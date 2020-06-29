ESPN and ESPN2 Programming for Tuesday, June 30

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ESPN and ESPN2 Programming for Tuesday, June 30

Photo of Teri Couch Teri Couch 2 hours ago

SUBJECT TO CHANGE
TIMES LISTED ARE EASTERN

5:30 AM | KBO LEAGUE: DOOSAN BEARS vs KIWOOM HEROES  LIVE 6 AM | GOLIC & WINGO  LIVE  (**ALSO ON ESPNEWS)
8:30 AM | GET UP!  LIVE 10 AM | GET UP!  ENCORE
10:30 AM | FIRST TAKE  LIVE 12 PM | FIRST TAKE  ENCORE
12:30 PM | SPORTSCENTER  LIVE 2 PM | SPORTSCENTER  ENCORE
2 PM | NFL LIVE  LIVE 3 PM | NFL LIVE  ENCORE
3 PM | THE JUMP LIVE 4 PM | THE JUMP  ENCORE
4 PM | JALEN & JACOBY  SAME DAY 5 PM | FIRST TAKE EXTRA  SAME DAY
4:20 | HIGHLY QUESTIONABLE  SAME DAY 5:30 PM | MAX ON BOXING  LIVE
4:40 | AROUND THE HORN  SAME DAY 6 PM | JALEN & JACOBY  ENCORE
5 PM | SPORTSCENTER  LIVE 6:20 | HIGHLY QUESTIONABLE  ENCORE
7:30 PM | ESPN FILMS – BLACKFEET BOXING: NOT INVISIBLE
(A film about fighting—for respect, identity and acknowledgment. There are no scorecards or knockouts. In a state where 73 indigenous women were missing or murdered in the previous two years, the prize at the Blackfeet Boxing Club is far more vital: survival.)
 6:40 | AROUND THE HORN  ENCORE
8 PM | TOP RANK BOXING: SAUCEDO vs FREDRICKSON  MAIN CARD  LIVE 7 PM | ESPORTS: NBA 2K LEAGUE  LIVE
11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT  LIVE 11 PM | NFL LIVE  ENCORE

** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).

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Teri Couch

It's been an amazing journey -- 38 years and counting! Currently I oversee our company archives and manage our media website (ESPN Press Room). I also help out with PR efforts around our partnership with Special Olympics. I am a huge Red Sox fan and a supporter of all things Special Olympics.
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