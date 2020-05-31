Miscellaneous
ESPN and ESPN2 Programming for Monday, June 1
Subject to Change
Times Listed are Eastern
|7 AM | GET UP! LIVE
|6AM | **GOLIC & WINGO LIVE (ALSO ON ESPNEWS)
|10 AM | FIRST TAKE LIVE
|10 AM | GET UP! ENCORE
|12 PM | SPORTSCENTER LIVE
|12 PM | FIRST TAKE ENCORE
|2 PM | NFL LIVE LIVE
|2 PM | UFC FIGHT NIGHT: WOODLEY vs BURNS MAIN CARD ENCORE
|3 PM | THE JUMP SAME DAY
|4:30 PM | FIRST TAKE EXTRA ENCORE
|3:30 PM | FIRST TAKE EXTRA SAME DAY
|5 PM | NFL LIVE ENCORE
|4 PM | JALEN & JACOBY SAME DAY
|6 PM | JALEN & JACOBY ENCORE
|4:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE SAME DAY
|6:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE ENCORE
|4:40 PM | AROUND THE HORN SAME DAY
|6:40 PM | AROUND THE HORN ENCORE
|5 PM | SPORTSCENTER LIVE
|7 – 11 PM | “LANCE” (PART 1 – 2) ENCORE
Episodes edited for language (TV-14-L)
|7 PM | PEYTON’S PLACES: THE EVOLUTION OF THE WIDE RECEIVER ENCORE
|11 PM | NFL LIVE ENCORE
|7:30 PM | MNF CLASSICS: 2019 SEATTLE vs SAN FRANCISCO
(In a back-and-forth battle of NFC West rivals, the Seahawks defeated the previously unbeaten (8-0) 49ers, 27-24, on a 42-yard field goal in overtime.)
|11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT LIVE
** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).