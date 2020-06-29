Miscellaneous
ESPN and ESPN2 Programming for Tuesday, June 30
SUBJECT TO CHANGE
TIMES LISTED ARE EASTERN
|5:30 AM | KBO LEAGUE: DOOSAN BEARS vs KIWOOM HEROES LIVE
|6 AM | GOLIC & WINGO LIVE (**ALSO ON ESPNEWS)
|8:30 AM | GET UP! LIVE
|10 AM | GET UP! ENCORE
|10:30 AM | FIRST TAKE LIVE
|12 PM | FIRST TAKE ENCORE
|12:30 PM | SPORTSCENTER LIVE
|2 PM | SPORTSCENTER ENCORE
|2 PM | NFL LIVE LIVE
|3 PM | NFL LIVE ENCORE
|3 PM | THE JUMP LIVE
|4 PM | THE JUMP ENCORE
|4 PM | JALEN & JACOBY SAME DAY
|5 PM | FIRST TAKE EXTRA SAME DAY
|4:20 | HIGHLY QUESTIONABLE SAME DAY
|5:30 PM | MAX ON BOXING LIVE
|4:40 | AROUND THE HORN SAME DAY
|6 PM | JALEN & JACOBY ENCORE
|5 PM | SPORTSCENTER LIVE
|6:20 | HIGHLY QUESTIONABLE ENCORE
|7:30 PM | ESPN FILMS – BLACKFEET BOXING: NOT INVISIBLE
(A film about fighting—for respect, identity and acknowledgment. There are no scorecards or knockouts. In a state where 73 indigenous women were missing or murdered in the previous two years, the prize at the Blackfeet Boxing Club is far more vital: survival.)
|6:40 | AROUND THE HORN ENCORE
|8 PM | TOP RANK BOXING: SAUCEDO vs FREDRICKSON MAIN CARD LIVE
|7 PM | ESPORTS: NBA 2K LEAGUE LIVE
|11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT LIVE
|11 PM | NFL LIVE ENCORE
** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).