ESPN and ESPN2 Programming for Monday, May 18

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ESPN and ESPN2 Programming for Monday, May 18

Teri Couch 11 hours ago

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Times Listed are Eastern

7 AM | GET UP!  LIVE 6AM | **GOLIC & WINGO  LIVE  (ALSO ON ESPNEWS)
10 AM | FIRST TAKE  LIVE 10 AM | GET UP!  ENCORE
12 PM | SPORTSCENTER  LIVE 1 PM | FIRST TAKE  ENCORE
2 PM | NFL LIVE  LIVE 3 PM | UFC FIGHT NIGHT: OVEREEM vs HARRIS  ENCORE
3 PM | THE JUMP  SAME DAY 6 PM | JALEN & JACOBY  ENCORE
3:30 PM | FIRST TAKE EXTRA  SAME DAY 6:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE  ENCORE
4 PM | JALEN & JACOBY  SAME DAY 6:40 PM | AROUND THE HORN  ENCORE
4:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE  SAME DAY 7 – 11 PM | “THE LAST DANCE” (EPISODES 7 – 10)  ENCORE
Episodes edited for language (TV-14-L)
4:40 PM | AROUND THE HORN  SAME DAY 11 PM | NFL LIVE  ENCORE
5 PM | SPORTSCENTER  LIVE
7 PM | PEYTON’S PLACES: THE EVOLUTION OF COACHING  ENCORE
7:30 PM | PEYTON’S PLACES: THE LOMBARDI TROPHY  ENCORE
8 PM | MNF CLASSICS: 2018 KANSAS CITY vs DENVER
(In his MNF debut, Patrick Mahomes threw a pass with his left hand and led a game-winning drive as the Chiefs rallied for a 27-23 win against the rival Broncos.)
11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT  LIVE

** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).

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Teri Couch

It's been an amazing journey -- 38 years and counting! I began my career in affiliate marketing, moved to consumer marketing; and for the last 31 years have been part the Communications team (in a variety of roles). Currently I oversee our company archives and manage our media website (ESPN Press Room). I also help out with PR efforts around our partnership with Special Olympics. I am a huge Red Sox fan and a supporter of all things Special Olympics.
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