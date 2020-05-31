ESPN and ESPN2 Programming for Monday, June 1

Miscellaneous

ESPN and ESPN2 Programming for Monday, June 1

Photo of Teri Couch Teri Couch 10 hours ago

Subject to Change
Times Listed are Eastern

7 AM | GET UP!  LIVE 6AM | **GOLIC & WINGO  LIVE  (ALSO ON ESPNEWS)
10 AM | FIRST TAKE  LIVE 10 AM | GET UP!  ENCORE
12 PM | SPORTSCENTER  LIVE 12 PM | FIRST TAKE  ENCORE
2 PM | NFL LIVE  LIVE 2 PM | UFC FIGHT NIGHT: WOODLEY vs BURNS  MAIN CARD  ENCORE
3 PM | THE JUMP  SAME DAY 4:30 PM | FIRST TAKE EXTRA  ENCORE
3:30 PM | FIRST TAKE EXTRA  SAME DAY 5 PM | NFL LIVE  ENCORE
4 PM | JALEN & JACOBY  SAME DAY 6 PM | JALEN & JACOBY  ENCORE
4:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE  SAME DAY 6:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE  ENCORE
4:40 PM | AROUND THE HORN  SAME DAY 6:40 PM | AROUND THE HORN  ENCORE
5 PM | SPORTSCENTER  LIVE 7 – 11 PM | “LANCE” (PART 1 – 2)  ENCORE
Episodes edited for language (TV-14-L)
7 PM | PEYTON’S PLACES: THE EVOLUTION OF THE WIDE RECEIVER ENCORE 11 PM | NFL LIVE  ENCORE
7:30 PM | MNF CLASSICS: 2019 SEATTLE vs SAN FRANCISCO
(In a back-and-forth battle of NFC West rivals, the Seahawks defeated the previously unbeaten (8-0) 49ers, 27-24, on a 42-yard field goal in overtime.)
11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT  LIVE

** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).

Tags
Photo of Teri Couch

Teri Couch

It's been an amazing journey -- 38 years and counting! I began my career in affiliate marketing, moved to consumer marketing; and for the last 31 years have been part the Communications team (in a variety of roles). Currently I oversee our company archives and manage our media website (ESPN Press Room). I also help out with PR efforts around our partnership with Special Olympics. I am a huge Red Sox fan and a supporter of all things Special Olympics.
Back to top button
Close