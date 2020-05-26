Miscellaneous
ESPN and ESPN2 Programming for Wednesday, May 27
Subject to Change
Times Listed are Eastern
|8 AM | GET UP! LIVE
|5:30 AM | KBO LEAGUE: SK WYVERNS vs DOOSAN BEARS LIVE
|10 AM | FIRST TAKE LIVE
|8:30 AM | **GOLIC & WINGO LIVE (ALSO ON ESPNEWS)
|12 PM | SPORTSCENTER LIVE
|10 AM | GET UP! ENCORE
|2 PM | NFL LIVE LIVE
|12 PM | FIRST TAKE ENCORE
|3 PM | THE JUMP LIVE
|2 PM | KBO LEAGUE: SK WYVERNS vs DOOSAN BEARS ENCORE
|3:30 PM | FIRST TAKE EXTRA SAME DAY
|5 PM | NFL LIVE ENCORE
|4 PM | JALEN & JACOBY SAME DAY
|6 PM | JALEN & JACOBY ENCORE
|4:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE SAME DAY
|6:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE ENCORE
|4:40 PM | AROUND THE HORN SAME DAY
|6:40 PM | AROUND THE HORN ENCORE
|5 PM | SPORTSCENTER LIVE
|7 PM | NFL LIVE ENCORE
|7 PM | BEST OF THE NBA: 2016 GOLDEN STATE vs MEMPHIS
(The Warriors break the Bulls’ record with their 73rd win of the season.)
|8 PM | THE BEST OF SPORTSCENTER: 25 YEARS and COUNTING ENCORE
|9:15 PM | BEST OF THE NBA: 2016 UTAH vs LA LAKERS
(Kobe Bryant closes out his 20-year NBA career, scoring 60 points against the Jazz.)
|9 PM | THE BEST OF SPORTSCENTER: THE SUPERSTARS ENCORE
|11:45 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT LIVE
|10 PM | SOCCER – LIGA FPD: DEPORTIVO SAPRISSA vs LIMÓN F.C. LIVE
** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).