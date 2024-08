ESPN Goes to Valencia and Mallorca for Opening Weekend of 2024-25 LALIGA EA Sports Season

Para versión en español haga click aquí

ESPN+ will Stream all 10 Opening Week Matches in English and Spanish, Beginning Thursday, Aug. 15 with Athletic Club vs. Getafe

FC Barcelona’s Opening Match Against Valencia Live on ABC, ESPN+, and ESPN Deportes, Saturday, August 17

Kylian Mbappé Expected to make Real Madrid LALIGA Debut Against Mallorca, Sunday, August 18 on ESPN+; Exclusive ‘Mbappé Cam’ to Capture Every Moment of His Debut

All 380 LALIGA matches in English and Spanish live on ESPN+

ESPN+, ABC and ESPN Deportes will combine to provide English and Spanish-language coverage of the opening weekend of LALIGA’s 94th season, kicking off Thursday, August 15. Content will include live match commentary, studio shows, and more – originating from Valencia and Mallorca throughout the weekend.

ESPN+ will stream all 10 opening week matches in English and Spanish, kicking off the season with Athletic Club vs. Getafe, live on Thursday, Aug. 15 at 1 p.m. ET. Coverage starts with a one-hour La Peña de LALIGA pregame special in Spanish on ESPN Deportes at 12 p.m. ET. As part of the kickoff coverage, ESPN Deportes’ new, reimagined Ahora o Nunca will present two special post-game shows with segments from site on Thursday and Friday at 3 p.m. ET and 5:30pm ET both days.

Saturday’s Valencia vs. FC Barcelona will air live on ABC, ESPN+ and ESPN Deportes (in English and Spanish). Coverage kicks off at 3 p.m. ET, with a 30-minute pregame show originating from Mallorca live on ABC, ESPN+ and ESPN Deportes. On Sunday (3 p.m. ET, ESPN+ and ESPN Deportes), all eyes are on Real Madrid as the reigning champion’s latest signing Kylian Mbappé, is poised to make his LaLiga debut on the road against Mallorca.

LALIGA 2024-25 season kicks off a new era of talent set to debut this weekend, including the emergence of 17-year-old Lamine Yamal and the blockbuster arrival of Kylian Mbappé at Real Madrid. Other top signings this summer during the transfer window include Julián Álvarez at Atletico Madrid and Dani Olmo at FC Barcelona.

SEASON-OPENING WEEKEND HIGHLIGHTS:

Commentators:

Match commentators (English): Ian Darke (play-by-play) and analyst Stewart Robson will call Valencia vs. Barcelona onsite. Darke will later travel to Mallorca where he will be joined by analyst Steve McManaman for the Mallorca vs. Real Madrid match. Reporter Alexis Nunes will join them on the field for both matches.

Match commentator (Spanish): Ricardo Ortiz (play-by-play) will be in Valencia alongside analyst Mario Kempes, with Moisés Llorens reporting from the field. Fernando Palomo will call Sunday’s action from Mallorca with Eduardo Biscayart as analyst and Martin Ainstein reporting from the field.

Opening Weekend Special Content:

To enhance coverage of Kylian Mbappé’s LaLiga possible debut on Sunday, ESPN+ will feature a dedicated ‘Mbappé Cam’ throughout the match. This special feed will track his every move on and off the field, ensuring fans never miss a moment of his action.

Two special editions of Ahora o Nunca serving as post-game shows on Thursday and Friday

Two La Peña de LALIGA live shows from site on Thursday and Friday, hosted by Cristina Alexander and Alex Pareja.

Extensive studio segments and pundits from Valencia and Mallorca integrated into ESPN Deportes shows – Ahora o Nunca, La Peña de LALIGA, SportsCenter, Fuera de Juego, Fútbol Center, Fútbol Picante and Cronómetro

Fuera de Juego will serve as the Spanish-language postgame on ESPN+ following Saturday and Sunday’s coverage. Ricardo Puig will be hosting from Mexico, joined by Cristina Alexander and Alex Pareja from Valencia and Mallorca.

Kay Murray, Dan Thomas and Sebastian Salazar will host ESPN FC pre-game and postgame segments. Murray will be in Valencia and Mallorca hosting pre-games on Saturday and Sunday.

Martín Ainstein’s Bicycle Diariesfeatures Jordi Cruyff, the Sporting Director of the last champion Barcelona team, who for the first time talks about the lessons learned during his time at the Club and analyzes the present and future of the team.

Digital Soccer and Video Coverage

Spain-based reporters – Alex Kirkland, Sam Marsden, Moises Llorens, Rodrigo Faez, Graham Hunter and Sid Lowe — will headline ESPN.com/Soccer daily news and feature coverage.

Highlights:

ESPN Deportes: Mbappé’s impact on Real Madrid

ESPN Deportes: How to watch the first week

ESPN Deportes: Barcelona is still finding how they are

ESPN Deportes.com

ESPNdeportes.com’s Jordi Blanco will serve as Spanish-language reporter. Content includes live game video alerts, final match highlights, player/coaches interviews and press conferences, weekly videos of best goals / saves, original content videos from the show “La Liga al Día” and on-going YouTube segments, exclusive reports from reporters on site and clips from regularly scheduled TV shows.

LALIGA Opening Weekend:

Date Time (ET) Match Platforms Thu, Aug 15 12 p.m. La Peña de LALIGA ESPN Deportes 1 p.m. Athletic Club vs. Getafe ESPN+, ESPN Deportes 3 p.m. Ahora o Nunca ESPN Deportes 3:30 p.m. Real Betis vs. Girona ESPN+, ESPN Deportes 5:30 p.m. Ahora o Nunca ESPN Deportes Fri, Aug 16 12 p.m. La Peña de LALIGA ESPN Deportes 1 p.m. Celta Vigo vs. Alavés ESPN+, ESPN Deportes 3 p.m. Ahora o Nunca ESPN Deportes 3:30 p.m. Las Palmas vs. Sevilla ESPN+, ESPN Deportes 5:30 p.m. Ahora o Nunca ESPN Deportes Sat, Aug 17 1 p.m. Osasuna vs. Leganés ESPN+, ESPN Deportes 3 p.m. ESPN FC Pre-Game ABC, ESPN+ 3:30 p.m. Valencia vs. Barcelona ABC, ESPN+, ESPN Deportes 5:30 p.m. ESPN FC Post-Game ESPN+ 5:30 p.m. Fuera de Juego ESPN+ Sun, Aug 18 1 p.m. Real Sociedad vs. Rayo Vallecano ESPN+, ESPN Deportes 3 p.m. ESPN FC Pre-Game ESPN+ 3:30 p.m. Mallorca vs. Real Madrid ESPN+, ESPN Deportes 5:30 p.m. ESPN FC Post-Game ESPN+ 5:30 p.m. Fuera de Juego ESPN+ Mon, Aug 19 1 p.m. Real Valladolid vs. Espanyol ESPN+, ESPN Deportes 3 p.m. ESPN FC Pre-Game ESPN+ 3:30 p.m. Villareal vs. Atlético Madrid ESPN+, ESPN Deportes 5:30 p.m. ESPN FC Post-Game ESPN+ 5:30 p.m. Fuera de Juego ESPN+

LALIGA’s 2024-25 Season on ESPN+, ESPN Platforms

ESPN+, the exclusive English- and Spanish-language home for all LALIGA, will stream all 380 season matches in English and Spanish. The company’s television networks – ABC, ESPN and ESPN Deportes – will also televise select matches during the season.

LALIGA HYPERMOTION on ESPN+

This season, ESPN+ will offer expanded coverage of LaLiga’s second division, starting with two matches per round in English and Spanish.

ESPN FC



Throughout the season, ESPN FC will provide the most up-to-date LaLiga news and analysis with hosts Dan Thomas, Kay Murray, and Sebastian Salazar. Luis Garcia, Steve McManaman and Mario Suarez will be part of the team of analysts along with FC regulars Craig Burley, Alejandro Moreno, Kasey Keller, Shaka Hislop, Steve Nicol and more. In addition, reporters Sid Lowe, Alexis Nunes, Alex Kirkland, Adrian Healey and Gemma Soler will be regular contributors.

ESPN Deportes



In addition to live telecasts of select matches, ESPN Deportes will provide news and information coverage through its signature shows, including Ahora o Nunca, SportsCenter, Fuera de Juego, Fútbol Center, Fútbol Picante and Cronómetro.

ESPN Deportes YouTube



This will be the 4 th season for ESPN Deportes' YouTube video and audio podcast La Liga al Día. The show will be available twice a week, complemented by on-going short segments throughout the season. ESPN Deportes YouTube will also present original content segments on weekdays with ESPN Deportes' analysts reporting from the US, Spain and Mexico.

During El Clásico week, the channel will produce three onsite shows and a live post-show from outside the stadium.

Additional content includes live video alerts as well as game highlights, daily segments from regularly scheduled TV shows, press conferences and interviews.

Additional content includes live video alerts as well as game highlights, daily segments from regularly scheduled TV shows, press conferences and interviews.

ESPN Social

@ESPNDeportes social will be featuring relevant highlights, breaking news content, interviews, custom graphics, and post-game scorecards throughout the season across its social media platforms – Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok. ESPN Deportes will take fans behind the scenes with Instagram take overs during the season in special matches such as ‘El Clasico’.

LaLiga on ESPN+ Marketing Spot

Building on the success of “For the Love of LaLiga” campaign from the 23/24 season, this year’s campaign will enhance the look and feel of the creative and differentiate LaLiga from the rest of our soccer offering on ESPN platforms. This year’s campaign builds on the excitement coming out of the summer tournaments and highlight star players such as Real Madrid’s latest signing, Kylian Mbappé, and Barcelona’s breakout star, Lamine Yamal. Watch promo HERE.

ESPAÑOL

ESPN viaja a Valencia y Mallorca para el fin de semana de apertura de la temporada 2024-25 de LALIGA EA Sports

ESPN+ transmitirá vía streaming los 10 partidos de la semana de apertura en inglés y español, a partir del jueves 15 de agosto empezando con el Athletic Club vs. Getafe

Partido de apertura del FC Barcelona contra el Valencia en vivo en ABC, ESPN+ e ESPN Deportes, el sábado 17 de agosto

Se espera que Kylian Mbappé debute en LALIGA con el Real Madrid en el partido contra el Mallorca, el domingo 18 de agosto en ESPN+; una ‘cámara de Mbappé’ exclusiva captará cada momento de su debut

Los 380 partidos de LALIGA en inglés y español en vivo en ESPN+

ESPN+, ABC e ESPN Deportes unirán esfuerzos para ofrecer la cobertura en inglés y español del fin de semana de apertura de la 94.a temporada de LALIGA, que arranca el jueves 15 de agosto. El contenido incluirá comentarios de los partidos en vivo, programas de estudio y más desde Valencia y Mallorca a lo largo del fin de semana.

ESPN+ transmitirá vía streaming los 10 partidos de la semana de apertura en inglés y español, arrancando la temporada con el Athletic Club vs. Getafe, que se transmitirá en vivo el jueves 15 de agosto a la 1 p.m. (hora del Este). La cobertura comienza con un especial previo al partido en español de una hora, La Peña de LALIGA, disponible en ESPN Deportes a las 12 p.m. ET. Como parte de la cobertura de arranque de la temporada, el nuevo y reconcebido Ahora o Nunca de ESPN Deportes presentará dos programas especiales luego de los partidos con segmentos desde el lugar el jueves y el viernes a las 3 p.m. ET y las 5:30 p.m. ET, ambos días.

El encuentro del sábado entre el Valencia y el FC Barcelona se transmitirá en vivo en ABC, ESPN+ e ESPN Deportes (en inglés y español). La cobertura comienza a las 3 p.m. ET, con un show previo al partido de 30 minutos desde Mallorca que se transmitirá en vivo en ABC, ESPN+ e ESPN Deportes. El domingo (3 p.m. ET, ESPN+ e ESPN Deportes), toda la atención recaerá en el Real Madrid, ya que la incorporación más reciente de los actuales campeones, Kylian Mbappé, está preparado para debutar en la LaLiga en el encuentro contra el Mallorca.

La temporada 2024-25 de la LALIGA marca el inicio de una nueva era de talentos que debutarán este fin de semana, como el surgimiento del diecisieteañero Lamine Yamal y la estelar llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Otros fichajes de élite llevados a cabo durante el período de transferencias estival son Julián Álvarez, que se estrena en el Atlético Madrid, y Dani Olmo, en el FC Barcelona.

PUNTOS DESTACADOS DEL FIN DE SEMANA DE APERTURA DE LA TEMPORADA:

Comentaristas:

Comentaristas de los partidos (en inglés): Ian Darke (jugada a jugada) y el analista Stewart Robson relatarán el Valencia vs. Barcelona desde el campo. Darke luego viajará a Mallorca, donde estará acompañado por el analista Steve McManaman para el partido del Mallorca vs. Real Madrid. La reportera Alexis Nunes los acompañará en el campo en ambos partidos.

Comentaristas de los partidos (en español): Ricardo Ortiz (jugada a jugada) estará en Valencia junto con el analista Mario Kempes, y con Moisés Llorens reportando desde el campo. Fernando Palomo narrará la acción del domingo desde Mallorca con Eduardo Biscayart como analista y Martin Ainstein reportando desde el campo.

Contenido especial para el fin de semana de apertura:

A fin de realzar el posible debut de Kylian Mbappé en LaLiga el domingo, ESPN+ contará con una ‘cámara de Mbappé’ exclusiva durante todo el partido. Esta transmisión especial le seguirá la pista a cada uno de sus movimientos dentro y fuera del terreno de juego, asegurando que los aficionados no se pierdan ni un solo momento de su intervención.

Además, habrá dos ediciones especiales de Ahora o Nunca a modo de programas luego de los partidos el jueves y el viernes.

Dos programas en vivo de La Peña de LALIGA desde el campo el jueves y el viernes, presentados por Cristina Alexander y Alex Pareja.

Se integrarán importantes segmentos de estudio y expertos desde Valencia y Mallorca a los programas de ESPN Deportes: Ahora o Nunca, La Peña de LALIGA, SportsCenter, Fuera de Juego, Fútbol Center, Fútbol Picante y Cronómetro.

Fuera de Juego será el programa en español luego del partido transmitido ESPN+ después de la cobertura del sábado y el domingo. Ricardo Puig presentará el programa desde México, acompañado por Cristina Alexander y Alex Pareja desde Valencia y Mallorca.

Kay Murray, Dan Thomas y Sebastian Salazar conducirán los programas especiales de ESPN FC previos a los partidos y también los segmentos posteriores a los partidos. Murray estará en Valencia y Mallorca presentando los programas previos al partido el sábado y el domingo.

Bicycle Diariesde Martín Ainstein presenta a Jordi Cruyff, director deportivo del último equipo campeón del Barcelona, quien por primera vez hablará de las lecciones que aprendió durante el tiempo que estuvo con el club y analizará la situación presente y futura del equipo.

Cobertura digital futbolística y de video:

Alex Kirkland, Sam Marsden, Moises Llorens, Rodrigo Fáez, Graham Hunter y Sid Lowe, reporteros radicados en España, encabezarán la cobertura diaria de noticias e información en ESPN.com/Soccer.

Puntos destacados:

ESPN Deportes: el efecto de Mbappé en el Real Madrid

ESPN Deportes: cómo ver los partidos de la primera semana

ESPN Deportes: el Barcelona aún sigue averiguando cuál es su estado actual

ESPNDeportes.com

Jordi Blanco, de ESPNdeportes.com, será el reportero en español. El contenido incluye alertas de video en tiempo real de los partidos, puntos destacados finales del partido, entrevistas y conferencias de prensa con jugadores y entrenadores, videos semanales de las mejores jugadas o atajadas, videos de contenido original del programa La Liga al Día y segmentos continuos de YouTube, informes exclusivos de reporteros desde el lugar del partido y clips algunos de shows de TV de la programación regular.

Programación del fin de semana de apertura de LaLiga:

Fecha Hora (ET) Partido Plataformas Jueves 15 de agosto 12 p.m. La Peña de LALIGA ESPN Deportes 1 p.m. Athletic Club vs. Getafe ESPN+, ESPN Deportes 3 p.m. Ahora o Nunca ESPN Deportes 3:30 p.m. Real Betis vs. Girona ESPN+, ESPN Deportes 5:30 p.m. Ahora o Nunca ESPN Deportes Viernes 16 de agosto 12 p.m. La Peña de LALIGA ESPN Deportes 1 p.m. Celta Vigo vs. Alavés ESPN+, ESPN Deportes 3 p.m. Ahora o Nunca ESPN Deportes 3:30 p.m. Las Palmas vs. Sevilla ESPN+, ESPN Deportes 5:30 p.m. Ahora o Nunca ESPN Deportes Sábado 17 de agosto 1 p.m. Osasuna vs. Leganés ESPN+, ESPN Deportes 3 p.m. ESPN FC: edición previa al partido ABC, ESPN+ 3:30 p.m. Valencia vs. Barcelona ABC, ESPN+, ESPN Deportes 5:30 p.m. ESPN FC: edición posterior al partido ESPN+ 5:30 p.m. Fuera de Juego ESPN+ Domingo 18 de agosto 1 p.m. Real Sociedad vs. Rayo Vallecano ESPN+, ESPN Deportes 3 p.m. ESPN FC: edición previa al partido ESPN+ 3:30 p.m. Mallorca vs. Real Madrid ESPN+, ESPN Deportes 5:30 p.m. ESPN FC: edición posterior al partido ESPN+ 5:30 p.m. Fuera de Juego ESPN+ Lunes 19 de agosto 1 p.m. Real Valladolid vs. Espanyol ESPN+, ESPN Deportes 3 p.m. ESPN FC: edición previa al partido ESPN+ 3:30 p.m. Villareal vs. Atlético Madrid ESPN+, ESPN Deportes 5:30 p.m. ESPN FC: edición posterior al partido ESPN+ 5:30 p.m. Fuera de Juego ESPN+

Plataformas de la temporada 2024-25 de LALIGA en ESPN+ y las cadenas de ESPN

ESPN+, la casa exclusiva en inglés y español de todos los partidos de LaLiga, transmitirá vía streaming los 380 partidos de la temporada en inglés y español. Las cadenas televisivas de la compañía –ABC, ESPN e ESPN Deportes– también televisarán determinados partidos durante la temporada.

LALIGA HYPERMOTION en ESPN+

Esta temporada ESPN+ ampliará la cobertura de la segunda división de LaLiga, comenzando con dos partidos por vuelta en inglés y español.

ESPN FC

Durante toda la temporada, ESPN FC ofrecerá las novedades y los análisis más actualizados de LaLiga con los conductores Dan Thomas, Kay Murray y Sebastian Salazar. Luis Garcia, Steve McManaman y Mario Suárez formarán parte del equipo de analistas junto con los miembros regulares de ESPN FC Craig Burley, Alejandro Moreno, Kasey Keller, Shaka Hislop y Steve Nicol, entre otros. Además, los reporteros Sid Lowe, Alexis Nunes, Alex Kirkland, Adrian Healey y Gemma Soler serán colaboradores regulares.

ESPN Deportes

Además de las transmisiones televisivas en vivo de determinados partidos, ESPN Deportes ofrecerá cobertura de noticias e información a través de sus programas emblemáticos como Ahora o Nunca, SportsCenter, Fuera de Juego, Fútbol Center, Fútbol Picante y Cronómetro.

Canal de YouTube de ESPN Deportes



Esta será la 4. a temporada del pódcast de audio y video de ESPN Deportes transmitido por YouTube llamado La Liga al Día. El programa estará disponible dos veces por semana y se complementará con breves segmentos continuos a lo largo de la temporada. El canal de YouTube de ESPN Deportes también presentará segmentos de contenido original entre semana con analistas de ESPN Deportes reportando desde EE. UU., España y México.

Durante la semana de El Clásico, el canal producirá tres programas en el lugar del encuentro y un programa en vivo luego del partido desde el exterior del estadio.

El contenido original incluye alertas de video en tiempo real, así como puntos destacados del partido, segmentos diarios de shows de TV de la programación regular, conferencias de prensa y entrevistas.

El contenido original incluye alertas de video en tiempo real, así como puntos destacados del partido, segmentos diarios de shows de TV de la programación regular, conferencias de prensa y entrevistas.

Redes sociales de ESPN

La cuenta social de @ESPNDeportes ofrecerá momentos destacados importantes, noticias de último minuto, entrevistas, gráficas a medida y tarjetas de resultados posteriores al partido durante toda la temporada en sus distintas plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. ESPN Deportes mostrará a los aficionados material detrás de escena con intervenciones en Instagram durante la temporada en partidos especiales como ‘El Clásico’.

Comercial de LaLiga en ESPN+

Aprovechando el éxito de la campaña de “Por amor a LaLiga” de la temporada 23-24, la campaña de este año mejorará la apariencia y el diseño del material creativo y diferenciará a la LaLiga del resto de nuestra programación de fútbol en las plataformas de ESPN. La campaña de este año se basa en la emoción que surge de los torneos de verano y destaca a jugadores estrella, como la incorporación más reciente del Real Madrid, Kylian Mbappé, y la rompedora estrella del Barcelona, Lamine Yamal. Mira la campaña publicitaria AQUÍ.