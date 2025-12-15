Driven by strong November viewership, ESPN earns third straight month of year-over-year audience growth for weekday studio programming

Photo of John R. Manzo John R. Manzo Follow on Twitter 18 hours ago
  • November’s success follows high-performing October and September viewership
  • Nearly all ESPN daily studio shows posted year-over-year audience growth in November

ESPN’s weekday studio shows had a strong November showing with viewership up across nearly all weekday studio shows. ESPN’s viewership increases follow two-straight months (Sept./Oct.) of year-over-year growth across its studio programming. This results in a strong fall sports calendar amongst ESPN studio shows.

Highlights include The Pat McAfee Show having its most-viewed November of all time across linear and YouTube with 445,000 average viewers per show and NFL Live reaching its second most-watched November since 2016 with 445,000 average viewers (only behind November 2022).

November Studio Show Viewership Averages:

  • Get Up: 461,000 viewers; up 2%
  • First Take: 518,000 viewers; up 5%
  • The Pat McAfee Show: 445,000 viewers (linear +YouTube); up 7%
  • SportsCenter (2 p.m.): 320,000 viewers; up 23%
  • NBA Today: 342,000 viewers; up 23%
  • NFL Live: 445,000 viewers; up 15%
  • SportsCenter (5 p.m.): 481,000 viewers; up 9%
  • Pardon the Interruption: 717,000 viewers; up 6%
  • SportsCenter (6 p.m.): 527,000 viewers; up 18%
  • SportsCenter (11 p.m.): 350,000 viewers; up 18%
