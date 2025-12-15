AnnouncementsFirst TakeGet Up!PTISportsCenterStudio ShowsThe Pat McAfee Show
Driven by strong November viewership, ESPN earns third straight month of year-over-year audience growth for weekday studio programming
- November’s success follows high-performing October and September viewership
- Nearly all ESPN daily studio shows posted year-over-year audience growth in November
ESPN’s weekday studio shows had a strong November showing with viewership up across nearly all weekday studio shows. ESPN’s viewership increases follow two-straight months (Sept./Oct.) of year-over-year growth across its studio programming. This results in a strong fall sports calendar amongst ESPN studio shows.
Highlights include The Pat McAfee Show having its most-viewed November of all time across linear and YouTube with 445,000 average viewers per show and NFL Live reaching its second most-watched November since 2016 with 445,000 average viewers (only behind November 2022).
November Studio Show Viewership Averages:
- Get Up: 461,000 viewers; up 2%
- First Take: 518,000 viewers; up 5%
- The Pat McAfee Show: 445,000 viewers (linear +YouTube); up 7%
- SportsCenter (2 p.m.): 320,000 viewers; up 23%
- NBA Today: 342,000 viewers; up 23%
- NFL Live: 445,000 viewers; up 15%
- SportsCenter (5 p.m.): 481,000 viewers; up 9%
- Pardon the Interruption: 717,000 viewers; up 6%
- SportsCenter (6 p.m.): 527,000 viewers; up 18%
- SportsCenter (11 p.m.): 350,000 viewers; up 18%