ESPN and ESPN Programming Schedule for Tuesday, June 16

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ESPN and ESPN Programming Schedule for Tuesday, June 16

Photo of Teri Couch Teri Couch 58 seconds ago

SUBJECT TO CHANGE
TIMES LISTED ARE EASTERN

 

5:30 AM | KBO LEAGUE: KIWOOM HEROES vs LOTTE GIANTS  LIVE 6 AM | GOLIC & WINGO  LIVE (Also on ESPNEWS)
8:30 AM | GET UP!  LIVE 10 AM | GET UP!  ENCORE
10:30 AM | FIRST TAKE  LIVE 12 PM | FIRST TAKE  ENCORE
12:30 PM | SPORTSCENTER  LIVE 2 PM | KBO LEAGUE: KIWOOM HEROES vs LOTTE GIANTS  ENCORE
2 PM | NFL LIVE  LIVE 5 PM | FIRST TAKE EXTRA  ENCORE
3 PM | THE JUMP  SAME DAY 5:30 PM | MAX on BOXING  LIVE
3:30 PM | FIRST TAKE EXTRA  SAME DAY 6 PM – 12 AM | ESPORTS: NBA 2K LEAGUE: THE TIPOFF  LIVE
4 PM | JALEN & JACOBY  SAME DAY
4:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE  SAME DAY
4:40 PM | AROUND THE HORN  SAME DAY
5 PM | SPORTSCENTER  LIVE
8 PM | TOP RANK BOXING: GREER vs PLANIA  MAIN CARD  LIVE
11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT  LIVE

** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).

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Teri Couch

It's been an amazing journey -- 38 years and counting! Currently I oversee our company archives and manage our media website (ESPN Press Room). I also help out with PR efforts around our partnership with Special Olympics. I am a huge Red Sox fan and a supporter of all things Special Olympics.
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