Miscellaneous
ESPN and ESPN Programming Schedule for Tuesday, June 16
SUBJECT TO CHANGE
TIMES LISTED ARE EASTERN
|5:30 AM | KBO LEAGUE: KIWOOM HEROES vs LOTTE GIANTS LIVE
|6 AM | GOLIC & WINGO LIVE (Also on ESPNEWS)
|8:30 AM | GET UP! LIVE
|10 AM | GET UP! ENCORE
|10:30 AM | FIRST TAKE LIVE
|12 PM | FIRST TAKE ENCORE
|12:30 PM | SPORTSCENTER LIVE
|2 PM | KBO LEAGUE: KIWOOM HEROES vs LOTTE GIANTS ENCORE
|2 PM | NFL LIVE LIVE
|5 PM | FIRST TAKE EXTRA ENCORE
|3 PM | THE JUMP SAME DAY
|5:30 PM | MAX on BOXING LIVE
|3:30 PM | FIRST TAKE EXTRA SAME DAY
|6 PM – 12 AM | ESPORTS: NBA 2K LEAGUE: THE TIPOFF LIVE
|4 PM | JALEN & JACOBY SAME DAY
|4:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE SAME DAY
|4:40 PM | AROUND THE HORN SAME DAY
|5 PM | SPORTSCENTER LIVE
|8 PM | TOP RANK BOXING: GREER vs PLANIA MAIN CARD LIVE
|11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT LIVE
** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).