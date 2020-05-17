Miscellaneous
ESPN and ESPN2 Programming for Monday, May 18
Subject to Change
Times Listed are Eastern
|7 AM | GET UP! LIVE
|6AM | **GOLIC & WINGO LIVE (ALSO ON ESPNEWS)
|10 AM | FIRST TAKE LIVE
|10 AM | GET UP! ENCORE
|12 PM | SPORTSCENTER LIVE
|1 PM | FIRST TAKE ENCORE
|2 PM | NFL LIVE LIVE
|3 PM | UFC FIGHT NIGHT: OVEREEM vs HARRIS ENCORE
|3 PM | THE JUMP SAME DAY
|6 PM | JALEN & JACOBY ENCORE
|3:30 PM | FIRST TAKE EXTRA SAME DAY
|6:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE ENCORE
|4 PM | JALEN & JACOBY SAME DAY
|6:40 PM | AROUND THE HORN ENCORE
|4:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE SAME DAY
|7 – 11 PM | “THE LAST DANCE” (EPISODES 7 – 10) ENCORE
Episodes edited for language (TV-14-L)
|4:40 PM | AROUND THE HORN SAME DAY
|11 PM | NFL LIVE ENCORE
|5 PM | SPORTSCENTER LIVE
|7 PM | PEYTON’S PLACES: THE EVOLUTION OF COACHING ENCORE
|7:30 PM | PEYTON’S PLACES: THE LOMBARDI TROPHY ENCORE
|8 PM | MNF CLASSICS: 2018 KANSAS CITY vs DENVER
(In his MNF debut, Patrick Mahomes threw a pass with his left hand and led a game-winning drive as the Chiefs rallied for a 27-23 win against the rival Broncos.)
|11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT LIVE
** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).