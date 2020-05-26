ESPN and ESPN2 Programming for Wednesday, May 27

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ESPN and ESPN2 Programming for Wednesday, May 27

Photo of Teri Couch Teri Couch 3 hours ago

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Times Listed are Eastern

8 AM | GET UP!  LIVE 5:30 AM | KBO LEAGUE: SK WYVERNS vs DOOSAN BEARS  LIVE
10 AM | FIRST TAKE  LIVE 8:30 AM | **GOLIC & WINGO  LIVE  (ALSO ON ESPNEWS)
12 PM | SPORTSCENTER  LIVE 10 AM | GET UP!  ENCORE
2 PM | NFL LIVE  LIVE 12 PM | FIRST TAKE  ENCORE
3 PM | THE JUMP  LIVE 2 PM | KBO LEAGUE: SK WYVERNS vs DOOSAN  BEARS  ENCORE
3:30 PM | FIRST TAKE EXTRA  SAME DAY 5 PM | NFL LIVE  ENCORE
4 PM | JALEN & JACOBY  SAME DAY 6 PM | JALEN & JACOBY  ENCORE
4:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE  SAME DAY 6:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE  ENCORE
4:40 PM | AROUND THE HORN  SAME DAY 6:40 PM | AROUND THE HORN  ENCORE
5 PM | SPORTSCENTER  LIVE 7 PM | NFL LIVE  ENCORE
7 PM | BEST OF THE NBA: 2016 GOLDEN STATE vs MEMPHIS
(The Warriors break the Bulls’ record with their 73rd win of the season.)
 8 PM | THE BEST OF SPORTSCENTER: 25 YEARS and COUNTING  ENCORE
9:15 PM | BEST OF THE NBA: 2016 UTAH vs LA LAKERS
(Kobe Bryant closes out his 20-year NBA career, scoring 60 points against the Jazz.)		 9 PM | THE BEST OF SPORTSCENTER: THE SUPERSTARS  ENCORE
11:45 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT  LIVE 10 PM | SOCCER – LIGA FPD: DEPORTIVO SAPRISSA vs LIMÓN F.C.  LIVE

 

** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).

Photo of Teri Couch

Teri Couch

It's been an amazing journey -- 38 years and counting! I began my career in affiliate marketing, moved to consumer marketing; and for the last 31 years have been part the Communications team (in a variety of roles). Currently I oversee our company archives and manage our media website (ESPN Press Room). I also help out with PR efforts around our partnership with Special Olympics. I am a huge Red Sox fan and a supporter of all things Special Olympics.
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