ESPN and ESPN2 Programming for Monday, May 11

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ESPN and ESPN2 Programming for Monday, May 11

Teri Couch 1 day ago

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Times Listed are Eastern

8 AM | GET UP!  LIVE 6AM | **GOLIC & WINGO  LIVE  (ALSO ON ESPNEWS)
10 AM | FIRST TAKE  LIVE 10 AM | GET UP!  ENCORE
12 PM | SPORTSCENTER  LIVE 12 PM | FIRST TAKE  ENCORE
2 PM | NFL LIVE  LIVE 2 PM | ESPORTS: F1 SPANISH PRO EXHIBITION   ENCORE
3 PM | THE JUMP  SAME DAY 3 PM | ESPORTS: F1 VIRTUAL SPANISH GRAND PRIX  ENCORE
3:30 PM | FIRST TAKE EXTRA  SAME DAY 4:30 PM | FIRST TAKE EXTRA  ENCORE
4 PM | JALEN & JACOBY  SAME DAY 5 PM | NFL LIVE  ENCORE
4:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE  SAME DAY 6 PM | JALEN & JACOBY  ENCORE
4:40 PM | AROUND THE HORN  SAME DAY 6:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE  ENCORE
5 PM | SPORTSCENTER  LIVE 6:40 PM | AROUND THE HORN  ENCORE
7 PM | PEYTON’S PLACES: THE SUPER BOWL  ENCORE 7 – 9 PM | “THE LAST DANCE” (EPISODES 5 – 8)  ENCORE
Episodes edited for language (TV-14-L)
7:30 PM | PEYTON’S PLACES: BLAME GENERAL CUSTER FOR THE PATRIOTS’ DYNASTY  ENCORE 11 PM | NFL LIVE  ENCORE
8 PM | MNF CLASSICS: 2009 BUFFALO vs NEW ENGLAND
(Tom Brady threw two late fourth quarter touchdown passes for the Patriots in his first game back on the field after tearing his ACL a year earlier in the 2008 season opener.)
10:30 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT  LIVE

** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).

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Teri Couch

It's been an amazing journey -- 38 years and counting! I began my career in affiliate marketing, moved to consumer marketing; and for the last 31 years have been part the Communications team (in a variety of roles). Currently I oversee our company archives and manage our media website (ESPN Press Room). I also help out with PR efforts around our partnership with Special Olympics. I am a huge Red Sox fan and a supporter of all things Special Olympics.
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