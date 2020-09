ESPN Commemorates Hispanic Heritage Month with Special Programming

ESPN Hispanic Heritage Month Schedule

Tonight, Tuesday, September 15, marks the beginning of Hispanic Heritage Month, and ESPN will kick off a full slate of dedicated original content and programming built around the theme, “Somos,” to highlight the contributions of Latinos in sports. Hispanic Heritage Month-themed programming includes a mix of live events, as well as original content that will air across ESPN networks throughout the month. In addition, as part of a season-long music collaboration announced earlier with Grammy Award-winning producer DJ Khaled for Monday Night Football, DJ Khaled will also select a song specifically celebrating Hispanic Heritage Month for the Chargers-Saints game on Monday, Oct. 12.

Original Content

UFC Ultimate Knockouts: Hispanic Heritage Month, a UFC-produced four-part special featuring some of the biggest Latino names in MMA, will kick off ESPN’s Hispanic Heritage Month-themed programming. The 30-minute special will feature a deep list of former champions, contenders and stars in their most memorable performances, including Cain Velasquez, Henry Cejudo, Jorge Masvidal, Nate Diaz, Yoel Romero, and Tony Ferguson, among others. The first episode, UFC Ultimate Knockouts: Hispanic Heritage Month – KOs from Mexico airs Tuesday, Sept. 15 at 11 p.m. ET on ESPN2, and Thursday, Sept. 17 at 11:30 p.m. ET on ESPN Deportes. Schedule.

UFC will also offer fans UFC – Hispanic Heritage Month apparel available at UFCStore.com. A percentage of profits from sales of the apparel will benefit a national Hispanic nonprofit organization. Numerous UFC athletes of Hispanic and Latino heritage will compete during events that fall within this window.

The 3 Knockdown Rule on ESPN+: “The Latino Legacy”, the next episode of The 3 Knockdown Rule hosted by television personality and boxing aficionado Mario Lopez and ESPN boxing writer Steve Kim, is available to stream now exclusively on ESPN+. Celebrating Hispanic Heritage Month, with a special guest appearance by boxing legend Oscar De La Hoya, Lopez and Kim pay tribute to the generations of Hispanic boxers who have positively influenced and enriched the sport loved by all “Latinos”. Lopez and Kim examine the legacies of Campeones de la Pelea (fight champions) like Julio Cesar Chavez, Roberto Duran, and modern-day stars such as Saúl “Canelo” Álvarez and Ryan Garcia, while De La Hoya reveals the real chisme (gossip) behind some of his most significant bouts.

Video:

De La Hoya reveals what Floyd Mayweather Sr. told him at the end of his prolific bout with Floyd Mayweather Jr.

De La Hoya discusses the old school mentality of the boxers from yesteryear, and why winning the belt meant more back then.

Password: promo

Somos El Paso Strong (Wed, 9/23 at 11:30 p.m. ET, ESPN Deportes): a 30-minute documentary on El Paso Fusion, a youth soccer team comprised of 10 to11-year-old girls, who were selling snacks outside of a local Walmart on Aug. 3, 2019 to help pay for their first out-of-state tournament. In an instant, their lives changed forever when a man targeting Hispanics committed one of the worst mass shootings in American history. El Paso Strong follows EP Fusion for the next full year as its coaches and players try to recover and rebuild their lives.

Greenland: Hosted by ESPN Deportes’ Andrés Agulla, Greenland is a four-part series produced by ESPN Originals that highlights some of the most exotic and inaccessible soccer fields on earth.

Episode 1 (Fri, 9/25, 8 p.m. ET, ESPN Deportes) : First, we travel to Jujuy, a region whose culture remains largely disconnected from the rest of Jujuy is the most climatically diverse province in the country, yet grass does not grow naturally in these parts. Nevertheless, Club Independencia is a truly unique space, a meeting spot for the entire community. Next, we travel to Tijuquinha, a community that borders the Barra da Tijuca region in Brazil. More than 20,000 people co-exist here in an environment complicated by overcrowding. In this setting, the neighborhood’s epicenter is a dirt field.

: First, we travel to Jujuy, a region whose culture remains largely disconnected from the rest of Jujuy is the most climatically diverse province in the country, yet grass does not grow naturally in these parts. Nevertheless, Club Independencia is a truly unique space, a meeting spot for the entire community. Next, we travel to Tijuquinha, a community that borders the Barra da Tijuca region in Brazil. More than 20,000 people co-exist here in an environment complicated by overcrowding. In this setting, the neighborhood’s epicenter is a dirt field. Episode 2 (Fri, 10/2, 8 p.m. ET, ESPN Deportes) : For the second episode, we travel to the Archipelago of San Bernardo in Colombia, where we find Santa Cruz del Islote, a floating town in the middle of Paradise. Approximately 800 people live there on less than one hectare, making it the most densely populated island in the world. In this setting, imagination is the greatest impetus. We conclude in Xochimilco in Mexico City, where soccer poses an unbelievable challenge with a pitch atop a volcano, in the Field of the Gods.

: For the second episode, we travel to the Archipelago of San Bernardo in Colombia, where we find Santa Cruz del Islote, a floating town in the middle of Paradise. Approximately 800 people live there on less than one hectare, making it the most densely populated island in the world. In this setting, imagination is the greatest impetus. We conclude in Xochimilco in Mexico City, where soccer poses an unbelievable challenge with a pitch atop a volcano, in the Field of the Gods. Episode 3 (Fri, 10/9, 8 p.m. ET, ESPN Deportes): For the third and last episode, Greenland makes a special stop at Machu Picchu, Peru. This is the story of a sacred place and its ties to soccer. Episode 3 concludes in Buenos Aires, Argentina, where we visit the Victoriano Arenas Stadium, where fans co-exist surrounded by El Riachuelo River, also known as Matanza River, one of the most polluted rivers in Latin America.

Live World Championship Boxing Event

On Saturday, Oct 17, 2020 (ESPN and ESPN Deportes, 10 p.m. ET), Teofimo Lopez will take on WBO/WBA/WBC Franchise world champion Vasiliy “Loma” Lomachenko, in what will be the biggest fight of his young career. Last December, Lopez made history when he became the first boxer of Honduran descent to win a world title as he defeated Richard Commey to win the IBF lightweight world title.

As a lead up to Lomachenko-Lopez, ESPN will air Blood, Sweat & Tears: Lomachenko vs. Lopez, a two-part series that will feature both boxers’ camps leading up to the big day. The two-part series will air on ESPN, Friday, Oct 9 p.m., ET and Sunday, Oct. 11 at 9 p.m. ET.

Digital

Who is the Latino face of MLB? That is the question ESPNDeportes.com and FiveThirtyEight sought answer. To determine this, ESPN polled 30 MLB writers, analysts, contributors and insiders, factored a combination of stats, social media score and Google trend score and ranked them. Subsequently, FiveThirtyEight worked on a formula to determine which MLB Latino superstar should be crowned “El Rostro Latino de Béisbol” (the Latino Face of Baseball). The winner will be revealed Friday, Oct. 2 on ESPN Deportes’ SportsCenter.

Additional Storytelling: Celebratory vignettes will air across ESPN Deportes and appear on digital and social platforms.

Somos #21: Roberto Clemente : Voiced by Latin Grammy winner Residente, the feature explores the significance of #21 to Puerto Rican – and other Latin American – players in the Big Leagues. Many current and former peloteros chose not to use it as a tribute to Roberto Clemente. The Pirates are the only team to have that jersey retired, while others use it as a way to honor his legacy.

: Voiced by Latin Grammy winner Residente, the feature explores the significance of #21 to Puerto Rican – and other Latin American – players in the Big Leagues. Many current and former peloteros chose not to use it as a tribute to Roberto Clemente. The Pirates are the only team to have that jersey retired, while others use it as a way to honor his legacy. Somos Acereros: An animated short feature dissecting how the Pittsburgh Steelers have become one of the most beloved teams south of the border.

An animated short feature dissecting how the Pittsburgh Steelers have become one of the most beloved teams south of the border. Somos Nación Raiders : Raiders Nation should be known as Nación Raiders due to its long history with Hispanics, on and off the field. From Super Bowl-winning Latino players, Jim Plunkett and Tom Flores, to super fans Carlos Santana and George Lopez, Latino Raider fans are among the most passionate, boisterous and loyal fans in the NFL.

: Raiders Nation should be known as Nación Raiders due to its long history with Hispanics, on and off the field. From Super Bowl-winning Latino players, Jim Plunkett and Tom Flores, to super fans Carlos Santana and George Lopez, Latino Raider fans are among the most passionate, boisterous and loyal fans in the NFL. Somos El Rostro de Grandes Ligas : ESPN Deportes’ Latino Face of Baseball winner will be unveiled on SportsCenter Thur., Oct 1.

: ESPN Deportes’ Latino Face of Baseball winner will be unveiled on SportsCenter Thur., Oct 1. Somos NFL: An animated feature reviewing the history of the NFL’s broadcasts in Spanish in the U.S. and Latin America, which helped reap a new generation of hardcore fans across the continent.

Para compartir

15 de septiembre del 2020

Programación especial de ESPN para el Mes de la Herencia Hispana

ESPN conmemora el Mes de la Herencia Hispana con programación especial

Hoy, martes 15 de septiembre, marca el comienzo del Mes de la Herencia Hispana, e ESPN presentará una programación completa con contenido original basado en el concepto “Somos” para destacar el aporte de los latinos al mundo de los deportes. La programación del Mes de la Herencia Hispana incluye una combinación de eventos en vivo, así como contenido original que se transmitirá en todas las plataformas de ESPN durante todo el mes. Además, como se anunció ayer, como parte de una colaboración musical para toda la temporada de Monday Night Football, el productor y ganador de un premio Grammy DJ Khaled también seleccionará una canción específica en honor al Mes de la Herencia Hispana para el partido de los Chargers-Saints el lunes 12 de octubre.

Contenido original

UFC Ultimate Knockouts: El programa especial Mes de la Herencia Hispana, dividido en cuatro partes y producido por UFC, incluye algunos de los nombres latinos más destacados de MMA y comenzará la programación temática del Mes de la Herencia Hispana de ESPN. Este especial de 30 minutos incluirá una lista destacada de excampeones, retadores y estrellas en sus peleas más memorables, entre ellos Cain Velasquez, Henry Cejudo, Jorge Masvidal, Nate Diaz, Yoel Romero y Tony Ferguson. El primer episodio, “UFC Ultimate Knockouts: Hispanic Heritage Month – KOs from Mexico” se transmite hoy martes 15 de septiembre a las 11 p.m. ET por ESPN2, y el jueves 17 de septiembre por ESPN Deportes a las 11:30 p.m. ET. Programación completa.

Asimismo, UFC ofrecerá a los fans prendas de vestir de UFC bajo la temática Mes de la Herencia Hispana, disponibles en la tienda UFCStore.com. Un porcentaje de las ganancias provenientes de las ventas de estos artículos se destinará a una organización hispana nacional sin fines de lucro. Los eventos de UFC durante el mes incluirán varios atletas hispanos que compiten en UFC.

The 3 Knockdown Rule en ESPN+: “The Latino Legacy”, el próximo episodio de The 3 Knockdown Rule, presentado por el actor y aficionado al boxeo Mario Lopez y el reportero de boxeo de ESPN Steve Kim, ya está disponible vía streaming en exclusivo por ESPN+. Lopez y Kim celebrarán el Mes de la Herencia Hispana con la presentación de un invitado especial, la leyenda del boxeo Oscar De La Hoya, para rendir tributo a las generaciones de boxeadores hispanos que han contribuido y enriquecido el deporte favorito de todos los “latinos”. Lopez y Kim analizarán el legado de Campeones de la Pelea como Julio César Chávez, Roberto Durán y las nuevas estrellas Saúl “Canelo” Álvarez y Ryan García; por su parte, De La Hoya revelará los verdaderos chismes detrás de algunos de sus encuentros más recordados.

Video:

De La Hoya revela qué le dijo Floyd Mayweather Sr. al final de su prolífica pelea con Floyd Mayweather Jr.

De La Hoya habla de la mentalidad de la vieja escuela de los boxeadores del pasado, y por qué ganar el cinturón revestía más importancia en esos días.

Contraseña: promo

Somos El Paso (miércoles, 23 de Sept., 11:30 p.m. ET, ESPN Deportes): Documental de 30 minutos sobre El Paso Fusion, un equipo futbolístico juvenil conformado por jugadoras de 10 y 11 años, quienes el 3 de agosto de 2019 estaban vendiendo golosinas afuera de una tienda Walmart para ayudar a pagar por su primer torneo de fútbol. En un instante, sus vidas cambiaron para siempre cuando un hombre armado cometió uno de los peores tiroteos masivos de la historia de EE. UU. dirigido a hispanos. El Paso Strong sigue a EP Fusion durante todo el siguiente año para documentar cómo sus entrenadores y jugadoras intentan recuperarse del trágico ataque y reconstruir sus vidas.

Greenland: La serie que nos enseñará los campos de fútbol más exóticos e inhóspitos del planeta tierra. Una visita a la igualdad absoluta que genera el fútbol y la esperanza por practicarlo inclusive, donde parece imposible. Greenland, la nueva serie documental de ESPN Originals. En su primera temporada, nuestro escenario será Latinoamérica. Episodios:

Episodio 1 (viernes 25 de sept., 8 p.m. ET, ESPN Deportes) : En la primera entrega de la serie que nos enseñará los campos de fútbol más exóticos e inhóspitos del planeta tierra, primero viajamos a Jujuy. Un sitio con una cultura que poco tiene que ver con el resto de Argentina. La provincia con mayor diversidad climática de este país, en un área donde el césped no crece naturalmente. Sin embargo, el Club Independencia cuenta con un espacio verdaderamente único. Un punto de encuentro para toda la comunidad. Luego llegará el turno de viajar a Brasil, para conocer un campo de juego que probablemente sea una especie en extinción en el fútbol Carioca: un campo de tierra. Tijuquinha es una comunidad pacífica, que limita con la región de Barra da Tijuca. Aquí conviven más de 20 mil personas, donde el epicentro del barrio es un campo de tierra.

: En la primera entrega de la serie que nos enseñará los campos de fútbol más exóticos e inhóspitos del planeta tierra, primero viajamos a Jujuy. Un sitio con una cultura que poco tiene que ver con el resto de Argentina. La provincia con mayor diversidad climática de este país, en un área donde el césped no crece naturalmente. Sin embargo, el Club Independencia cuenta con un espacio verdaderamente único. Un punto de encuentro para toda la comunidad. Luego llegará el turno de viajar a Brasil, para conocer un campo de juego que probablemente sea una especie en extinción en el fútbol Carioca: un campo de tierra. Tijuquinha es una comunidad pacífica, que limita con la región de Barra da Tijuca. Aquí conviven más de 20 mil personas, donde el epicentro del barrio es un campo de tierra. Episodio 2 (viernes 2 de octubre, 8 p.m. ET, ESPN Deportes) : En el segundo episodio viajamos a Colombia, al Archipiélago de San Bernardo, para toparnos con Santa Cruz del Islote, un pueblo flotante en medio del Paraíso. Allí conviven aproximadamente 800 personas, en menos de una hectárea, un record mundial. En este contexto, la imaginación es el mayor estímulo. El segundo episodio cierra con México, un escenario y un increíble desafío que el deporte le plantea a la naturaleza, una cancha de fútbol en la cima de un volcán, El campo de los Dioses. Una tierra bañada de historia, con antecesores que marcaron a fuego la identidad de este pueblo. Un contexto natural, que invita a jugar.

: En el segundo episodio viajamos a Colombia, al Archipiélago de San Bernardo, para toparnos con Santa Cruz del Islote, un pueblo flotante en medio del Paraíso. Allí conviven aproximadamente 800 personas, en menos de una hectárea, un record mundial. En este contexto, la imaginación es el mayor estímulo. El segundo episodio cierra con México, un escenario y un increíble desafío que el deporte le plantea a la naturaleza, una cancha de fútbol en la cima de un volcán, El campo de los Dioses. Una tierra bañada de historia, con antecesores que marcaron a fuego la identidad de este pueblo. Un contexto natural, que invita a jugar. Episodio 3 (viernes 9 de octubre, 8 p.m. ET): Junto con Andrés Agulla llegamos al tercer episodio de Greenland, donde en esta oportunidad haremos una parada muy especial en Perú, Machu Picchu. Esta es la historia de un sitio sagrado y su relación con el fútbol. Los últimos descendientes del Imperio Inca cuentan con tradiciones muy especiales que mantienen vivas en la práctica de este deporte. Finalmente, volveremos a Argentina y en los suburbios de Buenos Aires, nos encontramos con el Estadio de Victoriano Arenas, una cancha rodeada por el rio Riachuelo, uno de los ríos con los niveles más altos de contaminación en Latinoamérica.

Evento en vivo del Campeonato Mundial de Boxeo

El sábado 17 de octubre de 2020 (en ESPN e ESPN Deportes, 10 p.m. ET), Teófimo López se enfrentará al campeón mundial de la franquicia WBO/WBA/WBC, Vasiliy “Loma” Lomachenko, en lo que será la pelea más relevante de su joven carrera. El pasado mes de diciembre, López hizo historia cuando se convirtió en el primer boxeador hondureño en ganar un título mundial al derrotar a Richard Commey y erigirse como campeón mundial de peso ligero de la IBF.

Antes del encuentro Lomachenko-López, ESPN y ESPN Deportes transmitirán “Blood, Sweat & Tears: Lomachenko vs. Lopez”, una serie en dos partes que mostrará a ambos contendientes en sus entrenamientos previos al gran día. La serie de dos partes se transmitirá en ESPN el viernes 9 de octubre a las 9 p.m. ET y el domingo 11 de octubre a las 9 p.m. ET.

Medios digitales ¿Quién es el rostro latino de MLB? Esa es la pregunta que ESPNDeportes.com y FiveThirtyEight querían responder. Para encontrar la respuesta, ESPN reunió a 30 redactores, analistas, colaboradores y expertos de MLB, evaluó diferentes estadísticas, puntajes de las redes sociales y de las tendencias en Google, y las clasificó. Luego, FiveThirtyEight trabajó en una fórmula para determinar qué superestrella latina de MLB debía ser coronada como “El Rostro Latino de Béisbol”. El ganador se anunciará el 2 de octubre en SportsCenter por ESPN Deportes.

Contenido adicional disponible a través de las plataformas de televisión y digitales de ESPN Deportes, incluye:

Somos #21: Roberto Clemente : Narrado por Residente, ganador de varios Latin Grammy, el reportaje especial explora la importancia del número 21 para los puertorriqueños y otros jugadores latinoamericanos en las Grandes Ligas. Muchos peloteros actuales y pasados optaron por no usarlo, para rendirle honor a Roberto Clemente. Los Pirates es el único equipo que dejó de usar la camiseta, mientras que los demás la usan como una manera de rendirle homenaje a su legado.

: Narrado por Residente, ganador de varios Latin Grammy, el reportaje especial explora la importancia del número 21 para los puertorriqueños y otros jugadores latinoamericanos en las Grandes Ligas. Muchos peloteros actuales y pasados optaron por no usarlo, para rendirle honor a Roberto Clemente. Los Pirates es el único equipo que dejó de usar la camiseta, mientras que los demás la usan como una manera de rendirle homenaje a su legado. Somos Acereros : Un corto animado que analiza cómo los Pittsburgh Steelers se han convertido en uno de los equipos más queridos al sur de la frontera.

Un corto animado que analiza cómo los Pittsburgh Steelers se han convertido en uno de los equipos más queridos al sur de la frontera. Somos Nación Raiders : Raiders Nation debería llamarse Nación Raiderspor su larga trayectoria con los hispanos, tanto dentro como fuera del campo de juego. Desde Jim Plunkett y Tom Flores, jugadores latinos ganadores del Super Bowl, hasta los superfans Carlos Santana y George Lopez, los aficionados latinos de los Raiders se cuentan entre los más apasionados, clamorosos y leales seguidores del NFL.

: Raiders Nation debería llamarse Nación Raiderspor su larga trayectoria con los hispanos, tanto dentro como fuera del campo de juego. Desde Jim Plunkett y Tom Flores, jugadores latinos ganadores del Super Bowl, hasta los superfans Carlos Santana y George Lopez, los aficionados latinos de los Raiders se cuentan entre los más apasionados, clamorosos y leales seguidores del NFL. Somos El Rostro de Grandes Ligas : El jueves 1.° de octubre se descubrirá el ganador de El Rostro Latino del Béisbol de ESPN Deportes en SportsCenter.

: El jueves 1.° de octubre se descubrirá el ganador de El Rostro Latino del Béisbol de ESPN Deportes en SportsCenter. Somos NFL: Una mirada animada a la historia de las transmisiones en español del NFL en EE. UU. y Latinoamérica, ayudando a crear una nueva generación de fans acérrimos en todo el continente.

