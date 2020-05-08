Miscellaneous
ESPN and ESPN2 Programming for Monday, May 11
Subject to Change
Times Listed are Eastern
|8 AM | GET UP! LIVE
|6AM | **GOLIC & WINGO LIVE (ALSO ON ESPNEWS)
|10 AM | FIRST TAKE LIVE
|10 AM | GET UP! ENCORE
|12 PM | SPORTSCENTER LIVE
|12 PM | FIRST TAKE ENCORE
|2 PM | NFL LIVE LIVE
|2 PM | ESPORTS: F1 SPANISH PRO EXHIBITION ENCORE
|3 PM | THE JUMP SAME DAY
|3 PM | ESPORTS: F1 VIRTUAL SPANISH GRAND PRIX ENCORE
|3:30 PM | FIRST TAKE EXTRA SAME DAY
|4:30 PM | FIRST TAKE EXTRA ENCORE
|4 PM | JALEN & JACOBY SAME DAY
|5 PM | NFL LIVE ENCORE
|4:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE SAME DAY
|6 PM | JALEN & JACOBY ENCORE
|4:40 PM | AROUND THE HORN SAME DAY
|6:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE ENCORE
|5 PM | SPORTSCENTER LIVE
|6:40 PM | AROUND THE HORN ENCORE
|7 PM | PEYTON’S PLACES: THE SUPER BOWL ENCORE
|7 – 9 PM | “THE LAST DANCE” (EPISODES 5 – 8) ENCORE
Episodes edited for language (TV-14-L)
|7:30 PM | PEYTON’S PLACES: BLAME GENERAL CUSTER FOR THE PATRIOTS’ DYNASTY ENCORE
|11 PM | NFL LIVE ENCORE
|8 PM | MNF CLASSICS: 2009 BUFFALO vs NEW ENGLAND
(Tom Brady threw two late fourth quarter touchdown passes for the Patriots in his first game back on the field after tearing his ACL a year earlier in the 2008 season opener.)
|10:30 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT LIVE
** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).