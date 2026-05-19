ESPN Deportes presents the UEFA Women’s Champions League final on Saturday, May 23
FC Barcelona takes on OL Lyonnes live from Oslo on ESPN Deportes; match coverage begins with a pregame special at 11:30 a.m. ET, followed by kickoff at noon
Para versión en español haga click aquí
ESPN Deportes, the Spanish-language home of the UEFA Women’s Champions League in the U.S., will present the final on Saturday, May 23, as FC Barcelona and OL Lyonnes meet at Ullevaal Stadion in Oslo, Norway. Match coverage begins with a 30-minute pregame special at 11:30 a.m. ET, leading into kickoff at noon.
Fernando Palomo will call the match with analyst Natalia Astrain and sideline reporter Moisés Llorens.
Two of the most decorated clubs in European women’s soccer meet in the final for the fourth time. OL Lyonnes won the 2019 and 2022 finals between the teams, while Barcelona won the most recent matchup, a 2-0 victory in 2024.
Barcelona is appearing in a record sixth consecutive final and seeking its fourth UEFA Women’s Champions League title. OL Lyonnes, in the final for a record 12th time, is aiming for its ninth title and first since 2022. The matchup features some of the sport’s biggest names, including Barcelona’s Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Ewa Pajor and Caroline Graham Hansen, and OL Lyonnes standouts Ada Hegerberg, Wendie Renard and Selma Bacha. Putellas enters the final with her Barcelona contract set to expire in June.
Multiplatform coverage highlights
ESPN Deportes and ESPN digital platforms will provide coverage before, during and after the match, including studio programming, on-site reporting from Oslo, digital coverage, video, social content and post-match reaction.
Coverage highlights include:
- UEFA Women’s Highlights airs at 11 a.m. ET, featuring highlights from the semifinal matches
- Pre-game special begins at 11:30 a.m. on ESPN Deportes
- ESPN Deportes will present post-game coverage through the trophy ceremony
- Live blog coverage before, during and after the match
- On-site reporting from ESPN’s digital editorial team
- Instagram takeover from ESPN reporter Lluis Bou, live from Oslo before, during and after the match
- Video reports from Llorens and Bou from Oslo on ESPN.com and the ESPN App
- Live postgame show on ESPN Deportes’ YouTube, Facebook and TikTok platforms
- Match highlights, goal videos, Shorts and community tab postings on YouTube
UEFA Women’s Champions League final coverage schedule
|Date
|Time
|Programming
|Platform
|Sat, May 23
|11 a.m.
|UEFA Women’s Highlights
|ESPN Deportes
|11:30 a.m.
|Pregame special
|ESPN Deportes
|12 p.m.
|UEFA Women’s Champions League final: FC Barcelona vs. OL Lyonnes
|ESPN Deportes
|Post-match
|Trophy ceremony coverage
|ESPN Deportes
|Post-match
|Live postgame show
|ESPN Deportes YouTube, Facebook and TikTok
Schedule subject to change.
-30-
ESPN Deportes presenta la final de la UEFA Women’s Champions League este sábado 23 de mayo
FC Barcelona y OL Lyonnes se enfrentan en vivo desde Oslo por ESPN Deportes; la cobertura arranca con una previa especial a las 11:30 a.m. ET, seguido por el partido al mediodía
ESPN Deportes, la casa en español de la UEFA Women’s Champions League en Estados Unidos, presenta la final este sábado 23 de mayo, cuando FC Barcelona y OL Lyonnes se enfrenten en el Ullevaal Stadion de Oslo, Noruega. La cobertura comenzará con una previa de 30 minutos a las 11:30 a.m. ET, seguido por el inicio del partido al mediodía.
Fernando Palomo narrará el encuentro junto a la analista Natalia Astrain y el reportero de campo Moisés Llorens.
Dos de los clubes más laureados del fútbol femenino europeo se enfrentarán en la final por cuarta ocasión. OL Lyonnes ganó las finales de 2019 y 2022 entre ambos equipos, mientras que Barcelona se impuso en el enfrentamiento más reciente con una victoria 2-0 en 2024.
Barcelona disputará una sexta final consecutiva, récord en la competición y buscará conquistar su cuarto título de la UEFA Women’s Champions League. OL Lyonnes, que disputará una final por duodécima ocasión, también récord, intentará conseguir su noveno título y el primero desde 2022. El encuentro contará con varias de las máximas figuras del fútbol femenino mundial, incluyendo a Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Ewa Pajor y Caroline Graham Hansen por parte de Barcelona, así como Ada Hegerberg, Wendie Renard y Selma Bacha por OL Lyonnes. Putellas llega a la final con su contrato con Barcelona próximo a expirar en junio.
Cobertura multiplataforma
ESPN Deportes y las plataformas digitales de ESPN ofrecerán cobertura antes, durante y después del partido, incluyendo programación de estudio, reportes desde Oslo, cobertura digital, contenido en video, redes sociales y reacciones postpartido.
Aspectos destacados de la cobertura incluyen:
- UEFA Women’s Highlights se transmitirá a las 11 a.m. ET con los mejores momentos de las semifinales
- La antesala comenzará a las 11:30 a.m. ET por ESPN Deportes
- ESPN Deportes presentará la cobertura posterior al partido incluyendo la ceremonia de premiación
- Cobertura en vivo mediante live blog antes, durante y después del encuentro
- Reportes desde Oslo por parte del equipo editorial digital de ESPN
- Cobertura en Instagram desde Oslo con el reportero de ESPN Lluis Bou antes, durante y después del partido
- Reportes en video de Llorens y Bou desde Oslo para ESPN.com y la ESPN App
- Programa postpartido en vivo a través de YouTube, Facebook y TikTok de ESPN Deportes
- Resúmenes del partido, goles, Shorts y publicaciones en la pestaña de comunidad en YouTube
Calendario de cobertura de la final de la UEFA Women’s Champions League
|Fecha
|Hora
|Programación
|Plataforma
|Sáb., 23 de mayo
|10 a.m. ET
|UEFA Women’s Highlights
|ESPN Deportes
|11:30 a.m. ET
|Antesala especial
|ESPN Deportes
|12 p.m. ET
|Final UEFA Women’s Champions League: FC Barcelona vs. OL Lyonnes
|ESPN Deportes
|Post Partido
|Cobertura ceremonia de premiación
|ESPN Deportes
|Post Partido
|Programa post partido en vivo
|YouTube, Facebook y TikTok de ESPN Deportes
Horario sujeto a cambios.
-30-