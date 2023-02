The 2023 Caribbean Series Exclusively on ESPN Deportes & ESPN+

ESPN Deportes and ESPN+ will serve as home to the 2023 Caribbean Series from Caracas, Venezuela, starting Thursday, Feb. 2, through Feb. 10. Live coverage begins with four games featuring Cuba vs. Curacao (10:30 a.m. ET), México vs. Dominican Republic (3p.m. ET), Colombia vs. Puerto Rico (3 p.m. ET). At 7 p.m. ET, host country, Venezuela, opens against Panamá.

In its 65th edition, the Caribbean Series has served as a platform to showcase the best competition of winter league baseball from Latin America. The traditional representatives of the Dominican Republic, Puerto Rico, México, and Venezuela will be joined by the winner of the Colombian league (champion of the 2022 tournament) and teams from Panamá, Cuba and Curaçao (participating for the 1st time).

ESPN Deportes’ commentator lineup will feature Ernesto Jerez, Carolina Guillén and Jorge Eduardo Sánchez on the play-by-play, alongside Luis Alfredo Álvarez, Orlando “El Duque” Hernández, and Ismael “Rocket” Valdéz on the analysis. ESPN Deportes’ baseball insider Enrique Rojas will provide reports throughout the tournament.

Who’s Who in the 2023 Caribbean Series

Venezuela (Leones de Caracas)

21 Venezuelan league championships (most all time); 2-time Caribbean Series champion (tied for most by Venezuelan team).

They arrive in this Caribbean Series seeking their first title since 2009 (Tigres de Aragua), and their 3rd title in their home turf (Magallanes in 1970 and Leones in 2006).

Puerto Rico (Indios de Mayagüez)

Second winningest team in Puerto Rican League history with 19 championships (Criollos de Caguas has 20).

Ended a 10-season drought without lifting the local trophy (2013-2014).

17th Caribbean Series appearance, tied with Criollos de Caguas for the most appearances by Puerto Rican teams.

Tied for 3rd most appearances in tournament history, only surpassed by Tigres del Licey (20) and Águilas Cibaeñas (19)

Mexico (Cañeros Los Mochis)

3rd Caribbean Series appearance.

They have won 4 Mexican League titles, but one of those was a year that the Caribbean Series was not played (1969).

This will be their 1st Caribbean Series appearance in Venezuela (the previous 2 were in Puerto Rico).

Colombia (Vaqueros de Monteria)

2nd Caribbean Series appearance, which ties the Caimanes de Barranquilla for the most participations by a Colombian team.

Current defending champions, Caimaners de Barranquilla won last year.

Seeks to be first country to win back-to-back tournaments since México (2017 and 2018).

Panama (Federales of Chiriquí)

Participating in Caribbean Series for 2nd time; finished 4th in the 2021 edition in México.

Participating in their 5th straight Caribbean Series after not having participated since they hosted the tournament in 1960.

Seeking to become the 3rd team other than Panama to win the tournament (Toros de Herrera in 2019, Carta Vieja in 1950).

Cuba (Agriculatores)

Team was formed after the merger of the Leñadores de Las Tunas and Alazanes de Granma.

Participating in Caribbean Series for 1st time since 2019 and will be seeking first title since 2015 (Vegueros de Pinar del Río won in Puerto Rico).

Curacao (WildCats KJ74)

Making its first Caribbean Series appearance

Curaçao seeks become the 2nd team to win the Caribbean Series in their inaugural appearance (Panama did it in 2019).

Schedule (ET)

Date Time ET Game Platform Thurs., Feb 2 10:30 AM Cuba vs. Curacao ESPN Deportes, ESPN+ 2:00 PM Colombia vs. Puerto Rico ESPN + 3:00 PM Mexico vs. Dominican Rep. ESPN Deportes, ESPN+ 7:00 PM Venezuela vs. Panama ESPN Deportes, ESPN+ Fri., Feb 3 1:00 PM Panamá vs. Colombia ESPN + 2:30 PM Dominican Rep. vs. Cuba ESPN Deportes, ESPN+ 6:00 PM Curacao vs. Mexico ESPN + 7:30 PM Puerto Rico vs Venezuela ESPN Deportes, ESPN+ Sat., Feb 4 10:30 AM Curacao VS. Panamá ESPN Deportes, ESPN+ 2:00 PM Puerto Rico vs. Dominican Rep. ESPN Deportes, ESPN+ 3:00 PM Colombia vs. Mexico ESPN + 7:30 PM Cuba vs. Venezuela ESPN Deportes, ESPN+ Su., Feb 5 1:00 PM Colombia vs. Curacao ESPN + 2:30 PM Mexico vs. Dominican Rep. ESPN + 6:00 PM Puerto Rico vs. Panama ESPN + 7:30 PM Dominican Rep. vs. Venezuela ESPN Deportes, ESPN+ Mon., Feb 6 10:30 AM Cuba vs. Colombia ESPN Deportes, ESPN+ 2:00 PM Dominican Rep. vs Panama ESPN + 3:00 PM Curacao vs. Puerto Rico ESPN Deportes, ESPN+ 7:30 PM Mexico vs. Venezuela ESPN Deportes, ESPN+ Tue., Feb 7 1:00 PM Cuba vs. Puerto Rico ESPN + 2:30 PM Panamá vs Mexico ESPN Deportes, ESPN+ 6:00 PM Colombia vs. Dominican Rep. ESPN Deportes, ESPN+ 7:30 PM Venezuela vs. Curacao ESPN + Wed., Feb 8 10:30 AM Panamá vs. Cuba ESPN Deportes, ESPN+ 2:00 PM Curacao vs. Dominican Rep. ESPN + 3:00 PM Puerto Rico vs. Mexico ESPN Deportes, ESPN+ 7:30 PM Venezuela vs. Colombia ESPN Deportes, ESPN+ Thurs., Feb 9 3:30 PM Semifinal B ESPN Deportes, ESPN+ 7:30 PM Semifinal A ESPN Deportes, ESPN+ Fri., Feb 10 2:30 PM 3rd place ESPN Deportes, ESPN+ 7:30 PM Final ESPN Deportes, ESPN+

———————————————————————————————-

Jueves 27 de enero de 2022

La Serie del Caribe 2023 Arranca por ESPN Deportes, ESPN+

Cobertura en vivo del jueves 2 al viernes 10 de febrero

ESPN Deportes y ESPN+ ofrecerán cobertura exclusiva en vivo de la Serie del Caribe 2023 desde Caracas, Venezuela, a partir de mañana jueves 2 de febrero. La cobertura comienza con cuatro partidos: Cuba vs. Curazao (10:30 a.m. ET), México vs. Rep. Dominicana (3p.m. ET), Colombia vs. Puerto Rico (3 p.m. ET) y Venezuela abre contra Panamá a las 7 p.m. ET.

En su 65ta edición, la Serie del Caribe ha servido como plataforma para exhibir la mejor competencia de béisbol de la liga invernal de América Latina. Los países tradicionales del torneo – Rep. Dominicana, Puerto Rico, México, y Venezuela recibieron a Colombia (campeón actual) y equipos de Panamá, Cuba y Curazao (participando por primera vez).

El equipo de comentaristas de ESPN Deportes para la Serie del Caribe 2023 estará integrado por: Ernesto Jerez, Carolina Guillén y Jorge Eduardo Sánchez en jugada-a-jugada, junto a Luis Alfredo Álvarez y los exjugadores de las Grandes Ligas, Orlando “El Duque” Hernández e Ismael “Rocket” Valdéz, en el análisis. Enrique Rojas, experto en béisbol de ESPN e ESPN Deportes, estará reportando durante todo el torneo desde el terreno de juego.

¿Quién es quién en la Serie del Caribe?

República Dominicana (Tigres de Licey)

20ma aparición en Serie del Caribe; 23 títulos de la Liga de República Dominicana (récord).

Es el máximo ganador en la historia de la Serie del Caribe con 10.

Busca 1er título en 15 años, tras ganar el torneo en 2008 (en Santiago, Rep. Dominicana).

Ha sido el representante de República Dominicana en las últimas 6 ediciones del torneo celebradas en la capital de Venezuela. (1970, 1973, 1977, 1983, 2002 y 2023).

Puerto Rico (Indios de Mayagüez)

Es el 2do equipo más ganador del torneo puertorriqueño con 19 campeonatos (Criollos de Caguas, 20).

Terminó una sequía de 10 temporadas sin levantar el trofeo local (2013-2014).

17ma participación en la Serie del Caribe. Iguala a Criollos de Caguas por el récord de apariciones entre equipos de Puerto Rico. Empatado en el 3er lugar histórico, solo superado por Tigres del Licey (20) y Águilas Cibaeñas (19).

Busca ganar 1er título para Puerto Rico desde 2018 (Criollos de Caguas) y el 17mo para el país (2do mayor ganador en la historia).

México (Cañeros Los Mochis)

3ra participación en Serie del Caribe; ha ganado 4 títulos de LMP pero hubo un año que no se jugó Serie del Caribe (1969).

Fueron subcampeones de la Serie del Caribe del 1984 en San Juan, Puerto Rico (Águilas del Zulia quedaron campeones).

Esta será su 1ra participación en una Serie del Caribe en Venezuela (las 2 anteriores fueron en Puerto Rico).

Como país, México ha ganado 3 Series del Caribe en Venezuela (incluyendo la más reciente en 2014). Los 3 títulos en Venezuela los empata con Rep. Dominicana como el país donde más veces ha ganado.

Venezuela (Leones de Caracas)

21 títulos de Liga Venezolana (3 como Cervecería Caracas) es la mayor cantidad en la historia de la liga

2 veces campeón de Serie del Caribe, empate con Navegantes de Magallanes y Águilas de Zulia por récord.

Busca primer título para Venezuela desde 2009 (Tigres de Aragua).

La racha de 13 años sin títulos es la segunda más larga en la historia del torneo, desde los 16 años sin ganar entre 1989 (Águilas del Zulia) y 2006 (Leones del Caracas).

Como país busca ganar su tercer título como local. Igualaría a México y Puerto Rico con tres títulos en Venezuela, solo superados por República Dominicana con 5.

Colombia (Vaqueros de Montería)

Igualará a los Caimanes de Barranquilla como el equipo colombiano con más participaciones en el torneo (2 cada uno).

Busca ser el 2do equipo colombiano en ganar el torneo, luego que Caimanes de Barranquilla se proclamara campeón en 2022.

Logró su 2do campeonato en la liga colombiana, tras el obtenido en la temporada 2019-2020 cuando se impuso a Gigantes de Barranquilla.

Panamá (Federales de Chiriquí)

Segunda participación en una Serie del Caribe. Terminaron en la 4ta posición en la edición 2021, disputado en México.

Buscará ser el 3er equipo distinto de Panamá en ganar el torneo (Toros de Herrera en 2019, Carta Vieja en 1950).

Panamá participa por 5ta edición consecutiva tras no haber participado desde que albergaron el torneo en el 1960.

Cuba (Agricultores)

Formado tras la fusión de los tradicionales equipos Leñadores de Las Tunas y Alazanes de Granma.

Ganó la primera edición de la Liga Élite del béisbol cubano.

Participa como invitado en la Serie del Caribe.

Regresa al torneo tras 3 años. En 2019, Leñadores de Las Tunas perdió en la final ante Toros de Herrera de Panamá.

Cuba no gana la Serie del Caribe desde 2015 (Vegueros de Pinar del Río ganó en San Juan, Puerto Rico).

Curazao (WildCats KJ74)

Participa por primera vez en la Serie del Caribe.

Como país, Curazao busca emular a Panamá en 2019 como los únicos debutantes con títulos en su primera participación en Serie del Caribe. Panamá no jugaba en la Serie del Caribe desde 1970.

###