Boston Legacy debut vs. Gotham FC opens 2026 NWSL season on ABC and ESPN networks

ESPN goes to Gillette Stadium in Foxborough, Mass. for Boston Legacy’s inaugural match against Gotham FC on ABC, Disney+, and the ESPN App, on Saturday, March 14 at 12:30 p.m. ET

U.S. standout Crystal Dunn joins Futbol W’s 2026 NWSL season preview edition – Friday at 6 p.m. ET on ESPN2

34 regular season matches across ABC and ESPN networks, the most in league history and up from 17 in 2025

Season-long NWSL coverage across ESPN English- and Spanish-language networks and shows

Para versión en español haga click aquí

The 2026 season of NWSL on ABC and ESPN presented by Ally will kick off on Saturday, March 14, at 12:30 p.m. ET with a marquee matchup as Boston Legacy, one of the league’s two newest clubs, makes its debut against reigning NWSL champion Gotham FC at Gillette Stadium in Foxborough, Mass.

The Boston Legacy-Gotham FC match will air live beginning at 12:45 p.m. ET on ABC, Disney+, and the ESPN App. Coverage will start at 12:30 p.m. with a pregame show.

Match Commentators:

English commentators: Jenn Hildreth (play-by-play) and analyst Lianne Sanderson – former England Women’s National Team forward – return for NWSL on ESPN season kickoff in Foxborough

(play-by-play) and analyst – former England Women’s National Team forward – return for NWSL on ESPN season kickoff in Foxborough Spanish commentators: Cristina Alexander (play-by-play) and analyst Natalia Astrain

Studio Coverage:

Studio: Host Kelsey Riggs and analyst Ali Krieger , live from Gillette Stadium

and analyst , live from Gillette Stadium SportsCenter: Weekend editions will include previews and post-match segments

ESPN launches 2026 NWSL season coverage with special “Futbol W” Edition on Friday:

ESPN will launch its 2026 NWSL coverage with a special edition of Futbol W, a one-hour season preview airing Friday, March 13, from 6 – 7 p.m. ET on ESPN2. The show will feature Crystal Dunn’s ESPN guest analyst debut, alongside her former U.S. Women’s National Team teammate Ali Krieger, ESPN.com’s Jeff Kassouf, and host Cristina Alexander for in-depth pre-season analysis.

2026 NWSL Season on ABC and ESPN Networks

The third season of NWSL on ABC and ESPN – The Walt Disney Company’s most expansive coverage of the league to date – will feature six games on ABC, including three playoff matches; ESPN will televise 13 matches, ESPN2 will air nine, and ESPN Deportes will carry at least 16 matches live in Spanish. All the action will also be available to stream live on the ESPN App in English and Spanish via ESPN direct-to-consumer or Pay TV authentication. The schedule.

Throughout the season, NWSL content across ESPN networks will include live match presentations, news and information studio programming, newsmaker interviews, digital and social content, and more.

New in 2026:

The 2026 season marks a significant expansion of ESPN’s NWSL coverage, nearly doubling the regular season schedule on ESPN networks.

Weekly Sunday match windows: 24 of the 27 NWSL matches on ESPN are on Sundays, for unprecedented appointment viewing throughout the season.

NWSL, an anchor league for ESPN Women’s Sports Sundays – a first-of-its-kind, weekly primetime programming franchise that places women’s sports at the center of the summer sports calendar.

“NWSL: The Final Third,” ESPN’s latest original series on a pivotal season for three NWSL clubs; available on the ESPN App (Disney+ through March 31).

Decision Day Exclusively on ESPN: All eight “Decision Day” matches played simultaneously on Sunday, Nov. 1, at 5 p.m. ET, will be available exclusively on ESPN networks.

NWSL on ESPN Commentators:

Match coverage in English throughout the season will feature Jenn Hildreth (play-by-play) and analyst Lianne Sanderson . Jacqui Oatley (play-by-play) and analyst Jordan Angeli will also call select matches. Kelsey Riggs and two-time World Cup winner Ali Krieger will host studio coverage throughout the season.

(play-by-play) and analyst . and analyst also call select matches. and two-time World Cup winner will host studio coverage throughout the season. Spanish-language match commentary will primarily feature Cristina Alexander (play-by-play) and analyst Natalia Astrain, with Richard Mendez (play-by-play) alongside analyst Carolina de las Salas calling select matches.

Futbol W

Futbol W, ESPN’s weekly studio program for women’s professional soccer, returns as the studio show of record for the 2026 NWSL season. The one-hour program features two-time FIFA World Cup winner and 2023 NWSL Cup champion Ali Krieger, joined by host Cristina Alexander and ESPN women’s soccer writer and insider Jeff Kassouf. Futbol W is available every Tuesday night at 8:30 p.m. ET on ESPN+, with special editions on linear ESPN2 or ESPN. The program delivers comprehensive coverage by showcasing the best highlights from every match week, delves into captivating storylines, and tracks the performances of standout players. The show also features exclusive content, including one-on-one interviews with Krieger and unique conversations with newsmakers from around the league.

ESPN FC

ESPN FC, exclusively on ESPN+, will provide the most up-to-date news and analysis on key matchdays with hosts Dan Thomas, Kay Murray, or Alexis Nunes and a rotating cast of analysts, including Ali Krieger, Craig Burley, Alejandro Moreno, Shaka Hislop, and more.

Fútbol Americas

The biweekly Fútbol Americas with Herculez Gomez and Alexander will recap top matches with insightful analysis and thematic NWSL segments.

SportsCenter

The ESPN flagship news program continues its coverage of the league throughout the season, with highlights, analysis, NWSL newsmakers interviews, and more.

ESPN Deportes

In addition to 16 live matches, ESPN Deportes will provide news and information coverage of the 2026 NWSL season through signature shows including SportsCenter, Ahora o Nunca, and more.

ESPN FC Digital Editorial

Reporter Jeff Kassouf headlines a team of ESPN reporters covering the league’s key matches, breaking news, and trends throughout the season. The digital soccer hub – www.ESPN.com/Soccer – will be home to NWSL content through live games, highlights, analysis, and informed opinion. Highlights:

NWSL team-by-team mega preview: Top need-to-know storylines and predictions.

Opening day: Reaction from Washington Spirit vs. Portland Thorns as USWNT stars Sophia Wilson and Trinity Rodman square off.

Tracking the top players all season: Regular rankings to evaluate which players are MVP contenders.

Ambition Rankings: A countdown of teams taking the biggest strides to separate themselves from the pack.

NWSL Power Rankings: Assessment of the NWSL clubs and their on-the-field performances every Monday.

Transfer Grades: Looking at the most significant moves in and out of the NWSL clubs.

NWSL GM Survey: ESPN’s annual reveal of what the league’s general managers really think about league trends and their competition.

NWSL U-19 ranking: ESPN digital editorial team identifies the best up-and-coming teenagers in the league.

ESPN Social

ESPN’s industry-leading social team will feature on-site social coverage of key NWSL matchups, tell unique stories around the game’s biggest names, and grow awareness of the league’s increasingly young rising talent through authentic, social-first storytelling across all social platforms (Instagram, TikTok, Facebook, X, Snapchat).

NWSL: The Final Third Documentary

ESPN debuted its latest original series, “NWSL: The Final Third,” on February 25 via the ESPN App. This three-episode documentary offers an inside look at NWSL clubs Angel City FC, Washington Spirit, and Kansas City Current as they navigate a pivotal season defined by rising expectations, increased investment, and the relentless pursuit of victory. Directed by Marie Margolius and produced by Words + Pictures, Omaha Productions, and ESPN, the series premiered on ESPN2 on March 2 and is available to stream on Disney+ through March 31.

ESPN Marketing

Award-winning ESPN Marketing is showcasing ESPN’s comprehensive, season-long coverage of the NWSL through its dynamic promotional campaign, “NWSL Sundays on ESPN.” This campaign, once again set to Etta James’ classic “Sunday Kind of Love,” guides fans to the consistent Sunday broadcast windows, while simultaneously elevating the league’s on-field competition, star athletes, and fanfare. Watch here.

To kick off the excitement, ESPN Marketing debuted a bespoke promotion leading into the Boston Legacy-Gotham FC match on March 14, capturing the anticipation and energy of the NWSL’s return. Watch here.

– 30 –



El debut de Boston Legacy ante Gotham FC abre la temporada 2026 de la NWSL en las cadenas ABC y ESPN

ESPN se traslada al Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts, para el partido inaugural de Boston Legacy frente a Gotham FC, que se transmitirá por ABC, Disney+ y el ESPN App, el sábado 14 de marzo a las 12:30 p.m. ET

La destacada jugadora estadounidense Crystal Dunn se une a la edición previa de la temporada 2026 de la NWSL de Fútbol W — el viernes a las 6 p.m. ET por ESPN2

34 partidos de temporada regular se emitirán a través de ABC y las cadenas de ESPN, la mayor cantidad en la historia de la liga y un aumento respecto a los 17 en 2025.

Cobertura de la NWSL durante toda la temporada en las plataformas y programas de ESPN en inglés y español.

La temporada 2026 de la NWSL en ABC y ESPN, presentada por Ally, comenzará el sábado 14 de marzo a las 12:30 p.m. ET con un enfrentamiento destacado: Boston Legacy, uno de los dos clubes más nuevos de la liga, hará su debut frente al actual campeón de la NWSL, Gotham FC, en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts.

El partido Boston Legacy–Gotham FC se transmitirá en vivo a partir de las 12:45 p.m. ET por ABC, Disney+ y el ESPN App. La cobertura comenzará a las 12:30 p.m. con un programa previo al partido.

Comentaristas del partido

Inglés: Jenn Hildreth (relatora principal) y la analista Lianne Sanderson —exdelantera de la selección femenina de Inglaterra— regresan para el inicio de temporada de la NWSL en ESPN desde Foxborough.

(relatora principal) y la analista —exdelantera de la selección femenina de Inglaterra— regresan para el inicio de temporada de la NWSL en ESPN desde Foxborough. Español: Cristina Alexander (relatora) y la analista Natalia Astrain.

Cobertura desde estudio

Estudio: La presentadora Kelsey Riggs y la analista Ali Krieger transmitirán en vivo desde el Gillette Stadium.

y la analista transmitirán en vivo desde el Gillette Stadium. SportsCenter: Las ediciones de fin de semana incluirán avances y segmentos posteriores al partido.

ESPN lanza su cobertura de la temporada 2026 de la NWSL con una edición especial de “Fútbol W” el viernes

ESPN iniciará su cobertura de la temporada 2026 de la NWSL con una edición especial de Fútbol W, un programa previo de una hora que se emitirá el viernes 13 de marzo de 6 a 7 p.m. ET por ESPN2.

El programa contará con el debut de Crystal Dunn como analista invitada de ESPN, junto a su excompañera en la selección femenina de Estados Unidos Ali Krieger, el periodista de ESPN.com Jeff Kassouf y la presentadora Cristina Alexander, quienes ofrecerán un análisis profundo de la temporada antes de su inicio.

Temporada 2026 de la NWSL en ABC y las cadenas de ESPN

La tercera temporada de la NWSL en ABC y ESPN —la cobertura más amplia de la liga hasta la fecha por parte de The Walt Disney Company— incluirá seis partidos en ABC, incluidos tres encuentros de playoffs; ESPN transmitirá 13 partidos, ESPN2 emitirá nueve y ESPN Deportes presentará al menos 16 partidos en vivo en español.

Toda la acción también estará disponible en transmisión en vivo a través de la aplicación ESPN en inglés y español mediante el servicio directo al consumidor de ESPN o autenticación de TV de pago. El calendario.

Durante toda la temporada, el contenido de la NWSL en las plataformas de ESPN incluirá transmisiones en vivo de partidos, programas de estudio con noticias e información, entrevistas con protagonistas, contenido digital y social, y más.

Novedades en 2026

La temporada 2026 marca una expansión significativa de la cobertura de la NWSL en ESPN, casi duplicando el calendario de temporada regular en las cadenas de ESPN.

Ventanas semanales los domingos: 24 de los 27 partidos de la NWSL en ESPN se jugarán los domingos, creando una cita semanal para los aficionados durante toda la temporada.

La NWSL será una liga central dentro de ESPN Women’s Sports Sundays, una franquicia semanal de programación en horario estelar dedicada a los deportes femeninos.

“NWSL: The Final Third”, la más reciente serie original de ESPN sobre una temporada clave para tres clubes de la liga, disponible en la aplicación ESPN (y en Disney+ hasta el 31 de marzo).

Decision Day exclusivamente en ESPN: los ocho partidos de la jornada final se disputarán simultáneamente el domingo 1 de noviembre a las 5 p.m. ET, disponibles exclusivamente en las cadenas de ESPN.

Comentaristas de NWSL en ESPN

La cobertura de los partidos en inglés durante la temporada contará principalmente con Jenn Hildreth (relato) y Lianne Sanderson (análisis). Jacqui Oatley (relato) y Jordan Angeli (análisis) también narrarán partidos seleccionados.

Kelsey Riggs y la bicampeona del mundo Ali Krieger presentarán la cobertura desde estudio a lo largo de la temporada.

La narración en español estará encabezada principalmente por Cristina Alexander (relato) y Natalia Astrain (análisis), con Richard Méndez (relato) y Carolina de las Salas (análisis) participando en partidos seleccionados.

Fútbol W

Fútbol W, el programa semanal de estudio de ESPN dedicado al fútbol profesional femenino, regresa como el programa principal de estudio para la temporada 2026 de la NWSL. El programa de una hora cuenta con la bicampeona mundial de la FIFA y campeona de la NWSL Cup 2023 Ali Krieger, junto a la presentadora Cristina Alexander y el periodista especializado en fútbol femenino de ESPN Jeff Kassouf.

Fútbol W se emite todos los martes a las 8:30 p.m. ET en ESPN+, con ediciones especiales en ESPN2 o ESPN, incluida la primera el viernes 13 de marzo a las 6 p.m. ET en ESPN2.

El programa ofrece cobertura integral de la liga con los mejores momentos de cada jornada, análisis de las historias más destacadas y seguimiento del rendimiento de las jugadoras más sobresalientes, además de entrevistas exclusivas y conversaciones con protagonistas de toda la liga.

ESPN FC

ESPN FC, disponible exclusivamente en ESPN+, ofrecerá noticias y análisis actualizados en días clave de partidos con los presentadores Dan Thomas, Kay Murray o Alexis Nunes y un grupo rotativo de analistas que incluye a Ali Krieger, Craig Burley, Alejandro Moreno, Shaka Hislop y más.

Fútbol Americas

El programa quincenal Fútbol Americas, con Herculez Gomez y Cristina Alexander, repasará los partidos más destacados con análisis detallado y segmentos temáticos sobre la NWSL.

SportsCenter

El programa insignia de noticias de ESPN continuará su cobertura de la liga durante toda la temporada, con resúmenes, análisis, entrevistas con protagonistas de la NWSL y más.

ESPN Deportes

Además de transmitir 16 partidos en vivo, ESPN Deportes ofrecerá cobertura informativa de la temporada 2026 de la NWSL a través de programas emblemáticos como SportsCenter, Ahora o Nunca, entre otros.

ESPN FC – Editorial Digital

El reportero Jeff Kassouf lidera el equipo de periodistas de ESPN que cubrirán los partidos clave, noticias de última hora y tendencias de la liga durante toda la temporada.

El centro digital de fútbol — www.ESPN.com/Soccer — será el hogar del contenido de la NWSL con partidos en vivo, resúmenes, análisis y opinión especializada. Destacados:

Mega previa equipo por equipo de la NWSL con las historias más importantes y predicciones.

Jornada inaugural: reacción al partido Washington Spirit vs. Portland Thorns, con las estrellas de la USWNT Sophia Wilson y Trinity Rodman.

Seguimiento de las mejores jugadoras durante toda la temporada con rankings periódicos de candidatas al MVP.

Ambition Rankings: clasificación de los equipos que más progresan en la liga.

NWSL Power Rankings: evaluación semanal de los clubes cada lunes.

Transfer Grades: análisis de los movimientos más importantes del mercado.

Encuesta a gerentes generales de la NWSL: revelación anual de ESPN sobre la opinión de los directivos de la liga.

Ranking Sub-19 de la NWSL: los mejores talentos juveniles emergentes de la liga.

ESPN Social

El equipo social de ESPN ofrecerá cobertura en sitio de los partidos clave de la NWSL, contará historias únicas sobre las grandes figuras del juego y ampliará el conocimiento sobre las jóvenes promesas de la liga mediante narrativas auténticas pensadas para redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, X y Snapchat.

Documental: “NWSL: The Final Third”

ESPN estrenó su nueva serie original “NWSL: The Final Third” el 25 de febrero a través de la aplicación ESPN.

Este documental de tres episodios ofrece una mirada interna a los clubes Angel City FC, Washington Spirit y Kansas City Current mientras atraviesan una temporada clave marcada por mayores expectativas, inversiones crecientes y la búsqueda constante de la victoria.

Dirigida por Marie Margolius y producida por Words + Pictures, Omaha Productions y ESPN, la serie se estrenó en ESPN2 el 2 de marzo y estará disponible en Disney+ hasta el 31 de marzo.

Marketing de ESPN

El galardonado equipo de marketing de ESPN destaca la cobertura integral de la NWSL durante toda la temporada a través de su dinámica campaña promocional “NWSL Sundays on ESPN.”

La campaña, nuevamente acompañada por el clásico “Sunday Kind of Love” de Etta James, guía a los aficionados hacia las constantes ventanas de transmisión los domingos, al tiempo que resalta la competencia en el campo, las estrellas de la liga y el entusiasmo de los aficionados. Ver aquí.

Para dar inicio a la emoción, ESPN Marketing presentó una promoción especial previa al partido Boston Legacy vs. Gotham FC el 14 de marzo, capturando la anticipación y la energía por el regreso de la NWSL. Ver aquí.

– 30 –