ESPN Assembles an All-Star Roster of Hosts, Commentators, Analysts and Reporters for LaLiga Santander Coverage

Popular Broadcasters Ian Darke, Derek Rae, Rob Palmer, Fernando Palomo, and Jorge Ramos headline world-class play-by-play roster

Six ESPN Spain-based reporters to report from site throughout the season

ESPN+ the home for season-long coverage; Kicks off with Valencia CF vs. Getafe CF season opener on Friday, August 13 at 2:30 p.m. ET

ESPN has assembled an all-star roster of play-by-play commentators, hosts, analysts and reporters for its upcoming English and Spanish-language coverage of LaLiga Santander. The lineup of personalities combines over 30 current ESPN experts with new faces from across Latin America, Europe and the United States, including world-class players who have competed at the highest levels of global football.

English-language play-by-play commentary for LaLiga on ESPN+ and ESPN networks will be led by popular, highly-respected broadcasters Ian Darke, Derek Rae, Adrian Healey, Rob Palmer, and Sebastian Salazar.

Fernando Palomo, Jorge Ramos, Ricardo Ortiz, and Mauricio Pedroza will headline Spanish-language play-by-play coverage on ESPN+ and ESPN Deportes.

Earlier this week, ESPN announced a team of six analysts renowned from their careers as former LaLiga players. Former Atlético Madrid’s Luis Garcίa, Real Madrid’s Steve McManaman, and RCD Espanyol’s Pablo Zabaleta will share lead roles as English-language analysts. Former Atletico Madrid’s Diego Forlán, former Valencia CF’s Mario Kempes, and Real Madrid legend Hugo Sánchez lead the team of Spanish-language analysts. Also joining as Spanish-language analysts will be ESPN Deportes’ versatile voices Andrés Agulla, Carolina De Las Salas, Alex Pareja and Hernán Pereyra, Former U.S. Men’s National Team goalkeeper and the first American goalkeeper to play in LaLiga with Rayo Vallecano Kasey Keller, Former Venezuelan National Team player Alejandro Moreno, and former professional soccer player Stewart Robson, will contribute as English-language analyst.

ESPN’s English-language studio hosts are Dan Thomas and Kay Murray. The duo will co-host ESPN FC, ESPN’s signature soccer program with news, analysis and highlights show. Andrés Agulla, Cristina Alexander, and Ricardo Puig will serve as Spanish-language studio voices on Fuera de Juego.

Six Spain-based reporters will handle coverage from site throughout the season, including LaLiga insiders Martin Ainstein, Rodrigo Faez, Moises Llorens, Sid Lowe, Manu Martín, and Gemma Soler. London-based football reporter Alexis Nunes will also report from site.

When LaLiga Santander returns for its 91st season on Friday, August 13, ESPN+ will be the exclusive, new home of coverage in the U.S., with content and select matches appearing throughout the season across ESPN, ESPN Deportes, and ABC platforms. Opening weekend will kick off with Valencia CF at home against Getafe CF on Friday, August 13, with a live pre-show at 2:30 p.m. ET on ESPN+.

On Sunday, August 15, FC Barcelona hosts Real Sociedad at Camp Nou in Barcelona, live on ABC, with coverage beginning with a 30-minute pregame show at 1:30 p.m. It will mark the first time ever that a LaLiga match will air on broadcast television in the U.S. The Spanish-language telecast of the match will be on ESPN Deportes, and ESPN+ will stream the English- and Spanish-language presentations of the match.

LaLiga 2021-22 season-opening weekend will cover four days (Friday, Aug. 13 – Monday, Aug. 16) featuring 10 matches streaming live in English and Spanish on ESPN+.

LaLiga Play-by-Play Commentators

Ian Darke – Joined ESPN in September 2010 as the company’s lead soccer voice in the United States. Darke has commentated on many of the world’s marquee events — FIFA World Cup, UEFA European Football Championship, FIFA Women’s World Cup, Barclays Premier League, Bundesliga, FA Cup Final and more, as well as being the lead commentator for ESPN coverage of the U.S. National Teams (men’s and women’s).

Adrian Healey– Soccer play-by-play commentator for ESPN International’s coverage of several European leagues since 2003, Healey was part of ESPN’s award-winning presentation of the 2010 FIFA World Cup, UEFA EURO 2008, and 2011 FIFA Women’s World Cup.

Ricardo Ortiz – Considered one of ESPN Deportes’ most versatile commentators, Ortiz has been with ESPN since 1992. Throughout his career at ESPN, Ortiz has provided play-by-play commentary for ESPN’s coverage in Latin America for UEFA Champions League, Serie A, Argentine soccer, Dutch League, among others. He also co-hosts studio show Fuera de Juego.

Fernando Palomo – A leading voice on ESPN’s Spanish-language coverage of European soccer in the U.S. and Latin America. Palomo credits include UEFA European Football Championship, Champions League Finals, Serie A, LaLiga, English Premier League, France’s Ligue 1 and German Bundesliga.

Rob Palmer – Widely regarded as “the voice of La Liga” since first commentating on Spanish football in 1996 for Sky Sports and English-speaking outlets around the world. He has covered everything from the Galácticos era to the Messi/Ronaldo years. Before working in media, Palmer was a goalkeeper at Derby County and played NCAA soccer for The New Haven Chargers.

Mauricio Pedroza – One of ESPN Deportes’ most versatile commentators, Pedroza serves as play-by-play commentator for Mexican soccer and MLS. He is co-host of ESPN Deportes’ Ahora o Nunca and regularly appears on Fútbol Picante and Cronómetro.

Derek Rae – International soccer commentator for more than 25 years and currently lead play-by-play voice for Bundesliga on ESPN+ and ESPN networks. Rae is one of the most versatile voices in the game, having provided commentary for virtually every top league and competition, as well as delivering voice work to the popular FIFA video game franchise from EA Sports. Most recently, Rae earned critical acclaim for his commentary during ESPN’s coverage of UEFA EURO 2020.

Sebastian Salazar – A versatile commentator, Salazar is co-host of the new Fútbol Americas show on ESPN+. He covered the Mexican National Team for ESPN during the 2018 FIFA World Cup, and his soccer assignments include MLS, the U.S. Women’s National Team, and hosting UEFA EURO 2020.

Jorge Ramos – One of ESPN Deportes’ lead soccer play-by-play commentator, Ramos hosts Jorge Ramos y Su Banda on ESPN Deportes and ESPN+. In his 30+-year career, Ramos has served as play-by-play commentator for more than 3,000 soccer matches and has covered several FIFA World Cup tournaments, Copa America and European Cup competitions.

LaLiga Analysts

Former LaLiga stars – Diego Forlán, Luís Garcia, Mario Kempes, Steve McManaman, Hugo Sánchez and Pablo Zabaleta – were announced this week as lead analysts ESPN’s coverage of the league.

Andrés Agulla – Brings years of experience covering soccer as co-host of Fuera de Juego and analyst for international soccer matches.

Kasey Keller – Former U.S. Men’s National Team goalkeeper and three-time U.S. Soccer Athlete of the Year. He joined ESPN as a soccer analyst in February 2012 and serves as a studio analyst for select MLS and U.S. Men’s National Team matches, as well as international events such as the UEFA European Football Championship. Keller holds the record as the most-capped goalkeeper in the U.S. Men’s National Team with 102 appearances – starting two of three matches in the 1998 FIFA World Cup in France and starting all matches in the 2006 FIFA World Cup in Germany, including a 1-1 tie versus Italy. Keller is the first American goalkeeper to play in LaLiga, with Rayo Vallecano.

Carolina De Las Salas – In 2017, De Las Salas became the first woman on Spanish-language television in the U.S. to serve as analyst for Mexican soccer. She also serves as analyst for MLS, Spain’s Copa de la Reina and co-hosts soccer show Jorge Ramos y Su Banda.

Alejandro Moreno – Joined ESPN as a soccer analyst in March 2013, after an 11-year Major League Soccer career that ended in 2012. Moreno is a former Venezuelan National Team player who won three MLS Cup titles, and has been involved in ESPN’s coverage of global events since joining the network.

Alex Pareja – Joined ESPN Deportes in 2015 and serves as soccer analyst, mostly covering MLS and European football. Pareja regularly appears on European football studio show Fuera de Juego.

Hernán Pereyra – ESPN Deportes football expert and co-host of popular ESPN+ show Jorge Ramos y Su Banda.

Stewart Robson – a former professional soccer player and current television pundit in England, served as a match analyst for ESPN’s production of the 2014 FIFA World Cup in Brazil. He began his 14-year-professional career with English Premier League club Arsenal at the age of 17 and made 150 appearances, scoring 15 goals over the course of five seasons (1981-1986) with the Gunners.

LaLiga Hosts

Cristina Alexander – ESPN Deportes SportsCenter anchor and co-host for Fútbol Center, ESPN FC and Fuera de Juego. Prior to ESPN, Alexander served as a reporter for TDN.

Kay Murray – Two-time co-host of FIFA Ballon d’Or (2011 and 2012), football’s most prestigious awards ceremony, Murray joined ESPN in February as a presenter for English-language editions of SportsCenter after seven years as studio host at beIN SPORTS USA. She is a former Real Madrid TV presenter.

Ricardo Puig – ESPN Deportes’ SportsCenter anchor and Fútbol Picante and Fútbol Center co-host. Prior to ESPN, Puig worked at CNI Canal 40, HBO Latinoamerica, and served as sports co-editor of the Mexican newspaper Diario Milenio.

Dan Thomas – Joined ESPN in 2010 as a soccer studio host. This assignment marks Thomas’ return to LaLiga where he was English-language presenter for Real Madrid TV from 2005- 2010. He is the lead host for ESPN FC, the signature daily news and information program exclusively on ESPN+.

LaLiga Reporters

Martin Ainstein – Since joining ESPN Deportes in 2005, Ainstein has become the network’s Real Madrid Insiders. He has also produced and narrated multiple ESPN Deportes original series, including Liga Confidencial, Último Tren a Rusia, Último Tren a Tokio, Destino Fútbol, and Galácticos.

Rodrigo Faez – ESPN Deportes’ Spain-based Real Madrid and Atlético Madrid correspondent, a role he has held since 2019. Prior to ESPN, Faez worked as a reporter for Gol TV, beIN SPORTS, and Movistar.

Moises Llorens – ESPN Deportes’ Spain-based FC Barcelona Insider – a club he has covered for more than 25 years. Llorens appears regularly on ESPN Deportes’ studio shows, including SportsCenter, Fuera de Juego, and ESPN FC. He is also a regular contributor for ESPNDeportes.com. Prior to ESPN Deportes, Llorens covered LaLiga at beIn Sports and was a LaLiga beat writer – mainly covering FC Barcelona – at the Spanish newspaper AS.

Sid Lowe – ESPN.Com’s Spain-based writer. In addition to covering European football for ESPN.Com, Lowe regularly appears on ESPNFC. Manu Martín – Serves as a Spain-based correspondent for ESPN Deportes, regularly appearing on studio shows, including Fuera de Juego, SportsCenter, among others. His 30-plus year career spans roles at Spanish newspaper AS, Eurosport, Movistar and Canal Plus, among others.

Alexis Nunes – London-based soccer and cricket reporter, Nunes is ESPN FC co-host. She covers major events, including the 2016 Rio Summer Olympics, the 2019 Pan American Games, multiple Cricket World Cups, 2019 FA Cup Final, ICC Women’s T20 Cricket World Cup, and more.

Gemma Soler – ESPN Deportes’ Spain-based bilingual football correspondent. Soler regularly appears on ESPN Deportes’ studio shows, including SportsCenter, Fuera de Juego, Jorge Ramos y Su Banda and ESPNFC. Prior to joining ESPN, Soler served as a correspondent for beInSports, sports producer for Al Jazeera, and was a host and producer for Barça TV.

– 30 –

9 de agosto de 2021

ESPN reúne a un equipo estelar de conductores, comentaristas, analistas y reporteros para la cobertura de LaLiga Santander

Los populares presentadores Ian Darke, Derek Rae, Rob Palmer, Fernando Palomo, y Jorge Ramos encabezan un equipo sobresaliente de comentaristas de jugada a jugada

Seis reporteros de ESPN radicados en España reportarán desde España durante toda la temporada

ESPN+ es el hogar para la cobertura de la temporada, que se inicia con Valencia CF vs. Getafe CF el viernes 13 de agosto a las 2:30 p.m. ET (hora del Este)

ESPN ha reunido a un equipo estelar de comentaristas de jugada a jugada, conductores, analistas y reporteros para la próxima cobertura de LaLiga Santander en idioma inglés y español. El conjunto de personalidades combina a más de 30 expertos actuales de ESPN con nuevos rostros provenientes de distintas partes de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, e incluye a jugadores de nivel internacional que han competido en los más altos niveles del fútbol mundial.

Fernando Palomo, Jorge Ramos, Ricardo Ortiz y Mauricio Pedroza encabezarán la cobertura jugada a jugada en idioma español por ESPN+ e ESPN Deportes.

Los comentarios jugada a jugada en idioma inglés para LaLiga en ESPN+ y en las cadenas de ESPN estarán encabezados por reconocidos comentaristas de alta gama: Ian Darke, Derek Rae, Adrian Healey, Rob Palmer y Sebastian Salazar.

A principios de esta semana, ESPN anunció un equipo de seis analistas reconocidos por sus carreras como exjugadores de LaLiga. Los exjugadores Luis Garcίa del Atlético Madrid, Steve McManaman del Real Madrid, y Pablo Zabaleta del RCD Espanyol compartirán la función principal como analistas en inglés. El equipo de analistas en español estará encabezado por Diego Forlán, exjugador del Atlético Madrid, Mario Kempes, exjugador del Valencia CF, y Hugo Sánchez, leyenda del Real Madrid. El equipo de analistas en español también contará con la colaboración de las versátiles voces de ESPN Deportes de Andrés Agulla, Carolina De Las Salas, Alex Pareja y Hernán Pereyra; el exarquero de la selección nacional masculina de EE. UU. Kasey Keller, nombrado tres veces futbolista estadounidense del año; el exjugador de la selección nacional de Venezuela Alejandro Moreno; y el exfutbolista profesional Stewart Robson, que colaborará como analista en inglés.

Andrés Agulla, Cristina Alexander y Ricardo Puig actuarán como voces de estudio en español en Fuera de Juego. Los conductores de estudio de ESPN en idioma inglés, Dan Thomas y Kay Murray, presentarán en conjunto ESPN FC, el programa de fútbol insignia de ESPN, con novedades, análisis y momentos destacados.

Seis reporteros radicados en España se encargarán de la cobertura desde el lugar durante toda la temporada; este equipo incluye a los expertos de LaLiga Martin Ainstein, Rodrigo Fáez, Moisés Llorens, Sid Lowe, Manu Martín y Gemma Soler. Alexis Nunes, reportera de fútbol radicada en Londres, también informará desde el lugar.

Cuando LaLiga Santander regrese para su 91.ª temporada el viernes 13 de agosto, ESPN+ pasará a ser el nuevo hogar exclusivo para su cobertura en EE. UU., con presentación de contenido y determinados partidos durante la temporada en las distintas plataformas de ESPN, ESPN Deportes y ABC. El fin de semana de apertura se inicia con Valencia CF como local contra Getafe CF, el viernes 13 de agosto, con un pre-show en vivo a las 2:30 p.m. ET por ESPN+.

El domingo 15 de agosto, el FC Barcelona recibe al Real Sociedad en el Camp Nou de Barcelona, en vivo por ABC, y la cobertura comenzará con un programa de 30 minutos previo al partido a la 1:30 p.m. Esta será la primera vez que un partido de LaLiga se transmita por televisión abierta en EE. UU. La transmisión televisiva del partido en español se realizará por ESPN Deportes, e ESPN+ transmitirá vía streaming las presentaciones del partido en inglés y español.

El fin de semana de apertura de la temporada 2021-22 de LaLiga abarcará cuatro días (del viernes 13 al lunes 16 de agosto) e incluirá 10 partidos transmitidos en vivo vía streaming en inglés y español por ESPN+.

Comentaristas de jugada a jugada de LaLiga

Ian Darke – Se incorporó a ESPN en septiembre de 2010 como la principal voz futbolística de la compañía en Estados Unidos. Darke ha sido el comentarista en muchos de los principales eventos del mundo, entre otros, la Copa Mundial de la FIFA, el Campeonato de Fútbol Europeo de la UEFA, la Copa Mundial Femenina de la FIFA, la Barclays Premier League, la Bundesliga y la final de la FA Cup, además de ser el comentarista principal para la cobertura de ESPN de las selecciones nacionales de EE. UU. (masculina y femenina).

Adrian Healey –el comentarista de fútbol jugada a jugada para la cobertura de ESPN Internacional de varias ligas europeas desde el año 2003, fue parte de la galardonada presentación de ESPN de la Copa Mundial de la FIFA 2010, la UEFA EURO 2008 y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2011.

Ricardo Ortiz – considerado uno de los comentaristas más versátiles de ESPN Deportes, Ortiz forma parte del equipo de ESPN desde 1992. Durante su trayectoria con ESPN, Ortiz ha sido comentarista de jugada a jugada en coberturas de ESPN para América Latina de la Liga de Campeones de la UEFA, Serie A, fútbol argentino y la liga holandesa, entre otros. También es analista del programa de estudio Fuera de Juego.

Fernando Palomo – Una de las principales voces de la cobertura en español de ESPN del fútbol europeo en EE. UU. y Latinoamérica. Los créditos de Palomo incluyen el Campeonato de Fútbol Europeo de la UEFA, las finales de la Champions League, la Serie A, LaLiga, la Premier League de Inglaterra, la Ligue 1 de Francia y la Bundesliga de Alemania.

Rob Palmer – Palmer es ampliamente reconocido como “la voz de La Liga” desde que comenzó como comentarista para el fútbol español en 1996 en Sky Sports y otros medios de habla inglesa de distintas partes del mundo. Ha estado a cargo de la cobertura desde la era de Galácticos hasta los años de Messi/Ronaldo. Antes de trabajar en los medios, Palmer fue arquero de Derby County y jugó fútbol en la NCAA para The New Haven Chargers.

Mauricio Pedroza – Uno de los comentaristas más versátiles de ESPN Deportes, Pedroza actúa como comentarista de jugada a jugada para el fútbol mexicano y la MLS. Es conductor del programa Ahora o Nunca de ESPN Deportes, y aparece regularmente en Fútbol Picante y Cronómetro.

Derek Rae – Comentarista de fútbol internacional durante más de 25 años y la actual voz principal de comentarios jugada a jugada para la Bundesliga en ESPN+ y en las cadenas de ESPN. Rae, una de las voces más versátiles del deporte, ha actuado como comentarista prácticamente para todas las principales ligas y competencias, y ha prestado su voz para la popular franquicia de videojuegos de la FIFA de EA Sports. Más recientemente, Rae obtuvo el elogio de la crítica por su desempeño como comentarista durante la cobertura de ESPN de la UEFA EURO 2020.

Sebastian Salazar – El versátil comentarista Salazar es coconductor del nuevo programa Fútbol Américas en ESPN+. Estuvo a cargo de la cobertura de la selección nacional de México para ESPN durante la Copa Mundial de la FIFA 2018 y sus colaboraciones con el fútbol incluyen la MLS, la selección nacional femenina de EE. UU. y la conducción de la UEFA EURO 2020.

Jorge Ramos – Uno de los principales comentaristas futbolísticos de jugada a jugada de ESPN Deportes, Ramos conduce Jorge Ramos y Su Banda por ESPN Deportes e ESPN+. En sus más de 30 años de carrera, Ramos ha actuado como comentarista de jugada a jugada en más de 3,000 partidos de fútbol y ha cubierto varios torneos de la Copa Mundial de la FIFA y competencias de la Copa América y la Copa de Europa.

Analistas de LaLiga

Los exjugadores estelares de LaLiga Diego Forlán, Luis García, Mario Kempes, Steve McManaman, Hugo Sánchez y Pablo Zabaleta fueron anunciados esta semana como analistas principales para la cobertura de ESPN de la liga.

Andrés Agulla – Aporta años de experiencia en cobertura de fútbol como coconductor de Fuera de Juego y analista para partidos de fútbol internacionales.

Kasey Keller – Exarquero de la selección nacional masculina de EE. UU., nombrado tres veces futbolista estadounidense del año. Se incorporó a ESPN como analista de fútbol en febrero de 2012 y actúa como analista de estudio para determinados partidos de la MLS y de la selección nacional masculina de EE. UU., así como en eventos internacionales como el Campeonato de Fútbol Europeo de la UEFA. Keller posee el récord como el arquero con más participaciones en la selección nacional masculina de EE. UU. con 102 apariciones, comenzando dos de tres partidos en la Copa Mundial de la FIFA 1998 en Francia y abriendo todos los partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2006 en Alemania, incluido un empate 1-1 contra Italia.

Carolina De Las Salas – En 2017, De Las Salas se convirtió en la primera mujer analista del fútbol de México de la televisión en español en Estados Unidos. También actúa como analista para la MLS y la Copa de la Reina de España, y es coconductora del programa futbolístico Jorge Ramos y Su Banda.

Alejandro Moreno – Se incorporó a ESPN como analista de fútbol en marzo de 2013, después de una carrera de 11 años en las Ligas Mayores de Fútbol que culminó en el año 2012. Moreno, exjugador de la selección nacional de Venezuela, ganó tres títulos de la MLS Cup y ha participado en la cobertura de ESPN de eventos globales desde su incorporación a la cadena.

Alex Pareja – Se unió a ESPN Deportes en 2015 y actúa como analista de fútbol, sobre todo para eventos futbolísticos de la MLS y del continente europeo. Pareja hace apariciones frecuentes en el programa de estudio Fuera de Juego, dedicado al fútbol europeo.

Hernán Pereyra – Experto de fútbol de ESPN Deportes y analista de popular programa de ESPN+, Jorge Ramos y Su Banda.

Stewart Robson – Exjugador de fútbol profesional y actual especialista televisivo en Inglaterra, se desempeñó como analista de partidos para la producción de ESPN de la Copa Mundial de la FIFA 2014 en Brasil. Comenzó su carrera profesional de 14 años en la Premier League de Inglaterra con el club Arsenal a la edad de 17 años y realizó 150 apariciones, anotando 15 goles durante el transcurso de cinco temporadas (1981-1986) con los Gunners.

Conductores de LaLiga

Cristina Alexander – Presentadora de SportsCenter y coconductora de Fútbol Center, ESPN FC y Fuera de Juego. Antes de ESPN, Alexander se desempeñó como reportera para TDN.

Kay Murray – Dos veces coconductora del Balón de Oro de la FIFA (2011 y 2012), la ceremonia de premiación más prestigiosa del fútbol, Murray se incorporó a ESPN en febrero como presentadora para las ediciones en inglés de SportsCenter luego de siete años como conductora de estudio en beIN SPORTS USA. Es expresentadora del canal Real Madrid TV.

Ricardo Puig – Presentador de SportsCenter por ESPN Deportes y analista de Fútbol Picante y Fútbol Center. Antes de ESPN, Puig trabajó en CNI Canal 40, HBO Latinoamérica y se desempeñó como coeditor deportivo del periódico mexicano Diario Milenio.

Dan Thomas – Se incorporó a ESPN en el año 2010 como conductor de estudio futbolístico. Este nombramiento marca el regreso de Thomas a LaLiga, donde fue presentador en inglés para el canal Real Madrid de 2005 a 2010. Es el conductor principal de ESPN FC, el emblemático programa diario de noticias e información disponible en exclusivo por ESPN+.

Reporteros de LaLiga

Martin Ainstein – Desde su incorporación a ESPN Deportes en el año 2005, Ainstein se ha convertido en especialista en el Real Madrid para la cadena. También ha producido y relatado varias series originales de ESPN Deportes, entre otras, Liga Confidencial, Último Tren a Rusia, Último Tren a Tokio, Destino Fútbol y Galácticos.

Rodrigo Fáez – Corresponsal del Real Madrid y el Atlético Madrid de ESPN Deportes radicado en España, función que ha desempeñado desde el año 2019. Con anterioridad a ESPN, Fáez fue reportero para Gol TV, beIN SPORTS y Movistar.

Moisés Llorens – Especialista del FC Barcelona para ESPN Deportes radicado en España; ha cubierto a este club durante más de 25 años. Llorens participa regularmente en programas de estudio de ESPN Deportes como SportsCenter, Fuera de Juego y ESPN FC. También es colaborador regular para ESPNDeportes.com. Con anterioridad a ESPN Deportes, Llorens cubrió LaLiga en beIN SPORTS y fue periodista especializado en LaLiga —cubriendo principalmente al FC Barcelona— para el periódico español AS.

Sid Lowe – Redactor de ESPN.com radicado en España. Además de cubrir el fútbol europeo para ESPN.com, Lowe participa regularmente en ESPN FC. Manu Martín – Se desempeña como corresponsal radicado en España para ESPN Deportes, participando regularmente en programas de estudio como Fuera de Juego y SportsCenter, entre otros. Su carrera de más de 30 años abarca funciones en el periódico español AS, Eurosport, Movistar y Canal Plus, entre otros.

Alexis Nunes – Reportera de fútbol y cricket radicada en Londres, Nunes es reportera de ESPN FC. Cubre eventos importantes como los Juegos Olímpicos de 2016 en Río, los Juegos Panamericanos de 2019, varias Copas Mundiales de Cricket, la final de la FA Cup de 2019 y la Copa Mundial Femenina de Cricket T20 de la ICC, entre otros.

Gemma Soler – Corresponsal de fútbol bilingüe para ESPN Deportes radicada en España. Soler participa regularmente en programas de estudio de ESPN Deportes como SportsCenter, Fuera de Juego, Jorge Ramos y Su Banda e ESPN FC. Antes de su incorporación a ESPN, Soler se desempeñó como corresponsal para beIN SPORTS y productora deportiva para Al Jazeera; también fue conductora y productora para el canal Barça TV.

– 30 –