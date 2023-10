ESPN2 to Simulcast ESPN Deportes’ Spanish-Language Presentation of Monday Night Football on October 16th, featuring the Dallas Cowboys and the L.A. Chargers

The Game will Simulcast on ESPN2 and ESPN Deportes at 8 p.m. ET; Coverage Kicks Off with an Extended Pre-Game Show Starting at 7 p.m. ET

To conclude its Hispanic Heritage Month content initiative (Sept. 15-Oct. 16), ESPN2 will air a Spanish-language simulcast of ESPN Deportes’ presentation of Monday Night Football on October 16. The MNF matchup will feature the Dallas Cowboys and the L.A. Chargers, two of the NFL’s most popular teams among U.S. Hispanic, and air live in Spanish on ESPN Deportes, with a simulcast on ESPN2 at 8 p.m. ET.

The telecast will be led by ESPN Deportes’ Rebeca Landa on the play-by-play, with Sergio Dipp as analyst. Landa, who is a defensive player for the Mexican Women’s National Flag Football team, is the first woman to call nationally televised NFL games on Spanish-language television in the U.S. Dipp has had a consistent presence on the network’s NFL coverage bringing over a decade of experience covering the league. ESPN Deportes’ Katia Castorena will serve as the sideline reporter and John Sutcliffe will provide additional reports from site.

As part of the simulcast, ESPN Deportes will present an extended on-hour pre-game show, NFL Live desde Mexico, leading into the game at 7 p.m. ET, followed by a 15-minute post game.

ESPN’s NFL Week 6 features two of the most popular NFL teams among Hispanics – the Dallas Cowboys, as they visit the L.A. Chargers. The Cowboys aim for their fourth win this season. Meanwhile, the Chargers are looking to secure their third consecutive win.

Key facts about fandom among Hispanic fans:

Last season, MNF reached 11.3 million Hispanics across ESPN, ABC and ESPN2 (Nielsen Media Research).

62% of Hispanics are NFL fans, nearly 17% of them are Cowboys fans, making it the top NFL team among Hispanics (SSRS Sports Poll).

ESPN Deportes provides fans the most extensive NFL coverage in Spanish-language. Throughout the season, the network will telecast 19 MNF games. This season ESPN+ will stream an addition 4 games in English and Spanish. The Super Wild Card weekend game and the Divisional game will also air in Spanish. Every MNF on ESPN Deportes is preceded by a 30-minute edition of NFL Live. Game coverage is complemented by SportsCenter and Ahora o Nunca on ESPN Deportes.

##

—

ESPAÑOL

ESPN2 presentará transmisión simultánea de la cobertura en español de ESPN Deportes de Monday Night Football el 16 octubre, donde los Dallas Cowboys se enfrentarán a los L.A. Chargers

El partido se transmitirá simultáneamente en ESPN2 e ESPN Deportes a las 8 p.m. ET (hora del Este); la cobertura comenzará con un programa previo prolongado que arrancará a las 7 p.m. ET

ESPN concluirá su celebración del Mes de la Herencia Hispana (15 de sept-16 de oct.) con una transmisión simultanea de la cobertura en español de ESPN Deportes de Monday Night Football por ESPN2, el próximo 16 de octubre. El partido, que presentará a los Dallas Cowboys y L.A. Chargers, dos de los equipos más populares de la NFL entre los aficionados hispanos, se televisará en español por ESPN Deportes con transmisión simultanea en ESPN2 a las 8 p.m. (hora del este).

La transmisión será liderada por los comentaristas de ESPN Deportes Rebeca Landa (jugada a jugada), junto a Sergio Dipp (analista). Landa, quien es jugadora defensiva del equipo femenino nacional de flag football de México, es la primera mujer en relatar partidos de la NFL televisadas a nivel nacional en idioma español en Estados Unidos. Dipp ha tenido una presencia constante en la cadena cubriendo la NFL, con más de una década de experiencia. Katia Castorena de ESPN Deportes estará reportando desde el campo de juego mientras que John Sutcliffe presentará reportajes adicionales desde el lugar. .

Como parte de esta transmisión simultánea, ESPN Deportes presentará un programa prolongado previo de una hora, NFL Live, desde México a las 7 p.m., y un análisis de 15 minutos posterior al partido.

La semana 6 de la NFL en ESPN presentará a dos de los equipos más populares de la NFL entre los hispanos – los Dallas Cowboys en su visita a los L.A. Chargers. Los Cowboys buscan su cuarto triunfo de esta temporada, mientras que los Chargers buscan asegurar su tercera victoria consecutiva.

Datos claves sobre la afición hispana de la NFL:

En la temporada pasada, MNF alcanzó a 11.3 millones de hispanos a través de ESPN, ABC e ESPN2 (Nielsen Media Research).

62% de los hispanos son fans de la NFL, y cerca del 17% son fans de los Cowboys, por lo que es el primer equipo entre los hispanos (SSRS Sports Poll).

ESPN Deportes ofrece a los aficionados la cobertura más amplia de la NFL en idioma español. Durante toda la temporada, la cadena transmitirá 19 partidos de MNF. Además, esta temporada, ESPN+ transmitirá vía streaming otros 4 partidos en inglés y español. El partido del fin de semana de Super Wild Card y el partido de División también se transmitirán en español. Cada MNF por ESPN Deportes es precedido por una edición de 30 minutos de NFL Live. La cobertura de los partidos esta complementada por SportsCenter y Ahora o Nunca por ESPN Deportes.

##