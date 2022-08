ESPN Goes to Barcelona for Opening Weekend of 2022-23 LaLiga Santander Season

For Spanish

ESPN+ will Stream all 10 Opening Week Matches in English and Spanish, Beginning Friday, August 12 with CA Osasuna vs. Sevilla FC

FC Barcelona’s Opening Match Against Rayo Vallecano Live on ABC, ESPN+, and ESPN Deportes, Saturday, August 13

Reigning Champions Real Madrid Visits Newly Promoted Almería for Season Opener, Sunday, August 14 on ESPN+

All 380 LaLiga Santander matches in English and Spanish live on ESPN+

ESPN+, ABC and ESPN Deportes will combine to provide English and Spanish-language coverage of the opening weekend of LaLiga’s 92nd season, kicking off Friday, August 12. Content will include live match commentary, studio shows, and more – originating from FC Barcelona’s legendary Camp Nou in Barcelona, Spain. To kickoff the season, ESPN debuted a brand new promotional spot featuring the track “Hot” by Daddy Yankee in collaboration with Pitbull.

ESPN+ will stream all 10 opening week matches in English and Spanish, kickoff of the season with CA Osasuna vs. Sevilla FC, live from El Sadar Stadium in Pamplona, on Friday, Aug. 12, at 3 p.m. ET. Coverage starts with a 30-minute ESPN FC pregame show in English and Fuera de Juego pregame special in Spanish.

Saturday’s FC Barcelona vs. Rayo Vallecano will air live on ABC, ESPN+ and ESPN Deportes (in English and Spanish). Coverage kicks off at 2:30 p.m. ET, with a 30-minute pregame show originating from Camp Nou live on ABC, ESPN+ and ESPN Deportes. On Sunday (4 p.m. ET, ESPN+), reigning champions Real Madrid will get their campaign on the road against newly promoted Almería.

Season-opening weekend Highlights:

Match commentators (English): Ian Darke(play-by-play), analyst Steve McManaman and reporter Alexis Nunes

Match commentator (Spanish): Fernando Palomo (play-by-play), analyst Pablo Zabaleta, and reporters Moisés Llorens, Gemma Soler and Ricardo Puig

ESPN’s Spain-based reporters will provide onsite coverage of other key matches: Rodrigo Fáez – Osuna vs. Sevilla on Friday Sid Lowe and Martín Ainstein – Almería vs. Real Madrid on Sunday Rodrigo Fáez – Getafe vs. Atlético de Madrid on Monday



Opening Weekend Special Content (full schedule):

Martín Ainstein’s Bicycle Diaries features Almería manager, Joan Francesc Ferrer Sicilia(‘Rubi’) ahead of Almería vs. Real Madrid

features Almería manager, Joan Francesc Ferrer Sicilia(‘Rubi’) ahead of Almería vs. Real Madrid Extensive studio segments and pundits from Barcelona integrated into ESPN Deportes shows – SportsCenter, Fuera de Juego, Fútbol Center, Fútbol Picante, Cronómetro, andJorge Ramos y su Banda

Fuera de Juegowill serve as the Spanish-language pregame, halftime and postgame segments. Ricardo Puig will host the show in Barcelona, joined by a rotation of bilingual pundits and reporters – Garcia, Moreno, Zabaleta, Nunes, and more

Kay Murray and Dan Thomas will host ESPN FCpregame specials, halftime and postgame segments from Bristol, Conn.

LaLiga Confidential: 50 LaLiga players share their opinion on different topics around soccer, their hobbies, favorite foods, TV show, etc.

Digital Soccer and Video Coverage

Spain-based reporters – Graham Hunter, Sid Lowe, Alex Kirkland, Rodrigo Fáez, Sam Mardsen and Moisés Llorens – will headline ESPN.com/Soccer daily news and information coverage. Highlights:

LaLiga Santander Opening Weekend (Entire Opening Weekend Schedule)

Date Time (ET) Matchup / Show Platforms Fri., Aug 12 3 p.m. CA Osasuna vs. Sevilla FC ESPN+ (English, Spanish) Sat, Aug 13 11 a.m. RC Celta vs. RCD Espanyol ESPN+ (English and Spanish) 1 p.m. Real Valladolid CF vs. Villarreal CF ESPN+ (English, Spanish), ESPN Deportes 2:30 p.m. Barcelona vs Rayo Vallecano Pre-Show ESPN+, ABC (English) 2:45 p.m. Fuera de Juego: FC Barcelona vs Rayo Vallecano Pre-Show ESPN+ (Spanish), ESPN Deportes 3 p.m. FC Barcelona vs Rayo Vallecano ABC

ESPN+ (English, Spanish), ESPN Deportes Sun, Aug 14 11:30 a.m. Cádiz CF vs. Real Sociedad ESPN+ (English, Spanish) 1:30 p.m. Valencia CF vs. Girona FC ESPN+ (English, Spanish) 4 p.m. UD Almería vs. Real Madrid ESPN+ (English, Spanish) Mon, Aug 15 11:30 a.m. Athletic Club vs. RCD Mallorca ESPN+ (English, Spanish) 1:30 p.m. Getafe CF vs. Atlético de Madrid ESPN+ (English, Spanish) 3:30 p.m. Real Betis vs. Elche CF ESPN+ (English, Spanish)

LaLiga’s 2022-23 Season on ESPN+, ESPN Networks

ESPN+, the exclusive English- and Spanish-language home for all LaLiga Santander, will stream all 380 LaLiga Santander matches in English and Spanish. The company’s television networks – ABC, ESPN and ESPN Deportes – will also televise select matches during the season.

LaLiga SmartBank on ESPN+

This season, ESPN+ will offer expanded coverage of LaLiga’s second division, starting with two matches per round in English and Spanish. Schedule.

ESPN FC

Throughout the season, ESPN FC will provide the most up-to-date LaLiga news and analysis with hosts Dan Thomas, Kay Murray, and Sebastian Salazar. Luis Garcia, Steve McManaman and Pablo Zabaleta will be part of the team of analysts along with FC regulars Craig Burley, Alejandro Moreno, Kasey Keller, Shaka Hislop, Steve Nicol and more. In addition, reporters Sid Lowe, Alexis Nunes and Gemma Soler will be regular contributors.

LaLiga Centro

A biweekly ESPN FC YouTube video and audio podcast show airing throughout the season, where Alexis Nunes and Rodrigo Fáez discuss all the chatter around the league, preview upcoming fixtures, and debate the latest transfer news.

ESPN Deportes

In addition to live telecasts of select matches, ESPN Deportes will provide news and information coverage through its signature shows, including SportsCenter, Fuera de Juego, Fútbol Center, Fútbol Picante, Cronómetro, and Jorge Ramos y su Banda.

ESPN Social

LaLiga content will be featured prominently on ESPN’s industry-leading social media channels throughout the season, including highlights, entertaining off-field moments, fan-generated content, custom edits, and more across Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, TikTok and YouTube. ESPN’s social team will also provide on-site social coverage of marquee games, providing fans with a unique, behind-the-scenes perspective of the biggest matches, teams, and players.

@ESPNDeportes social will also provide culturally relevant highlights, breaking news content, interviews, and scores throughout the season across its social media platforms – Facebook, Instagram, Twitter, and more.

LaLiga on ESPN+ Marketing Spot

In addition to leaning in on music to kick off the season, marketing rolled out a company-wide initiative counting down 20 days until LaLiga return.

10 de agosto de 2022

Calendario de programación para el fin de semana de apertura

ESPN va a Barcelona para el fin de semana de apertura de la temporada 2022-23 de LaLiga Santander

ESPN+ transmitirá los 10 partidos de la semana de apertura de LaLiga en inglés y español, a partir del viernes 12 de agosto con CA Osasuna vs. Sevilla FC

Partido de apertura del FC Barcelona contra Rayo Vallecano en vivo por ABC, ESPN+, ESPN Deportes el sábado 13 de agosto

Real Madrid, campeón actual, comienza su campa ñ a en Almería el domingo, 14 de agosto por ESPN+

Los 380 partidos de LaLiga Santander en inglés y español en vivo por ESPN+

ESPN+, ABC e ESPN Deportes unirán esfuerzos para ofrecer la cobertura en idiomas inglés y español del fin de semana de apertura de la 92.a temporada de LaLiga que arranca el viernes 12 de agosto. El contenido incluirá el relato de partidos en vivo, programas y segmentos de estudio, y más, desde el legendario Camp Nou del FC Barcelona en Barcelona, España. Para dar inicio a la temporada, ESPN estrenó un nuevo anuncio promocional con la canción “Hot” de Daddy Yankee en colaboración con Pitbull.

ESPN+ transmitirá los 10 partidos de la semana de apertura en inglés y en español, comenzando con el encuentro entre CA Osasuna vs. Sevilla FC, en vivo desde el Estadio El Sadar en Pamplona, el viernes 12 de agosto a las 3 p.m. ET. La cobertura comienza con dos programas previos al partido: uno en inglés de 30 minutos de ESPN FC y un programa especial en español de Fuera de Juego.

El encuentro del sábado entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano se transmitirá en vivo por ABC e ESPN+ (en inglés y español). La cobertura se inicia a las 2:30 p.m. ET, con un programa de 30 minutos previo al juego, en vivo desde el Camp Nou, por ABC e ESPN+. Real Madrid, campeón actual de LaLiga, comienza su campaña 2022-23 como visitante frente a Almería el domingo 14 de agosto a las 4 p.m. ET por ESPN+ (inglés, español).

Puntos destacados de la cobertura de ESPN del fin de semana de apertura de la temporada desde Barcelona (Calendario completo para el fin de semana de apertura):

Comentaristas de los partidos (en inglés): Ian Darke (jugada a jugada), el analista Steve McManaman y la reportera Alexis Nunes

Comentaristas de los partidos (en español): Fernando Palomo (jugada a jugada), el analista Pablo Zabaleta y los reporteros Moisés Llorens, Gemma Soler y Ricardo Puig

Los reporteros de ESPN radicados en España ofrecerán cobertura local de otros importantes encuentros: Rodrigo Fáez – Osuna vs. Sevilla, el viernes Sid Lowe y Martín Ainstein – Almería vs. Real Madrid, el domingo Rodrigo Fáez – Getafe vs. Atlético de Madrid, el lunes



Contenido especial para el fin de semana de apertura:

La serie de Martín Ainstein Diario de Bicicleta presenta a Joan Francesc Ferrer Sicilia (“Rubi”), entrenador del Almería,anticipando el encuentro entre Almería y Real Madrid

Segmentos en vivo el jueves y el viernes desde diferentes puntos de Barcelona como el Camp Nou, el Museo del Barcelona y el campo de entrenamiento

LaLiga Confidencial: 50 jugadores de LaLiga comparten sus opiniones sobre diferentes temas en torno al fútbol, sus pasatiempos, sus comidas favoritas, programas de TV, etc.

Se integrarán importantes segmentos de estudio y expertos desde Barcelona a los programas de ESPN Deportes: SportsCenter, Fuera de Juego, Fútbol Center, Fútbol Picante, Cronómetro y Jorge Ramos y su Banda

Fuera de Juegotendrá a cargo los segmentos en español previos a los partidos, de medio tiempo y posteriores a los partidos. Ricardo Puig conducirá el programa en Barcelona, acompañado por un grupo de expertos y reporteros bilingües: Garcia, Moreno, Zabaleta y Nunes, entre otros.

Kay Murray y Dan Thomas conducirán los programas especiales de ESPN FCprevios a los partidos, y los segmentos de medio tiempo y posteriores a los partidos desde Bristol, Conn.

Programación del fin de semana de apertura de LaLiga Santander (Calendario completo para el fin de semana de apertura).

Fecha Hora (ET) Partido/Show Plataformas Vie. 12 de ago. 3 p.m. CA Osasuna vs. Sevilla FC ESPN+ (inglés y español) Sáb. 13 de ago. 11:00 a.m. RC Celta vs. RCD Espanyol ESPN+ (inglés y español) 1 p.m. Real Valladolid CF vs. Villarreal CF ESPN+ (inglés y español), ESPN Deportes 3 p.m. FC Barcelona vs. Rayo Vallecano ABC

ESPN+ (inglés y español), ESPN Deportes Domingo 14 de agosto 11:30 a.m. Cádiz CF vs. Real Sociedad ESPN+ (inglés y español) 1:30 p.m. Valencia CF vs. Girona FC ESPN+ (inglés y español) 4 p.m. UD Almería vs. Real Madrid ESPN+ (inglés y español) Lunes 15 de agosto 11:30 a.m. Athletic Club vs. RCD Mallorca ESPN+ (inglés y español) 1:30 p.m. Getafe CF vs. Atlético de Madrid ESPN+ (inglés y español) 3:30 p.m. Real Betis vs. Elche CF ESPN+ (inglés y español)

Temporada 2022-23 de LaLiga por ESPN+ y las cadenas de ESPN

ESPN+, el hogar exclusivo en inglés y español para toda LaLiga Santander, transmitirá los 380 partidos de LaLiga Santander en inglés y español. Las cadenas televisivas de la compañía (ABC, ESPN e ESPN Deportes) también televisarán determinados partidos durante la temporada.

LaLiga Smartbank en ESPN+ (Calendario completo para el fin de semana de apertura)

Esta temporada, ESPN+ ofrecerá cobertura extensa de la segunda división de LaLiga, comenzando con dos partidos por jornada en inglés y español.

ESPN FC

Durante toda la temporada, ESPN FC ofrecerá las novedades y los análisis más actualizados de LaLiga con los conductores Dan Thomas, Kay Murray y Sebastian Salazar. Luis Garcia, Steve McManaman y Pablo Zabaleta formarán parte del equipo de analistas junto con los miembros regulares de FC Craig Burley, Alejandro Moreno, Kasey Keller, Shaka Hislop y Steve Nicol, entre otros. Además, los reporteros Sid Lowe, Alexis Nunes y Gemma Soler serán colaboradores regulares.

LaLiga Centro

Un programa bisemanal de podcast de video y audio que se transmite durante toda la temporada en el canal de YouTube de ESPNFC, donde Alexis Nunes y Rodrigo Fáez provén una previa de la siguiente jornada y debaten las últimas noticias de transferencias.

ESPN Deportes

Además de las transmisiones televisivas en vivo de determinados partidos, ESPN Deportes ofrecerá cobertura de noticias e información a través de sus programas emblemáticos como SportsCenter, Fuera de Juego, Fútbol Center, Fútbol Picante, Cronómetro y Jorge Ramos y su Banda (ESPN+, ESPN Deportes).

Cobertura digital futbolística y de video en ESPNDeportes.com



Redes sociales de @ESPNDeportes

La cuenta social de @ESPNDeportes también ofrecerá momentos destacados culturalmente relevantes, noticias de último minuto, entrevistas y resultados durante toda la temporada en sus distintas plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, Instagram y Twitter.

Comercial de LaLiga por ESPN+

ESPN estrenó una nueva campaña promocional para dar inicio a la temporada con la canción “Hot” de Daddy Yankee en colaboración con Pitbull. Además, para celebrar la nueva temporada y generar difusión de LaLiga en ESPN, ESPN+, ABC e ESPN Deportes, las áreas de marketing implementaron una iniciativa a nivel de toda la compañía que consiste en una cuenta regresiva de 20 días hasta el regreso de LaLiga.

