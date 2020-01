UFC 246: McGregor vs. Cowboy in Las Vegas

To share: https://bit.ly/30suJe4

Para Español

Main Card features Conor McGregor Donald “Cowboy” Cerrone and Holly Holm vs. Raquel Pennington 2

Exclusively on ESPN+ PPV: Main Card starts at 10 p.m. ET

Early Prelims at 6:15 p.m. ET on ESPN+ , Prelims at 8 p.m. ET on ESPN and ESPN Deportes (in Spanish)

Extensive week-long coverage highlighted by a live one-hour UFC 246 Pre-Show on ABC at 2 p.m. ET

ESPN+ available on the ESPN App, ESPN.com and connected TV devices. To subscribe, visit espnplus.com/ufc

UFC 246: McGregor vs. Cowboy streams exclusively on ESPN+ PPV on Sat., Jan. 18, at 10 p.m. ET from the T-Mobile Arena in Las Vegas, marking the one-year anniversary of UFC on ESPN+ and ESPN. UFC’s first card of the year features its biggest star, two-division champion Conor McGregor (21-4), making his long-awaited and highly-anticipated return to the Octagon in a marquee welterweight main event against UFC’s all-time leader in wins and finishes, Donald “Cowboy” Cerrone (36-13,NC). In the co-main event, former champion and current No. 3-ranked bantamweight Holly Holm (12-5) will face No. 5-ranked Raquel Pennington (10-7) in a rematch of Holm’s 2015 UFC debut.

Arguably the biggest star in mixed martial arts’ history, McGregor returns to the Octagon after a 15-month layoff. The former UFC Featherweight and Lightweight champion, he enters the Octagon with a record of 21 wins and 4 losses. The first simultaneous two-belt champion in UFC history, McGregor has had spectacular wins over Nate Diaz, Chad Mendes, Max Holloway and Dustin Poirier in addition to championship victories over Jose Aldo and Eddie Alvarez.

A perennial fan favorite, and one of the most exciting fighters in mixed martial arts, Cowboy Cerrone enters the biggest fight of his career with the record for most wins and finishes in UFC’s history, with 23 and 16, respectively. A former lightweight title challenger, Cerrone has delivered thrilling victories over former UFC champions Benson Henderson and Eddie Alvarez as well as Al Iaquinta, Edson Barboza, Mike Perry and Matt Brown.

In the co-main, former UFC women’s bantamweight champion Holm, returns for a rematch of her UFC debut and victory, in 2015, against Pennington. Holm looks for a win following a title-challenge TKO loss against current bantamweight and featherweight champion Amanda Nunes at UFC 239 (July 2019). Pennington, who has won five out of her last seven fights, looks for a second-straight victory following a split decision win against Irene Aldana during UFC San Antonio (July 2019).

ESPN will cover UFC 246: McGregor vs. Cowboy from site, with shows originating from numerous locations in Las Vegas, starting Wed., Jan. 15.

UFC 246: McGregor vs. Cowboy Original Content:

UFC 246 Countdown: McGregor vs Cowboy, giving fans a behind-the-scenes look at the training camps for McGregor, Cerrone, and former UFC Lightweight Champion Anthony Pettis.

Unlocking Victory: UFC 246 the latest episode of Unlocking Victory airing Tue., Jan. 14 at 2:30 a.m. ET on ESPN2.

UFC 246 Embedded: an all access, behind-the-scenes, six-episode docuseries that follows McGregor, Cerrone and more, as UFC 246 fight night nears – weigh-ins, run-ins, downtime and all.

Exclusive long-form interviews with McGregor in Las Vegas by Ariel Helwani, and Cerrone by Brett Okamoto (out today).

UFC 246: McGregor vs. Cowboy Fight week News and Information Shows

Ariel & the Bad Guy (Wed. exclusively on ESPN+, from Caesars Palace): Ariel Helwani and Chael Sonnen, break down UFC 246.

(Wed. exclusively on ESPN+, from Caesars Palace): Ariel Helwani and Chael Sonnen, break down UFC 246. SportsCenter (Wed-Fri, from Caesars Palace and Beer Park): ESPN’s flagship news and information program will feature live segments with contributions from Michael Eaves and Chael Sonnen.

(Wed-Fri, from Caesars Palace and Beer Park): ESPN’s flagship news and information program will feature live segments with contributions from Michael Eaves and Chael Sonnen. Daily Wager (Wed-Fri., 6 p.m. ET on ESPNEWS, Caesars Palace and Beer Park): ESPN’s sports betting news and information program, will air feature live segments by Sonnen and Michael Bisping.

(Wed-Fri., 6 p.m. ET on ESPNEWS, Caesars Palace and Beer Park): ESPN’s sports betting news and information program, will air feature live segments by Sonnen and Michael Bisping. UFC Live (Fri., 5:30 p.m. ET, ESPN2, from Pearl Theater at Palms Casino): The weekly 30-minute show will present fans with exclusive takes on the biggest news, stars and stories tailored to UFC 246.

(Fri., 5:30 p.m. ET, ESPN2, from Pearl Theater at Palms Casino): The weekly 30-minute show will present fans with exclusive takes on the biggest news, stars and stories tailored to UFC 246. UFC 246 Pre-Show (Fri., 7:30 p.m. ET, ESPN+, from Pearl Theater at Palms Casino)

(Fri., 7:30 p.m. ET, ESPN+, from Pearl Theater at Palms Casino) Other programming: Get Up! and First Take will air live segments from Las Vegas starting Thu., Jan. 16.

ESPN.com:

Social: @ESPNMMA Twitter, Facebook and Instagram.

UFC 246: McGregor vs. Cowboy

Programming (All times ET)

Date Time Event Platform Tue., 01/14 1:00 a.m. UFC 246 Countdown: McGregor vs. Cowboy ESPN2 2:30 a.m. Unlocking Victory: UFC 246 ESPN2 8:30 p.m. UFC 246 Embedded (Ep. 2) ESPN+ Wed., 01/15 12:00 a.m. Ariel Helwani’s MMA Show ESPNEWS 2:30 a.m. Ariel Helwani’s MMA Show ESPN2 6:45 p.m. Ariel & the Bad Guy ESPN+ 8:00 p.m. UFC 246 Press Conference: McGregor vs. Cowboy ESPN+ 8:30 p.m. UFC 246 Embedded (Ep. 3) ESPN+ Thu., 01/16 8:30 p.m. UFC 246 Embedded (Ep. 4) ESPN+ Fri., 01/17 12:00 p.m. Ariel & The Bad Guy (UFC 246 Official Weigh-in) ESPN+ 6:00 p.m. SportsCenter (UFC 246 Ceremonial Weigh-in) ESPN 5:30 p.m. UFC Live: UFC 246 Preview ESPN2 7:30 p.m. UFC 246 Pre-Show: McGregor vs Cowboy ESPN+ 8:30 p.m. UFC 246 Embedded (Ep. 5) ESPN+ Sat., 01/18 10:00 a.m. UFC 246 Embedded (Ep. 6) ESPN+ 2:00 p.m. UFC Live: McGregor vs. Cowboy Pre-Show ABC 6:15 p.m. UFC 246: Early Prelims ESPN+ (English and Spanish) 8:00 p.m. UFC 246: Prelims ESPN, ESPN Deportes 10:00 p.m. UFC 246: Main Card ESPN+ PPV (English and Spanish) Sun., 01/19 1:00 a.m. UFC 246 Post Show ESPN+

Main Card and Prelims (All times ET):

10:00 p.m. Main Conor McGregor vs. Donald Cerrone ESPN+ PPV (English and Spanish) Co-Main Holly Holm vs. Raquel Pennington Undercard Aleksei Oleinik vs. Maurice Greene Undercard Claudia Gadelha vs. Alexa Grasso Undercard Anthony Pettis vs. Carlos Diego Ferreira 8:00 p.m. Feature Roxanne Modafferi vs. Maycee Barber ESPN, ESPN Deportes Undercard Andre Fili vs. Sodiq Yusuff Undercard Drew Dober vs. Nasrat Haqparast Undercard Chas Skelly vs. Grant Dawson 6:15 p.m. Feature Aleksa Camur vs. Justin Ledet ESPN+ (English and Spanish) Undercard Tim Elliott vs. Askar Askarov Undercard Brian Kelleher vs. Ode Osbourne Undercard Sabina Mazo vs. JJ Aldrich

UFC 246: McGregor vs. Cowboy en Las Vegas

La cartelera estelar presenta a Conor McGregor vs. Donald “Cowboy” Cerrone y a Holly Holm vs. Raquel Pennington 2

En exclusivo en ESPN+ Pay-Per-View: la cartelera estelar comienza a las 10 p.m. ET

Primeras peleas preliminares a las 6:15 p.m. ET en ESPN+ , peleas preliminares a las 8 p.m. ET en ESPN y ESPN Deportes (en español)

Una semana de amplia cobertura, con una presentación especial de una hora en vivo de UFC 246 Pre-Show en ABC a las 2 p.m. ET

ESPN+ está disponible en la App de ESPN, en ESPN.com y en aparatos de televisión conectados. Para suscribirte, visita espnplus.com/ufc.

UFC 246: McGregor vs. Cowboy se transmite vía streaming en exclusivo por ESPN+ Pay-Per-View el sábado 18 de enero, a las 10 p.m. ET desde la Arena T-Mobile en Las Vegas, marcando el primer aniversario de la UFC en ESPN+ y ESPN. La primera cartelera de UFC del año presenta a su estrella más grande, el campeón de dos divisiones Conor McGregor (21-4), en su anticipado regreso al octágono en el evento estelar de peso wélter contra el líder absoluto en victorias y finales del UFC, Donald “Cowboy” Cerrone (36-13, NC). En la pelea co-estelar, la excampeona y número 3 de peso gallo Holly Holm (12-5) enfrentará a Raquel Pennington (10-7), clasificada como número 5, en una revancha del debut de Holm en UFC en 2015.

McGregor, considerado la estrella más grande en la historia de las artes marciales mixtas regresa al octágono después de una ausencia de 15 meses. El excampeón de peso pluma y peso ligero del UFC ingresa al Octágono con un récord de 21 victorias y 4 derrotas. El primer campeón con dos cinturones simultáneos en la historia de la UFC, McGregor, ha tenido triunfos espectaculares frente a Nate Diaz, Chad Mendes, Max Holloway y Dustin Poirier, además de victorias de campeonato en contra de Jose Aldo y Eddie Alvarez.

Cowboy Cerrone, un favorito de los fans y uno de los peleadores más cautivantes de las artes marciales mixtas, llega a la pelea más grande de su carrera con el mayor récord de victorias y finales de peleas en la historia de la UFC: 23 y 16, respectivamente. Cerrone, exretador del título de peso ligero, ha tenido victorias emocionantes sobre los excampeones del UFC, Benson Henderson y Eddie Alvarez, además de Al Iaquinta, Edson Barboza, Mike Perry y Matt Brown.

En la pelea co-estelar, Holm, la excampeona de peso gallo femenino de la UFC, regresa por la revancha de su debut y victoria en UFC en 2015 contra Pennington. Holm busca una victoria luego de una derrota por nocaut técnico contra la actual campeona de peso gallo y pluma Amanda Nunes en UFC 239 (julio de 2019). Pennington, quien ha ganado cinco de sus últimas siete peleas, busca una segunda victoria consecutiva después de una victoria por decisión dividida contra Irene Aldana durante el UFC San Antonio (julio de 2019).

ESPN cubrirá el UFC 246: McGregor vs. Cowboy desde Las Vegas, con programas procedentes de numerosas localizaciones en la ciudad, a partir del miércoles 15 de enero.

UFC 246: Contenido Original de McGregor vs. Cowboy:

UFC 246 Countdown: McGregor vs. Cowboy, ofrecerá a los fans un vistazo tras bastidores del entrenamiento de McGregor, Cerrone y Anthony Pettis, el excampeón de peso ligero del UFC.

Unlocking Victory: UFC 246, el último episodio de Unlocking Victory se transmitirá el martes 14 de enero a las 2:30 a.m. ET en ESPN2.

UFC 246 Embedded: una serie documental de seis episodios de acceso completo, con vistazos entre bastidores, que sigue a McGregor, Cerrone y mucho más, a medida que se acerca la noche de la pelea del UFC 246: pesajes, altercados, tiempo de inactividad, y mucho más.

Entrevistas exclusivas con McGregor en Las Vegas a cargo de Ariel Helwani, y con Cerrone a cargo de Brett Okamoto (disponible hoy).

UFC 246: semana de la pelea de McGregor vs. Cowboy; programas de noticias e información

Ariel & the Bad Guy (miércoles en exclusivo en ESPN+, desde el Caesars PalaceAriel Helwani y Chael Sonnen analizan el UFC 246.

(miércoles en exclusivo en ESPN+, desde el Caesars PalaceAriel Helwani y Chael Sonnen analizan el UFC 246. SportsCenter (miércoles-viernes, desde el Caesars Palace y Beer Park): el programa insignia de noticias e información de ESPN presentará segmentos en vivo con contribuciones de Michael Eaves y Chael Sonnen.

(miércoles-viernes, desde el Caesars Palace y Beer Park): el programa insignia de noticias e información de ESPN presentará segmentos en vivo con contribuciones de Michael Eaves y Chael Sonnen. Daily Wager (miércoles-viernes, 6:00 p.m. ET en ESPNEWS, Caesars Palace y Beer Park): el programa de noticias e información sobre apuestas deportivas de ESPN transmitirá segmentos en vivo de Sonnen y Michael Bisping.

(miércoles-viernes, 6:00 p.m. ET en ESPNEWS, Caesars Palace y Beer Park): el programa de noticias e información sobre apuestas deportivas de ESPN transmitirá segmentos en vivo de Sonnen y Michael Bisping. UFC Live (viernes, 5:30 p.m. ET, ESPN2, desde el Pearl Theater en Palms Casino): el programa semanal de 30 minutos presentará a los fans una mirada exclusiva sobre las noticias, historias y personajes más destacados, seleccionados especialmente para el UFC 246.

(viernes, 5:30 p.m. ET, ESPN2, desde el Pearl Theater en Palms Casino): el programa semanal de 30 minutos presentará a los fans una mirada exclusiva sobre las noticias, historias y personajes más destacados, seleccionados especialmente para el UFC 246. UFC 246 Pre-Show (viernes, 7:30 p.m. ET, ESPN+, desde el Pearl Theater en Palms Casino)

(viernes, 7:30 p.m. ET, ESPN+, desde el Pearl Theater en Palms Casino) Otra programación: Get Up! y First Take transmitirán segmentos en vivo desde Las Vegas a partir del jueves 16 de enero.

ESPN.com:

Redes sociales: @ESPNMMA Twitter, Facebook e Instagram.

Los fans pueden suscribirse en cualquier momento a ESPN+ en ESPNPlus.com, ESPN.com o en la App de ESPN por $4.99 al mes o $49.99 al año.

UFC 246 : McGregor vs. Cowboy

Programación (todos los horarios son ET)

Fecha Hora Evento Plataforma Martes 14 de enero 1:00 a.m. UFC 246 Countdown: McGregor vs. Cowboy ESPN2 2:30 a.m. Unlocking Victory: UFC 246 ESPN2 8:30 p.m. UFC 246 Embedded (Ep. 2) ESPN+ Miércoles 15 de enero 12:00 a.m. Ariel Helwani’s MMA Show ESPNEWS 2:30 a.m. Ariel Helwani’s MMA Show ESPN2 6:45 p.m. Ariel and the Bad Guy ESPN+ 8:00 p.m. Conferencia de prensa del UFC 246: McGregor vs. Cowboy ESPN+ 8:30 p.m. UFC 246 Embedded (Ep. 3) ESPN+ Jueves 16 de enero 8:30 p.m. UFC 246 Embedded (Ep. 4) ESPN+ Viernes 17 de enero 12:00 p.m. Ariel & The Bad Guy (Pesaje oficial del UFC 246) ESPN+ 5:30 p.m. UFC Live: Previa del UFC 246 ESPN2 6:00 p.m. SportsCenter (Ceremonia de pesaje del UFC 246) ESPN 7:30 p.m. UFC 246 Pre-Show: McGregor vs Cowboy ESPN+ 8:30 p.m. UFC 246 Embedded (Ep. 5) ESPN+ Sábado 18 de enero 10:00 a.m. UFC 246 Embedded (Ep. 6) ESPN+ 2:00 p.m. UFC Live: McGregor vs. Cowboy Pre-Show ABC 6:15 p.m. UFC 246: primeras peleas preliminares ESPN+ (inglés y español) 8:00 p.m. UFC 246: preliminares ESPN, ESPN Deportes 10:00 p.m. UFC 246: cartelera estelar ESPN+ Pay-Per-View (inglés y español) Domingo 19 de enero 1:00 a.m. UFC 246 Post-show ESPN+

Cartelera estelar y peleas preliminares (todos los horarios son ET):