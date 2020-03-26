Miscellaneous
ESPN and ESPN2 Programming for Friday, March 27
SUBJECT TO CHANGE
TIMES LISTED ARE EASTERN
|8AM | GET UP! LIVE
|6 AM | **GOLIC & WINGO LIVE (ALSO ON ESPNEWS)
|10AM | FIRST TAKE LIVE
|10 AM | GET UP! ENCORE
|12 PM | SPORTSCENTER LIVE
|12 PM | FIRST TAKE ENCORE
|2 PM | NFL LIVE LIVE
|2 PM | SPORTSCENTER ENCORE
|3 PM | GET UP! ENCORE
|4 PM | FIRST TAKE ENCORE
|5 PM | SPORTSCENTER LIVE
|6 PM – 6 AM | SERENA WILLIAMS MARATHON
|7 PM | E:60 PREMIERE
|8 PM | DISNEY SPORTS FILM: THE ROOKIE
|10:45 PM | SPORTSCENTER LIVE
** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).