESPN presents Last Train to North America, a new documentary series premiering Tuesday, May 12, at 8 p.m. ET on ESPN Deportes and ESPN2, with two new episodes debuting weekly. Hosted by ESPN’s renowned journalist, Martin Ainstein, the nine-episode series follows a unique rail journey across the United States, Mexico and Canada as the three nations prepare to jointly host the biggest sporting event of the summer. The series will debut a new episode every Monday.

Produced by ESPN Originals, Last Train to North America takes viewers through some of the continent’s most iconic host cities, exploring the cultures, communities and stories shaping the road to the 2026 World Cup. Through immersive train travel, the series explores how soccer connects people across borders languages and traditions.

Now in its fifth season, Last Train continues as a three-time Emmy-nominated documentary franchise produced around the world’s biggest sporting events, including the World Cup and Olympic Games in Russia 2018, Japan 2020, Qatar 2022 and Paris 2024. The series combines sports journalism and immersive travel storytelling to spotlight the people, cultures and communities that give each host destination its identity.

The Last Train to North America is part of ESPN’s special news and information coverage leading into the 2026 World Cup. ESPN will deliver extensive English- and Spanish-language news and information coverage of the tournament across its media platforms, bringing fans closer to the biggest storylines on and off the pitch.

Last Train to North America Schedule (all times ET)

Tues., May 12 | 8 PM – Episodes 1 & 2

Episode 1: Toronto

The journey begins aboard a train to Toronto as the series sets the stage for a continent preparing to host the world.

Episode 2: Boston & New York

The series travels to the United States with stops in Boston and New York, exploring two historic sports cities preparing for the global spotlight.

Mon, May 18 | 9 PM – Episodes 3 & 4

Episode 3: New York & Philadelphia

The journey continues through New York before heading to Philadelphia to experience another chapter of soccer culture in the Northeast.

Episode 4: Atlanta & Miami

Traveling south, the series visits Atlanta and Miami, two cities where culture, music and soccer passion converge.

Tues, May 26 | 8 PM – Episodes 5 & 6

Episode 5: Mexico City

The first stop in Mexico brings viewers to one of the world’s great soccer capitals and a city preparing for another historic World Cup moment.

Episode 6: Guadalajara & Monterrey

The journey continues across Mexico with visits to Guadalajara and Monterrey, showcasing distinct traditions and deep-rooted soccer culture.

Tues, June 2 | 8 PM – Episodes 7, 8 & 9

Episode 7: Houston, Dallas & Kansas City

Returning to the United States, the series explores three key host cities at the heart of America’s growing soccer landscape.

Episode 8: Los Angeles & San Francisco

The trip heads west to Los Angeles and San Francisco, where innovation, diversity and sports culture shape the road to 2026.

Episode 9: Seattle & Vancouver

The final episode concludes in Seattle and Vancouver, celebrating the final stops of a cross-continental journey united by soccer.

ESPAÑOL

Ver tráiler

ESPN presenta ‘Último Tren a Norteamérica,’ una nueva serie documental sobre el camino de Norteamérica hacia la Copa Mundial 2026

La serie de nueve episodios de ESPN Originals explora cómo el fútbol conecta culturas, comunidades y ciudades anfitrionas en Norteamérica

Estrena el martes 12 de mayo a las 8 p.m. ET por ESPN Deportes y ESPN2

ESPN presenta Último Tren a Norteamérica, una nueva serie documental que estrena el martes 12 de mayo a las 8 p.m. ET por ESPN Deportes y ESPN2, con dos nuevos episodios cada semana. Presentada por el reconocido periodista de ESPN Martin Ainstein, la serie de nueve episodios sigue un recorrido único en tren por Estados Unidos, México y Canadá, mientras los tres países se preparan para recibir el evento de fútbol más grande del mundo.

Producida por ESPN Originals, Último Tren a Norteamérica lleva a los espectadores por algunas de las ciudades anfitrionas más icónicas del continente, explorando las culturas, comunidades e historias que dan forma al camino hacia la Copa Mundial 2026. A través de un viaje inmersivo en tren, la serie explora cómo el fútbol conecta a las personas a través de fronteras, idiomas y tradiciones.

Ahora en su quinta temporada, Último Tren continúa como una franquicia documental con tres nominaciones a los premios Emmy, producida alrededor de los eventos deportivos más importantes del mundo, incluidas la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos en Rusia 2018, Japón 2020, Qatar 2022 y París 2024. La serie combina periodismo deportivo y una narrativa inmersiva de viaje para destacar a las personas, culturas y comunidades que le dan identidad a cada destino anfitrión.

Último Tren a Norteamérica forma parte de la cobertura especial de noticias e información de ESPN rumbo a la Copa Mundial 2026. ESPN ofrecerá una amplia cobertura de noticias e información en inglés y español del torneo a través de sus plataformas, acercando a los aficionados a las historias más importantes dentro y fuera de la cancha.

Último Tren a Norteamérica: calendario de episodios

Martes 18 de mayo | 8 PM – Episodios 1 & 2

Episodio 1: Toronto

El viaje comienza a bordo de un tren rumbo a Toronto, mientras la serie prepara el escenario para un continente que se alista para recibir al mundo.

Episodio 2: Boston y Nueva York

La serie viaja a Estados Unidos con paradas en Boston y Nueva York, explorando dos ciudades deportivas históricas que se preparan para el foco global.

Lunes 18 de mayo | 9 PM – Episodios 3 & 4

Episodio 3: Nueva York y Filadelfia

El recorrido continúa por Nueva York antes de dirigirse a Filadelfia para vivir otro capítulo de la cultura futbolera en el noreste.

Episodio 4: Atlanta y Miami

Viajando hacia el sur, la serie visita Atlanta y Miami, dos ciudades donde convergen la cultura, la música y la pasión por el fútbol.

Martes 26 de mayo | 8 PM – Episodios 5 & 6

Episodio 5: Ciudad de México

La primera parada en México lleva a los espectadores a una de las grandes capitales futboleras del mundo y a una ciudad que se prepara para otro momento histórico de la Copa Mundial.

Episodio 6: Guadalajara y Monterrey

El viaje continúa por México con visitas a Guadalajara y Monterrey, mostrando tradiciones distintivas y una cultura futbolera profundamente arraigada.

Martes 2 de junio | 8 PM – Episodios 7,8 & 9

Episodio 7: Houston, Dallas y Kansas City

De regreso en Estados Unidos, la serie explora tres ciudades anfitrionas clave en el centro del creciente panorama futbolero del país.

Episodio 8: Los Ángeles y San Francisco

El viaje se dirige hacia el oeste, a Los Ángeles y San Francisco, donde la innovación, la diversidad y la cultura deportiva dan forma al camino hacia 2026.

Episodio 9: Seattle y Vancouver

El episodio final concluye en Seattle y Vancouver, celebrando las últimas paradas de un recorrido transcontinental unido por el fútbol.

##