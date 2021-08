ESPN Names Six Former LaLiga Stars to Headline its Coverage of the League Starting Friday, August 13

Luis Garcia, Steve McManaman and Pablo Zabaleta to Helm English-language Match and Studio Presentation

Former Uruguayan Star Diego Forlán, Mexican Great Hugo Sánchez, and 1978 World Cup Champion Mario Kempes as Spanish-language Analysts

ESPN announced today that six renowned former LaLiga players will headline the company’s exclusive and unprecedented coverage of LaLiga Santander in the U.S. beginning August 13, when the 2021-22 season kicks off. The soccer television analysts will have recurring roles on the English- and Spanish-language presentation of LaLiga across ESPN+, ABC, ESPN, and ESPN Deportes. ESPN+ will carry all 380 LaLiga matches live in English and Spanish.

Former Atlético Madrid’s Luis Garcίa, Real Madrid’s Steve McManaman, and RCD Espanyol’s Pablo Zabaleta will share lead roles as English-language analysts. Former Atletico Madrid’s Diego Forlán, former Valencia CF’s Mario Kempes, and Real Madrid legend Hugo Sánchez lead the team of Spanish-language analysts.

Collectively the six analysts earned seven league titles, four Copa del Rey titles, and three UEFA Champions League titles. Forlán (2) and Sánchez (1) earned three European Golden Boot awards, as the top scorer for a season in Europe. Together, the six former players scored a combined 521 league goals, led by Sánchez (234), Forlán (128), and Kempes (126). The three forwards also won nine Pichichi Trophies, given to LaLiga’s top goal-scorer each season.

“We are pleased to have these legendary players represent LaLiga on ESPN+ and ESPN networks for the foreseeable future,” said Rodolfo Martinez, Vice President, International, and ESPN Deportes Production, ESPN. “This group reflects our commitment and ambition to elevate how soccer fans in the U.S. experience LaLiga matches and exciting storylines throughout the year across our platforms.”

Bilingual analysts will appear on Spanish- and English-language pregame, halftime, and post-game programs across ABC, ESPN, and ESPN+, in addition to highlights and analysis shows including SportsCenter, ESPN FC Jorge Ramos y su Banda and Fuera de Juego.

The 91st season of LaLiga Santander will kick off on Friday, Aug. 13, with Valencia CF vs. Getafe CF at 2:30 p.m. ET on ESPN+, the exclusive, new home of coverage in the U.S. LaLiga content will also appear across a combination of ESPN, ESPN Deportes, and ABC platforms. The season-opening weekend will include the first LaLiga on ABC broadcast – Barcelona FC vs. Real Sociedad – on Sunday, Aug. 15, starting at 1:30 p.m. The match will also be simulcast on ESPN Deportes and stream live on ESPN+.

Biographical highlights:

Diego Forlán – One of the most accomplished Uruguayan players, Forlán joins ESPN as a LaLiga studio and match analyst. He spent sight seasons in the league – three with Villarreal and five with Atletico Madrid. Forlán won LaLiga scoring titles in the 2004-2005 season with Villarreal (25 goals) and in 2008-09 with 35 goals for Atletico Madrid. His 128 goals in 240 LaLiga matches rank fourth by a South American player in the league. Forlan played 112 international games for Uruguay National Team, including appearances in three FIFA World Cup (2002, 2010, and 2014) competitions. He won the FIFA World Cup Golden Ball (best player) Award in 2010.

ESPN+ will stream more than 380 matches in English and Spanish during the LaLiga season as part of a historic rights agreement announced earlier this year. (ESPN will announce the full roster of commentators, analysts and studio hosts for LaLiga on a later date.)

About LaLiga

LaLiga Santander, the top division in Spanish soccer, is one of the world’s marquee sports leagues, featuring 20 clubs, including perennial global powers FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Sevilla FC, and more. The 2021-22 season will see 17 clubs from the 2020-21 season — D. Alavés, Athletic Club, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Cádiz CF, RC Celta Vigo, Elche CF, Getafe CF, Granada CF, Levante UD, CA Osasuna, Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla FC, Valencia CF and Villarreal CF, and Rayo Vallecano, RCD Espanyol de Barcelona and RCD Mallorca, the three clubs promoted from the 2020-21 Segunda División.

About ESPN+

ESPN+ is the industry-leading sports streaming service that offers fans in the U.S. thousands of live sports events, original programming not available on ESPN’s linear TV or digital networks and exclusive editorial content from dozens of ESPN writers and reporters. Launched in April 2018, ESPN+ has grown to more than 13.8 million subscribers.

ESPN+ is home to the most comprehensive collection of live soccer available on one platform in the United States, offering over 2000 matches per year from LaLiga and Copa Del Rey, Bundesliga and DFB Supercup, the FA Cup, English Football League and Carabao Cup, Major League Soccer, Belgian First Division, UEFA National Team Football, USL, U.S. Open Cup and more.

Fans sign up to ESPN+ for just $5.99 a month (or $59.99 per year) at ESPN.com, ESPNplus.com or on the ESPN App (mobile and connected devices). It is also available as part of The Disney Bundle that gives subscribers access to Disney+, ESPN+ and Hulu for $13.99/month (Hulu w/ads) or $19.99/month (Hulu w/o ads).

ESPN nombra a seis estrellas de LaLiga para encabezar su cobertura de la liga a partir del viernes 13 de agosto

La estrella uruguaya Diego Forlán, el gran jugador mexicano Hugo Sánchez y el campeón de la Copa Mundial de 1978 Mario Kempes actuarán como analistas en español

Luis García, Steve McManaman y Pablo Zabaleta estarán a cargo de la presentación de los partidos y los programas de estudio en inglés

ESPN+ Ofrecerá Todos los Partidos de LaLiga Santander a partir del 13 agosto

ESPN anunció hoy que seis reconocidos exjugadores de LaLiga encabezarán la cobertura exclusiva y sin precedentes que la compañía hará de LaLiga Santander en EE. UU. a partir del 13 de agosto, cuando se inicie la temporada 2021-22. Los analistas televisivos de fútbol tendrán roles recurrentes en la presentación de LaLiga en inglés y español por ESPN+, ABC, ESPN e ESPN Deportes.

Los exjugadores Luis Garcίa del Atlético Madrid, Steve McManaman del Real Madrid, y Pablo Zabaleta del RCD Espanyol compartirán la función principal como analistas en inglés. El equipo de analistas en español estará encabezado por Diego Forlán, exjugador del Atlético Madrid, Mario Kempes, exjugador del Valencia CF, y Hugo Sánchez, leyenda del Real Madrid.

En conjunto, los seis analistas han obtenido siete títulos de LaLiga, cuatro títulos de la Copa del Rey y tres títulos de la UEFA Champions League. Forlán (2) y Sánchez (1) obtuvieron tres Botines de Oro Europeos como máximos goleadores para una temporada en Europa. Juntos, los seis exjugadores anotaron una combinación de 521 goles en la liga, liderados por Sánchez (234), Forlán (128) y Kempes (126). Los tres delanteros ganaron además nueve Trofeos Pichichi, que se le otorgan al máximo goleador de LaLiga en cada temporada.

“Nos complace que estos legendarios jugadores representen a LaLiga en ESPN+ y en las cadenas de ESPN durante los próximos años”, señala Rodolfo Martinez, vicepresidente de producción internacional y ESPN Deportes. “Este grupo refleja nuestro compromiso y nuestra ambición por mejorar la forma en que los aficionados del fútbol en EE. UU. disfrutan de los partidos de LaLiga y de sus emocionantes historias durante todo el año en nuestras distintas plataformas”.

Los analistas bilingües aparecerán en los programas previos al partido, de medio tiempo y posteriores al partido en español e inglés por ABC, ESPN e ESPN+, además de los programas de momentos destacados y análisis como SportsCenter, ESPN FC Jorge Ramos y su Banda y Fuera de Juego.

La 91.a temporada de LaLiga Santander se iniciará el viernes 13 de agosto con Valencia CF vs. Getafe CF a las 2:30 p.m. ET (hora del Este) por ESPN+, el nuevo hogar exclusivo para la cobertura en EE. UU. El contenido de LaLiga también se presentará en una combinación de diferentes plataformas de ESPN, ESPN Deportes y ABC. El fin de semana de apertura de la temporada incluirá el primer partido de LaLiga transmitido por ABC –Barcelona FC vs. Real Sociedad– el domingo 15 de agosto a partir de la 1:30 p.m. El partido también se transmitirá simultáneamente por ESPN Deportes y vía streaming en vivo por ESPN+.

Datos biográficos destacados:

Diego Forlán: reconocido como uno de los máximos jugadores uruguayos, Forlán se une a ESPN como analista de estudio y de partidos de LaLiga. Participó en la liga en ocho temporadas, tres con el Villarreal y cinco con el Atlético Madrid. Forlán ganó títulos como goleador de LaLiga en la temporada 2004-2005 con el Villarreal (25 goles) y en 2008-09 con 35 goles para el Atlético Madrid. Sus 128 goles en 240 partidos de LaLiga ocupan el cuarto puesto para un jugador sudamericano en la liga. Forlán jugó 112 partidos internacionales para la selección nacional de Uruguay, lo cual incluye apariciones en tres competencias de la Copa Mundial de la FIFA (2002, 2010 y 2014). Ganó el premio del Balón de Oro (mejor jugador) de la Copa Mundial de la FIFA en 2010.

ESPN+ transmitirá vía streaming más de 380 partidos en inglés y español durante la temporada de LaLiga como parte de un histórico acuerdo de derechos anunciado este año. (ESPN anunciará el equipo completo de comentaristas, analistas y conductores de estudio para LaLiga en una fecha posterior).

Acerca de LaLiga

LaLiga Santander, la principal división del fútbol español y una de las ligas deportivas más importantes del mundo, incluye 20 clubes, como los clásicos fuertes del fútbol mundial FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid y Sevilla FC, entre otros. La temporada 2021-22 presentará 17 clubes de la temporada 2020-21: D. Alavés, Athletic Club, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Cádiz CF, RC Celta Vigo, Elche CF, Getafe CF, Granada CF, Levante UD, CA Osasuna, Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla FC, Valencia CF y Villarreal CF, además de Rayo Vallecano, RCD Espanyol de Barcelona y RCD Mallorca, los tres clubes que lograron el ascenso de la Segunda División en la temporada 2020-21.

Acerca de ESPN+

ESPN+ es el servicio de streaming de deportes líder en la industria que les ofrece a los fans en EE. UU. miles de eventos deportivos en vivo, programación original no disponible en la televisión lineal ni en las cadenas digitales de ESPN, y contenido editorial exclusivo de decenas de redactores y periodistas de ESPN. Lanzado en abril de 2018, ESPN+ ha crecido hasta alcanzar más de 13.8 millones de suscriptores.

ESPN+ ostenta la colección más completa de fútbol en vivo disponible en una misma plataforma en Estados Unidos; ofrece más de 2000 partidos por año de LaLiga y la Copa Del Rey, la Bundesliga y la Supercopa de DFB, la FA Cup, la Liga de Fútbol y la Carabao Cup de Inglaterra, las Ligas Mayores de Fútbol, la Primera División de Bélgica, el torneo de equipos nacionales de la UEFA, la USL y la U.S. Open Cup, entre otras.

Los aficionados pueden suscribirse a ESPN+ por solo $5.99 al mes (o $59.99 al año) en ESPN.com, ESPNplus.com o en la ESPN App (dispositivos móviles y conectados). También está disponible como parte del paquete The Disney Bundle que les ofrece a los suscriptores acceso a Disney+, ESPN+ y Hulu por $13.99 al mes (Hulu con anuncios) o $19.99 al mes (Hulu sin anuncios).

– 30 –