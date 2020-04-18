Miscellaneous
ESPN and ESPN2 Programming for Monday, April 20
SUBJECT TO CHANGE
TIMES LISTED ARE EASTERN
|8 AM | GET UP! LIVE
|6 AM | **GOLIC & WINGO LIVE (ALSO ON ESPNEWS)
|10 AM | FIRST TAKE LIVE
|10 AM | GET UP! ENCORE
|12 PM | SPORTSCENTER LIVE
|12 PM | FIRST TAKE ENCORE
|2 PM | NFL LIVE LIVE
|2 PM | SPORTSCENTER ENCORE
|3 PM | NBA: THE JUMP SAME DAY
|4 PM | FIRST TAKE ENCORE
|3:30 PM | SPORTSCENTER SPECIAL: NFL DRAFT BUZZ LIVE
|6 PM | SPORTSCENTER SPECIAL: NFL DRAFT BUZZ ENCORE
|5 PM | SPORTSCENTER LIVE
|7:30 PM | NFL MATCHUP: DRAFT SPECIAL (EPISODE 1) SAME DAY
|7 PM | PEYTON’S PLACES: THE ART OF THE QUARTERBACK ENCORE
|8 PM | CLASSIC NFL DRAFT: 1989 ROUND 1
(Troy Aikman, Barry Sanders, Deion Sanders, Derrick Thomas and Steve Atwater)
|7:30 PM | PEYTON’S PLACES: TOM BRADY ENCORE
|11 PM | NFL MATCHUP: DRAFT SPECIAL (EPISODE 1) ENCORE
|8 PM | MNF CLASSICS: 2005 INDIANAPOLIS at NEW ENGLAND
(Peyton Manning threw three touchdown passes for the Colts in his first road win against Tom Brady and the Patriots in a 40-21 victory.)
|11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT LIVE
** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).