ESPN Deportes Introduces New Voices for Monday Night Football

Rebeca Landa (Play-by-Play), Sergio Dipp (Analyst)

Katia Castorena Joins as Sideline Reporter

John Sutcliffe to Contribute as On-Site Reporter

ESPN Deportes’ new Monday Night Football commentator team will feature Rebeca Landa on the play-by-play, with Sergio Dipp as analyst, and Katia Castorena as sideline reporter. John Sutcliffe will continue to be part of the team, providing reports from site.

The new team will make its debut during Monday Night Football season opener on September 11, when the New York Jets host the Buffalo Bills, live on ESPN Deportes at 8:15 p.m. ET.

“Rebeca and Sergio bring a unique blend of knowledge, experience and charisma that resonates with Hispanic fans and their passion for NFL. Together with the insights and excellent reporting of Katia and John, they will deliver an unparalleled broadcast and viewing experience to our audience every week,” said Rodolfo Martinez, Senior Vice President, International and ESPN Deportes Production.

Landa, Dipp, Castorena to Grow Monday Night Football Experience

This will mark Landa and Dipp’s second consecutive year working in a broadcast booth as a team. The duo worked together as the lead commentator team for ESPN Deportes’ 2023 XFL coverage.

Landa made her MNF play-by-play debut in 2022 when she called the Buffalo Bills-Tennessee Titans season opener, becoming the first woman to call a nationally televised NFL game on Spanish-language television in the U.S. She joined ESPN in 2017 as host for NFL Live, and quickly became a staple voice for ESPN Deportes’ NFL coverage. Landa is a defensive player for the Mexican s Women’s National Flag Football team, a role she has held since 2018. In 2022, she helped her team clinch the gold medal at the World Games.

Dipp joined ESPN Deportes as SportsCenter anchor in 2013. Since joining, he has been a consistent presence on ESPN Deportes’ NFL coverage across NFL Live and SportsCenter studio shows. In addition to his hosting duties, Dipp has contributed to ESPN’s on-location Super Bowl coverage, and since 2018 has served as host for ESPN’s telecast of NFL RedZone in Latin America.

Castorena, one of ESPN Deportes’ most versatile reporters, will serve as sideline reporter. Castorena made her MNF debut last season after having covered NFL as a correspondent for select games over the last eight years. Since joining ESPN in 2014, Castorena has covered other major sports for the network including Mexican First Division Soccer, NBA, MLB and soccer.

Sutcliffe, whose flair, and unique reporting style have enlivened ESPN’s Spanish-language NFL telecasts for 20 years, will continue contributing to ESPN Deportes’ onsite coverage bringing his insider knowledge and popular post-games interviews to each telecast.

More on Landa, Dipp, Castorena

Landa – Since joining, Landa quickly became a prominent voice on ESPN Deportes’ NFL coverage, serving as studio host of NFL Live, reporting from site for multiple Super Bowls, and serving as reporter for marquee NFL matches. In addition to NFL, Landa provides play-by-play commentary for select College Football games, and calls major tennis events, including all four Grand Slam events, Abierto Mexicano de Tenis, as well as the WTA 1000 Guadalajara Open.

Castorena –Serves as ESPN Deportes' primarily LA-based reporter. She began her ESPN career in Mexico, reporting from the field across a variety of soccer events and making appearances on ESPN Deportes' soccer-focused studio shows.

ESPN and The Walt Disney Company’s ‘NFL on ESPN’ 2023-24 schedule has increased to a company-record 25 games (23 regular season plus two playoff games).

As part of this, ESPN Deportes will provide fans the most extensive NFL coverage throughout the season, highlighted by 19 MNF games on ESPN Deportes. Additionally, ESPN+ will stream an additional 4 games in English and Spanish. The Super Wild Card weekend game and the Divisional game will also air in Spanish. NFL+, which includes access to in-market live games on mobile, and a live stream of NFL Network and NFL RedZone across devices, will also stream MNF games in English and Spanish this season. Every MNF on ESPN Deportes will be preceded by a 30-minute edition of NFL Live. Game coverage will be complemented by SportsCenter and Ahora o Nunca on ESPN Deportes.

##

Español

ESPN Deportes presenta nuevas voces para Monday Night Football

Rebeca Landa (jugada a jugada), Sergio Dipp (analista)

Katia Castorena se incorpora como reportera de campo

John Sutcliffe contribuirá como reportero en el lugar

El nuevo equipo de comentaristas de ESPN Deportes para Monday Night Football estará encabezado por Rebeca Landa como comentarista de jugada a jugada, con Sergio Dipp como analista y Katia Castorena como reportera de campo. John Sutcliffe seguirá siendo parte del equipo, ofreciendo reportajes e informes desde el lugar.

El nuevo equipo hará su debut durante el juego de apertura de temporada de Monday Night Football el 11 de septiembre, cuando los New York Jets reciban a los Buffalo Bills, en vivo por ESPN Deportes a las 8:15 p.m. ET.

“Rebeca y Sergio aportan una singular combinación de conocimiento, experiencia y carisma que resuena con los aficionados de origen hispano y su pasión por la NFL. Junto con las perspectivas y el excelente nivel de Katia y John como reporteros, cada semana les ofrecerán una incomparable experiencia de transmisión a nuestros espectadores”, señala Rodolfo Martinez, vicepresidente sénior de producción de ESPN International e ESPN Deportes.

Landa, Dipp y Castorena potenciarán la experiencia de Monday Night Football

Este será el segundo año consecutivo en que Landa y Dipp trabajarán como equipo en una cabina de transmisión. Los dos trabajaron juntos como principal equipo de comentaristas para la cobertura de ESPN Deportes de la XFL 2023.

Landa hizo su debut como comentarista de jugada a jugada para MNF en 2022 cuando relató el juego de apertura de temporada entre los Buffalo Bills y los Tennessee Titans, convirtiéndose así en la primera mujer en relatar un partido de la NFL televisado a nivel nacional en idioma español en Estados Unidos. Se incorporó a ESPN en 2017 como conductora para NFL Live y rápidamente se convirtió en una de las voces predilectas para la cobertura de la NFL de ESPN Deportes. Landa es jugadora defensiva del equipo femenino nacional de flag football de México, puesto que ocupa desde 2018. En 2022, ayudó a su equipo a obtener la medalla de oro en los Juegos Mundiales.

Dipp se incorporó a ESPN Deportes como presentador de SportsCenter en 2013. Desde su incorporación, ha tenido una presencia constante en la cobertura de la NFL de ESPN Deportes en los distintos programas de estudio de NFL Live y SportsCenter. Además de sus obligaciones como conductor, Dipp ha contribuido con la cobertura de ESPN del Super Bowl desde el estadio, y desde 2018 se desempeña como conductor de la transmisión televisiva de ESPN de NFL RedZone en Latinoamérica.

Castorena, una de las reporteras más versátiles de ESPN Deportes, se desempeñará como reportera de campo. Castorena hizo su debut en MNF la temporada pasada tras haber cubierto la NFL como corresponsal para determinados juegos durante los últimos ocho años. Desde su incorporación a ESPN en 2014, Castorena ha cubierto otros importantes deportes para la cadena, que incluyen Fútbol de Primera División de México, la NBA y MLB.

Sutcliffe, cuya habilidad y singular estilo de reportaje han dado dinamismo a las transmisiones televisivas de ESPN de la NFL en español durante 20 años, seguirá contribuyendo con la cobertura de ESPN Deportes en el lugar, aportando a cada transmisión televisiva su conocimiento experto y sus populares entrevistas luego de los partidos.

Más información sobre Landa, Dipp y Castorena

Landa – Desde su incorporación, Landa se convirtió rápidamente en una voz prominente en la cobertura de la NFL de ESPN Deportes, desempeñándose como conductora de estudio de NFL Live, reportando desde los estadios para varios Super Bowls y desempeñándose como reportera para partidos clásicos de la NFL. Además de la NFL, Landa trabaja como comentarista de jugada a jugada para determinados partidos de fútbol americano universitario y relata importantes eventos de tenis, entre los que se incluyen los cuatro Grand Slam, el Abierto Mexicano de Tenis y el Abierto de Guadalajara WTA 1000.

Castorena – Se desempeña como reportera de ESPN Deportes principalmente radicada en Los Ángeles. Ella comenzó su carrera en ESPN en México, reportando desde el estadio en distintos eventos de fútbol y realizando apariciones en distintos programas de estudio de ESPN Deportes especializados en fútbol.

La programación 2023-24 de ‘NFL on ESPN’ de ESPN y The Walt Disney Company ha aumentado a 25 partidos (23 de la temporada regular más dos partidos de las eliminatorias), lo que constituye un récord para las compañías.

Como parte de esto, ESPN Deportes les ofrecerá a los aficionados la cobertura más amplia de la NFL durante toda la temporada, que se destaca por 19 partidos de MNF por ESPN Deportes. Además, ESPN+ transmitirá vía streaming otros 4 partidos en inglés y español. El partido del fin de semana de Super Wild Card y el partido de División también se transmitirán en español. NFL+, que incluye acceso a partidos en vivo de cada región en dispositivos móviles y una transmisión vía streaming en vivo de la Cadena NFL y NFL RedZone en distintos dispositivos, también transmitirá vía streaming partidos de MNF en inglés y español en esta temporada. Cada programa de MNF por ESPN Deportes estará precedido por una edición de 30 minutos de NFL Live. La cobertura de los partidos estará complementada por SportsCenter y Ahora o Nunca por ESPN Deportes.

##